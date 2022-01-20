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Новости Война
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Эстония из-за российской угрозы увеличит расходы на оборону

Эстония из-за российской угрозы увеличит расходы на оборону

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Эстония увеличит свои расходы на оборону в связи с ситуацией в Европе.

Об этом она сказала во время выступления в парламенте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"В связи с текущей ситуацией с безопасностью в Европе, Эстония выделит дополнительно 380 миллионов евро в ближайшие годы, чтобы усилить нашу обороноспособность. Дополнительные средства дополнят наш оборонный бюджет, который на 2021 год составляет 2,3% ВВП", – сказала Каллас.

Эти средства повысят способность сил обороны Эстонии быстро реагировать на вызовы, а значительная часть дополнительного финансирования будет направлена ​​на обеспечение необходимыми ресурсами, включая закупку боеприпасов.

По словам Каллас, на фоне российской угрозы следует добиться того, чтобы НАТО сохраняло четкую линию по отношению к России, и нужно продолжать поддерживать Украину.

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"Нам необходимо ускоренными темпами укреплять позиции обороны и сдерживания на восточном фланге НАТО. Мы должны увеличить свой вклад в нашу оборону", - сказала Каллас.

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Усі країни НАТО збільшили свій військовий бюджет на 2022 рік. Україна не збільшила. Все це її начебто не стосується.
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20.01.2022 17:30 Ответить
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20.01.2022 17:57 Ответить
 
 