Нападение России на Украину будет катастрофой для всего мира, - Джонсон
Вторжение России в Украину, каким бы оно ни было, станет катастрофой не только для России, но и для всего мира.
Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если Россия совершит вторжение любых масштабов в Украину, я думаю, что это будет катастрофа. Катастрофа не только для России, а и всего мира. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Джонсон.
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+16 Вальдемар Кепський
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+13 Eco Zabavca
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умеют смотреь правде в глаза, отделять зерна от плевел и просчитывать хода.
ну, и, скорее всего хотять получить союзника на будущее
17.05 Т/с "Сваты 3", 11 и 12 с.
19:05 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
Так кто барыга на крови?