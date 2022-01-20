Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, - Джонсон

Вторгнення Росії в Україну, хоч би яким воно було, стане катастрофою не лише для Росії, а і для всього світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступ якого транслював телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія вчинить вторгнення будь-яких масштабів в Україну, я думаю, що це буде катастрофа. Катастрофа не лише для Росії, а і для всього світу. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Джонсон.

