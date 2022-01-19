Росія перекидає війська до Білорусі. ФОТОрепортаж

В інтернеті опублікували кадри зустрічі російських військ в Білорусі.

Про це повідомляють телеграм-канали, передає Цензор.НЕТ.

"Фото прибуття підрозділів зі складу Збройних Сил Російської Федерації на територію Республіки Білорусь", - говорить підпис під фото.

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