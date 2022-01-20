УКР
Україну залучать до процесу сертифікації "Північного потоку-2", - міністр енергетики Галущенко

Україну залучать до процесу сертифікації

Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав журналістам за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав Галущенко.

Міністр також повідомив, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - зазначив він.

Читайте: Зараз критичний момент в історії з "Північним потоком-2": цей газопровід не повинен бути у розпорядженні Путіна, - прем'єр Польщі Моравецький

Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку 2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.

+2
Гарна та цікава новина...
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
+2
А СЛОВО БУДЕТ !!!???
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
+2
зачем,чтоб при всех опозорить?
показати весь коментар
20.01.2022 18:18 Відповісти
Ну, у нас за гроші все що завгодно готові сертифікувати. Навіть ПівнічОний потік.
показати весь коментар
20.01.2022 18:00 Відповісти
Гарна та цікава новина...
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
Та якась вона незрозуміла, враховуючи продажність наших торбохватів. Можна порізному сприймати.
показати весь коментар
20.01.2022 18:10 Відповісти
Да как бы не очень то и хорошая. Боюсь что главным специалистом от Украины могут назначить пушилина или пескова.
показати весь коментар
20.01.2022 19:26 Відповісти
А СЛОВО БУДЕТ !!!???
показати весь коментар
20.01.2022 18:05 Відповісти
Байден в очередной раз ублажил кремлядей.


Газопровод EastMed протяженностью 1900 километров, из которых 1300 километров под водой, получил статус приоритетного инфраструктурного проекта Европейского союза.

Весной 2021 года израильская государственная газотранспортная компания "Натгаз" и греческая компания IGI-Poseidon подписали дополнение к соглашению о прокладке газопровода EastMed, расширяющее его и оговаривающее сроки продвижения.
Но Газпромстану это не понравилось
показати весь коментар
20.01.2022 18:18 Відповісти
это что за гавноисточник?
показати весь коментар
20.01.2022 18:22 Відповісти
зачем,чтоб при всех опозорить?
показати весь коментар
20.01.2022 18:18 Відповісти
Да нет, это для того чтобы твоего ***** набуй послать
показати весь коментар
20.01.2022 18:24 Відповісти
На правах посмотреть с балкона? Кого туда пригласят? Назовите мне хоть одного патриота с Нафтогаза....
показати весь коментар
20.01.2022 18:21 Відповісти
Сертифицировать нужно так, шоб оно потонуло
показати весь коментар
20.01.2022 18:26 Відповісти
Что-то смешно.
Бюрократы ЕС если нужно угробить, то угробят, а если нужно запустить то запустят. Какая Украина с ее мнением под ЕС/немецкой машиной, когда европейские фирмы 5-ти стран вложили 5млрд в этот проект и слюни пускают, что-бы вернуть инвестиции и получать прибыль.
показати весь коментар
20.01.2022 18:37 Відповісти
Отмазка. Просто для проформы пригласят на подпись, а пуйло потом будет везде рассказывать мол глядите - Украина ж подписала... они это могут.
показати весь коментар
20.01.2022 18:42 Відповісти
Залучать але вже після запуску ПП-2
показати весь коментар
20.01.2022 18:43 Відповісти
Знаете сколько стоит работа, что бы построить хорошую печку для отопления дома 1900 $ ещё нужно 1500$ на материал, так что отапливать дом дровами не так уж дешево/
показати весь коментар
20.01.2022 18:48 Відповісти
У кацапав ниплахая пенсия. Могут себе позволить роскошь топить дровами.
показати весь коментар
20.01.2022 18:55 Відповісти
Те галимые печки что у них, там дров надо кучу.
показати весь коментар
20.01.2022 19:16 Відповісти
Ніхто не прочитав :" без права вето"? Тобто постояти типу манекена.
показати весь коментар
20.01.2022 18:57 Відповісти
Надо нанести двойной удар по козломордым. Надо не просто перекрыть северный поток, а уделать их по настоящему, что бы у них пердаки запылали. Взять и начать качать газ навстречу из Германии в мокшандию.
показати весь коментар
20.01.2022 19:39 Відповісти
Лечись))))
показати весь коментар
20.01.2022 21:59 Відповісти
Його треба не сертифікувати, а регулярно підривати в різних місцях, до гарантій безпеки ненепаду Росії на Україну в повномасштабному варіанті 🤬🤬🤬
показати весь коментар
20.01.2022 20:08 Відповісти
Він охороняється, причому вельми серйозно підірвати його, це вирок собі, тим більше він на 51% Раші, решта ЄС
показати весь коментар
20.01.2022 21:57 Відповісти
Привлекут с правом "Вето"?
Или только для видимости согласия Украины.
показати весь коментар
21.01.2022 07:54 Відповісти
 
 