2 млн експрес-тестів на COVID-19 надійшли до України, - МОЗ
За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.
Зокрема, за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.
Зазначається також, що вартість закупівлі складає 7 035 769 доларів США.
(например при поступлении в больницу, роддом и т.д. )
одно знаю точно, именно экспресс-тестами опровергали/подтверждали наличие коронавирусной инфекции (когда моя доця ложилась на внепланово/плановую операцию то всех не один раз проверили этими тестами... и находили больных (или скажем так с подозрением на коронавирус) еще в приемном отделении... и пусть они не точны - есть возможность их перепроверить...
главное что в больнице они были бесплатны (ибо там и так было за шо платить))))
но если действительно, хоть 50 % эти экспресс-тесты показывают правду - уже хорошо (ибо не хотелось чтоб к послеоперационным проблемам прибавилось еще и это...
при нас (при поступлении) оду женщину завернули (операции плановые, не критично) сказали пересдать тест (уже более серьезный, не мазок из носа)))) и здесь же и бесплатный) и если подтвердится - через 2 недели со свежим тестом вернуться...
в этой всеобщей панике и пандемических ограничениях не вижу ничего не логичного...
(да и плацебо с самовнушением никто не отменял)))) помогает! )