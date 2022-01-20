2 млн экспресс-тестов на COVID-19 поступили в Украину, - Минздрав

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украину прибыли 2 миллиона быстрых тестов для определения коронавирусной болезни.

В частности, при финансовой поддержке Всемирного банка и в сотрудничестве с Минздравом Детский фонд закупил и доставил экспресс-тесты в Киев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Мы благодарны нашим международным партнерам за поддержку в борьбе с пандемией. Сейчас как никогда важно своевременное выявление случаев коронавирусной болезни, ведь от этого направления зависят темпы распространения COVID-19. Сейчас Украина полностью обеспечена тестами на несколько месяцев непрерывной работы", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Быстрые тесты на обнаружение СOVID-19, производимые компанией SD Biosensor Inc. в Республике Корея. Тестовые системы будут переданы ГП "Укрвакцина" для дальнейшего распределения в учреждения здравоохранения во всех областях Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине резкий скачок новых случаев COVID-19: почти 18,5 тысяч больных в сутки, из них 11% - дети

Отмечается также, что стоимость закупки составляет 7035769 долларов США.