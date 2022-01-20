УКР
Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, - Джонсон

Вторгнення Росії в Україну, хоч би яким воно було, стане катастрофою не лише для Росії, а і для всього світу.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступ якого транслював телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо Росія вчинить вторгнення будь-яких масштабів в Україну, я думаю, що це буде катастрофа. Катастрофа не лише для Росії, а і для всього світу. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Джонсон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Джонсоном безпекову ситуацію навколо України

+16
Пора бы уже всему миру набраться смелости и поотшибать рога этой сраной Московии, чтобы знали свое место
показати весь коментар
20.01.2022 16:55 Відповісти
+13
Разумные люди, это подданные Королевы
показати весь коментар
20.01.2022 16:54 Відповісти
+13
Англо-саксам огромное спасибо за поддержку!!! Как за поддержку политическую, так и реальную - оружием и боеприпасами. Это вам не скупленная с потрохами немчура и французы, про итальянцев вообще лень рот раскрывать...
показати весь коментар
20.01.2022 17:00 Відповісти
Гарні настрої - саме це потрібно *****.
показати весь коментар
20.01.2022 16:54 Відповісти
Так их Борис, создаётся впечатление, что самые адекватные люди это британцы и американцы
показати весь коментар
20.01.2022 17:29 Відповісти
они умеют мыслить глобально. плюс социальные традиции и политики проходят лестницу роста и опыта. с помостков кино там никто не выдвинет в премьеры.

умеют смотреь правде в глаза, отделять зерна от плевел и просчитывать хода.

ну, и, скорее всего хотять получить союзника на будущее
показати весь коментар
20.01.2022 17:42 Відповісти
Абсолютно с вами согласен
показати весь коментар
20.01.2022 17:49 Відповісти
***** мо хоче зіграти "ва банк"!?
показати весь коментар
20.01.2022 16:54 Відповісти
***** терять нечего, по всем документам оно голое и босое, всё оформлено на друзей, даже его личный банк рассея оформлен на государство, в историю ***** войдёт как обиженный опущенный подросток с повадками 15 летней гопоты, при этом этот упырь 20 лет руководит державой на землях которой сосредоточены 40% всех полезных ископаемых планеты Земля. у каждого расеянина в прислуге должен быть арабский шейх, но крепостные об этом не знают.
показати весь коментар
20.01.2022 17:17 Відповісти
Если бы не ЯО, то уже давно бы так и было. К сожалению ЯО заставляет всех осторожничать.
показати весь коментар
20.01.2022 19:35 Відповісти
Ні. Я Вам нагадаю: Р.Рейґан з ними не панькався. І нічого. Були як шовкові. Бо він не боявся москви. Зараз таких політиків нема. Останній (МакКейн) нещодавно помер, на превеликий жаль. Та й був він не президентом, а лише сенатором.
показати весь коментар
20.01.2022 20:55 Відповісти
Это да, жаль МакКейн не стал президентом вместо клоуна Трампа.
показати весь коментар
20.01.2022 20:57 Відповісти
Боря, ку-ку, напад стався 20 лютого 2014...
показати весь коментар
20.01.2022 16:56 Відповісти
И шо? Лучше поздно чем никогда
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
Англия всегда Англия, посмотрите историю, эта страна всегда имела сильный характер. Да вот хотяб вторую мировую взять, ну так шоб далеко не ходить... Франция сдалась фашикам без боя, а Италия - ну все же знают кто такой Муссолини ... Одна Англия воевала с Гитлером со всей ненавистью... Вот и теперь, смотрите, взять ЕС... Англия посмотрела шо это гофно и диктатура Германии, и сказала досвидос. А что Италия и Франция - одни всё с мафией "воюют", а другие понабирали арабов теперь не знают шо с ими делать... доплясались под дудочку фрау Меркель...
показати весь коментар
20.01.2022 19:37 Відповісти
24 августа 1991 года в Мире ничего не случилось...сдохло СОВЕТСКОЕ быдло...,невелика потеря...говна Шариковых и Швондеров...
показати весь коментар
20.01.2022 17:08 Відповісти
Это будет в первую очередь катастрофа для самого лаптестана!!! Запаритесь гробы клемать, мрази ватные!!!
показати весь коментар
20.01.2022 17:08 Відповісти
Бред продолжается. Я так понимаю этими страшилками просто отвлекают свое население от внутренних проблем.
показати весь коментар
20.01.2022 17:08 Відповісти
Сиди молча, кацапский упырь.
показати весь коментар
20.01.2022 17:15 Відповісти
Внимание! Вражеский бот!
показати весь коментар
20.01.2022 17:18 Відповісти
А ну-ка перечисли проблемы в Великобритании. А потом вспомни про проблемы своего сраного лаптестана.
показати весь коментар
20.01.2022 17:25 Відповісти
Вот и Борис говорит о вероятном нападении расеи на Украину. И только зеленский обвиняет СМИ в "нагнетании". Вопрос все тот же - он дурак или враг?
показати весь коментар
20.01.2022 17:14 Відповісти
у клоуна весь кинобизнес в рассее и недвижимость в Крыму, клоун делает то что написано в методичке.
показати весь коментар
20.01.2022 17:24 Відповісти
8-й год война с рашкой. Но программа телеканала "Дом кино" на сегодня:

17.05 Т/с "Сваты 3", 11 и 12 с.
19:05 Т/с "Сваты 4", 1-5 с.
Так кто барыга на крови?
показати весь коментар
20.01.2022 17:29 Відповісти
Из Британии прибыло 7 бортов военнно-транспортной авиации Соединенного Королевства с 1080 противотанковыми комплексами ...я бы вам быдлу Лохотронскому Голобородьки и 73 % ...баранов и патрона не дал бы снайперского...Крысы Путлерские Вагнерские...
показати весь коментар
20.01.2022 17:15 Відповісти
Набутылочник, ты берега попутал
показати весь коментар
20.01.2022 22:04 Відповісти
И почему кацапня англосаксов не любит?))
показати весь коментар
20.01.2022 17:24 Відповісти
Наверное потому что ссутся
показати весь коментар
20.01.2022 17:32 Відповісти
Это потому что Англосаксы имеют опыт отжатия Севастополя у московитов)
показати весь коментар
20.01.2022 17:58 Відповісти
Этого опыта у кого только нет...
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
Вчера в Ютьюбе Дарья Филичкина из Верхоянска написала прикольный пост...Зеленский планирует напасть на Рюсский Мир путлера и Лукашеску... с целью свержения РЮССКАГА ФАШИЗМА.... и коммунизма
показати весь коментар
20.01.2022 17:29 Відповісти
Рюсскаязычные...мавзолейные...а что ознают литеры ПЗДЦ РАБссии?
показати весь коментар
20.01.2022 17:30 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 17:33 Відповісти
Хоть в Великобритании это понимают!
показати весь коментар
20.01.2022 18:23 Відповісти
Борис, как всегда, прав !
показати весь коментар
21.01.2022 00:09 Відповісти
Британці першими прийдуть на допомогу, якщо ху#ло почне нас захоплювати. Велика нація та велика держава, вони завжди були такими.
показати весь коментар
21.01.2022 00:19 Відповісти
 
 