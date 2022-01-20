Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменению Конституции Беларуси
Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Изменения предполагают отказ от нейтрального и безъядерного статуса.
Об этом сообщила его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующий указ был подписан 20 января.
На референдум будет вынесен вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"
Решение, принятое на референдуме, является обязательным. Оно вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, - отметили в пресс-службе Лукашенко.
Напомним, о том, что режим Лукашенко хочет изменить белорусскую Конституцию, стало известно в конце декабря. Из основного документа страны предлагают убрать статью о бессрочном количестве президентских сроков – так, чтобы новоизбранный президент мог пробыть в должности максимум два срока подряд. Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".
Может тотализатор устроить на Цензоре?
110% максимум
- Куме! Ви чули новину?!
- Яку?
- Лукашенко день початку нападу Червоної Армії на Польщу оголосив святом - Днем національного об»єднання!
- Цікаво а як він назве день перетворення Республіки Білорусь в "Бєларусский фєдеральний округ"?
про яку на 100% знає бацька.....
на дуже худий кінець - енарал-лейтенат...
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
Проводишь референдум о возвращении монархии и подчиняясь воле народа - восходишь на престол...
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента а в Білорусі - Лукашенка!
1. - Конституция будет такой ,какой я решу.
2.- Я решаю какой должна быть конституция.
Все рушится. Все чего-то ждут.
1. Хай будет.
2. Нехай будет.
- да, я не против;
- нет, я не против.
- ЗА - 101,3%;
- ПРОТИВ - один единственный Бацька Лука, который, куда ж тут денешься, покорно подчинится волеизъявлению народа.