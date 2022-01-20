Лукашенко призначив на 27 лютого референдум щодо зміни Конституції Білорусі
Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив референдум щодо внесення змін та доповнень до Конституції країни на 27 лютого 2022 року. Зміни передбачають відмову від нейтрального та без’ядерного статусу.
Про це повідомила його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.
Відповідний указ було підписано 20 січня.
На референдум буде винесене питання: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?".
Рішення, прийняте на референдумі, є обов’язковим. Воно набуде чинності за 10 днів після його офіційного опублікування, - зазначили у пресслужбі Лукашенка.
Нагадаємо, про те, що режим Лукашенка хоче змінити білоруську Конституцію, стало відомо наприкінці грудня. З основного документу країни пропонують прибрати статтю про безстрокову кількість президентських термінів - так, щоб новообраний президент міг пробути на посаді максимум два терміни поспіль. Зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Тепер вказано, що Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".
