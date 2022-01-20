УКР
2 млн експрес-тестів на COVID-19 надійшли до України, - МОЗ

За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) до України прибули 2 мільйони швидких тестів для визначення коронавірусної хвороби.

Зокрема, за фінансової підтримки Світового банку та у співпраці із МОЗ Дитячий фонд закупив та доправив експрес-тести до Києва, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за підтримку у боротьбі з пандемією. Наразі, як ніколи, важливо вчасне виявлення випадків коронавірусної хвороби, адже від цього напряму залежать темпи поширення COVID-19. Зараз Україна повністю забезпечена тестами на кілька місяців безперервної роботи", – заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Швидкі тести на виявлення СOVID-19 вироблені компанією SD Biosensor Inc. у Республіці Корея. Тестові системи будуть передані ДП "Укрвакцина" для подальшого розподілу у заклади охорони здоров'я у всіх областях України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні різкий стрибок нових випадків COVID-19: майже 18,5 тис. хворих за добу, з них 11% діти

Зазначається також, що вартість закупівлі складає 7 035 769 доларів США.

карантин (18172) МОЗ (5417) Ляшко Віктор (1523) тест (318) коронавірус (19923)
+5
Главный вопрос: Нах... они нужны?
20.01.2022 16:21 Відповісти
+2
Вася, вот приятно иметь дело со сведущим человеком... Не будем трогать экспресс-тесты, ибо это чистой воды профанация. Может тебя не затруднить еще и ответить на вопрос, а что можно определить с помощью ПЦР-теста?
20.01.2022 18:19 Відповісти
+1
государство не шмогло купить копеечные тесты само? это же не дороги "строить"
20.01.2022 16:04 Відповісти
государство не шмогло купить копеечные тесты само? это же не дороги "строить"
20.01.2022 16:04 Відповісти
Главный вопрос: Нах... они нужны?
20.01.2022 16:21 Відповісти
чтобы понять есть ли у "тестируемого" коронавирус или это просто сопли...
(например при поступлении в больницу, роддом и т.д. )
20.01.2022 16:25 Відповісти
Вася, вот приятно иметь дело со сведущим человеком... Не будем трогать экспресс-тесты, ибо это чистой воды профанация. Может тебя не затруднить еще и ответить на вопрос, а что можно определить с помощью ПЦР-теста?
20.01.2022 18:19 Відповісти
интернет у Вас не работает?
одно знаю точно, именно экспресс-тестами опровергали/подтверждали наличие коронавирусной инфекции (когда моя доця ложилась на внепланово/плановую операцию то всех не один раз проверили этими тестами... и находили больных (или скажем так с подозрением на коронавирус) еще в приемном отделении... и пусть они не точны - есть возможность их перепроверить...
главное что в больнице они были бесплатны (ибо там и так было за шо платить))))
20.01.2022 18:29 Відповісти
Вася, Вася... Дай Бог здоровья твоей дочке, но вопрос к тебе был совсем другой. И хоть у тебя работает интернет, ты даже не понимаешь, что эти люди в белых халатах вместо того, чтобы сразу же начать лечить твоего ребенка, потратили время и провели ряд абсолютно не нужных и сточки зрения науки и здравого смысле абсурдных манипуляций. У тебя же есть интернет, - прекращай быть просто Васей.
21.01.2022 09:30 Відповісти
я никогда не считал себе ни коронобесом, ни антиваксером...
но если действительно, хоть 50 % эти экспресс-тесты показывают правду - уже хорошо (ибо не хотелось чтоб к послеоперационным проблемам прибавилось еще и это...
при нас (при поступлении) оду женщину завернули (операции плановые, не критично) сказали пересдать тест (уже более серьезный, не мазок из носа)))) и здесь же и бесплатный) и если подтвердится - через 2 недели со свежим тестом вернуться...
в этой всеобщей панике и пандемических ограничениях не вижу ничего не логичного...
(да и плацебо с самовнушением никто не отменял)))) помогает! )
21.01.2022 10:45 Відповісти
Хибнопозитивні тести. Навіщо потрібні - здогадатись не важко
20.01.2022 18:14 Відповісти
Почем в аптеках будут?
20.01.2022 16:23 Відповісти
Стоимость закупки - это, конечно, ценная информация.... но меня, например, больше интересует сколько будет в аптеке стоить
20.01.2022 17:12 Відповісти
гадание на ромашках..)) результативность та же)
20.01.2022 19:52 Відповісти
И это во время когда в мире пошёл движ о прекращении ковидсумасшествия. Всё, что выбросят в Великобритании и других, спрыгивающих с иглы, странах, Ляшко скупит за наши деньги по секретным ценам, а потом на помойку или ещё дураков найдут
20.01.2022 20:01 Відповісти
 
 