Естонія через російську загрозу збільшить витрати на оборону

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що Естонія збільшить свої витрати на оборону у зв’язку з безпековою ситуацією в Європі.

Про це вона сказала під час виступу в парламенті, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "ЄП".

"У зв'язку з поточною ситуацією з безпекою в Європі, Естонія виділить додатково 380 мільйонів євро у найближчі роки, щоб посилити нашу обороноздатність. Додаткові кошти доповнять наш оборонний бюджет, який на 2021 рік становить 2,3% ВВП", - сказала Каллас.

Ці кошти підвищать здатність сил оборони Естонії швидко реагувати на виклики, а значна частина додаткового фінансування піде на забезпечення необхідними ресурсами, включаючи закупівлю боєприпасів.

За словами Каллас, на тлі російської загрози слід домогтися, щоб НАТО зберігав чітку лінію щодо Росії та потрібно продовжувати підтримувати Україну.

"Нам необхідно прискореними темпами зміцнювати позиції оборони та стримування на східному фланзі НАТО. Ми повинні збільшити власний внесок у нашу оборону", - сказала Каллас.