На вокзалах 18 міст можна зробити бустерне щеплення. ПЕРЕЛІК
Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах.
Про це повідомила "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.
"Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів", - йдеться у повідомленні.
Ось перелік вокзалів, на яких можна отримати бустерну дозу:
Київ — щоденно з 08:00 до 23:00
Дніпро — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;
Львів — щоденно з 15:00 до 18:00;
Одеса — з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;
Вінниця — щоденно 09:00 до 14:00;
Запоріжжя — щоденно з 08:00 до 20:00;
Миколаїв — з 11:00 до 16:00 по парних днях;
Суми — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;
Полтава — з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;
Рівне — щоденно з 09:00 до 14:00;
Хмельницкий — щоденно з 10:00 до 16:00;
Кривий Ріг — вівторок з 08:00 до 12:00;
Коростень — з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;
Кам’янське — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;
Конотоп — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;
Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;
Ковель — щоденно з 10:00 до 18:00;
Шепетівка — з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.
