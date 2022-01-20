УКР
Методички з піару Путіна помилково публікували у відкритому Telegram-каналі

В Росії співробітники воронезького Центру управління регіоном протягом кількох місяців публікували правила щодо висвітлення діяльності президента Путіна та уряду в регіональних виданнях у відкритому Telegram-каналі "Федеральний контент".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крым.Реалии".

Коли помилку було виявлено, канал зник із пошукової видачі, а посилання на нього перестало працювати.

Підказки для журналістів публікували у відкритому доступі протягом восьми місяців. Серед них, наприклад, підібрані тези з послання Путіна, які були "найпозитивніше сприйняті аудиторією" – про виплати сім'ям із дітьми, "зміни" у сфері освіти, нові машини швидкої в селах. Модератори каналу просили журналістів у публікаціях наголошувати на цих даних.

Через тиждень у Центрі повідомили, що складуть "зведений рейтинг регіонів щодо відпрацювання послання для керівників". У каналі також публікували готові красиво оформлені цитати Путіна, які пропонували поширювати в соцмережах. Крім того, журналістам давали вказівки з піару прокремлівського форуму "Нове знання" та прямої лінії з президентом.

Влітку, коли в російських регіонах вирували пожежі, Центр пропонував наголошувати на тому, що "пожежі палахкотять по всьому світу", а "ООН назвав боротьбу з пожежами світовою проблемою".

Лапатнікі в чергове обісрались-хоча вони вже народились обісраними та мешкають у лайні...
зараз Подаляку, Лещенку та Люсі прикро стало від твого посту...
журналісти та повії дві найдавніші професії.
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких

Лапатнікі в чергове обісрались-хоча вони вже народились обісраними та мешкають у лайні...
Генетика - то серйозна наука!
считаю, москалям нужно пойти дальше и определить строгий перечень причёсок, которые могут носить москали, москалихи и их москалики!
так же нужно запретить улыбаться не только в ЗАГСах, а и на улицах, на заводах и фабриках, а так же дома, на кухне! "улыбка" - это бичь капитализма!!
Никогда такого не было и вот опять. Не мешайте холопом лизать задницу барину
зараз Подаляку, Лещенку та Люсі прикро стало від твого посту...
Так еще в 19 году наших ломов ловили за публикациями за денюжку. Некоторый, типа, Сережи Иванова даже на цензоре свою коллонку имеют.
журналісти та повії дві найдавніші професії.
Відмінність у тому, що повії не зображають із себе журналістів, а журналісти дуже рідко зізнаються що як повії працюють на замовлення. Є серед журналістів і чесні, і з гідністю - шкода мало таких

Никого не удивляет, что тут представители второй древнейшей профессии и одной национальности?
Ні!
Там свої, а тут свої. Нічого надзвичайного.
2 новини одного "ЗМІ".
У нас то же самое. Я еще со времен Кучмы это заметил. Что когда начинают рассказывать как всё хорошо вместо того что происходит, то значит всё очень плохо.
"Добрая" старая совковая "привычка" СМИ.
Та кто этот бред вообще читает
как кто?кацапские граждане Украины...не все,те,что мечтают чтобы расиюшка к ним к месту проживания прибыла
Ну вот. А вьі говорите за что бомбить Воронеж
та да, опять ОН проклятый на пути в светлое будущее дорогу преградил..........
а ********,симоньян и эрнст кажись допиликались .не видать теперь озара комо и родного дома.в санкционный списочек попали
Ботоферма ;ЗЕ!диджитал; тим самим займається.
У нас же така сама хрінь "простий хлопець з народу" значить чесний, "шаурма зі ЗМІ" значить відкритий і не боїться критики, "Велике будівництво", "Велике лісівництво" - ну хто ж може бути проти доріг і дерев.
- О- о- о - о .... Шо? - Леонид Ильич, это олимпийские кольца - доклад ниже. Скоро старик кабаев также
Методичками з піару Путіна ситий не будеш.
Пиар это искажение фактов, красивые слова, красивая картинка, что не соответствует действительность.
Закупили 5-ть скорых а раздули на 5000, но народ хавает.
Ага, когда пишут, что путин педофил, надо подчёркивать, что педофилия - мировая проблема.
Судя по ультимативный заявлениям кремлевской власти, скоро будут предьявлены требования к населению РФ по запрету ношения кружевного белья и по обязательному ношению уставной формы одежды: ватников, ушанков и лаптей.
