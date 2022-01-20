УКР
Лукашенко призначив на 27 лютого референдум щодо зміни Конституції Білорусі

Лукашенко призначив на 27 лютого референдум щодо зміни Конституції Білорусі

Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, призначив референдум щодо внесення змін та доповнень до Конституції країни на 27 лютого 2022 року. Зміни передбачають відмову від нейтрального та без’ядерного статусу.

Про це повідомила його пресслужба, інформує Цензор.НЕТ.

Відповідний указ було підписано 20 січня.

На референдум буде винесене питання: "Чи приймаєте Ви зміни та доповнення Конституції Республіки Білорусь?".

Рішення, прийняте на референдумі, є обов’язковим. Воно набуде чинності за 10 днів після його офіційного опублікування, - зазначили у пресслужбі Лукашенка.

Дивіться: Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, про те, що режим Лукашенка хоче змінити білоруську Конституцію, стало відомо наприкінці грудня. З основного документу країни пропонують прибрати статтю про безстрокову кількість президентських термінів - так, щоб новообраний президент міг пробути на посаді максимум два терміни поспіль. Зі статті про зовнішню політику прибрано згадки про без’ядерний та нейтральний статус держави. Тепер вказано, що Білорусь "виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Автор: 

Білорусь (8027) Конституція (549) Лукашенко Олександр (2685) референдум (629)
+24
Певно можна взагалі не йти.
показати весь коментар
20.01.2022 19:07 Відповісти
+22
Типу чесний-диктатор,гвалтівник та вбивця провадитиме типу чесний референдум...
показати весь коментар
20.01.2022 19:09 Відповісти
+18
по приказу колхозника-самозванца, захватившего власть в Беларуси, нарисуют такие результаты, которые он прикажет своим шнырям
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Певно можна взагалі не йти.
показати весь коментар
20.01.2022 19:07 Відповісти
По явке узнаем,сколько беларусов поддерживает кортофельного Фюрера.
показати весь коментар
20.01.2022 19:30 Відповісти
Явка будет 116%. бульбанфюрер не проводит этот референдум. Его проводит бункерфюрер. Отсюда и ожидаемый результат. Однозначно будет "За". Достал уже кремлевский карлик своей предсказуемостью. Потом будет шантажировать Евросоюз и США своим дебильным размещением своего ядерного металлолома.
показати весь коментар
20.01.2022 19:52 Відповісти
сралин - "ВАЖНО ,КАК ПОСЧИТАТЬ "
показати весь коментар
20.01.2022 20:33 Відповісти
сралин отдыхает... Важно КАК НАПИСАТЬ результат. 21 век все-таки, да еще и при таком быдловизбирателе...
показати весь коментар
20.01.2022 20:36 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 19:59 Відповісти
)))))))))))))))))
показати весь коментар
20.01.2022 20:10 Відповісти
А где усы картофеля? В теплом месте бункерфюрера?
показати весь коментар
20.01.2022 20:38 Відповісти
Типа этаго...
показати весь коментар
20.01.2022 21:10 Відповісти
рабам не можно. они все на менцких болотах переписаны.
показати весь коментар
20.01.2022 22:06 Відповісти
бєльм рускім сплєтут лапті с онучамі.
показати весь коментар
20.01.2022 19:08 Відповісти
Интересно, как же проголосуют белорусы?
Может тотализатор устроить на Цензоре?
показати весь коментар
20.01.2022 19:08 Відповісти
тотал больше 87.5
показати весь коментар
20.01.2022 19:10 Відповісти
Тут результат може бути будь-який. Легше вгадати перможця Ліги Чемпіонів 2032 року, ніж результати цього референдуму.
показати весь коментар
20.01.2022 19:26 Відповісти
Результаты этого "референдума", так же трудно предсказать как результаты "выборов" в ссср.
показати весь коментар
20.01.2022 19:28 Відповісти
моя ставка 93 %. Призы будут ?
показати весь коментар
20.01.2022 19:30 Відповісти
Статус эксперта-политолога + право давать платные прогнозы на рынке криптовалют!
показати весь коментар
20.01.2022 20:05 Відповісти
ну хоть че-то )
показати весь коментар
20.01.2022 20:09 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 19:50 Відповісти
я считаю что "за" будут 146%.
показати весь коментар
20.01.2022 19:51 Відповісти
У таракана по вашему совсем совести нет?!
110% максимум
показати весь коментар
20.01.2022 20:06 Відповісти
Новшества хорошие, ограничение полномочий президента. Думаю поддержка будет.
показати весь коментар
20.01.2022 20:05 Відповісти
Пожалуй, после этого коммента все вопросы по поводу того, кто ты такой окончательно отпадают.
показати весь коментар
21.01.2022 04:17 Відповісти
Думаешь, действующую лучше оставить?
показати весь коментар
21.01.2022 11:10 Відповісти
Знаю, что лукашизм должен быть уничтожен, как явление. Тогда будут и выборы, и референдумы, без кавычек.
показати весь коментар
21.01.2022 19:40 Відповісти
Появится Войтошизм. "Хрен редки не слаще"
показати весь коментар
21.01.2022 19:44 Відповісти
Вскрылся, лукашист поганый.
показати весь коментар
22.01.2022 17:15 Відповісти
Любишь Тихановскую?
показати весь коментар
22.01.2022 18:04 Відповісти
Нет, презираю. Для тебя, лукашиста поганого, это ничего не меняет.
показати весь коментар
23.01.2022 01:18 Відповісти
Полагаю в районе 73% будут ЗА, независимо от мнения голосующих.
показати весь коментар
20.01.2022 21:27 Відповісти
БульбоБаші залишилось тільки тремтіти і приймати пердулін
показати весь коментар
20.01.2022 19:09 Відповісти
Типу чесний-диктатор,гвалтівник та вбивця провадитиме типу чесний референдум...
показати весь коментар
20.01.2022 19:09 Відповісти
бубочці можна Дію обкатать
показати весь коментар
20.01.2022 19:11 Відповісти
А Зеленський може тільки обіцяти референдум, проте жодного не провів.
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Народу который избирает зеленских президентами не референдум надо а вернуть в первый класс школы.
показати весь коментар
20.01.2022 19:25 Відповісти
Еще лучше: " В ..ду, на переделку", как говаривала моя бабуля...
показати весь коментар
20.01.2022 19:51 Відповісти
по приказу колхозника-самозванца, захватившего власть в Беларуси, нарисуют такие результаты, которые он прикажет своим шнырям
показати весь коментар
20.01.2022 19:12 Відповісти
Скоріш за все-вже намалювали,бо по іншому у диктаторів не буває...
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
А шнырей там десять миллионов. Отсосут, глотнут, оближутся, сполоснут рты и как один, в,так сказать, едином порыве с партией и правительством одобрят всё, что прикажут.)
показати весь коментар
20.01.2022 21:15 Відповісти
А зачем Беларашке конституция если ей фактически жопу вытерли. Тем более что межает Самозванцу захватившему власть пойти и написать в Конституционной книге что он царь и бог навеки а все остальные холопы не имеющие никаких прав
показати весь коментар
20.01.2022 19:13 Відповісти
Скорее всего Бульбофюрер хочет Бульбашию переименовать в росийскую губернию вот и все.
показати весь коментар
20.01.2022 19:14 Відповісти
Федеральний Округ 00
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
не пощастило білорусам - під час протестів серед них опинився лише один мужик - і він на їхнє та наше нещастя Лукашенко
показати весь коментар
20.01.2022 19:15 Відповісти
і ось ще - Лукашенко - українець, а Яник білорус. Яник втік - Лукашенко залишився. Збіг? - не думаю..
показати весь коментар
20.01.2022 19:24 Відповісти
Официальное возобновление крепостного права в минской губернии. По сути вручение от московских ордынцев "ярлыка" усатому губернатору на вечное правление под протекторатом царя мокш, со всеми бяларускими холопами и манкуртами. Вообще насрать на этот жалкий народишко.
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
Пі....ць бяшкам... Пасторальні пейзажі скоро зміняться на суворі мілітарні фотки... Білорусів доведеться стерегти бо повтікають з країни яка тепер перетворюється в концтабір "рускаго міра". А вони ж так хотіли миру без Майданів... Тепер матимуть безчестя, війну, тюрму і вічний страх...
показати весь коментар
20.01.2022 21:41 Відповісти
А зміна - одна! Але суттєва - Бєларусь "Автономная республика в составе Российской Федерации"

- Куме! Ви чули новину?!
- Яку?
- Лукашенко день початку нападу Червоної Армії на Польщу оголосив святом - Днем національного об»єднання!
- Цікаво а як він назве день перетворення Республіки Білорусь в "Бєларусский фєдеральний округ"?
показати весь коментар
20.01.2022 19:18 Відповісти
То ти з собою переплутав ! Придурок! Я в авіації служив строкову та ще й в ТЕЧ - там не було "дідівщини"
показати весь коментар
20.01.2022 22:14 Відповісти
Шукай собі новий нік - цей уже ти "заслинив" - скоро "посилать" почнуть
показати весь коментар
20.01.2022 22:33 Відповісти
Походили білоруси з квіточками і на тому все закінчилося. Та й і білоруси за велику дружбу з москалями, мови також своєї, переважна більшість молоді не знає.
показати весь коментар
20.01.2022 19:19 Відповісти
а зря что ли там тетка из фсб всем руководила? грамотно слили
показати весь коментар
20.01.2022 19:24 Відповісти
А подсчитывать голоса будут омоновцы? 😁
показати весь коментар
20.01.2022 19:28 Відповісти
янелох зробив би купу референдумів хоч завтра, як би знав що буде """Підтримка""" 97,8%
про яку на 100% знає бацька.....
показати весь коментар
20.01.2022 19:28 Відповісти
Білоруський хмирь хоче мати ядерну булаву. Білоруси зупиніть нарешті свого хмиря. Він у дитинстві отримав "закритий перелом" черепа. А після виборів у нього почалось загострення. Він ще не кидається на своїх охоронців ? А на близьких ?
показати весь коментар
20.01.2022 19:29 Відповісти
Отказ от безядерного статуса явно указывает что ядерные боеголовки будут в Беларуси по заказу пуйла.
показати весь коментар
20.01.2022 19:30 Відповісти
да, еще одно ***** с кнопкой
показати весь коментар
20.01.2022 20:42 Відповісти
Та його туди не допустять! Просто буде стоять дивізіон і білоруси стоятимуть на зовнішньому периметрі - в охороні А всередині кацапня сидітиме
показати весь коментар
20.01.2022 22:36 Відповісти
штабні ученія мабуть і кожний перший маршал....
на дуже худий кінець - енарал-лейтенат...
показати весь коментар
20.01.2022 22:47 Відповісти
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
показати весь коментар
20.01.2022 19:36 Відповісти
У беларусов шведский синдром.
показати весь коментар
20.01.2022 19:40 Відповісти
Не понимаю..... Зачем эти длинные промежуточные танцы?
Проводишь референдум о возвращении монархии и подчиняясь воле народа - восходишь на престол...
показати весь коментар
20.01.2022 19:36 Відповісти
Ну бог послал соседей ,твою же мать 21- й век на дворе,а эти два дегинирата застряли в 18 -том.
показати весь коментар
20.01.2022 19:38 Відповісти
лукашенке присвоят титул пожизненый Елбассы или Бульбоссы !
показати весь коментар
20.01.2022 19:49 Відповісти
У них обяжут прийти, и сделать "правильны" выбор. А не то, увольнения там, посадки и другие радости жизни
показати весь коментар
20.01.2022 19:50 Відповісти
если беларусы не полные идиоты, то не пойдут на это мероприятие
показати весь коментар
20.01.2022 19:56 Відповісти
Референдум не так часто проводится, надо идти.
показати весь коментар
20.01.2022 20:06 Відповісти
Спалился, лукашист.
показати весь коментар
21.01.2022 04:22 Відповісти
А от их прихода что-то зависит?
показати весь коментар
20.01.2022 21:32 Відповісти
Їх і питать не будуть - як і на виборах Луки не питали!
- Чим відрізняються вибори в будь-якій країні Європи від виборів у Білорусі?
- У всіх європейських країнах вибирають президента а в Білорусі - Лукашенка!
показати весь коментар
20.01.2022 22:41 Відповісти
На референдуме будет два вопроса:
1. - Конституция будет такой ,какой я решу.
2.- Я решаю какой должна быть конституция.
показати весь коментар
20.01.2022 20:10 Відповісти
Зачем деньги тратить?
показати весь коментар
20.01.2022 20:10 Відповісти
І навсяк випадок ввів рашисські збройні сили.
показати весь коментар
20.01.2022 20:31 Відповісти
В этой проклятой Богом стране все эти идиотские инициативы уже полностью деградировавшей власти не имеют ни малейшего значения. Ну, проголосуют, естественно,95-98% за. И что дальше?
Все рушится. Все чего-то ждут.
показати весь коментар
20.01.2022 21:17 Відповісти
Ждем весны, и на дачи.
показати весь коментар
20.01.2022 21:43 Відповісти
показати весь коментар
20.01.2022 21:19 Відповісти
Кацапи перетворюють Білорусь на Північну Корею. Лукашенко вже пора починати будувати мавзолей?. Колєнька закінчить і освятить...
показати весь коментар
20.01.2022 21:23 Відповісти
Референдум пройдет в пользу изменения конституции.
показати весь коментар
20.01.2022 21:31 Відповісти
Мы подумали и я решил.
показати весь коментар
20.01.2022 21:50 Відповісти
и все болотные рабы должны прийти босиком, держа в руках шарики и белые кроссовки.
показати весь коментар
20.01.2022 22:04 Відповісти
Готовтесь Белорусы фюрер вам капец приготовил
показати весь коментар
20.01.2022 22:36 Відповісти
А зачем тратить деньги? Все будет как фюрер решит, каким боком там терпилы вообще, зачем их спрашивать?😂😂
показати весь коментар
20.01.2022 23:07 Відповісти
Два варианта ответа:
1. Хай будет.

2. Нехай будет.
показати весь коментар
21.01.2022 02:56 Відповісти
Вы не против того, чтобы стать рабами московии:
- да, я не против;
- нет, я не против.
показати весь коментар
21.01.2022 09:07 Відповісти
Хотелось чуток своего пятка засунуть!! Muni опередил!!! Как не поставь ответ все равно "правильно"!! Что да, что нет, итог один, тот кто ставил вопрос что то шарит!!
показати весь коментар
21.01.2022 09:50 Відповісти
тараканище
показати весь коментар
21.01.2022 04:15 Відповісти
Пришло время и нам провести подобный референдум!
показати весь коментар
21.01.2022 07:55 Відповісти
Встречал знакомого белоруса, тот по секрету сообщил результаты референдума:
- ЗА - 101,3%;
- ПРОТИВ - один единственный Бацька Лука, который, куда ж тут денешься, покорно подчинится волеизъявлению народа.
показати весь коментар
21.01.2022 09:57 Відповісти
 
 