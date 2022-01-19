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Новости Фото Война
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Россия перебрасывает войска в Беларусь. ФОТОрепортаж

В Интернете опубликовали кадры встречи российских войск в Беларуси.

Об этом сообщают телеграм--каналы, передает Цензор.НЕТ.

"Фото прибытия подразделений из состава Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Республики Беларусь", – свидетельствует подпись под фото.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российская военная техника стала лагерем в 200 км к северу от Киева, - CIT. ВИДЕО+ФОТО

Россия перебрасывает войска в Беларусь 01
Россия перебрасывает войска в Беларусь 02
Россия перебрасывает войска в Беларусь 03
Россия перебрасывает войска в Беларусь 04
Россия перебрасывает войска в Беларусь 05
Россия перебрасывает войска в Беларусь 06
Россия перебрасывает войска в Беларусь 07
Россия перебрасывает войска в Беларусь 08
Россия перебрасывает войска в Беларусь 09

Автор: 

армия РФ (19387) Беларусь (7901) россия (95687)


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Топ комментарии
+15
Встречают окупанта с хлебом и солью. Наш зебил тоже мечтает так их встречать

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19.01.2022 13:44
+14
"Руские долго запрягают, потом с гиканьем и свистом едут в противоположную сторону, где заваливаются в овраг и доедают свою лошадь" випрашивя у США окорочка
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19.01.2022 13:42
+12
Де ж ми все це лайно хоронити будемо?
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19.01.2022 13:40
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Александр Коваленко


@zloy_odessit

·
https://twitter.com/zloy_odessit/status/1483727190890004480 2 ч



ВМС Швеции сообщают, что 6 российских больших десантных кораблей Балтийского и Северного флотов направляются в Северное море, откуда сменят курс и возможно совершат переход в Чёрное море. В составе межфлотской группы кораблей: "Петр Моргунов", "Оленегорский горняк"...
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19.01.2022 13:38 Ответить
Значит есть еще недели 2
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19.01.2022 13:51 Ответить
пусть гоняют технику, время работает на нас. смотрим в будущее с осторожным оптимизмом, возможно, русские бойцы будут сдаваться в плен, как бойцы РККА в своё время
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19.01.2022 14:05 Ответить
Де ж ми все це лайно хоронити будемо?
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19.01.2022 13:40 Ответить
Захоронювати, як небезпечні відходи.
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19.01.2022 13:42 Ответить
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19.01.2022 13:44 Ответить
В Україні є славне місто Хорол. В Хоролі є підприємство (крематорій), з виробництва кісткового борошна (з групи фосфорних добрив з високими показниками 29-34% Р2О5) - дуже корисна річ для вирощування гарного врожаю городини, зернових та бобових. Підприємство повинно працювати 365х24 і все буде гарно для нас українців та нашої Неньки України! Слава Героям!
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19.01.2022 14:05 Ответить
В ямах на Поліссі з яких бурштин вимили. Сосни і журавлини з малиною будуть добре рости
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19.01.2022 14:19 Ответить
Арахамія сказав, що це все фейки і ви нагнітаєте обстановку, так шо розходимся. В України тільки одни ворог - це Порошенко. А ракети, що надала Британія треба продать Китаю.
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19.01.2022 13:41 Ответить
хамія на ходу міняє господаря

Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1483730889876152321 1 ч

Арахамія, Бойко та половина уряду України знову відвідали «свято» від Комуністичної партії Китаю. Деталей дуже мало.
Зазначили, що Зеленський та Сі Цзіньпін уже досягли стратегічних консенсусів.
СН також пообіцяла «відкривати краще майбутнє завтра» разом з Компартією КНР.

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19.01.2022 13:43 Ответить
Да здравствует Отец Нации, Елбаси Ара Хам Ия
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19.01.2022 14:20 Ответить
NASA хочет навсегда изолировать «дырявый» российский модуль МКС «Звезда» из-за утечки воздуха. В Роскосмосе этому удивлены.

Российский модуль МКС «Звезда» могут навсегда изолировать, если не удастся устранить утечку воздуха из него. Как заявила директор NASA по МКС Робин Гейтенс, сложность заключается в том, что утечка является настолько маленькой, что ее трудно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики.

Она добавила, что до изоляции дело может дойти «в худшем варианте развития событий». В Роскосмосе в ответ заявили, что «беспокойство наших партнеров по станции не обосновано и вызывает удивление». https://t.me/charter97_org/59847 https://t.me/charter97_org/59847

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19.01.2022 13:42 Ответить
Он просто сквозь стенки просачивается (кто-то наварился на разнице в цене, китайский материал купил "с алиэкспресса")!
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19.01.2022 13:48 Ответить
Значит будут идти на Киев. Если это, конечно, не отвлекающий маневр.
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19.01.2022 13:42 Ответить
та им не один хер,где сдохнуть ?
главное - "вотка" и "мядаль"..
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19.01.2022 13:59 Ответить
"Руские долго запрягают, потом с гиканьем и свистом едут в противоположную сторону, где заваливаются в овраг и доедают свою лошадь" випрашивя у США окорочка
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19.01.2022 13:42 Ответить
Калантаряны(Лавров) и Мишустяны(по матери) долго запрягают???
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19.01.2022 16:52 Ответить
Все эти учения это предлог. Это всё военная доктрика по Сунь Цзи. Туман войны. Когда противник думает что ты не атакуешь - атакуй. Когда думаешь, что атакует - выжидай. Вот цель России сейчас создать туман войны. Кстати, они в пропаганде используют ту же тактику.
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19.01.2022 13:44 Ответить
Но смысл совершенно разный. Это как можно болеть ветрянкой или чумой.
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19.01.2022 13:52 Ответить
Якщо шукаєте суть , то до неї докопайтеся - кацапи свої війська розташовують за межами територій де передбачаються навчання і чомусь на самому кордоні України , для чого - лише їм це відомо , саме тому ефект від повідомлень різний (( Не заперечую що нове це давно забуте старе , але не у цьому випадкові ((
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19.01.2022 14:08 Ответить
Встречают окупанта с хлебом и солью. Наш зебил тоже мечтает так их встречать

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19.01.2022 13:44 Ответить
Узурпатор РБ начал действовать тайно.

На 26 января 2022 года в Минске сложно найти место в гостиницах. Похоже, кто-то решил провести большое собрание в стиле спецоперации, пишет телеграм-канал https://t.me/nic_and_mike/1532 «Ник и Майк» .

Судя по количеству забронированных номеров, это будет всебелорусское народное собрание или что-то вроде того. Как раз 30 дней до референдума. Кажется, кто-то все же решился отправиться по маршруту елбасы в надежде обмануть судьбу.

Кстати, именно такая тактика - собирать своих сторонников на тайные сходки в формате спецоперации - лучше всего свидетельствует о реальном уровне народной «поддержки». В области отрицательных значений. Легитимность на штыках и за забором называется узурпация. https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/19/451572/
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19.01.2022 13:46 Ответить
Народная поддержка не имеет никакого значения при диктатуре. Когда уже эти борцы поймут. Нужно свергнуть диктатора, даже если его поддерживает большинство. А только потом играть в политику.
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19.01.2022 13:48 Ответить
Когда там говорят - что вот нельзя свергать диктатора, ведь у него поддержка. Это туфта. Диктатора надо свергать потому что он диктатор. Не имеет значения сколько его поддерживает народа. Не надо бороться за поддержку населения - надо шатать диктатуру.
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19.01.2022 13:49 Ответить
А то!
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19.01.2022 13:57 Ответить
Подивись на обличчя, там вже швабра в дупі стерчить
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19.01.2022 15:33 Ответить
В каракуле на Порошенко похож )) А ваще убого.- Уралы,камазы.шапки ушанки и ржавые гусеницы.Пятьдесят лет назад такое же было.
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19.01.2022 13:45 Ответить
Больше на тебя похожи.А какие должны быть гусеницы?Зеленые ?
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19.01.2022 13:57 Ответить
А в лица солдат присмотрись. Ето славяне разве? Да они походу вообще вне мира сего не знают куда и зачем их месяц везли и где они находятся
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19.01.2022 14:00 Ответить
на буданова покойного похож..
ниче,выдаст дочку за бурята,внуки красивые будут - настоящие беларусцы..
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19.01.2022 14:04 Ответить
Это плохо, мы не потянем со всех сторон воевать.
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19.01.2022 13:49 Ответить
А они еще с Крыма едут. И будут возможно стрелять с моря, если что-то начнется.
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19.01.2022 13:51 Ответить
Ну тогда это проблема ЕС, а не наша. Потому что они будут следующими в списке. Все всё прекрасно понимают. Поэтому сейчас горы оружия насыпают - никто не хочет окопы рыть у себя за домом в Альпах.
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20.01.2022 20:29 Ответить
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19.01.2022 13:51 Ответить
белорусы - проституты
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19.01.2022 13:53 Ответить
Головне щоб до нас не перекидали . А в Білорусі ми їх знищувати не будемо , нехай не сцать .
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19.01.2022 13:54 Ответить
А военным жрать дают, деньги платят!!! Проститутки!!!! А сами все понимают!!!
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19.01.2022 13:54 Ответить
Блін, вони що хочуть зірвати чергову вілпустку Шмарклі і його слуг? Обнагліли!
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19.01.2022 13:54 Ответить
кремлівська сволота вже все вирішив ....якщо сунуться до України легкої прогулянки їм не подаруємо!
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19.01.2022 13:55 Ответить
Одни чурки и ускоглазые. Ето и есть наш *братский нарот* который нам сватает Х****ло?
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19.01.2022 13:56 Ответить
По таким комментариям в интернете вычисляют украинцев. И это не шутка. Вы, мягко говоря, очень своеобразный народ.
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19.01.2022 14:08 Ответить
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19.01.2022 13:56 Ответить
Встречают рашофашню хлебом солью.Белорашка окончательно превратилась в российский рейхкомиссариат
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19.01.2022 13:57 Ответить
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19.01.2022 14:01 Ответить
а эти выродки ваньки всё тусуются с вооружением по стране туда сюда ..сюда туда гоняют составы с техникой никак не угомонятся... такие смешные .делать больше нечем заняться как бы...и гоняют пургу жути всем нагоняют...(( озабоченнные и щут себе проблем на жопу..
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19.01.2022 14:42 Ответить
С Белабрысии нападать будут!!! А всем пи...деть,что мол это не мы,нас тута нема!
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19.01.2022 15:03 Ответить
таракан рьяно лижит так путлера поскольку уж сильно хочет стать его приемником !
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19.01.2022 15:20 Ответить
В Україні є славне місто Хорол. В Хоролі є підприємство (крематорій), з виробництва кісткового борошна (з групи фосфорних добрив з високими показниками 29-34% Р2О5) - дуже корисна річ для вирощування гарного врожаю городини, зернових та бобових. Підприємство повинно працювати 365х24 і все буде гарно для нас українців та нашої Неньки України! Слава Героям!
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19.01.2022 16:11 Ответить
В Україні є славне місто Хорол. В Хоролі є підприємство (крематорій), з виробництва кісткового борошна (з групи фосфорних добрив з високими показниками 29-34% Р2О5) - дуже корисна річ для вирощування гарного врожаю городини, зернових та бобових. Підприємство повинно працювати 365х24 і все буде гарно для нас українців та нашої Неньки України! Слава Героям!
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19.01.2022 22:41 Ответить
ЭТОТ ЧТО С ХЛЕБУШКОМ И ПОЛОТЕНЦЕМ, И ТОТ ЧТО РЯДОМ С НИМ, НАПОМИНАЮТ ДВУХ ВЕРТУХАЕВ ИЗ ФИЛЬМА ПРО СТУСА ЗАБОРОНЕНИЙ !)
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20.01.2022 11:37 Ответить
БЕЛОРУССКАЯ АРМИЯ ОТДАЛА ЧЕСТЬ РОССИЙСКОЙ !) ТЕПЕРЬ БЕЛОРУССКИХ СОЛДАТ БУДУТ ИМЕТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ )))
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20.01.2022 11:48 Ответить
Не знаю хто написав - не я.

Привіт, світе!
Я знаю, ти зараз дивишся на нас. Дивишся наляканими очима Польщі. Нерішучими жестами Франції. Прорахованими кроками Німеччини. Знервованими вигуками Латвії. Скептичним посмикуванням Угорщини. Розслабленим мугиканням Італії. Німою мовчанкою Ізраїля. Далекими вигуками США і Канади. І очима сотні інших країн.
Дивишся ніяково. Часто опускаєш погляд. Особливо, коли ми закриваємо собою наших дітей під час чергових ракетних атак. А коли таки наважуєшся очі підняти, дивишся вражено. Озираючись один на одного: чуєш, що то за така Україна? Її поливають градами, а вона стоїть. Її криють крилатими ракетами, а вона стоїть. Їй звідусіль брязкають довбаними танками, а вона стоїть. Їй прямо кажуть «айм вері сорі енд діплі консьорд, бат…», а вона - «тю, ну як знаєш, я пішов збивати літак». Їй пхають межи очі ядерну кнопку, а вона сміється і мовчки колотить бандерівське смузі.
Світ не дихає, світ панічно скуповує йод, а вона стоїть. З якої такої ця Україна сталі? Що такого було в молоці її матері? Чим таким годують цих воїнів тисячі волонтерських рук?
Знаєш, світе, а ти справді не знаєш. І ми теж, напевно, не знали по-справжньому донині. Не знали, що в нас є така сила. Така міць. І така любов. Завжди була. Просто роками лежала під руїнами совка, руського міра, пір'ям голубів миру і гіллям дерев любові. Лежала й чекала, щоб вибухнути. Вибухнути не страхом. Страх - це те, що нині відчуваєш ти, світе. А ми відчуваємо дещо інше.
Ми відчуваємо лють. За кожну вбиту дитину. За кожну понівечену долю. За кожне спалене місто. За кожну зруйновану мрію. І ця лють дає нам сили.
Ми відчуваємо свободу. Вперше. По-справжньому. Так гостро і сильно. Голу, вразливу і водночас таку потужну свободу. І ця свобода дає нам сили.
Ми відчуваємо любов. Ох, як же ми відчуваємо любов. Коли нема своїх і чужих. Коли всі максимально рідні. Коли мільйони рук методично викладають шлях до перемоги кожен на своєму місці. І ця любов дає нам сили.
Тому, світе, не бійся. Ми на сторожі. І якщо ти раптом соромився запитати, ми скажем самі: так, весна прийде, і вона буде жовто-блакитна. Незалежно від того страшно тобі чи ні💙💛

Нам усе одно хто йде. Всі тут навіки у землі залишаться.
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13.03.2022 14:59 Ответить
 
 