Напад Росії на Україну буде катастрофою для всього світу, - Джонсон
Вторгнення Росії в Україну, хоч би яким воно було, стане катастрофою не лише для Росії, а і для всього світу.
Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, виступ якого транслював телеканал Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Якщо Росія вчинить вторгнення будь-яких масштабів в Україну, я думаю, що це буде катастрофа. Катастрофа не лише для Росії, а і для всього світу. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України", - зазначив Джонсон.
