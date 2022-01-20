7 979 56
Визнати "ЛДНР" має спочатку Держдума, і лише потім - Путін, - Пєсков
Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.
Про це журналістам сказав речник РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".
"Якщо я правильно розумію — все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде ухвалено, або не буде. Це депутатська ініціатива. Є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе", — сказав він журналістам.
Нагадаємо, 19 січня депутати російської Держдуми від "Комуністичної партії РФ" внесли проєкт звернення до Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР".
- менше слухайте божевільних Іларіонова та Швеця
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
Ведь "на пол шишечки" - это ж не насилие, да?
боротися до останнього сантіметру.
а паспорти вони роздають кому - теріконам?
на терікон по паспорту? - так!
В добрый путь - 3 миллиона сумасшедших ватных избирателей Украине нах не нужны, у нас и своей ваты на юго-востоке хватает!