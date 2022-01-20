РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9448 посетителей онлайн
Новости
2 812 25

Украину привлекут к процессу сертификации "Северного потока-2", - министр энергетики Галущенко

Украину привлекут к процессу сертификации

Украина будет привлечена к процессу сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал журналистам по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко.

Министр также сообщил, что стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе через ГТС Украины и влияние РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе. "У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", - отметил он.

Читайте также: "Северный поток-2" остается рычагом влияния на РФ, - Блинкен

Как сообщалось, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в середине ноября 2021 года приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.

Автор: 

Северный поток (1458) Галущенко Герман (263)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Гарна та цікава новина...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:05 Ответить
+2
А СЛОВО БУДЕТ !!!???
показать весь комментарий
20.01.2022 18:05 Ответить
+2
зачем,чтоб при всех опозорить?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну, у нас за гроші все що завгодно готові сертифікувати. Навіть ПівнічОний потік.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:00 Ответить
Гарна та цікава новина...
показать весь комментарий
20.01.2022 18:05 Ответить
Та якась вона незрозуміла, враховуючи продажність наших торбохватів. Можна порізному сприймати.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:10 Ответить
Да как бы не очень то и хорошая. Боюсь что главным специалистом от Украины могут назначить пушилина или пескова.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:26 Ответить
А СЛОВО БУДЕТ !!!???
показать весь комментарий
20.01.2022 18:05 Ответить
Байден в очередной раз ублажил кремлядей.


Газопровод EastMed протяженностью 1900 километров, из которых 1300 километров под водой, получил статус приоритетного инфраструктурного проекта Европейского союза.

Весной 2021 года израильская государственная газотранспортная компания "Натгаз" и греческая компания IGI-Poseidon подписали дополнение к соглашению о прокладке газопровода EastMed, расширяющее его и оговаривающее сроки продвижения.
Но Газпромстану это не понравилось
показать весь комментарий
20.01.2022 18:18 Ответить
это что за гавноисточник?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:22 Ответить
зачем,чтоб при всех опозорить?
показать весь комментарий
20.01.2022 18:18 Ответить
Да нет, это для того чтобы твоего ***** набуй послать
показать весь комментарий
20.01.2022 18:24 Ответить
На правах посмотреть с балкона? Кого туда пригласят? Назовите мне хоть одного патриота с Нафтогаза....
показать весь комментарий
20.01.2022 18:21 Ответить
Сертифицировать нужно так, шоб оно потонуло
показать весь комментарий
20.01.2022 18:26 Ответить
Что-то смешно.
Бюрократы ЕС если нужно угробить, то угробят, а если нужно запустить то запустят. Какая Украина с ее мнением под ЕС/немецкой машиной, когда европейские фирмы 5-ти стран вложили 5млрд в этот проект и слюни пускают, что-бы вернуть инвестиции и получать прибыль.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:37 Ответить
Отмазка. Просто для проформы пригласят на подпись, а пуйло потом будет везде рассказывать мол глядите - Украина ж подписала... они это могут.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:42 Ответить
Залучать але вже після запуску ПП-2
показать весь комментарий
20.01.2022 18:43 Ответить
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево/
показать весь комментарий
20.01.2022 18:48 Ответить
У кацапав ниплахая пенсия. Могут себе позволить роскошь топить дровами.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:55 Ответить
Те галимые печки что у них, там дров надо кучу.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:16 Ответить
Ніхто не прочитав :" без права вето"? Тобто постояти типу манекена.
показать весь комментарий
20.01.2022 18:57 Ответить
Надо нанести двойной удар по козломордым. Надо не просто перекрыть северный поток, а уделать их по настоящему, что бы у них пердаки запылали. Взять и начать качать газ навстречу из Германии в мокшандию.
показать весь комментарий
20.01.2022 19:39 Ответить
Лечись))))
показать весь комментарий
20.01.2022 21:59 Ответить
Його треба не сертифікувати, а регулярно підривати в різних місцях, до гарантій безпеки ненепаду Росії на Україну в повномасштабному варіанті 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
20.01.2022 20:08 Ответить
Він охороняється, причому вельми серйозно підірвати його, це вирок собі, тим більше він на 51% Раші, решта ЄС
показать весь комментарий
20.01.2022 21:57 Ответить
Привлекут с правом "Вето"?
Или только для видимости согласия Украины.
показать весь комментарий
21.01.2022 07:54 Ответить
 
 