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Новости Коронавирус и карантин
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2 млн экспресс-тестов на COVID-19 поступили в Украину, - Минздрав

2 млн экспресс-тестов на COVID-19 поступили в Украину, - Минздрав

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни.

В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Быстрые тесты на обнаружение СOVID-19, производимые компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети

Отмечается также, что стоимость закупки составляет 7035769 долларов США.

карантин (16729) Минздрав (4902) Ляшко Виктор (1364) тест (285) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Главный вопрос: Нах... они нужны?
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20.01.2022 16:21
+2
Вася, вот приятно иметь дело со сведущим человеком... Не будем трогать экспресс-тесты, ибо это чистой воды профанация. Может тебя не затруднить еще и ответить на вопрос, а что можно определить с помощью ПЦР-теста?
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20.01.2022 18:19
+1
государство не шмогло купить копеечные тесты само? это же не дороги "строить"
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20.01.2022 16:04
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государство не шмогло купить копеечные тесты само? это же не дороги "строить"
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20.01.2022 16:04 Ответить
Главный вопрос: Нах... они нужны?
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20.01.2022 16:21 Ответить
чтобы понять есть ли у "тестируемого" коронавирус или это просто сопли...
(например при поступлении в больницу, роддом и т.д. )
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20.01.2022 16:25 Ответить
Вася, вот приятно иметь дело со сведущим человеком... Не будем трогать экспресс-тесты, ибо это чистой воды профанация. Может тебя не затруднить еще и ответить на вопрос, а что можно определить с помощью ПЦР-теста?
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20.01.2022 18:19 Ответить
интернет у Вас не работает?
одно знаю точно, именно экспресс-тестами опровергали/подтверждали наличие коронавирусной инфекции (когда моя доця ложилась на внепланово/плановую операцию то всех не один раз проверили этими тестами... и находили больных (или скажем так с подозрением на коронавирус) еще в приемном отделении... и пусть они не точны - есть возможность их перепроверить...
главное что в больнице они были бесплатны (ибо там и так было за шо платить))))
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20.01.2022 18:29 Ответить
Вася, Вася... Дай Бог здоровья твоей дочке, но вопрос к тебе был совсем другой. И хоть у тебя работает интернет, ты даже не понимаешь, что эти люди в белых халатах вместо того, чтобы сразу же начать лечить твоего ребенка, потратили время и провели ряд абсолютно не нужных и сточки зрения науки и здравого смысле абсурдных манипуляций. У тебя же есть интернет, - прекращай быть просто Васей.
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21.01.2022 09:30 Ответить
я никогда не считал себе ни коронобесом, ни антиваксером...
но если действительно, хоть 50 % эти экспресс-тесты показывают правду - уже хорошо (ибо не хотелось чтоб к послеоперационным проблемам прибавилось еще и это...
при нас (при поступлении) оду женщину завернули (операции плановые, не критично) сказали пересдать тест (уже более серьезный, не мазок из носа)))) и здесь же и бесплатный) и если подтвердится - через 2 недели со свежим тестом вернуться...
в этой всеобщей панике и пандемических ограничениях не вижу ничего не логичного...
(да и плацебо с самовнушением никто не отменял)))) помогает! )
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21.01.2022 10:45 Ответить
Хибнопозитивні тести. Навіщо потрібні - здогадатись не важко
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20.01.2022 18:14 Ответить
Почем в аптеках будут?
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20.01.2022 16:23 Ответить
Стоимость закупки - это, конечно, ценная информация.... но меня, например, больше интересует сколько будет в аптеке стоить
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20.01.2022 17:12 Ответить
гадание на ромашках..)) результативность та же)
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20.01.2022 19:52 Ответить
И это во время когда в мире пошёл движ о прекращении ковидсумасшествия. Всё, что выбросят в Великобритании и других, спрыгивающих с иглы, странах, Ляшко скупит за наши деньги по секретным ценам, а потом на помойку или ещё дураков найдут
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20.01.2022 20:01 Ответить
 
 