Методички по пиару Путина ошибочно публиковали в открытом Telegram-канале

В России сотрудники воронежского Центра управления регионом в течение нескольких месяцев публиковали правила освещения деятельности президента Путина и правительства в региональных изданиях в открытом Telegram-канале "Федеральный контент".

Когда ошибка была обнаружена, канал исчез из поисковой выдачи, а ссылка на него перестала работать.

Подсказки для журналистов публиковали в открытом доступе в течение восьми месяцев. Среди них, например, подобраны тезисы из послания Путина, которые были "позитивнее всего восприняты аудиторией" – о выплатах семьям с детьми, "изменениях" в сфере образования, новых машинах скорой в селах. Модераторы канала просили журналистов в публикациях подчеркивать эти данные.

Через неделю в Центре сообщили, что составят "сводный рейтинг регионов по отработке послания для руководителей". В канале также публиковали готовые красиво оформленные цитаты Путина, предлагавшиеся распространять в соцсетях. Кроме того, журналистам давали указания по пиару прокремлевского форума "Новое знание" и прямой линии с президентом.

Летом, когда в российских регионах бушевали пожары, Центр предлагал подчеркивать, что "пожары полыхают по всему миру", а "ООН назвал борьбу с пожарами мировой проблемой".