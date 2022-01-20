Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменению Конституции Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Изменения предполагают отказ от нейтрального и безъядерного статуса.

Об этом сообщила его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ был подписан 20 января.

На референдум будет вынесен вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Решение, принятое на референдуме, является обязательным. Оно вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, - отметили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, о том, что режим Лукашенко хочет изменить белорусскую Конституцию, стало известно в конце декабря. Из основного документа страны предлагают убрать статью о бессрочном количестве президентских сроков – так, чтобы новоизбранный президент мог пробыть в должности максимум два срока подряд. Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".