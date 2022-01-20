РУС
Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменению Конституции Беларуси

Лукашенко назначил на 27 февраля референдум по изменению Конституции Беларуси

Александр Лукашенко, захвативший власть в Беларуси, назначил референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны на 27 февраля 2022 года. Изменения предполагают отказ от нейтрального и безъядерного статуса.

Об этом сообщила его пресс-служба, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующий указ был подписан 20 января.

На референдум будет вынесен вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко хочет изменить Конституцию Беларуси, исключив статью о безъядерном и нейтральном статусе государства

Решение, принятое на референдуме, является обязательным. Оно вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, - отметили в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, о том, что режим Лукашенко хочет изменить белорусскую Конституцию, стало известно в конце декабря. Из основного документа страны предлагают убрать статью о бессрочном количестве президентских сроков – так, чтобы новоизбранный президент мог пробыть в должности максимум два срока подряд. Из статьи о внешней политике убраны упоминания о безъядерном и нейтральном статусе государства. Теперь указано, что Беларусь "исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Автор: 

Беларусь (7971) Конституция (2236) Лукашенко Александр (3639) референдум (1506)
Топ комментарии
+24
Певно можна взагалі не йти.
20.01.2022 19:07 Ответить
+22
Типу чесний-диктатор,гвалтівник та вбивця провадитиме типу чесний референдум...
20.01.2022 19:09 Ответить
+18
по приказу колхозника-самозванца, захватившего власть в Беларуси, нарисуют такие результаты, которые он прикажет своим шнырям
20.01.2022 19:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Певно можна взагалі не йти.
20.01.2022 19:07 Ответить
По явке узнаем,сколько беларусов поддерживает кортофельного Фюрера.
20.01.2022 19:30 Ответить
Явка будет 116%. бульбанфюрер не проводит этот референдум. Его проводит бункерфюрер. Отсюда и ожидаемый результат. Однозначно будет "За". Достал уже кремлевский карлик своей предсказуемостью. Потом будет шантажировать Евросоюз и США своим дебильным размещением своего ядерного металлолома.
20.01.2022 19:52 Ответить
сралин - "ВАЖНО ,КАК ПОСЧИТАТЬ "
20.01.2022 20:33 Ответить
сралин отдыхает... Важно КАК НАПИСАТЬ результат. 21 век все-таки, да еще и при таком быдловизбирателе...
20.01.2022 20:36 Ответить
20.01.2022 19:59 Ответить
)))))))))))))))))
20.01.2022 20:10 Ответить
А где усы картофеля? В теплом месте бункерфюрера?
20.01.2022 20:38 Ответить
Типа этаго...
20.01.2022 21:10 Ответить
рабам не можно. они все на менцких болотах переписаны.
20.01.2022 22:06 Ответить
бєльм рускім сплєтут лапті с онучамі.
20.01.2022 19:08 Ответить
Интересно, как же проголосуют белорусы?
Может тотализатор устроить на Цензоре?
20.01.2022 19:08 Ответить
тотал больше 87.5
20.01.2022 19:10 Ответить
Тут результат може бути будь-який. Легше вгадати перможця Ліги Чемпіонів 2032 року, ніж результати цього референдуму.
20.01.2022 19:26 Ответить
Результаты этого "референдума", так же трудно предсказать как результаты "выборов" в ссср.
20.01.2022 19:28 Ответить
моя ставка 93 %. Призы будут ?
20.01.2022 19:30 Ответить
Статус эксперта-политолога + право давать платные прогнозы на рынке криптовалют!
20.01.2022 20:05 Ответить
ну хоть че-то )
20.01.2022 20:09 Ответить
20.01.2022 19:50 Ответить
я считаю что "за" будут 146%.
20.01.2022 19:51 Ответить
У таракана по вашему совсем совести нет?!
110% максимум
20.01.2022 20:06 Ответить
Новшества хорошие, ограничение полномочий президента. Думаю поддержка будет.
20.01.2022 20:05 Ответить
Пожалуй, после этого коммента все вопросы по поводу того, кто ты такой окончательно отпадают.
21.01.2022 04:17 Ответить
Думаешь, действующую лучше оставить?
21.01.2022 11:10 Ответить
Знаю, что лукашизм должен быть уничтожен, как явление. Тогда будут и выборы, и референдумы, без кавычек.
21.01.2022 19:40 Ответить
Появится Войтошизм. "Хрен редки не слаще"
21.01.2022 19:44 Ответить
Вскрылся, лукашист поганый.
22.01.2022 17:15 Ответить
Любишь Тихановскую?
22.01.2022 18:04 Ответить
Нет, презираю. Для тебя, лукашиста поганого, это ничего не меняет.
23.01.2022 01:18 Ответить
Полагаю в районе 73% будут ЗА, независимо от мнения голосующих.
20.01.2022 21:27 Ответить
БульбоБаші залишилось тільки тремтіти і приймати пердулін
20.01.2022 19:09 Ответить
Типу чесний-диктатор,гвалтівник та вбивця провадитиме типу чесний референдум...
20.01.2022 19:09 Ответить
бубочці можна Дію обкатать
20.01.2022 19:11 Ответить
А Зеленський може тільки обіцяти референдум, проте жодного не провів.
20.01.2022 19:12 Ответить
Народу который избирает зеленских президентами не референдум надо а вернуть в первый класс школы.
20.01.2022 19:25 Ответить
Еще лучше: " В ..ду, на переделку", как говаривала моя бабуля...
20.01.2022 19:51 Ответить
по приказу колхозника-самозванца, захватившего власть в Беларуси, нарисуют такие результаты, которые он прикажет своим шнырям
20.01.2022 19:12 Ответить
Скоріш за все-вже намалювали,бо по іншому у диктаторів не буває...
20.01.2022 19:18 Ответить
А шнырей там десять миллионов. Отсосут, глотнут, оближутся, сполоснут рты и как один, в,так сказать, едином порыве с партией и правительством одобрят всё, что прикажут.)
20.01.2022 21:15 Ответить
А зачем Беларашке конституция если ей фактически жопу вытерли. Тем более что межает Самозванцу захватившему власть пойти и написать в Конституционной книге что он царь и бог навеки а все остальные холопы не имеющие никаких прав
20.01.2022 19:13 Ответить
Скорее всего Бульбофюрер хочет Бульбашию переименовать в росийскую губернию вот и все.
20.01.2022 19:14 Ответить
Федеральний Округ 00
20.01.2022 19:18 Ответить
не пощастило білорусам - під час протестів серед них опинився лише один мужик - і він на їхнє та наше нещастя Лукашенко
20.01.2022 19:15 Ответить
і ось ще - Лукашенко - українець, а Яник білорус. Яник втік - Лукашенко залишився. Збіг? - не думаю..
20.01.2022 19:24 Ответить
Официальное возобновление крепостного права в минской губернии. По сути вручение от московских ордынцев "ярлыка" усатому губернатору на вечное правление под протекторатом царя мокш, со всеми бяларускими холопами и манкуртами. Вообще насрать на этот жалкий народишко.
20.01.2022 19:18 Ответить
Пі....ць бяшкам... Пасторальні пейзажі скоро зміняться на суворі мілітарні фотки... Білорусів доведеться стерегти бо повтікають з країни яка тепер перетворюється в концтабір "рускаго міра". А вони ж так хотіли миру без Майданів... Тепер матимуть безчестя, війну, тюрму і вічний страх...
20.01.2022 21:41 Ответить
А зміна - одна! Але суттєва - Бєларусь "Автономная республика в составе Российской Федерации"

- Куме! Ви чули новину?!
- Яку?
- Лукашенко день початку нападу Червоної Армії на Польщу оголосив святом - Днем національного об»єднання!
- Цікаво а як він назве день перетворення Республіки Білорусь в "Бєларусский фєдеральний округ"?
20.01.2022 19:18 Ответить
То ти з собою переплутав ! Придурок! Я в авіації служив строкову та ще й в ТЕЧ - там не було "дідівщини"
20.01.2022 22:14 Ответить
Шукай собі новий нік - цей уже ти "заслинив" - скоро "посилать" почнуть
20.01.2022 22:33 Ответить
Походили білоруси з квіточками і на тому все закінчилося. Та й і білоруси за велику дружбу з москалями, мови також своєї, переважна більшість молоді не знає.
20.01.2022 19:19 Ответить
а зря что ли там тетка из фсб всем руководила? грамотно слили
20.01.2022 19:24 Ответить
А подсчитывать голоса будут омоновцы? 😁
20.01.2022 19:28 Ответить
янелох зробив би купу референдумів хоч завтра, як би знав що буде """Підтримка""" 97,8%
про яку на 100% знає бацька.....
20.01.2022 19:28 Ответить
Білоруський хмирь хоче мати ядерну булаву. Білоруси зупиніть нарешті свого хмиря. Він у дитинстві отримав "закритий перелом" черепа. А після виборів у нього почалось загострення. Він ще не кидається на своїх охоронців ? А на близьких ?
20.01.2022 19:29 Ответить
Отказ от безядерного статуса явно указывает что ядерные боеголовки будут в Беларуси по заказу пуйла.
20.01.2022 19:30 Ответить
да, еще одно ***** с кнопкой
20.01.2022 20:42 Ответить
Та його туди не допустять! Просто буде стоять дивізіон і білоруси стоятимуть на зовнішньому периметрі - в охороні А всередині кацапня сидітиме
20.01.2022 22:36 Ответить
штабні ученія мабуть і кожний перший маршал....
на дуже худий кінець - енарал-лейтенат...
20.01.2022 22:47 Ответить
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
20.01.2022 19:36 Ответить
У беларусов шведский синдром.
20.01.2022 19:40 Ответить
Не понимаю..... Зачем эти длинные промежуточные танцы?
Проводишь референдум о возвращении монархии и подчиняясь воле народа - восходишь на престол...
20.01.2022 19:36 Ответить
Ну бог послал соседей ,твою же мать 21- й век на дворе,а эти два дегинирата застряли в 18 -том.
20.01.2022 19:38 Ответить
лукашенке присвоят титул пожизненый Елбассы или Бульбоссы !
20.01.2022 19:49 Ответить
У них обяжут прийти, и сделать "правильны" выбор. А не то, увольнения там, посадки и другие радости жизни
20.01.2022 19:50 Ответить
если беларусы не полные идиоты, то не пойдут на это мероприятие
20.01.2022 19:56 Ответить
Референдум не так часто проводится, надо идти.
20.01.2022 20:06 Ответить
Спалился, лукашист.
21.01.2022 04:22 Ответить
А от их прихода что-то зависит?
20.01.2022 21:32 Ответить
Їх і питать не будуть - як і на виборах Луки не питали!
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента а в Білорусі - Лукашенка!
20.01.2022 22:41 Ответить
На референдуме будет два вопроса:
1. - Конституция будет такой ,какой я решу.
2.- Я решаю какой должна быть конституция.
20.01.2022 20:10 Ответить
Зачем деньги тратить?
20.01.2022 20:10 Ответить
І навсяк випадок ввів рашисські збройні сили.
20.01.2022 20:31 Ответить
В этой проклятой Богом стране все эти идиотские инициативы уже полностью деградировавшей власти не имеют ни малейшего значения. Ну, проголосуют, естественно,95-98% за. И что дальше?
Все рушится. Все чего-то ждут.
20.01.2022 21:17 Ответить
Ждем весны, и на дачи.
20.01.2022 21:43 Ответить
20.01.2022 21:19 Ответить
Кацапи перетворюють Білорусь на Північну Корею. Лукашенко вже пора починати будувати мавзолей?. Колєнька закінчить і освятить...
20.01.2022 21:23 Ответить
Референдум пройдет в пользу изменения конституции.
20.01.2022 21:31 Ответить
Мы подумали и я решил.
20.01.2022 21:50 Ответить
и все болотные рабы должны прийти босиком, держа в руках шарики и белые кроссовки.
20.01.2022 22:04 Ответить
Готовтесь Белорусы фюрер вам капец приготовил
20.01.2022 22:36 Ответить
А зачем тратить деньги? Все будет как фюрер решит, каким боком там терпилы вообще, зачем их спрашивать?😂😂
20.01.2022 23:07 Ответить
Два варианта ответа:
1. Хай будет.

2. Нехай будет.
21.01.2022 02:56 Ответить
Вы не против того, чтобы стать рабами московии:
- да, я не против;
- нет, я не против.
21.01.2022 09:07 Ответить
Хотелось чуток своего пятка засунуть!! Muni опередил!!! Как не поставь ответ все равно "правильно"!! Что да, что нет, итог один, тот кто ставил вопрос что то шарит!!
21.01.2022 09:50 Ответить
тараканище
21.01.2022 04:15 Ответить
Пришло время и нам провести подобный референдум!
21.01.2022 07:55 Ответить
Встречал знакомого белоруса, тот по секрету сообщил результаты референдума:
- ЗА - 101,3%;
- ПРОТИВ - один единственный Бацька Лука, который, куда ж тут денешься, покорно подчинится волеизъявлению народа.
21.01.2022 09:57 Ответить
 
 