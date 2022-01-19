Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж
В інтернеті опублікували кадри зустрічі російських військ в Білорусі.
Про це повідомляють телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.
"Фото прибуття підрозділів зі складу Збройних Сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь", - говорить підпис під фото.
Топ коментарі
+15 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.01.2022 13:44
+14 Глеб123
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+12 Орест #480098
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Александр Коваленко
@zloy_odessit
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https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483727190890004480 2 ч
ВМС Швеции сообщают, что 6 российских больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов направляются в Северное море, откуда сменят курс и возможно совершат переход в Чёрное море. В составе межфлотской группы кораблей: "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк"...
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1483730889876152321 1 ч
Арахамія, Бойко та половина уряду України знову відвідали «свято» від Комуністичної партії Китаю. Деталей дуже мало.
Зазначили, що Зеленський та Сі Цзіньпін уже досягли стратегічних консенсусів.
СН також пообіцяла «відкривати краще майбутнє завтра» разом з Компартією КНР.
Российский модуль МКС «Звезда» могут навсегда изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из него. Как заявила директор NASA по МКС Робин Гейтенс, сложность заключается в том, что утечка является настолько маленькой, что ее трудно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.
Она добавила, что до изоляции дело может дойти «в худшем варианте развития событий». В Роскосмосе в ответ заявили, что «беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление». https://t.me/charter97_org/59847 https://t.me/charter97_org/59847
главное - "вотка" и "мядаль"..
На 26 января 2022 года в Минске сложно найти место в гостиницах. Похоже, кто-то решил провести большое собрание в стиле спецоперации, пишет телеграм-канал https://t.me/nic_and_mike/1532 «Ник и Майк» .
Судя по количеству забронированных номеров, это будет всебелорусское народное собрание или что-то вроде того. Как раз 30 дней до референдума. Кажется, кто-то все же решился отправиться по маршруту елбасы в надежде обмануть судьбу.
Кстати, именно такая тактика - собирать своих сторонников на тайные сходки в формате спецоперации - лучше всего свидетельствует о реальном уровне народной «поддержки». В области отрицательных значений. Легитимность на штыках и за забором называется узурпация. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451572/
ниче,выдаст дочку за бурята,внуки красивые будут - настоящие беларусцы..
Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛
Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.