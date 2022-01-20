Украину привлекут к процессу сертификации "Северного потока-2", - министр энергетики Галущенко

Украина будет привлечена к процессу сертификации "Северного потока-2" при рассмотрении этого вопроса Европейской комиссией.

Об этом министр энергетики Украины Герман Галущенко сказал журналистам по итогам встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон в Брюсселе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принято решение о том, что Украина будет приглашена к сертификации "Северного потока-2", когда этот вопрос дойдет до Европейской комиссии. Это официальная позиция, которую мы услышали сегодня, за что я благодарен нашим партнерам", - сказал Галущенко.

Министр также сообщил, что стороны обсудили максимальное за последние годы падение транзита газа в январе через ГТС Украины и влияние РФ на дефицит ресурса природного газа в Европе. "У нас есть очень много общего в понимании происходящих процессов", - отметил он.

Как сообщалось, Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) в середине ноября 2021 года приостановило процедуру сертификации "Северного потока 2" до завершения создания дочерней компании швейцарской Nord Stream 2 AG для эксплуатации национального участка магистрали и передачи ей основных активов и кадровых ресурсов.