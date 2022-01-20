Признать "ЛДНР" должна сначала Госдума, и только потом – Путин, - Песков

Решение о признании Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР" сначала должна принять Госдума РФ, и уже тогда его будет комментировать Кремль.

Об этом журналистам сказал спикер РФ Владимира Путина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Если я правильно понимаю, все-таки в Думе должно состояться голосование, и это обращение или будет принято, или не будет принято. Это депутатская инициатива, есть определенная процедура, и до того, как она будет завершена, что-то говорить не считаю возможным", - сказал он журналистам.

Напомним, 19 января депутаты российской Госдумы от "Коммунистической партии РФ" внесли проект обращения к Путину с просьбой признать так называемые "Л/ДНР".

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