Визнати "ЛДНР" має спочатку Держдума, і лише потім - Путін, - Пєсков

Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.

Про це журналістам сказав речник РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо я правильно розумію — все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде ухвалено, або не буде. Це депутатська ініціатива. Є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, 19 січня депутати російської Держдуми від "Комуністичної партії РФ" внесли проєкт звернення до Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР".

