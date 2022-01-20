2 млн экспресс-тестов на COVID-19 поступили в Украину, - Минздрав
При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни.
В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Быстрые тесты на обнаружение СOVID-19, производимые компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.
Отмечается также, что стоимость закупки составляет 7035769 долларов США.
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одно знаю точно, именно экспресс-тестами опровергали/подтверждали наличие коронавирусной инфекции (когда моя доця ложилась на внепланово/плановую операцию то всех не один раз проверили этими тестами... и находили больных (или скажем так с подозрением на коронавирус) еще в приемном отделении... и пусть они не точны - есть возможность их перепроверить...
главное что в больнице они были бесплатны (ибо там и так было за шо платить))))
но если действительно, хоть 50 % эти экспресс-тесты показывают правду - уже хорошо (ибо не хотелось чтоб к послеоперационным проблемам прибавилось еще и это...
при нас (при поступлении) оду женщину завернули (операции плановые, не критично) сказали пересдать тест (уже более серьезный, не мазок из носа)))) и здесь же и бесплатный) и если подтвердится - через 2 недели со свежим тестом вернуться...
в этой всеобщей панике и пандемических ограничениях не вижу ничего не логичного...
(да и плацебо с самовнушением никто не отменял)))) помогает! )