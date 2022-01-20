Ради пропаганды Россия искажает исторические факты, - Госдеп США
Госдеп США в четверг обнародовал заявление, в котором перечислил, по версии Вашингтона, пять примеров постоянной дезинформации со стороны РФ, включая попытки исказить историю - "исторический ревизионизм".
"Когда история не соответствует политически целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им силы отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете и служа ее внутренней и геополитической повестке дня", - отмечается в пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно Госдепу, так предвзято Россия говорит о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, действиях НАТО во время распада СССР, о ГУЛАГе, голоде в Украине 1930-х годов.
Также Госдеп обвинил власти РФ в попытках представить, будто "Россия - это невинная жертва", когда речь заходит об агрессивных действиях этой страны, к примеру, против Украины.
Среди других обвинений Госдепа - "ложные утверждения" Москвы о гибели западной цивилизации, на фоне которой Россия демонстрирует "традиционные ценности", и о "цветных революциях", которыми секретно манипулируют США.
"Если народное движение является продемократическим и прореформистским и не отвечает российским геополитическим интересам, то Кремль часто подвергает нападкам их легитимность и утверждает, что за ними тайно стоят США", - отмечает ведомство.
Также Госдеп заявил, что российские власти прибегают к использованию сразу нескольких ложных, порой противоречащих друг другу, версий произошедшего для сокрытия правды. В этом контексте Госдеп, в частности, ссылается на историю отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.
"Российские военные и разведывательные ведомства вовлечены в функционирование российской экосистемы дезинформации и пропаганды, в том числе во враждебные операции в соцсетях, открытое и скрытое использование подконтрольных интернет-СМИ, во внедрении дезинформации в ТВ- и радиопрограммы, в проведении конференций с целью повлиять на ее участников и убедить в неправде, будто Украина, а не Россия, виновна в росте напряженности в регионе, и в эффективном использовании киберопераций для дискредитации СМИ и взломе и обнародовании (данных - ред.)", - поясняет Госдеп.
Князь Владимир что делает в Моцкве? Когда он жил и дела творил на месте моцквы жабы квакали...
На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси? Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?
Может покажете нам текст Переяславского договора?
может вернёте нам Ценности исторические которые вы вывезли в москву?
Может уже осознаете что вся ваша история, все истоки, религия - всё это про Воровство.
Тут даже доказывать нечего - Как был Киев так и есть - Как ходила в нём Гривня так и ходит...что-то я не припомню чтобы Украинцы брали города древних русинов...а вот как московиты осаждали помнится...
Вы думаете что это ваша история, хотя ваша история это история Улуса Джучи - Московии и набегов на Русь\Украину - политический шантаж и право сильного...
Да даже ходить далеко не надо - когда Хло заявляет что победили бы сами во 2 мировой...без этих вот союзников и Украинцев...это ли не ревизия истории? Воровство истинны у самих себя?...У вас есть своя история но вы о ней и слышать не хотите - почему-то полюбилась вам наша...Да с перечисленными плохими моментами - но это история мы пережили а вы Украли чужое...вспомнили плохие моменты?...и чем больше времени будет проходить тем очевиднее ваше воровство...Анна-Киевская русская княжна...ну да, ну да. Мало того что спёрли чужое так ещё и не знаете...Каков парадокс - Историки России всё свою жизнь изучали Историю Украины...а историю России даже не удосужились изучить...Как Новгород вырезали как в ГУЛАГе людей убивали...воровство и насилие - вот 2 столба на котором стоит ваше государство...а Украина была, есть и будет...если "совок" нас не уничтожил то вы и подавно не в состоянии...
Он находится там, потому что территория Владимиро-Суздальского княжества входила в состав Древнерусского государства уже в его времена правления. Он был князем государства, в которое входили Киев, Новгород, Смоленск, Владимир.
На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси?
На основании того, что древнерусские княжества, находящиеся на территории Украины и Беларуси в 14 веке были захвачены Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским.
Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
Греческое название в 14-15 веке стало и самоназванием. "Московия" - название, бывшее в ходу только в Польше.
На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?
На основании того, что эти земли входили в состав Российской империи, а затем в состав СССР. Ни на территорию Польши, ни на территорию Финляндии Россия не претендует
Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©).
P.S. Ленин - верный марксист, он тоже ненавидел роssiю.
1. Ты ведь говорил что Маркс в совке не издавался? Соврал? Зачем?
2. Если он ненавидел рашку то почему дружил с рашистскими анархистами и коммуняками типа Бакунина, Кропоткина, Надеждина, Сперанского и др.? Опять соврал? Зачем? Фальсификатор ты санёк и шмуклер.
А про TV я тебя наверное розачарую смотрю только 1-й автомобильный и нейшнл джеографик, бокс и футбол. Остальную Муру я в сети прочту.
" Уймись, дурак."
тогда дойдет, почему в ссср публикровали вовсе не все. как и ленина, кстати.
P.S. я, не историк и в партии твоей никогда не был. простой инженер электрик.
Всi товаришi- брати, окрiм супостата,
Глупий дупу за «теньгу» лиже у сатрапа.
Ой, Вань! Шiдi-рiдi, не люблю Iвана:
«Люли-люли» - все береза: хочу Чiнгiз-хана.
А товаришi-брати як ще поведуться?
Навiть в латах за кафтан залюбки здадуться.
Ой- вэй ! Шiдi-рiдi , «кориснi стосунки»
-СССРу розвалили - то iхнi лаштунки
Того мало … Що за йден? Став у Свiт кричати:
«В шостiй частцi всього Свiту буду царювати».
Ой, Венера ! Шiдi-рiдi, Валя Терешкова:
«Я до стерхiв не полечу - зграя вимирова».
Про iсторiю краiни - звiдки сам вiн взявся-
Став замилювати очi - в стерхiв увiбрався.
Ой, тьфу! Шiдi-рiдi «нынче в моде» жити-
На Денiкiна могилi сльозно ся тужити.
А товаришi-брати - та й не з того тiста:
Що до цноти iх баби. так вже - рокiв 300.
Як копати в глибину , й 800 нариеш....
Чудь, Мордовiя, татари - вам не Коломия.
Ой, браточку! Шiдi-рiдi , вже - в конгломератi.
Як те поле перейти-вiки «працювати».
ЗЫ... Як iз Кремлю ся браточок вовком в мене дивиться,
Чи увидю в нему брата - але, най бо мириться.
Все их начинания, это пародия на то, что уже было в странах запада, все их разработки, появились путем промышленного шпионажа.
А вся история кацапов это череда фальсификаций, единственная цель которых - сокрытие чудовищной правды о бесконечных войнах и преступлениях против человечества, в которых виновна рашка.
только все это должны раскрывать и наши спецслужбы, а не вагнеровцев спасать
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А команда Трампа такого собі (як в цій інфі) не дозволяла...
ну руссофобы.... )))
НАШЕЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ , что-то надо делать - бо были УКРАИНСКИЕ Фронты, погибло много украинцев . А теперь козломордые все победы себе приписывают , а об украинцах брехню распускают , мол с фашистами сотрудничали .
кацапы где сейчас - лыжные курорты Италии Австрии Франции , также Карловы Вары , также Хефиз( Венгрия) , Рогашка( Словения)
Бардеев для них маленький и скучный город
Для россиян маршрут неудобен - нет аэропортов для них.
Относительно белоруссов - у них визовый режим , а украинцы едут без виз свободно. Туроператоры на белорусах просто зарабатывают .
Бардеевски купели - неплохой курорт . Но воа не всем подходит .
Лучше « ПОЛЯНЫ» воды нет 😀. В Рогашке сильная вода ( можно и поджелудочную сорвать) - там сейчас весь бомонд больных миллионеров Азербайджана, Казахстана, кацапии . Туроператоры только на них и работают
@VALMICHEL7
·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483423127287869440 18 янв.
В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.
Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
вся история современной россии это вранье, вранье и одно вранье.
зато
лапти вруг себе врут миру врут всем
все существование РОссии - это вранье вранье и еще раз вранье.
Русские это уже врусские )
Это не Россия, это мерзкое брехливое нечто, Вруссия
НУ НАРЕШТІ ДО ЗАХОДУ ПОЧИНАЄ ДОХОДИТИ ЩО ТАКЕ МОСКОВІЯ І КАЦАПИ