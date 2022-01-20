На вокзалах 18 городов можно сделать бустерную прививку. ПЕРЕЧЕНЬ
Бустерную дозировку вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах.
Об этом сообщила "Укрзалізниця", информирует Цензор.НЕТ.
"Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней", - говорится в сообщении.
Вот список вокзалов, на которых можно получить бустерную дозу:
Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00
Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;
Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;
Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;
Винница – ежедневно 09:00 до 14:00;
Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;
Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;
Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;
Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;
Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;
Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;
Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;
Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;
Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;
Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;
Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;
Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00;
Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.
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