Ради пропаганды Россия искажает исторические факты, - Госдеп США

Госдеп США в четверг обнародовал заявление, в котором перечислил, по версии Вашингтона, пять примеров постоянной дезинформации со стороны РФ, включая попытки исказить историю - "исторический ревизионизм".

"Когда история не соответствует политически целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им силы отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете и служа ее внутренней и геополитической повестке дня", - отмечается в пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно Госдепу, так предвзято Россия говорит о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, действиях НАТО во время распада СССР, о ГУЛАГе, голоде в Украине 1930-х годов.

Также Госдеп обвинил власти РФ в попытках представить, будто "Россия - это невинная жертва", когда речь заходит об агрессивных действиях этой страны, к примеру, против Украины.

Читайте также: Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Среди других обвинений Госдепа - "ложные утверждения" Москвы о гибели западной цивилизации, на фоне которой Россия демонстрирует "традиционные ценности", и о "цветных революциях", которыми секретно манипулируют США.

"Если народное движение является продемократическим и прореформистским и не отвечает российским геополитическим интересам, то Кремль часто подвергает нападкам их легитимность и утверждает, что за ними тайно стоят США", - отмечает ведомство.

Также Госдеп заявил, что российские власти прибегают к использованию сразу нескольких ложных, порой противоречащих друг другу, версий произошедшего для сокрытия правды. В этом контексте Госдеп, в частности, ссылается на историю отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

"Российские военные и разведывательные ведомства вовлечены в функционирование российской экосистемы дезинформации и пропаганды, в том числе во враждебные операции в соцсетях, открытое и скрытое использование подконтрольных интернет-СМИ, во внедрении дезинформации в ТВ- и радиопрограммы, в проведении конференций с целью повлиять на ее участников и убедить в неправде, будто Украина, а не Россия, виновна в росте напряженности в регионе, и в эффективном использовании киберопераций для дискредитации СМИ и взломе и обнародовании (данных - ред.)", - поясняет Госдеп.