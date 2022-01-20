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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Признать "ЛДНР" должна сначала Госдума, и только потом – Путин, - Песков

Признать

Решение о признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" сначала должна принять Госдума РФ, и уже тогда его будет комментировать Кремль.

Об этом журналистам сказал спикер РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал он журналистам.

Напомним, 19 января депутаты российской Госдумы от "Коммунистической партии РФ" внесли проект обращения к Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".

Також читайте: Пропозиція російських депутатів про визнання Путіним "ЛДНР" не відповідає нинішній позиції РФ у переговорах, - "слуга народу" Костін

Автор: 

Госдума (1261) кремль (725) Песков Дмитрий (1898) россия (95740) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+10
значить із визнанням справа вже вирішена. Наш Осел повинен записати відео про очко путіна і любов, яку він там побачив. Але не склалося.
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20.01.2022 16:07
+6
Розумієш, навіть у такого ідіота, як Піськов та )(уйл0 є певна мета.
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
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20.01.2022 16:18
+4
никто ничего не признает. это блеф из той же серии и что и полномасштабное вторжение
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20.01.2022 16:08
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вариант с автономией не прокатил. беня сказал 100 лярдов, а 100 лярдов нету. нищеброды
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20.01.2022 16:05 Ответить
значить із визнанням справа вже вирішена. Наш Осел повинен записати відео про очко путіна і любов, яку він там побачив. Але не склалося.
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20.01.2022 16:07 Ответить
никто ничего не признает. это блеф из той же серии и что и полномасштабное вторжение
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20.01.2022 16:08 Ответить
блеф після того як їх послали на перемовинах?якийсь не такий блеф
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20.01.2022 16:11 Ответить
следи за новостями не только по г+г. предмет торга - неприкосновенность денег опг озеро за рубежом. все остальное это чушь для зебилов, которые не отличают телевизор от реальности.
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20.01.2022 16:13 Ответить
предметом торгу була нова фаза гарячого конфлікту, їх послали. тепер будуть мстяки
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20.01.2022 16:16 Ответить
А на каком основании зарубежные деньги ОПГ озеро были и могут оставаться неприкосновенны в принципе?
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20.01.2022 16:19 Ответить
Как гарантия недопущения ядреной войны или большой неконтролируемой войны, которая может стать ядреной
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20.01.2022 16:38 Ответить
То есть по-сути запад разрешает Путину воровать и хранить ворованное в западных странах в обмен на безопасность самого запада?
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20.01.2022 17:06 Ответить
получается да...
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20.01.2022 18:06 Ответить
https://www.timpul.md/ru/articol/Pochemu-deti-putina-medvedeva-lavrova-jivut-v-evrope-i-sua-58806.html это не все
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20.01.2022 18:24 Ответить
буде вторгнення та визнання..

- менше слухайте божевільних Іларіонова та Швеця
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20.01.2022 16:13 Ответить
Розумієш, навіть у такого ідіота, як Піськов та )(уйл0 є певна мета.
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
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20.01.2022 16:18 Ответить
не буде за визнання лугандонії ніяких санкцій.
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20.01.2022 16:28 Ответить
Згоден. Бо тоді вони мають визнати кордони цього утворення, а тут тоді закриють можливість розширення. Так що ні
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20.01.2022 16:35 Ответить
Так в России придумали вот что: Россия признает террористические "республики" в границах Донецкой и Луганской обл. После "признания" Россия нагло потребует от Украины "освобождения" всех территорий этих обл. Этот сценарий в РФ не скрывают. Пока это "хотелки" черносотенного" большинства в Госдуре.
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20.01.2022 18:38 Ответить
Не факт. У них есть еще свой "народ"-электорат, который может власть подтолкнуть к этому.
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20.01.2022 16:12 Ответить
враньё. электорат там с 1993 года ничего не решает от слова совсем.
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20.01.2022 16:13 Ответить
Почему? Им же нужно из кого то брать бурятов-танкистов-добровольцев.
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20.01.2022 16:15 Ответить
Этих бурятов заставляют идти на фронт, там полевая похлёбка. Куда им ещё идти от безпробудной нищеты?
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20.01.2022 16:33 Ответить
Выглядят они абсолютными добровольцами, и на ужасном русском языке говорят что абсолютно бесплатно готовы бороться за славянское братство)
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20.01.2022 16:37 Ответить
клоун глядел как мог, но шоколадный глаз ***** так и не открылся
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20.01.2022 16:36 Ответить
Самый финансово выгодный варик для рашкованов, признать ДНР и потешить свой фашистский народишко подержав их своей оккупационной армией
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20.01.2022 16:10 Ответить
Українські прокурори вже визнали.
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20.01.2022 19:51 Ответить
Позбудемося "кормільцев", які висмоктують з пенсійного фонду мільярди кожного місяця. То хай їх конкретно годує той, кому вони служать, та ще і отримають додаткові санкції. Але це лякалки і страшилки московії. Цього вони не зроблять, бо рухне вся їх засрашка. В них не виходить налякати Європу, щоб дали письмову відповідь, що не будуть брати Україну в НАТО, то вирішили таким шляхом. Визнавайте.
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20.01.2022 16:10 Ответить
Ты ёπн√тый?! При чем тут ватные кормильцы??? ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!! Или у тебя главное правило - какая разница?
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20.01.2022 16:16 Ответить
да, наша, ну а толку? Ты готов за нее воевать? Силой ее сейчас не забрать пока на расии режим, пока он не падет нам ничего не светит, это надо признать. Азербайджан ждал сколько своего шанса? Поэтому глубокая консервация этого вопроса и ждать пока х.ло сдохнет.
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20.01.2022 16:26 Ответить
Я своє відслужив. Потрібно буде - повернусь ізнову.
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21.01.2022 09:54 Ответить
А Ви паане до кінця прочитали? Я з них стібаюся. Не зроблять вони цього ніколи. Їм та розвалена і знищена територія не потрібна. Мені "не какая разница", чи Вам всеодно, якщо вона буде наша і там буде автономія?
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20.01.2022 16:28 Ответить
Росії якраз потрібен троянський кінь у складі України, який згідно з мінськими домовленостями впливатиме на зовні політичний курс усієї країни. Якщо він визнає незалежність ЛОРДЛО, цього коня він нам більше засунути не зможе.
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20.01.2022 16:30 Ответить
Я с Вами согласен. Сей час подобные заявление видимо один из элементов давления на бесхребетный ЕС. Ну и давление на наше "верховное недорозумение". Если уж мокши готовы на подобный шаг и сделают его, вот тогда полномасштабная попытка вторжения будет. Но скорей все что нет, ибо после так называемого признания штаты сразу напихают в запазуху казлорылым санкций и думаю через бритов и прибалтов подарят нам еще больше ничтячков. Что в свою очередь усложнит свинособаком агрессию.
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20.01.2022 18:09 Ответить
Сьогодні ОРДЛО, а завтра Миколаївська, потім Одеська, потім Харківська, а диванні війська й надалі свято мичатимуть: хай тільки далі сунеться, ми йому покажемо!...

Ведь "на пол шишечки" - это ж не насилие, да?
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21.01.2022 10:01 Ответить
від ************ до ***** - відстань ноль.
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20.01.2022 16:13 Ответить
Хай визнають. Одразу відрубити дирівцям всі комунікації. Нормальні звідти вже поїхали. людей там практично немає.
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20.01.2022 16:14 Ответить
Ещё один.... Сколько серебряников получили за подобную риторику?
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20.01.2022 16:17 Ответить
І головне щирою мовою...((( От же ш гнили. "Відрубати" можна було і в 14-му році - але ж хіба в цьому питання? Коли москалик тобі "трошечки" в сраку залізе, подивимось як ти заспіваєш.
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20.01.2022 16:20 Ответить
не в тому діло - ти ім палець, вони і ноги сожруть по самісеньку шею.
боротися до останнього сантіметру.
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20.01.2022 16:19 Ответить
ага.. потім буде ще шматок...
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20.01.2022 18:16 Ответить
"...спершу має ухвалити Держдума РФ ... " ОЙ . а когда эта х@йня вАс останавливала ?
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20.01.2022 16:19 Ответить
Путину нужен троянский конь в составе Украины, который согласно минских договоренностей будет влиять на внешне политический курс всей страны. Если он признает независимость ЛНР ДНР, этого коня он нам больше всунуть не сможет.
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20.01.2022 16:28 Ответить
Піськов , - Гуляє в демократію . Тепер можна з упевненностью сказать , що путін боїться і не признають.
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20.01.2022 16:29 Ответить
"понти для пріезжих" з заходу - Блінкена в першу чергу..
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20.01.2022 16:30 Ответить
я вот не розумлю, а что от этого изменится? Ну признают они ли не признают, кому какая разница от этого?
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20.01.2022 16:36 Ответить
Да признайте уже и получите еще больше животворяших санкций. Старые уже ослабевают.
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20.01.2022 16:38 Ответить
тогда миру пора задуматься о легитимности т.н. россии
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20.01.2022 16:39 Ответить
Дурака не выключает ... попугай в своём репертуаре...
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20.01.2022 16:43 Ответить
кацапам не потрібен той кусок луганщіни чі донентчіни - там крім зековні нема нікого - їм потрібна вся Україна.
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20.01.2022 16:49 Ответить
Я понимаю, что репоеды в Мордоре с головой не дружат, но даже такие дебилы как они не будут признавать всякие ЛДНР
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20.01.2022 16:52 Ответить
ви недооцінююте кацапську підлючість...
а паспорти вони роздають кому - теріконам?
на терікон по паспорту? - так!
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20.01.2022 17:22 Ответить
Замечательная инициатива!
В добрый путь - 3 миллиона сумасшедших ватных избирателей Украине нах не нужны, у нас и своей ваты на юго-востоке хватает!
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20.01.2022 17:00 Ответить
тоді персональні санкції кожному члену держдупи параші, який проголосує за визнання, потім персональні санкції кожній кремляді
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20.01.2022 17:11 Ответить
Ніколи Путлєр не визнає "незалежність" Лугандонії тому що "ИХ ТАМ НЕТ",навпаки йому конче необхідно повісити через формулу Штанмаєра це ватне лайно на шию України .
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20.01.2022 17:16 Ответить
Так Держдуми визнає без проблем , бо там зараз працює декілька терористів з лднр + переважна більшість у російських фашистів .
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20.01.2022 19:22 Ответить
Печерський суд в цьому році вже визнав!
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20.01.2022 19:39 Ответить
 
 