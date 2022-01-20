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Новости Агрессия России против Украины Война
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Нападение России на Украину будет катастрофой для всего мира, - Джонсон

Нападение России на Украину будет катастрофой для всего мира, - Джонсон

Вторжение России в Украину, каким бы оно ни было, станет катастрофой не только для России, но и для всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия совершит вторжение любых масштабов в Украину, я думаю, что это будет катастрофа. Катастрофа не только для России, а и всего мира. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Джонсон.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы энергетической безопасности и дальнейшие шаги по деэскалации российской агрессии

россия (95740) Джонсон_Борис (505)


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Топ комментарии
+16
Пора бы уже всему миру набраться смелости и поотшибать рога этой сраной Московии, чтобы знали свое место
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20.01.2022 16:55
+13
Разумные люди, это подданные Королевы
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20.01.2022 16:54
+13
Англо-саксам огромное спасибо за поддержку!!! Как за поддержку политическую, так и реальную - оружием и боеприпасами. Это вам не скупленная с потрохами немчура и французы, про итальянцев вообще лень рот раскрывать...
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20.01.2022 17:00
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20.01.2022 16:54 Ответить
Разумные люди, это подданные Королевы
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20.01.2022 16:54 Ответить
Так их Борис, создаётся впечатление, что самые адекватные люди это британцы и американцы
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20.01.2022 17:29 Ответить
они умеют мыслить глобально. плюс социальные традиции и политики проходят лестницу роста и опыта. с помостков кино там никто не выдвинет в премьеры.

умеют смотреь правде в глаза, отделять зерна от плевел и просчитывать хода.

ну, и, скорее всего хотять получить союзника на будущее
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20.01.2022 17:42 Ответить
Абсолютно с вами согласен
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20.01.2022 17:49 Ответить
***** мо хоче зіграти "ва банк"!?
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20.01.2022 16:54 Ответить
***** терять нечего, по всем документам оно голое и босое, всё оформлено на друзей, даже его личный банк рассея оформлен на государство, в историю ***** войдёт как обиженный опущенный подросток с повадками 15 летней гопоты, при этом этот упырь 20 лет руководит державой на землях которой сосредоточены 40% всех полезных ископаемых планеты Земля. у каждого расеянина в прислуге должен быть арабский шейх, но крепостные об этом не знают.
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20.01.2022 17:17 Ответить
Пора бы уже всему миру набраться смелости и поотшибать рога этой сраной Московии, чтобы знали свое место
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20.01.2022 16:55 Ответить
Если бы не ЯО, то уже давно бы так и было. К сожалению ЯО заставляет всех осторожничать.
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20.01.2022 19:35 Ответить
Ні. Я Вам нагадаю: Р.Рейґан з ними не панькався. І нічого. Були як шовкові. Бо він не боявся москви. Зараз таких політиків нема. Останній (МакКейн) нещодавно помер, на превеликий жаль. Та й був він не президентом, а лише сенатором.
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20.01.2022 20:55 Ответить
Это да, жаль МакКейн не стал президентом вместо клоуна Трампа.
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20.01.2022 20:57 Ответить
Боря, ку-ку, напад стався 20 лютого 2014...
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20.01.2022 16:56 Ответить
И шо? Лучше поздно чем никогда
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20.01.2022 17:30 Ответить
Англо-саксам огромное спасибо за поддержку!!! Как за поддержку политическую, так и реальную - оружием и боеприпасами. Это вам не скупленная с потрохами немчура и французы, про итальянцев вообще лень рот раскрывать...
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20.01.2022 17:00 Ответить
Англия всегда Англия, посмотрите историю, эта страна всегда имела сильный характер. Да вот хотяб вторую мировую взять, ну так шоб далеко не ходить... Франция сдалась фашикам без боя, а Италия - ну все же знают кто такой Муссолини ... Одна Англия воевала с Гитлером со всей ненавистью... Вот и теперь, смотрите, взять ЕС... Англия посмотрела шо это гофно и диктатура Германии, и сказала досвидос. А что Италия и Франция - одни всё с мафией "воюют", а другие понабирали арабов теперь не знают шо с ими делать... доплясались под дудочку фрау Меркель...
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20.01.2022 19:37 Ответить
24 августа 1991 года в Мире ничего не случилось...сдохло СОВЕТСКОЕ быдло...,невелика потеря...говна Шариковых и Швондеров...
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20.01.2022 17:08 Ответить
Это будет в первую очередь катастрофа для самого лаптестана!!! Запаритесь гробы клемать, мрази ватные!!!
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20.01.2022 17:08 Ответить
Бред продолжается. Я так понимаю этими страшилками просто отвлекают свое население от внутренних проблем.
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20.01.2022 17:08 Ответить
Сиди молча, кацапский упырь.
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20.01.2022 17:15 Ответить
Внимание! Вражеский бот!
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20.01.2022 17:18 Ответить
А ну-ка перечисли проблемы в Великобритании. А потом вспомни про проблемы своего сраного лаптестана.
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20.01.2022 17:25 Ответить
Вот и Борис говорит о вероятном нападении расеи на Украину. И только зеленский обвиняет СМИ в "нагнетании". Вопрос все тот же - он дурак или враг?
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20.01.2022 17:14 Ответить
у клоуна весь кинобизнес в рассее и недвижимость в Крыму, клоун делает то что написано в методичке.
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20.01.2022 17:24 Ответить
8-й год война с рашкой. Но программа телеканала "Дом кино" на сегодня:

17.05 Т/с "Сваты 3", 11 и 12 с.
19:05 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
Так кто барыга на крови?
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20.01.2022 17:29 Ответить
Из Британии прибыло 7 бортов военнно-транспортной авиации Соединенного Королевства с 1080 противотанковыми комплексами ...я бы вам быдлу Лохотронскому Голобородьки и 73 % ...баранов и патрона не дал бы снайперского...Крысы Путлерские Вагнерские...
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20.01.2022 17:15 Ответить
Набутылочник, ты берега попутал
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20.01.2022 22:04 Ответить
И почему кацапня англосаксов не любит?))
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20.01.2022 17:24 Ответить
Наверное потому что ссутся
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20.01.2022 17:32 Ответить
Это потому что Англосаксы имеют опыт отжатия Севастополя у московитов)
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20.01.2022 17:58 Ответить
Этого опыта у кого только нет...
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20.01.2022 18:05 Ответить
Вчера в Ютьюбе Дарья Филичкина из Верхоянска написала прикольный пост...Зеленский планирует напасть на Рюсский Мир путлера и Лукашеску... с целью свержения РЮССКАГА ФАШИЗМА.... и коммунизма
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20.01.2022 17:29 Ответить
Рюсскаязычные...мавзолейные...а что ознают литеры ПЗДЦ РАБссии?
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20.01.2022 17:30 Ответить
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20.01.2022 17:33 Ответить
Хоть в Великобритании это понимают!
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20.01.2022 18:23 Ответить
Борис, как всегда, прав !
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21.01.2022 00:09 Ответить
Британці першими прийдуть на допомогу, якщо ху#ло почне нас захоплювати. Велика нація та велика держава, вони завжди були такими.
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21.01.2022 00:19 Ответить
 
 