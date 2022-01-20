УКР
Визнати "ЛДНР" має спочатку Держдума, і лише потім - Путін, - Пєсков

Визнати

Рішення щодо визнання Росією так званих "ДНР" та "ЛНР" спершу має ухвалити Держдума РФ, і вже тоді його буде коментувати Кремль.

Про це журналістам сказав речник РФ Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російський "Интерфакс".

"Якщо я правильно розумію — все-таки в Думі має відбутися голосування, і це звернення або буде ухвалено, або не буде. Це депутатська ініціатива. Є певна процедура, і до того, як її буде завершено, щось говорити не вважаю за можливе", — сказав він журналістам.

Нагадаємо, 19 січня депутати російської Держдуми від "Комуністичної партії РФ" внесли проєкт звернення до Путіна з проханням визнати так звані "Л/ДНР".

Також читайте: Російські депутати просять Путіна "визнати "ЛДНР"

+10
значить із визнанням справа вже вирішена. Наш Осел повинен записати відео про очко путіна і любов, яку він там побачив. Але не склалося.
20.01.2022 16:07 Відповісти
+6
Розумієш, навіть у такого ідіота, як Піськов та )(уйл0 є певна мета.
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
20.01.2022 16:18 Відповісти
+4
никто ничего не признает. это блеф из той же серии и что и полномасштабное вторжение
20.01.2022 16:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
вариант с автономией не прокатил. беня сказал 100 лярдов, а 100 лярдов нету. нищеброды
20.01.2022 16:05 Відповісти
значить із визнанням справа вже вирішена. Наш Осел повинен записати відео про очко путіна і любов, яку він там побачив. Але не склалося.
20.01.2022 16:07 Відповісти
никто ничего не признает. это блеф из той же серии и что и полномасштабное вторжение
20.01.2022 16:08 Відповісти
блеф після того як їх послали на перемовинах?якийсь не такий блеф
20.01.2022 16:11 Відповісти
следи за новостями не только по г+г. предмет торга - неприкосновенность денег опг озеро за рубежом. все остальное это чушь для зебилов, которые не отличают телевизор от реальности.
20.01.2022 16:13 Відповісти
предметом торгу була нова фаза гарячого конфлікту, їх послали. тепер будуть мстяки
20.01.2022 16:16 Відповісти
А на каком основании зарубежные деньги ОПГ озеро были и могут оставаться неприкосновенны в принципе?
20.01.2022 16:19 Відповісти
Как гарантия недопущения ядреной войны или большой неконтролируемой войны, которая может стать ядреной
20.01.2022 16:38 Відповісти
То есть по-сути запад разрешает Путину воровать и хранить ворованное в западных странах в обмен на безопасность самого запада?
20.01.2022 17:06 Відповісти
получается да...
20.01.2022 18:06 Відповісти
https://www.timpul.md/ru/articol/Pochemu-deti-putina-medvedeva-lavrova-jivut-v-evrope-i-sua-58806.html это не все
20.01.2022 18:24 Відповісти
буде вторгнення та визнання..

показати весь коментар
Розумієш, навіть у такого ідіота, як Піськов та )(уйл0 є певна мета.
Я не бачу жодного сенсу визнавати ОРДЛО. Ні стратегічно, ні політично, не дипломатично. Навіщо це їм? ОРДЛО потрібно, щоб далі тиснути на Україну, ЕС, США, щоб виснажувати Україну. А визнати ОРДЛО зараз- це додаткові санкції.
20.01.2022 16:18 Відповісти
не буде за визнання лугандонії ніяких санкцій.
20.01.2022 16:28 Відповісти
Згоден. Бо тоді вони мають визнати кордони цього утворення, а тут тоді закриють можливість розширення. Так що ні
20.01.2022 16:35 Відповісти
Так в России придумали вот что: Россия признает террористические "республики" в границах Донецкой и Луганской обл. После "признания" Россия нагло потребует от Украины "освобождения" всех территорий этих обл. Этот сценарий в РФ не скрывают. Пока это "хотелки" черносотенного" большинства в Госдуре.
20.01.2022 18:38 Відповісти
Не факт. У них есть еще свой "народ"-электорат, который может власть подтолкнуть к этому.
20.01.2022 16:12 Відповісти
враньё. электорат там с 1993 года ничего не решает от слова совсем.
20.01.2022 16:13 Відповісти
Почему? Им же нужно из кого то брать бурятов-танкистов-добровольцев.
20.01.2022 16:15 Відповісти
Этих бурятов заставляют идти на фронт, там полевая похлёбка. Куда им ещё идти от безпробудной нищеты?
20.01.2022 16:33 Відповісти
Выглядят они абсолютными добровольцами, и на ужасном русском языке говорят что абсолютно бесплатно готовы бороться за славянское братство)
20.01.2022 16:37 Відповісти
клоун глядел как мог, но шоколадный глаз ***** так и не открылся
20.01.2022 16:36 Відповісти
Самый финансово выгодный варик для рашкованов, признать ДНР и потешить свой фашистский народишко подержав их своей оккупационной армией
20.01.2022 16:10 Відповісти
Українські прокурори вже визнали.
20.01.2022 19:51 Відповісти
Позбудемося "кормільцев", які висмоктують з пенсійного фонду мільярди кожного місяця. То хай їх конкретно годує той, кому вони служать, та ще і отримають додаткові санкції. Але це лякалки і страшилки московії. Цього вони не зроблять, бо рухне вся їх засрашка. В них не виходить налякати Європу, щоб дали письмову відповідь, що не будуть брати Україну в НАТО, то вирішили таким шляхом. Визнавайте.
20.01.2022 16:10 Відповісти
Ты ёπн√тый?! При чем тут ватные кормильцы??? ЭТО НАША ЗЕМЛЯ!!! Или у тебя главное правило - какая разница?
20.01.2022 16:16 Відповісти
да, наша, ну а толку? Ты готов за нее воевать? Силой ее сейчас не забрать пока на расии режим, пока он не падет нам ничего не светит, это надо признать. Азербайджан ждал сколько своего шанса? Поэтому глубокая консервация этого вопроса и ждать пока х.ло сдохнет.
20.01.2022 16:26 Відповісти
Я своє відслужив. Потрібно буде - повернусь ізнову.
21.01.2022 09:54 Відповісти
А Ви паане до кінця прочитали? Я з них стібаюся. Не зроблять вони цього ніколи. Їм та розвалена і знищена територія не потрібна. Мені "не какая разница", чи Вам всеодно, якщо вона буде наша і там буде автономія?
20.01.2022 16:28 Відповісти
Росії якраз потрібен троянський кінь у складі України, який згідно з мінськими домовленостями впливатиме на зовні політичний курс усієї країни. Якщо він визнає незалежність ЛОРДЛО, цього коня він нам більше засунути не зможе.
20.01.2022 16:30 Відповісти
Я с Вами согласен. Сей час подобные заявление видимо один из элементов давления на бесхребетный ЕС. Ну и давление на наше "верховное недорозумение". Если уж мокши готовы на подобный шаг и сделают его, вот тогда полномасштабная попытка вторжения будет. Но скорей все что нет, ибо после так называемого признания штаты сразу напихают в запазуху казлорылым санкций и думаю через бритов и прибалтов подарят нам еще больше ничтячков. Что в свою очередь усложнит свинособаком агрессию.
20.01.2022 18:09 Відповісти
Сьогодні ОРДЛО, а завтра Миколаївська, потім Одеська, потім Харківська, а диванні війська й надалі свято мичатимуть: хай тільки далі сунеться, ми йому покажемо!...

Ведь "на пол шишечки" - это ж не насилие, да?
21.01.2022 10:01 Відповісти
від ************ до ***** - відстань ноль.
20.01.2022 16:13 Відповісти
Хай визнають. Одразу відрубити дирівцям всі комунікації. Нормальні звідти вже поїхали. людей там практично немає.
20.01.2022 16:14 Відповісти
Ещё один.... Сколько серебряников получили за подобную риторику?
20.01.2022 16:17 Відповісти
І головне щирою мовою...((( От же ш гнили. "Відрубати" можна було і в 14-му році - але ж хіба в цьому питання? Коли москалик тобі "трошечки" в сраку залізе, подивимось як ти заспіваєш.
20.01.2022 16:20 Відповісти
не в тому діло - ти ім палець, вони і ноги сожруть по самісеньку шею.
боротися до останнього сантіметру.
20.01.2022 16:19 Відповісти
ага.. потім буде ще шматок...
20.01.2022 18:16 Відповісти
"...спершу має ухвалити Держдума РФ ... " ОЙ . а когда эта х@йня вАс останавливала ?
20.01.2022 16:19 Відповісти
Путину нужен троянский конь в составе Украины, который согласно минских договоренностей будет влиять на внешне политический курс всей страны. Если он признает независимость ЛНР ДНР, этого коня он нам больше всунуть не сможет.
20.01.2022 16:28 Відповісти
Піськов , - Гуляє в демократію . Тепер можна з упевненностью сказать , що путін боїться і не признають.
20.01.2022 16:29 Відповісти
"понти для пріезжих" з заходу - Блінкена в першу чергу..
20.01.2022 16:30 Відповісти
я вот не розумлю, а что от этого изменится? Ну признают они ли не признают, кому какая разница от этого?
20.01.2022 16:36 Відповісти
Да признайте уже и получите еще больше животворяших санкций. Старые уже ослабевают.
20.01.2022 16:38 Відповісти
тогда миру пора задуматься о легитимности т.н. россии
20.01.2022 16:39 Відповісти
Дурака не выключает ... попугай в своём репертуаре...
20.01.2022 16:43 Відповісти
кацапам не потрібен той кусок луганщіни чі донентчіни - там крім зековні нема нікого - їм потрібна вся Україна.
20.01.2022 16:49 Відповісти
Я понимаю, что репоеды в Мордоре с головой не дружат, но даже такие дебилы как они не будут признавать всякие ЛДНР
20.01.2022 16:52 Відповісти
ви недооцінююте кацапську підлючість...
а паспорти вони роздають кому - теріконам?
на терікон по паспорту? - так!
20.01.2022 17:22 Відповісти
Замечательная инициатива!
В добрый путь - 3 миллиона сумасшедших ватных избирателей Украине нах не нужны, у нас и своей ваты на юго-востоке хватает!
20.01.2022 17:00 Відповісти
тоді персональні санкції кожному члену держдупи параші, який проголосує за визнання, потім персональні санкції кожній кремляді
20.01.2022 17:11 Відповісти
Ніколи Путлєр не визнає "незалежність" Лугандонії тому що "ИХ ТАМ НЕТ",навпаки йому конче необхідно повісити через формулу Штанмаєра це ватне лайно на шию України .
20.01.2022 17:16 Відповісти
Так Держдуми визнає без проблем , бо там зараз працює декілька терористів з лднр + переважна більшість у російських фашистів .
20.01.2022 19:22 Відповісти
Печерський суд в цьому році вже визнав!
20.01.2022 19:39 Відповісти
 
 