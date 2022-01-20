Україну залучать до процесу сертифікації "Північного потоку-2", - міністр енергетики Галущенко

Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав журналістам за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав Галущенко.

Міністр також повідомив, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - зазначив він.

Читайте: Зараз критичний момент в історії з "Північним потоком-2": цей газопровід не повинен бути у розпорядженні Путіна, - прем'єр Польщі Моравецький

Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку 2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.