Нападение России на Украину будет катастрофой для всего мира, - Джонсон

Вторжение России в Украину, каким бы оно ни было, станет катастрофой не только для России, но и для всего мира.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступление которого транслировал телеканал Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если Россия совершит вторжение любых масштабов в Украину, я думаю, что это будет катастрофа. Катастрофа не только для России, а и всего мира. Великобритания поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины", - отметил Джонсон.

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