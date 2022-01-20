Методички по пиару Путина ошибочно публиковали в открытом Telegram-канале
В России сотрудники воронежского Центра управления регионом в течение нескольких месяцев публиковали правила освещения деятельности президента Путина и правительства в региональных изданиях в открытом Telegram-канале "Федеральный контент".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".
Когда ошибка была обнаружена, канал исчез из поисковой выдачи, а ссылка на него перестала работать.
Подсказки для журналистов публиковали в открытом доступе в течение восьми месяцев. Среди них, например, подобраны тезисы из послания Путина, которые были "позитивнее всего восприняты аудиторией" – о выплатах семьям с детьми, "изменениях" в сфере образования, новых машинах скорой в селах. Модераторы канала просили журналистов в публикациях подчеркивать эти данные.
Через неделю в Центре сообщили, что составят "сводный рейтинг регионов по отработке послания для руководителей". В канале также публиковали готовые красиво оформленные цитаты Путина, предлагавшиеся распространять в соцсетях. Кроме того, журналистам давали указания по пиару прокремлевского форума "Новое знание" и прямой линии с президентом.
Летом, когда в российских регионах бушевали пожары, Центр предлагал подчеркивать, что "пожары полыхают по всему миру", а "ООН назвал борьбу с пожарами мировой проблемой".
так же нужно запретить улыбаться не только в ЗАГСах, а и на улицах, на заводах и фабриках, а так же дома, на кухне! "улыбка" - это бичь капитализма!!
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких
Закупили 5-ть скорых а раздули на 5000, но народ хавает.