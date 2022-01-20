Методички з піару Путіна помилково публікували у відкритому Telegram-каналі

В Росії співробітники воронезького Центру управління регіоном протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента Путіна та уряду в регіональних виданнях у відкритому Telegram-каналі "Федеральний контент".

Коли помилку було виявлено, канал зник із пошукової видачі, а посилання на нього перестало працювати.

Підказки для журналістів публікували у відкритому доступі протягом восьми місяців. Серед них, наприклад, підібрані тези з послання Путіна, які були "найпозитивніше сприйняті аудиторією" – про виплати сім'ям із дітьми, "зміни" у сфері освіти, нові машини швидкої в селах. Модератори каналу просили журналістів у публікаціях наголошувати на цих даних.

Через тиждень у Центрі повідомили, що складуть "зведений рейтинг регіонів щодо відпрацювання послання для керівників". У каналі також публікували готові красиво оформлені цитати Путіна, які пропонували поширювати в соцмережах. Крім того, журналістам давали вказівки з піару прокремлівського форуму "Нове знання" та прямої лінії з президентом.

Влітку, коли в російських регіонах вирували пожежі, Центр пропонував наголошувати на тому, що "пожежі палахкотять по всьому світу", а "ООН назвав боротьбу з пожежами світовою проблемою".