Признать "ЛДНР" должна сначала Госдума, и только потом – Путин, - Песков
Решение о признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" сначала должна принять Госдума РФ, и уже тогда его будет комментировать Кремль.
Об этом журналистам сказал спикер РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал он журналистам.
Напомним, 19 января депутаты российской Госдумы от "Коммунистической партии РФ" внесли проект обращения к Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".
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- менше слухайте божевільних Іларіонова та Швеця
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
Ведь "на пол шишечки" - это ж не насилие, да?
боротися до останнього сантіметру.
а паспорти вони роздають кому - теріконам?
на терікон по паспорту? - так!
В добрый путь - 3 миллиона сумасшедших ватных избирателей Украине нах не нужны, у нас и своей ваты на юго-востоке хватает!