Ради пропаганды Россия искажает исторические факты, - Госдеп США

Госдеп США в четверг обнародовал заявление, в котором перечислил, по версии Вашингтона, пять примеров постоянной дезинформации со стороны РФ, включая попытки исказить историю - "исторический ревизионизм".

"Когда история не соответствует политически целям Кремля, российские официальные лица и подконтрольные им силы отрицают исторические события или искажают исторические нарративы, пытаясь представить Россию в более выгодном свете и служа ее внутренней и геополитической повестке дня", - отмечается в пресс-релизе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно Госдепу, так предвзято Россия говорит о пакте Молотова-Риббентропа 1939 года, об истории украинской государственности, действиях НАТО во время распада СССР, о ГУЛАГе, голоде в Украине 1930-х годов.

Также Госдеп обвинил власти РФ в попытках представить, будто "Россия - это невинная жертва", когда речь заходит об агрессивных действиях этой страны, к примеру, против Украины.

Читайте также: Россия ведет кампанию дезинформации, чтобы оправдать агрессию против Украины, - глава МИД Великобритании Лиз Трасс

Среди других обвинений Госдепа - "ложные утверждения" Москвы о гибели западной цивилизации, на фоне которой Россия демонстрирует "традиционные ценности", и о "цветных революциях", которыми секретно манипулируют США.

"Если народное движение является продемократическим и прореформистским и не отвечает российским геополитическим интересам, то Кремль часто подвергает нападкам их легитимность и утверждает, что за ними тайно стоят США", - отмечает ведомство.

Также Госдеп заявил, что российские власти прибегают к использованию сразу нескольких ложных, порой противоречащих друг другу, версий произошедшего для сокрытия правды. В этом контексте Госдеп, в частности, ссылается на историю отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

"Российские военные и разведывательные ведомства вовлечены в функционирование российской экосистемы дезинформации и пропаганды, в том числе во враждебные операции в соцсетях, открытое и скрытое использование подконтрольных интернет-СМИ, во внедрении дезинформации в ТВ- и радиопрограммы, в проведении конференций с целью повлиять на ее участников и убедить в неправде, будто Украина, а не Россия, виновна в росте напряженности в регионе, и в эффективном использовании киберопераций для дискредитации СМИ и взломе и обнародовании (данных - ред.)", - поясняет Госдеп.

+23
У кацапов нет ничего своего, от слова ВООБЩЕ.
Все их начинания, это пародия на то, что уже было в странах запада, все их разработки, появились путем промышленного шпионажа.
А вся история кацапов это череда фальсификаций, единственная цель которых - сокрытие чудовищной правды о бесконечных войнах и преступлениях против человечества, в которых виновна рашка.
20.01.2022 21:05 Ответить
+22
Не тільки-лапатьнікі ще крадуть та привласнюють чужу історію...
20.01.2022 20:52 Ответить
+22
Настоящая история ********* слеплена из говна и палок ( палок от Орды и рабства ) - все остальное украдено .
20.01.2022 20:53 Ответить
Не тільки-лапатьнікі ще крадуть та привласнюють чужу історію...
20.01.2022 20:52 Ответить
И унитазы...
20.01.2022 20:53 Ответить
Віддайте арабам палестинські землі, Ігарь!
21.01.2022 00:07 Ответить
Дайте подумать....а да Всё всё украла...

Князь Владимир что делает в Моцкве? Когда он жил и дела творил на месте моцквы жабы квакали...

На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси? Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?

Может покажете нам текст Переяславского договора?

может вернёте нам Ценности исторические которые вы вывезли в москву?

Может уже осознаете что вся ваша история, все истоки, религия - всё это про Воровство.

Тут даже доказывать нечего - Как был Киев так и есть - Как ходила в нём Гривня так и ходит...что-то я не припомню чтобы Украинцы брали города древних русинов...а вот как московиты осаждали помнится...

Вы думаете что это ваша история, хотя ваша история это история Улуса Джучи - Московии и набегов на Русь\Украину - политический шантаж и право сильного...

Да даже ходить далеко не надо - когда Хло заявляет что победили бы сами во 2 мировой...без этих вот союзников и Украинцев...это ли не ревизия истории? Воровство истинны у самих себя?...У вас есть своя история но вы о ней и слышать не хотите - почему-то полюбилась вам наша...Да с перечисленными плохими моментами - но это история мы пережили а вы Украли чужое...вспомнили плохие моменты?...и чем больше времени будет проходить тем очевиднее ваше воровство...Анна-Киевская русская княжна...ну да, ну да. Мало того что спёрли чужое так ещё и не знаете...Каков парадокс - Историки России всё свою жизнь изучали Историю Украины...а историю России даже не удосужились изучить...Как Новгород вырезали как в ГУЛАГе людей убивали...воровство и насилие - вот 2 столба на котором стоит ваше государство...а Украина была, есть и будет...если "совок" нас не уничтожил то вы и подавно не в состоянии...
21.01.2022 00:23 Ответить
Что делает князь Владимир в Москве?

Он находится там, потому что территория Владимиро-Суздальского княжества входила в состав Древнерусского государства уже в его времена правления. Он был князем государства, в которое входили Киев, Новгород, Смоленск, Владимир.

На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси?

На основании того, что древнерусские княжества, находящиеся на территории Украины и Беларуси в 14 веке были захвачены Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским.

Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
Греческое название в 14-15 веке стало и самоназванием. "Московия" - название, бывшее в ходу только в Польше.

На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?
На основании того, что эти земли входили в состав Российской империи, а затем в состав СССР. Ни на территорию Польши, ни на территорию Финляндии Россия не претендует
24.01.2022 17:17 Ответить
Набор манипуляций от вас в общем то так и ожидалось. Выдумки россиянских историков....Уже после фразы "Древнерусское государство" что есть выдумкой Россиянских историков как впрочем и "Киевская Русь"...если вы в основах не в состоянии разобраться...то полемика с вами не имеет смысла. Такая же дичь как с "георгиевской лентой" как символом победы...
24.01.2022 18:25 Ответить
Настоящая история ********* слеплена из говна и палок ( палок от Орды и рабства ) - все остальное украдено .
показать весь комментарий
20.01.2022 20:53 Ответить
20.01.2022 22:29 Ответить
Почему Карла Маркса не издавали в СССР?
Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©).
20.01.2022 20:59 Ответить
Почему Карла Маркса не издавали в СССР?
20.01.2022 21:22 Ответить
его издавали и переводили выборочно, он невидел рашу и не скрывал этого:"...Петр Великий создал систему универсальной агрессии. Он соединил ловкость монгольского раба с притязаниями монгольского владыки, которому Чингисхан передал в наследство по завещанию дело завоевания всей земли»"(с)
P.S. Ленин - верный марксист, он тоже ненавидел роssiю.
20.01.2022 21:39 Ответить
Вы что панове офигели, совковские коммуняки без Маркса, Энгельса и Ленина себе жизнь не представляли, поэтому все их работы были и переведены и изданы. Помню у моего деда старого комуняки были собрания сочинений этих орлов. особенно «Капитал» Маркса запомнился, толстая такая книга, ей потом бабуля орехи колола и мух бил. И потом чтобы Маркс был оказывается антирашист был впервые слышу. Откуда такие выводы? Потому что в Германии жил? Так он еврей был. Об этом мне даже в институте не рассказывали… сам сочинил??? Мля, историки….
показать весь комментарий
20.01.2022 22:36 Ответить
жил он в Лондоне и зарабатывал на руssофобских памфлетах во время Крымской войны. А кто оплачивал написание и издание этого самого "Капитала" знаешь? нет, не Энгельс. Документы посмотри, "слушатель", а то тебе еще и не то расскажут по RT или "Г+Г"...
20.01.2022 22:48 Ответить
Что ты мне бабки забиваешь причём здесь кто оплачивал и русофобские памфлеты (которые он конечно мог в юности писать критикуя имперскую рашку).
1. Ты ведь говорил что Маркс в совке не издавался? Соврал? Зачем?
2. Если он ненавидел рашку то почему дружил с рашистскими анархистами и коммуняками типа Бакунина, Кропоткина, Надеждина, Сперанского и др.? Опять соврал? Зачем? Фальсификатор ты санёк и шмуклер.
А про TV я тебя наверное розачарую смотрю только 1-й автомобильный и нейшнл джеографик, бокс и футбол. Остальную Муру я в сети прочту.
20.01.2022 23:14 Ответить
Маркса издавали и переводили выборочно - или ты не читаешь, сразу к критике. за соврал - уши надеру, комсомолец херов. Крапоткин ученый, а Бакунина - два раза на х.й послал. или это "дружил" по твоей терминологии? а "слушатель" ты по твоим же словам: "впервые слышу","мне даже в институте не рассказывали"... специально для тебя процитирую резолюцию Сталина:
" Уймись, дурак."
20.01.2022 23:23 Ответить
Выборочно говоришь? А что по твоему рашистским коммунякам была противна критика царского режима рашистской империи? Поэтому не издавали? Врешь ведь. А я прочёл что при совке были переведены и изданы были практически все его работы. В киевполитехе который я окончил уже при развале совка, был курс лекций по истории, помню и про Маркса, но про то что ты говоришь никогда ни от кого не слышал. Ты часом не ВпШ закончил а облизанный? А за ушки своего внучка подергать можешь и резолюцию тов. сралина своей жене на настенном календаренаписать.
20.01.2022 23:34 Ответить
Сдулся фальсификатор? А как пел….
21.01.2022 13:26 Ответить
"Уймись , дурак."(с)
21.01.2022 14:17 Ответить
Пошёл на йух знаток истории кпсс и сралинско эпохи!
21.01.2022 15:07 Ответить
шо тебе так свербит - иди к доктору. или прочти своего любимого Маркса - что он писал о роssii.
тогда дойдет, почему в ссср публикровали вовсе не все. как и ленина, кстати.
P.S. я, не историк и в партии твоей никогда не был. простой инженер электрик.
21.01.2022 15:17 Ответить
Я тоже инженер (люблю точность, люблю докапываться до истины, не люблю болтунов и дилетантов) и если бы ты не хамил, а пояснил мои ошибки и доказал, что всё обстоит именно так как ты говоришь, то может быть бы у нас диалог сложился по другому. Пишу это только потому, что в Википедии и на исторических сайтах это трактуют не так как ты описал. На сайтыкоммуняк я заходить брезгую. За сим всё, прощай.
21.01.2022 15:56 Ответить
Україна змушена відтворювати свою історію також за допомогою історичних фактів, наданих ( документально ) Європейськими країнами , бо за часів окупаціі України Московією, Російською імперією та радянским союзом, майже всі історичні літописи були або знищені, або переписані під керівництвом окупантів під себе... Україна просто зобов'язана відтворити свою справжню історію і показати дії Мордору на окупованих землях у всій ганебній дійсності...
20.01.2022 20:59 Ответить
Козлостанівці постійно фальсифікують свою історію та історичні події.Вже років так 500.
20.01.2022 21:04 Ответить
800 рокiв... со времен Батыя...
Всi товаришi- брати, окрiм супостата,
Глупий дупу за «теньгу» лиже у сатрапа.
Ой, Вань! Шiдi-рiдi, не люблю Iвана:
«Люли-люли» - все береза: хочу Чiнгiз-хана.
А товаришi-брати як ще поведуться?
Навiть в латах за кафтан залюбки здадуться.
Ой- вэй ! Шiдi-рiдi , «кориснi стосунки»
-СССРу розвалили - то iхнi лаштунки
Того мало … Що за йден? Став у Свiт кричати:
«В шостiй частцi всього Свiту буду царювати».
Ой, Венера ! Шiдi-рiдi, Валя Терешкова:
«Я до стерхiв не полечу - зграя вимирова».
Про iсторiю краiни - звiдки сам вiн взявся-
Став замилювати очi - в стерхiв увiбрався.
Ой, тьфу! Шiдi-рiдi «нынче в моде» жити-
На Денiкiна могилi сльозно ся тужити.
А товаришi-брати - та й не з того тiста:
Що до цноти iх баби. так вже - рокiв 300.
Як копати в глибину , й 800 нариеш....
Чудь, Мордовiя, татари - вам не Коломия.
Ой, браточку! Шiдi-рiдi , вже - в конгломератi.
Як те поле перейти-вiки «працювати».
ЗЫ... Як iз Кремлю ся браточок вовком в мене дивиться,
Чи увидю в нему брата - але, най бо мириться.
20.01.2022 21:36 Ответить
У кацапов нет ничего своего, от слова ВООБЩЕ.
Все их начинания, это пародия на то, что уже было в странах запада, все их разработки, появились путем промышленного шпионажа.
А вся история кацапов это череда фальсификаций, единственная цель которых - сокрытие чудовищной правды о бесконечных войнах и преступлениях против человечества, в которых виновна рашка.
20.01.2022 21:05 Ответить
-- Да, у него просто жуткая философия. Суть ее в следующем -- когда человек умирает, его атомы рассеиваются по всей Вселенной, а потом поселяются в какое-то другое живое существо. Так начинается вторая их жизнь в другом обличье. И если умершее существо было счастливым, значит, и атомы будут счастливые, и новая жизнь нового существа будет счастливой. Если атомы несчастные -- наоборот. И задача человечества -- уничтожить всю несчастную жизнь на Земле и в космосе. Далее Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: «больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых...»...затея Ползунова верхам понравилась. Императрица, которой доложили об этом, создала «самородку» все условия. И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает»
20.01.2022 21:14 Ответить
Пародоксальная идея у Циолковского.То есть он думает,що убивая он очищает Вселенную.На самом же деле,убивая он продолжает бесконечный цикл этих его атомов.Идиот одним словом.Проще говоря у него,нет человека-нет проблемы.
21.01.2022 00:06 Ответить
кілька слів про ціолковського. Він вже був похилого віку, до вуха прикладав слухавку. Комусь з видатних чекістів впала думка зробити його організатором контрзаговору. Послали двох агентів на розвідку під видом офіцерів. Поговорили, переночували і склали рапорт - за два дні не встигли вивідати все, але те, що переписується він з академіками з Європи значить контрреволюціонер, прохання арешту і т.д. В Москві рапорт попав в руки чекіста бувшого студента, прийшла відповідь -перестаньте займатись х-нею. Але завели справу -формуляр і закрили її через 10 років після смерті. Чекали, коли цей фашист таки запустить ракету. А в чому причина -якраз в цей час в Петрограді біля 30 академіків та професорів таки попали в молох репресій. У всьому в них повинна була бути система.
21.01.2022 00:57 Ответить
это хорошо.
только все это должны раскрывать и наши спецслужбы, а не вагнеровцев спасать
20.01.2022 21:12 Ответить
дык. спасибо, кеп. открыл америку.
20.01.2022 21:12 Ответить
Ни в совке ни в современной нацистской ********* ни разу не издали полный перевод Нюрнбергского процесса, а знаете почему? Потому, что если кокошники его почитают, они узнают много интересного о преступлениях, которые совершали "дыди", которых они на палках сейчас носят, но даже дело не в том. Вот для примера, кацапы триндят постоянно, что Степан Бандера был пособником фашизма, так вот, если бы в кацапии внимательно почитали бы полный перевод Нюрнбергского процесса, они бы охренели, ведь там он был признан жертвой нацизма. Можете себе представить, что будет в правоверным кокошником, если он узнает такой факт?! Кстати, УПА практически не упоминались и их деятельность не рассматривалась на Нюрнбергском процессе именно по инициативе совка, все дело в том, что если бы их привлекли к процессу, они бы много чего рассказали на весь мир, о совковой власти, коллективизации, голодоморе, рассказали бы о том, почему они взяли в руки оружие и воевали против кацапиодной мрази!
20.01.2022 21:22 Ответить
И это ложь. На Нюрнбергском процессе не рассматривалась ни деятельность УПА, ни деятельность власовцев, ни французских коллаборационистов, ни Хорти, ни Квислинга, никого другого, кроме немецких высших военно-политических руководителей.
20.01.2022 23:56 Ответить
Ось тут тебе і зловили на брехні, патц. Я тут приводив документи з Нюренбергського процесу. В бан, кацап.
21.01.2022 00:09 Ответить
https://fakeoff.org/en/history/bandera-and-nuremberg
21.01.2022 00:14 Ответить
На, патц, читай і не заляпайся. В
21.01.2022 00:14 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
20.01.2022 21:22 Ответить
Та українці, як ніхто знає, що "лапті" - брехливі пі..дуни (вибачте за тавтологію). Наприклад, в нас вже другий президент, після Янука, другий парламент, але все одно в їх уяві існує "український РЕЖИМ". Точніше - в їх пропаганді!
20.01.2022 21:27 Ответить
До речі, "російську" мову для московії створив 1666 року хорват Юрій Крижанич, а їх"історію" написали німецькі писаки на замовлення катьки другої.
20.01.2022 21:28 Ответить
В написании "истории" очень сильно участвовал некий Мишка Ломоносов. При чём НИ ОДНОГО научного открытия у него нет, а московиты его называют "вЯликай учёный" Михайло Ломоносов.
20.01.2022 21:32 Ответить
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя https://russiahousenews.info/tags/amerika Америку через Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
20.01.2022 21:38 Ответить
Якого на свою біду вивчили грамоті в Києво-Могилянці... Знали б, ліпше б вдушили тоді...
20.01.2022 21:39 Ответить
Між іншим, імперіатриця Катька друга то німецька курва з німецького роду Ангальт-Цербст. Відома своє ненаситністю і нерозбірливістю в статевих стосунках. Запровадила кріпацтво, знищила козачину, насильно русифікувала володіння імперії. Разом з німцями і австрійцями приклала руку до знищення Речі Посполитою. Очевидно саме звідси такі теплі родинні стосунки німців і кацапів, які, як правило, для решти Європи закінчуються кривавими побоїщами.
20.01.2022 21:38 Ответить
По чоловіку - Софа Гольштейн.
20.01.2022 21:46 Ответить
И это неправда. Он придумал так называемый "всеславянский" русский язык, который оказался мертворожденным и широкого распространения не получил.
20.01.2022 23:44 Ответить
Російська мова - ШТУЧНА, це за класифікацією ООН. її авторство, за цією ж класифікацією приписується Крижаничу. Створена вона на основі староболгарської (церковної). української, польської, литвинської, тобто, на базі східнослов`янських мов, тюркських мов і десятках угро-фінських койке. Потреба в цій "єдиній" мові викликана тим, що населення Московії (московського улусу орди) розмовляло на десятках різних мов. Для того й була створена цей рускій язік, який до прадавніх мов Київської Русі не має ніякого відношення. І, до речі, саме тому у "рускага народа" такий бідний фолкльор і народна творчість. Все, що є то все, в основному, також КРАДЕНЕ. І, між іншим, ніхто не каже, що то все погано чи воно не має права бути. Є те, що є, але не треба БРЕХАТИ! Все, крапка, не треба тут волати, типу, про ісконность і скрєпность. Досить, пілять, надоїли ви кацапи зі своєю безперервною брехнею.
21.01.2022 09:03 Ответить
Да, да, мы в курсе, про "подвиги" московитов и их 28 панфиловцев на Куликовом поле, под командованием В.И. Чапаева, пустивших под лёд орды монголов-тевтонцев с помощью "молодой хвардии" из ЛуГОНДОНии изобрёвшей порох задолго до китайцев.
20.01.2022 21:30 Ответить
про "историческую " победу Кутузова при Бородино и великий драп Суворова через Альпы надо бы дописать Вместе с ханской шестеркой Невским "вяликие" были полководцы, скрепные
20.01.2022 22:08 Ответить
Держдеп - це все ж таки команда Байдена.
А команда Трампа такого собі (як в цій інфі) не дозволяла...
20.01.2022 21:31 Ответить
Всі все бачать, а де ж санкції проти бойових пропагандонів скабєєвих? Чому вони їздять у штати та по європах, які розвалюються та загнивають? Де позбавлення віз, блокування рахунків? Чому скажених "собак" випускають в люди? Прокиньтеся вже...
20.01.2022 21:40 Ответить
А в цьому сила і слабкість демократії одночасно. Відома, як " Свобода слова"
20.01.2022 22:10 Ответить
21.01.2022 00:07 Ответить
ПШНХЙ, кацап.
21.01.2022 00:10 Ответить
оооо... только скрепы не трогайте )))))
ну руссофобы.... )))
20.01.2022 21:55 Ответить
20.01.2022 22:05 Ответить
Американці розкочегарились. Луплять кацапню із всіх сторін.
20.01.2022 21:57 Ответить
Они обиделись, что ***** начал им указывать, что им надо делать. Убрать нато и подобное.
20.01.2022 22:10 Ответить
Спасибо Зе что хоть где-то он квартал 95 не устроил .Тут хотелось бы поблагодорить Кулебу на лицо робота дипломатии .
20.01.2022 22:00 Ответить
Вся их официальная "история" это сплошное пропагандистское фентези...
20.01.2022 22:08 Ответить
Сегодня в Бардееве праздновали какую то дату освобождения от фашистов . Поставили в центре на площади экран и показывали кацапский фильм как русские( якобы , об украинцах не вспоминают - бо бандеровцы😀) освобождали Бардеев и все жто под русские песни. Короче кацапы не успокаиваются - работают над европейцами постоянно . И все это по телеку народу показывается

НАШЕЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ , что-то надо делать - бо были УКРАИНСКИЕ Фронты, погибло много украинцев . А теперь козломордые все победы себе приписывают , а об украинцах брехню распускают , мол с фашистами сотрудничали .
20.01.2022 22:08 Ответить
цікаво, який відсоток московських курортників на Бардейовських купелях? щось підказує, що більш як половина турпотоку
20.01.2022 23:54 Ответить
Кацапов там почти нет . Есть украинцы.

кацапы где сейчас - лыжные курорты Италии Австрии Франции , также Карловы Вары , также Хефиз( Венгрия) , Рогашка( Словения)
Бардеев для них маленький и скучный город
21.01.2022 00:01 Ответить
туроператори завважують, що після спаду українського потоку 2014 р. в Бардейов почали масово заїздити білоруси
21.01.2022 00:17 Ответить
Белорусы и раньше туда приезжали - через польскую границу .
Для россиян маршрут неудобен - нет аэропортов для них.
Относительно белоруссов - у них визовый режим , а украинцы едут без виз свободно. Туроператоры на белорусах просто зарабатывают .
Бардеевски купели - неплохой курорт . Но воа не всем подходит .
Лучше « ПОЛЯНЫ» воды нет 😀. В Рогашке сильная вода ( можно и поджелудочную сорвать) - там сейчас весь бомонд больных миллионеров Азербайджана, Казахстана, кацапии . Туроператоры только на них и работают
21.01.2022 00:29 Ответить
20.01.2022 22:12 Ответить
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483423127287869440 18 янв.



В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.
Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
20.01.2022 22:25 Ответить
Почему в россии до сих пор засекречены госархивы? Потому что там не история страны, а список бесконечных преступлений!
20.01.2022 22:43 Ответить
список бесконечного вранья
вся история современной россии это вранье, вранье и одно вранье.
20.01.2022 23:28 Ответить
Вранья-да, но в первую очередь преступлений!
20.01.2022 23:33 Ответить
расея страна фейк.... всё ворует у соседей и пялит на себя.....
зато
20.01.2022 22:48 Ответить
имерия Зла (СССР) превратилась в деревеньку Лжи ( Россия)
лапти вруг себе врут миру врут всем
все существование РОссии - это вранье вранье и еще раз вранье.
Русские это уже врусские )
20.01.2022 23:25 Ответить
Вона (Росія) не спотворює історію, а тупо придумує з нуля.
20.01.2022 23:28 Ответить
Россия давно сдохла. Осталось жалкое подобие где закоренелый брехун "президент" врет всему миру и народу, брешет своим подчиненным а подчиненные брешут ему
Это не Россия, это мерзкое брехливое нечто, Вруссия
20.01.2022 23:33 Ответить
Да но большое и опасное НЕЧТО...это весело на идиота с оружием смотреть из далека...а когда оно вблизи очень даже не смешно)
21.01.2022 00:28 Ответить
Наскільки мені відомо, повного стенографічного звіту не існує, в СРСР були примірники стенографічного звіту але виключно ходу процесу з радсторони. В Україні один прим. в семи томах знаходиться в Правовій академії. Головою трибуналу був америкос, то і там все інше було по формі американського правосуддя. Крім процессу над головними нацистами, там відбувались ще 12 процесів над меншим калібром, над ще меншим калібром процеси відбувались у концтаборах, тюрмах тощо. В останніх всіма переможцями було повішено (розстріляно) біля 300 000 осіб. А при формуванні порядку денного були спроби з радсторони визнати ваффенСС злочинною організацією (СС Галіція), але відмовились. Це вже після 1991 року почала гуляти версія, що таки визнали (останній раз про це говорила О.Бондаренко) Питання про ОУН в такій площині і не могло ставитись, бо через невизнання бритами та америкосами кордону по пакту 1939 року, території Заходу України не вважались територією СРСР, а територією Польщі по Рижському договору 1921 року, який уклав з поляками Ленін через Іоффе.
21.01.2022 01:25 Ответить
Америке всегда было плевать на весь остальной мир. Но только не на Россию. Эмоциональная зависимость.
21.01.2022 01:28 Ответить
Лахта, нє грусті )
21.01.2022 03:19 Ответить
Путінський рефрен про недержавність України витікає з положень євроазійства, адептом якого є Путін. Протест Пу проти пакту викликаний тим, що договір про дружбу був укладений аж на 10 років, договір про поділ Польщі також був укладений, кордони між двома державами також були узгоджені. І Пу не хоче визнеавати, що Німеччина напавши на СРСР, порушила умови договору. А раз так, то СРСР повинна визнаватись одним із "поджигателей войни". А зараз йому це вкрай не вигідно. Ось Лавров з Песковим викручуються в різні сторони, бо не хоче рейх бути крайнім і фігурувати як "поджигатель войни".
21.01.2022 01:45 Ответить
Держдеп США в четвер оприлюднив заяву, в якій перерахував, за версією Вашингтона, п'ять прикладів постійної дезінформації з боку РФ, включно зі спробами спотворити історію - "історичний ревізіонізм"."Коли історія не відповідає політичним цілям Кремля, російські офіційні особи та підконтрольні їм сили заперечують історичні події або спотворюють історичні наративи, намагаючись представити Росію у більш вигідному світлі, яке служить її внутрішньому та геополітичному порядку денному", - Джерело:

НУ НАРЕШТІ ДО ЗАХОДУ ПОЧИНАЄ ДОХОДИТИ ЩО ТАКЕ МОСКОВІЯ І КАЦАПИ
21.01.2022 03:18 Ответить
 
 