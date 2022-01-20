На вокзалах 18 міст можна зробити бустерне щеплення. ПЕРЕЛІК

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах.

Про це повідомила "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

"Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

Ось перелік вокзалів, на яких можна отримати бустерну дозу:

Київ — щоденно з 08:00 до 23:00

Дніпро — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;

Львів — щоденно з 15:00 до 18:00;

Одеса — з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця — щоденно 09:00 до 14:00;

Запоріжжя — щоденно з 08:00 до 20:00;

Миколаїв — з 11:00 до 16:00 по парних днях;

Суми — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;

Полтава — з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;

Рівне — щоденно з 09:00 до 14:00;

Хмельницкий — щоденно з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг — вівторок з 08:00 до 12:00;

Коростень — з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

Конотоп — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;

Ковель — щоденно з 10:00 до 18:00;

Шепетівка — з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.