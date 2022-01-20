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Новости
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На вокзалах 18 городов можно сделать бустерную прививку. ПЕРЕЧЕНЬ

На вокзалах 18 городов можно сделать бустерную прививку. ПЕРЕЧЕНЬ

Бустерную дозировку вакцины начали вводить в пунктах вакцинации на железнодорожных вокзалах.

Об этом сообщила "Укрзалізниця", информирует Цензор.НЕТ.

"Для бустерной дозы предпочтение будут отдавать м-РНК-вакцинам - Comirnaty (Pfizer) и Moderna, независимо от того, какой вакциной был привит человек предыдущие два раза. Также на основе бустерной дозы будет сформирован новый сертификат, который будет действителен 270 дней", - говорится в сообщении.

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Вот список вокзалов, на которых можно получить бустерную дозу:

Киев - ежедневно с 08:00 до 23:00

Днепр - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00;

Львов - ежедневно с 15:00 до 18:00;

Одесса - с 09:00 до 15:00, кроме субботы и воскресенья;

Винница – ежедневно 09:00 до 14:00;

Запорожье - ежедневно с 08:00 до 20:00;

Николаев - с 11:00 до 16:00 по четным дням;

Сумы - вторник и четверг с 12:00 до 15:00;

Полтава - с 08:30 до 15:00, суббота и воскресенье с 08:30 до 10:00;

Ровно - ежедневно с 09:00 до 14:00;

Хмельницкий - ежедневно с 10:00 до 16:00;

Кривой Рог - вторник с 08:00 до 12:00;

Коростень - с 08:00 до 18:00, кроме субботы и воскресенья;

Каменское - с понедельника по пятницу с 09:00 до 15:00, в субботу и воскресенье с 09:00 до 14:00;

Конотоп - вторник и четверг с 12:00 до 15:00, в субботу с 09:00 до 12:00;

Коломыя — пн, ср, пт с 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт с 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, вс с 09:00 до 14:00;

Ковель – ежедневно с 10:00 до 18:00;

Шепетовка - с 09:00 до 12:00, кроме субботы и воскресенья.

вакцина (3815) вокзал (267) Укрзализныця (2753) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Сподіваюсь, що хоч не в туалеті. Бо вже до абсурду повного дійшло. До чого вокзали до регламентних медичних маніпуляцій? Це ж не кафетерій, що прям потреба існує людині поїсти. Не медпункт, який призначений для надання невідкладної медичної допомоги якщо людині раптово зле стало.
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20.01.2022 16:57
+3
Ніколи в житті не бачила, щоб вакцинували біля сральників в торгових центрах та вокзалах...
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20.01.2022 16:57
+3
Мене ніде і поки що навіть і не збираюсь цю дурню робити. Байдуже навіть де. Я собі експерементальний шмурдяк не колю. В мене здоровʼя та життя одне. Іншого в разі чого не буде.
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20.01.2022 17:39
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Как дальше жить непривитому?))С другой стороны никаких головняков,чем и сколько раз прививаться и где)
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20.01.2022 16:39 Ответить
Ніколи в житті не бачила, щоб вакцинували біля сральників в торгових центрах та вокзалах...
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20.01.2022 16:57 Ответить
Хіба? А згадайте-но лихі 90-ті та купи шприців по підʼїздах.
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20.01.2022 16:59 Ответить
Скажи де тебе вкололи і я скажу чим
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20.01.2022 17:36 Ответить
Мене ніде і поки що навіть і не збираюсь цю дурню робити. Байдуже навіть де. Я собі експерементальний шмурдяк не колю. В мене здоровʼя та життя одне. Іншого в разі чого не буде.
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20.01.2022 17:39 Ответить
пробачте, я не Вас мала на увазі, просто перефразувала - "скажи хто твій друг ..." Я , як написав один ватник - "антифаксер"
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20.01.2022 17:44 Ответить
Ахах. Зрозуміло. Я теж так званий "антиваксер". Хоча цей термін маніпуляція. Я не проти вакцинації взагалі. Всі щеплення в мене і членів моєї родини наявні. В мене мабуть їх навіть більше ніж зараз у молоді. Бо є й такі що зараз не роблять. Але я категорично проти щоб на моєму організмі коновали експерементальним шмурдяком експерименти ставили. Тобто я проти цих непіревірених рідин, що зараз людям штрикають як вакцини.
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20.01.2022 17:52 Ответить
Сподіваюсь, що хоч не в туалеті. Бо вже до абсурду повного дійшло. До чого вокзали до регламентних медичних маніпуляцій? Це ж не кафетерій, що прям потреба існує людині поїсти. Не медпункт, який призначений для надання невідкладної медичної допомоги якщо людині раптово зле стало.
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20.01.2022 16:57 Ответить
И срок поставили в 270 дней? (Уже побрили "Джентельмены удач")
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20.01.2022 17:15 Ответить
А при моргах не колют еще?
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20.01.2022 17:19 Ответить
Скоро во сне будут приходить колоть
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20.01.2022 17:26 Ответить
Так это везде. На вокзалах прививаются прямо в туалетах и шприцы там же бросают.
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20.01.2022 18:13 Ответить
 
 