УКР
Новини
На вокзалах 18 міст можна зробити бустерне щеплення. ПЕРЕЛІК

На вокзалах 18 міст можна зробити бустерне щеплення. ПЕРЕЛІК

Бустерну дозу вакцини почали вводити в пунктах вакцинації на залізничних вокзалах.

Про це повідомила "Укрзалізниця", інформує Цензор.НЕТ.

"Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам — Comirnaty (Pfizer) та Moderna, незалежно від того, якою вакциною була щеплена людина попередні два рази. Також на основі бустерної дози буде сформований новий сертифікат, який буде дійсним 270 днів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: МОЗ дозволило використовувати для ревакцинації будь-яку зареєстровану в Україні COVID-вакцину

Ось перелік вокзалів, на яких можна отримати бустерну дозу:

Київ — щоденно з 08:00 до 23:00

Дніпро — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00;

Львів — щоденно з 15:00 до 18:00;

Одеса — з 09:00 до 15:00, крім суботи та неділі;

Вінниця — щоденно 09:00 до 14:00;

Запоріжжя — щоденно з 08:00 до 20:00;

Миколаїв — з 11:00 до 16:00 по парних днях;

Суми — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00;

Полтава — з 08:30 до 15:00, субота та неділя з 08:30 до 10:00;

Рівне — щоденно з 09:00 до 14:00;

Хмельницкий — щоденно з 10:00 до 16:00;

Кривий Ріг — вівторок з 08:00 до 12:00;

Коростень — з 08:00 до 18:00, крім суботи та неділі;

Кам’янське — з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 15:00, в суботу та неділю з 09:00 до 14:00;

Конотоп — вівторок та четвер з 12:00 до 15:00, в суботу з 09:00 до 12:00;

Коломия — пн, ср, пт з 09:00 до 18:00 (пер. 13:00 – 14:00), вт, чт з 09:00 до 20:00 (пер. 14:00 – 15:00), сб, нд з 09:00 до 14:00;

Ковель — щоденно з 10:00 до 18:00;

Шепетівка — з 09:00 до 12:00, крім суботи та неділі.

Сподіваюсь, що хоч не в туалеті. Бо вже до абсурду повного дійшло. До чого вокзали до регламентних медичних маніпуляцій? Це ж не кафетерій, що прям потреба існує людині поїсти. Не медпункт, який призначений для надання невідкладної медичної допомоги якщо людині раптово зле стало.
20.01.2022 16:57
Ніколи в житті не бачила, щоб вакцинували біля сральників в торгових центрах та вокзалах...
20.01.2022 16:57
Мене ніде і поки що навіть і не збираюсь цю дурню робити. Байдуже навіть де. Я собі експерементальний шмурдяк не колю. В мене здоровʼя та життя одне. Іншого в разі чого не буде.
20.01.2022 17:39
Как дальше жить непривитому?))С другой стороны никаких головняков,чем и сколько раз прививаться и где)
20.01.2022 16:39
Ніколи в житті не бачила, щоб вакцинували біля сральників в торгових центрах та вокзалах...
20.01.2022 16:57
показати весь коментар
Скажи де тебе вкололи і я скажу чим
20.01.2022 17:36
Мене ніде і поки що навіть і не збираюсь цю дурню робити. Байдуже навіть де. Я собі експерементальний шмурдяк не колю. В мене здоровʼя та життя одне. Іншого в разі чого не буде.
20.01.2022 17:39
пробачте, я не Вас мала на увазі, просто перефразувала - "скажи хто твій друг ..." Я , як написав один ватник - "антифаксер"
20.01.2022 17:44
Ахах. Зрозуміло. Я теж так званий "антиваксер". Хоча цей термін маніпуляція. Я не проти вакцинації взагалі. Всі щеплення в мене і членів моєї родини наявні. В мене мабуть їх навіть більше ніж зараз у молоді. Бо є й такі що зараз не роблять. Але я категорично проти щоб на моєму організмі коновали експерементальним шмурдяком експерименти ставили. Тобто я проти цих непіревірених рідин, що зараз людям штрикають як вакцини.
20.01.2022 17:52
Сподіваюсь, що хоч не в туалеті. Бо вже до абсурду повного дійшло. До чого вокзали до регламентних медичних маніпуляцій? Це ж не кафетерій, що прям потреба існує людині поїсти. Не медпункт, який призначений для надання невідкладної медичної допомоги якщо людині раптово зле стало.
20.01.2022 16:57
И срок поставили в 270 дней? (Уже побрили "Джентельмены удач")
20.01.2022 17:15
А при моргах не колют еще?
20.01.2022 17:19
Скоро во сне будут приходить колоть
20.01.2022 17:26
Так это везде. На вокзалах прививаются прямо в туалетах и шприцы там же бросают.
20.01.2022 18:13
 
 