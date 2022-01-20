Методички з піару Путіна помилково публікували у відкритому Telegram-каналі
В Росії співробітники воронезького Центру управління регіоном протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента Путіна та уряду в регіональних виданнях у відкритому Telegram-каналі "Федеральний контент".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".
Коли помилку було виявлено, канал зник із пошукової видачі, а посилання на нього перестало працювати.
Підказки для журналістів публікували у відкритому доступі протягом восьми місяців. Серед них, наприклад, підібрані тези з послання Путіна, які були "найпозитивніше сприйняті аудиторією" – про виплати сім'ям із дітьми, "зміни" у сфері освіти, нові машини швидкої в селах. Модератори каналу просили журналістів у публікаціях наголошувати на цих даних.
Через тиждень у Центрі повідомили, що складуть "зведений рейтинг регіонів щодо відпрацювання послання для керівників". У каналі також публікували готові красиво оформлені цитати Путіна, які пропонували поширювати в соцмережах. Крім того, журналістам давали вказівки з піару прокремлівського форуму "Нове знання" та прямої лінії з президентом.
Влітку, коли в російських регіонах вирували пожежі, Центр пропонував наголошувати на тому, що "пожежі палахкотять по всьому світу", а "ООН назвав боротьбу з пожежами світовою проблемою".
так же нужно запретить улыбаться не только в ЗАГСах, а и на улицах, на заводах и фабриках, а так же дома, на кухне! "улыбка" - это бичь капитализма!!
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких
Закупили 5-ть скорых а раздули на 5000, но народ хавает.