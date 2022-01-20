РУС
Новости
Методички по пиару Путина ошибочно публиковали в открытом Telegram-канале

В России сотрудники воронежского Центра управления регионом в течение нескольких месяцев публиковали правила освещения деятельности президента Путина и правительства в региональных изданиях в открытом Telegram-канале "Федеральный контент".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Крым.Реалии".

Когда ошибка была обнаружена, канал исчез из поисковой выдачи, а ссылка на него перестала работать.

Подсказки для журналистов публиковали в открытом доступе в течение восьми месяцев. Среди них, например, подобраны тезисы из послания Путина, которые были "позитивнее всего восприняты аудиторией" – о выплатах семьям с детьми, "изменениях" в сфере образования, новых машинах скорой в селах. Модераторы канала просили журналистов в публикациях подчеркивать эти данные.

Читайте также: РФ тратит миллионы на фейки о "российском Крыме" и "вражеской Украине" в соцсетях, - Умеров

Через неделю в Центре сообщили, что составят "сводный рейтинг регионов по отработке послания для руководителей". В канале также публиковали готовые красиво оформленные цитаты Путина, предлагавшиеся распространять в соцсетях. Кроме того, журналистам давали указания по пиару прокремлевского форума "Новое знание" и прямой линии с президентом.

Летом, когда в российских регионах бушевали пожары, Центр предлагал подчеркивать, что "пожары полыхают по всему миру", а "ООН назвал борьбу с пожарами мировой проблемой".

+20
Лапатнікі в чергове обісрались-хоча вони вже народились обісраними та мешкають у лайні...
20.01.2022 20:46 Ответить
+17
зараз Подаляку, Лещенку та Люсі прикро стало від твого посту...
20.01.2022 20:51 Ответить
+11
журналісти та повії дві найдавніші професії.
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких

20.01.2022 21:07 Ответить
Лапатнікі в чергове обісрались-хоча вони вже народились обісраними та мешкають у лайні...
20.01.2022 20:46 Ответить
Генетика - то серйозна наука!
20.01.2022 20:56 Ответить
считаю, москалям нужно пойти дальше и определить строгий перечень причёсок, которые могут носить москали, москалихи и их москалики!
так же нужно запретить улыбаться не только в ЗАГСах, а и на улицах, на заводах и фабриках, а так же дома, на кухне! "улыбка" - это бичь капитализма!!
20.01.2022 21:15 Ответить
Никогда такого не было и вот опять. Не мешайте холопом лизать задницу барину
20.01.2022 20:48 Ответить
зараз Подаляку, Лещенку та Люсі прикро стало від твого посту...
20.01.2022 20:51 Ответить
Так еще в 19 году наших ломов ловили за публикациями за денюжку. Некоторый, типа, Сережи Иванова даже на цензоре свою коллонку имеют.
20.01.2022 20:58 Ответить
журналісти та повії дві найдавніші професії.
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких

20.01.2022 21:07 Ответить
Никого не удивляет, что тут представители второй древнейшей профессии и одной национальности?
20.01.2022 21:40 Ответить
Ні!
21.01.2022 01:04 Ответить
Там свої, а тут свої. Нічого надзвичайного.
20.01.2022 20:54 Ответить
2 новини одного "ЗМІ".
20.01.2022 20:55 Ответить
20.01.2022 20:57 Ответить
У нас то же самое. Я еще со времен Кучмы это заметил. Что когда начинают рассказывать как всё хорошо вместо того что происходит, то значит всё очень плохо.
20.01.2022 20:57 Ответить
"Добрая" старая совковая "привычка" СМИ.
20.01.2022 21:48 Ответить
Та кто этот бред вообще читает
20.01.2022 21:06 Ответить
как кто?кацапские граждане Украины...не все,те,что мечтают чтобы расиюшка к ним к месту проживания прибыла
20.01.2022 21:22 Ответить
Ну вот. А вьі говорите за что бомбить Воронеж
20.01.2022 21:24 Ответить
та да, опять ОН проклятый на пути в светлое будущее дорогу преградил..........
20.01.2022 22:18 Ответить
а ********,симоньян и эрнст кажись допиликались .не видать теперь озара комо и родного дома.в санкционный списочек попали
20.01.2022 21:28 Ответить
20.01.2022 21:46 Ответить
Ботоферма ;ЗЕ!диджитал; тим самим займається.
20.01.2022 21:59 Ответить
У нас же така сама хрінь "простий хлопець з народу" значить чесний, "шаурма зі ЗМІ" значить відкритий і не боїться критики, "Велике будівництво", "Велике лісівництво" - ну хто ж може бути проти доріг і дерев.
20.01.2022 22:05 Ответить
- О- о- о - о .... Шо? - Леонид Ильич, это олимпийские кольца - доклад ниже. Скоро старик кабаев также
20.01.2022 22:53 Ответить
Методичками з піару Путіна ситий не будеш.
20.01.2022 23:31 Ответить
Пиар это искажение фактов, красивые слова, красивая картинка, что не соответствует действительность.
Закупили 5-ть скорых а раздули на 5000, но народ хавает.
20.01.2022 23:34 Ответить
Ага, когда пишут, что путин педофил, надо подчёркивать, что педофилия - мировая проблема.
21.01.2022 00:04 Ответить
21.01.2022 01:04 Ответить
Судя по ультимативный заявлениям кремлевской власти, скоро будут предьявлены требования к населению РФ по запрету ношения кружевного белья и по обязательному ношению уставной формы одежды: ватников, ушанков и лаптей.
21.01.2022 08:53 Ответить
 
 