2 млн експрес-тестів на COVID-19 надійшли до України, - МОЗ

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.

Зокрема, за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.

Зазначається також, що вартість закупівлі складає 7 035 769 доларів США.