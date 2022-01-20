Україну залучать до процесу сертифікації "Північного потоку-2", - міністр енергетики Галущенко
Україна буде залучена до процесу сертифікації "Північного потоку-2" під час розгляду цього питання Європейською комісією.
Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав журналістам за підсумками зустрічі з єврокомісаром з енергетики Кадрі Сімсон у Брюсселі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Прийнято рішення про те, що Україна буде запрошена до сертифікації "Північного потоку-2", коли це питання дійде до Європейської комісії. Це офіційна позиція, яку ми почули сьогодні, за що я вдячний нашим партнерам", - сказав Галущенко.
Міністр також повідомив, що сторони обговорили максимальне за останні роки падіння транзиту газу у січні через ГТС України та вплив РФ на дефіцит ресурсу природного газу в Європі. "У нас є дуже багато спільного у розумінні процесів, що відбуваються", - зазначив він.
Як повідомлялося, Федеральне мережеве агентство Німеччини (BNetzA) у середині листопада 2021 року призупинило процедуру сертифікації "Північного потоку 2" до завершення створення дочірньої компанії швейцарської Nord Stream 2 AG для експлуатації національної ділянки магістралі та передачі їй основних активів та кадрових ресурсів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Газопровод EastMed протяженностью 1900 километров, из которых 1300 километров под водой, получил статус приоритетного инфраструктурного проекта Европейского союза.
Весной 2021 года израильская государственная газотранспортная компания "Натгаз" и греческая компания IGI-Poseidon подписали дополнение к соглашению о прокладке газопровода EastMed, расширяющее его и оговаривающее сроки продвижения.
Но Газпромстану это не понравилось
Бюрократы ЕС если нужно угробить, то угробят, а если нужно запустить то запустят. Какая Украина с ее мнением под ЕС/немецкой машиной, когда европейские фирмы 5-ти стран вложили 5млрд в этот проект и слюни пускают, что-бы вернуть инвестиции и получать прибыль.
Или только для видимости согласия Украины.