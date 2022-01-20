УКР
Задля пропаганди Росія спотворює історичні факти, - Держдеп США

Задля пропаганди Росія спотворює історичні факти, - Держдеп США

Держдеп США в четвер оприлюднив заяву, в якій перерахував, за версією Вашингтона, п'ять прикладів постійної дезінформації з боку РФ, включно зі спробами спотворити історію - "історичний ревізіонізм".

"Коли історія не відповідає політичним цілям Кремля, російські офіційні особи та підконтрольні їм сили заперечують історичні події або спотворюють історичні наративи, намагаючись представити Росію у більш вигідному світлі, яке служить її внутрішньому та геополітичному порядку денному", - наголошується в пресрелізі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

Згідно з Держдепом, так упереджено Росія говорить про пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року, про історію української державності, дії НАТО під час розпаду СРСР, про ГУЛАГ, голод в Україні 1930-х років.

Також Держдеп обвинуватив владу РФ у спробах уявити, ніби "Росія - це безневинна жертва", коли йдеться про агресивні дії цієї країни, наприклад, проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч із Лавровим покаже, чи готова РФ до дипломатичного врегулювання ситуації довкола України, - Блінкен

Серед інших обвинувачень Держдепу - "неправдиві твердження" Москви про загибель західної цивілізації, на тлі якої Росія демонструє "традиційні цінності", і про "кольорові революції", якими таємно маніпулюють США.

"Якщо народний рух є продемократичним і прореформістським і не відповідає російським геополітичним інтересам, то Кремль часто наражає їх легітимність і стверджує, що за ними таємно стоять США", - зазначає відомство.

Також Держдеп заявив, що російська влада вдається до використання відразу кількох хибних, що іноді суперечать одна одній, версій події для приховування правди. У цьому контексті Держдеп, зокрема, посилається на історію отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері в 2018 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде кампанію дезінформації, щоб виправдати агресію проти України, - очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс

"Російські військові та розвідувальні відомства залучені до функціонування російської екосистеми дезінформації та пропаганди, зокрема у ворожі операції в соцмережах, відкрите та приховане використання підконтрольних інтернет-ЗМІ, у впровадженні дезінформації у ТБ- та радіопрограми, у проведенні конференцій з метою вплинути на її учасників і переконати в неправді, ніби Україна, а не Росія, винна у зростанні напруженості в регіоні, та в ефективному використанні кібероперацій для дискредитації ЗМІ та зломі та оприлюдненні (даних – ред)", - пояснює Держдеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен та Бербок обговорили енергетичну безпеку України

У кацапов нет ничего своего, от слова ВООБЩЕ.
Все их начинания, это пародия на то, что уже было в странах запада, все их разработки, появились путем промышленного шпионажа.
А вся история кацапов это череда фальсификаций, единственная цель которых - сокрытие чудовищной правды о бесконечных войнах и преступлениях против человечества, в которых виновна рашка.
Не тільки-лапатьнікі ще крадуть та привласнюють чужу історію...
Настоящая история ********* слеплена из говна и палок ( палок от Орды и рабства ) - все остальное украдено .
Не тільки-лапатьнікі ще крадуть та привласнюють чужу історію...
И унитазы...
Віддайте арабам палестинські землі, Ігарь!
Дайте подумать....а да Всё всё украла...

Князь Владимир что делает в Моцкве? Когда он жил и дела творил на месте моцквы жабы квакали...

На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси? Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?

Может покажете нам текст Переяславского договора?

может вернёте нам Ценности исторические которые вы вывезли в москву?

Может уже осознаете что вся ваша история, все истоки, религия - всё это про Воровство.

Тут даже доказывать нечего - Как был Киев так и есть - Как ходила в нём Гривня так и ходит...что-то я не припомню чтобы Украинцы брали города древних русинов...а вот как московиты осаждали помнится...

Вы думаете что это ваша история, хотя ваша история это история Улуса Джучи - Московии и набегов на Русь\Украину - политический шантаж и право сильного...

Да даже ходить далеко не надо - когда Хло заявляет что победили бы сами во 2 мировой...без этих вот союзников и Украинцев...это ли не ревизия истории? Воровство истинны у самих себя?...У вас есть своя история но вы о ней и слышать не хотите - почему-то полюбилась вам наша...Да с перечисленными плохими моментами - но это история мы пережили а вы Украли чужое...вспомнили плохие моменты?...и чем больше времени будет проходить тем очевиднее ваше воровство...Анна-Киевская русская княжна...ну да, ну да. Мало того что спёрли чужое так ещё и не знаете...Каков парадокс - Историки России всё свою жизнь изучали Историю Украины...а историю России даже не удосужились изучить...Как Новгород вырезали как в ГУЛАГе людей убивали...воровство и насилие - вот 2 столба на котором стоит ваше государство...а Украина была, есть и будет...если "совок" нас не уничтожил то вы и подавно не в состоянии...
Что делает князь Владимир в Москве?

Он находится там, потому что территория Владимиро-Суздальского княжества входила в состав Древнерусского государства уже в его времена правления. Он был князем государства, в которое входили Киев, Новгород, Смоленск, Владимир.

На каком основании Московия называет себя правопреемником Руси?

На основании того, что древнерусские княжества, находящиеся на территории Украины и Беларуси в 14 веке были захвачены Великим Княжеством Литовским и Королевством Польским.

Почему Московия называется "Россия"(это транскрипция греческого)?
Греческое название в 14-15 веке стало и самоназванием. "Московия" - название, бывшее в ходу только в Польше.

На каком основании претендует на Земли других народов и стран после 1945?
На основании того, что эти земли входили в состав Российской империи, а затем в состав СССР. Ни на территорию Польши, ни на территорию Финляндии Россия не претендует
Набор манипуляций от вас в общем то так и ожидалось. Выдумки россиянских историков....Уже после фразы "Древнерусское государство" что есть выдумкой Россиянских историков как впрочем и "Киевская Русь"...если вы в основах не в состоянии разобраться...то полемика с вами не имеет смысла. Такая же дичь как с "георгиевской лентой" как символом победы...
показати весь коментар
24.01.2022 18:25 Відповісти
Настоящая история ********* слеплена из говна и палок ( палок от Орды и рабства ) - все остальное украдено .
показати весь коментар
20.01.2022 20:53 Відповісти
Почему Карла Маркса не издавали в СССР?
Россия - это Московия, которая возникла после распада Золотой Орды. Он написал, что колыбель Московии - «кровавое болото монгольского рабства, а не суровая слава эпохи норманнов» (©).
показати весь коментар
20.01.2022 20:59 Відповісти
Почему Карла Маркса не издавали в СССР?
его издавали и переводили выборочно, он невидел рашу и не скрывал этого:"...Петр Великий создал систему универсальной агрессии. Он соединил ловкость монгольского раба с притязаниями монгольского владыки, которому Чингисхан передал в наследство по завещанию дело завоевания всей земли»"(с)
P.S. Ленин - верный марксист, он тоже ненавидел роssiю.
Вы что панове офигели, совковские коммуняки без Маркса, Энгельса и Ленина себе жизнь не представляли, поэтому все их работы были и переведены и изданы. Помню у моего деда старого комуняки были собрания сочинений этих орлов. особенно «Капитал» Маркса запомнился, толстая такая книга, ей потом бабуля орехи колола и мух бил. И потом чтобы Маркс был оказывается антирашист был впервые слышу. Откуда такие выводы? Потому что в Германии жил? Так он еврей был. Об этом мне даже в институте не рассказывали… сам сочинил??? Мля, историки….
жил он в Лондоне и зарабатывал на руssофобских памфлетах во время Крымской войны. А кто оплачивал написание и издание этого самого "Капитала" знаешь? нет, не Энгельс. Документы посмотри, "слушатель", а то тебе еще и не то расскажут по RT или "Г+Г"...
Что ты мне бабки забиваешь причём здесь кто оплачивал и русофобские памфлеты (которые он конечно мог в юности писать критикуя имперскую рашку).
1. Ты ведь говорил что Маркс в совке не издавался? Соврал? Зачем?
2. Если он ненавидел рашку то почему дружил с рашистскими анархистами и коммуняками типа Бакунина, Кропоткина, Надеждина, Сперанского и др.? Опять соврал? Зачем? Фальсификатор ты санёк и шмуклер.
А про TV я тебя наверное розачарую смотрю только 1-й автомобильный и нейшнл джеографик, бокс и футбол. Остальную Муру я в сети прочту.
Маркса издавали и переводили выборочно - или ты не читаешь, сразу к критике. за соврал - уши надеру, комсомолец херов. Крапоткин ученый, а Бакунина - два раза на х.й послал. или это "дружил" по твоей терминологии? а "слушатель" ты по твоим же словам: "впервые слышу","мне даже в институте не рассказывали"... специально для тебя процитирую резолюцию Сталина:
" Уймись, дурак."
Выборочно говоришь? А что по твоему рашистским коммунякам была противна критика царского режима рашистской империи? Поэтому не издавали? Врешь ведь. А я прочёл что при совке были переведены и изданы были практически все его работы. В киевполитехе который я окончил уже при развале совка, был курс лекций по истории, помню и про Маркса, но про то что ты говоришь никогда ни от кого не слышал. Ты часом не ВпШ закончил а облизанный? А за ушки своего внучка подергать можешь и резолюцию тов. сралина своей жене на настенном календаренаписать.
"Уймись , дурак."(с)
Пошёл на йух знаток истории кпсс и сралинско эпохи!
шо тебе так свербит - иди к доктору. или прочти своего любимого Маркса - что он писал о роssii.
тогда дойдет, почему в ссср публикровали вовсе не все. как и ленина, кстати.
P.S. я, не историк и в партии твоей никогда не был. простой инженер электрик.
Я тоже инженер (люблю точность, люблю докапываться до истины, не люблю болтунов и дилетантов) и если бы ты не хамил, а пояснил мои ошибки и доказал, что всё обстоит именно так как ты говоришь, то может быть бы у нас диалог сложился по другому. Пишу это только потому, что в Википедии и на исторических сайтах это трактуют не так как ты описал. На сайтыкоммуняк я заходить брезгую. За сим всё, прощай.
Україна змушена відтворювати свою історію також за допомогою історичних фактів, наданих ( документально ) Європейськими країнами , бо за часів окупаціі України Московією, Російською імперією та радянским союзом, майже всі історичні літописи були або знищені, або переписані під керівництвом окупантів під себе... Україна просто зобов'язана відтворити свою справжню історію і показати дії Мордору на окупованих землях у всій ганебній дійсності...
Козлостанівці постійно фальсифікують свою історію та історичні події.Вже років так 500.
800 рокiв... со времен Батыя...
Всi товаришi- брати, окрiм супостата,
Глупий дупу за «теньгу» лиже у сатрапа.
Ой, Вань! Шiдi-рiдi, не люблю Iвана:
«Люли-люли» - все береза: хочу Чiнгiз-хана.
А товаришi-брати як ще поведуться?
Навiть в латах за кафтан залюбки здадуться.
Ой- вэй ! Шiдi-рiдi , «кориснi стосунки»
-СССРу розвалили - то iхнi лаштунки
Того мало … Що за йден? Став у Свiт кричати:
«В шостiй частцi всього Свiту буду царювати».
Ой, Венера ! Шiдi-рiдi, Валя Терешкова:
«Я до стерхiв не полечу - зграя вимирова».
Про iсторiю краiни - звiдки сам вiн взявся-
Став замилювати очi - в стерхiв увiбрався.
Ой, тьфу! Шiдi-рiдi «нынче в моде» жити-
На Денiкiна могилi сльозно ся тужити.
А товаришi-брати - та й не з того тiста:
Що до цноти iх баби. так вже - рокiв 300.
Як копати в глибину , й 800 нариеш....
Чудь, Мордовiя, татари - вам не Коломия.
Ой, браточку! Шiдi-рiдi , вже - в конгломератi.
Як те поле перейти-вiки «працювати».
ЗЫ... Як iз Кремлю ся браточок вовком в мене дивиться,
Чи увидю в нему брата - але, най бо мириться.
У кацапов нет ничего своего, от слова ВООБЩЕ.
Все их начинания, это пародия на то, что уже было в странах запада, все их разработки, появились путем промышленного шпионажа.
А вся история кацапов это череда фальсификаций, единственная цель которых - сокрытие чудовищной правды о бесконечных войнах и преступлениях против человечества, в которых виновна рашка.
-- Да, у него просто жуткая философия. Суть ее в следующем -- когда человек умирает, его атомы рассеиваются по всей Вселенной, а потом поселяются в какое-то другое живое существо. Так начинается вторая их жизнь в другом обличье. И если умершее существо было счастливым, значит, и атомы будут счастливые, и новая жизнь нового существа будет счастливой. Если атомы несчастные -- наоборот. И задача человечества -- уничтожить всю несчастную жизнь на Земле и в космосе. Далее Циолковский описывает, как, кого и в каком порядке нужно убивать. Я процитирую: «больных, калек, слабоумных, несознательных... диких и домашних животных, насекомых...»...затея Ползунова верхам понравилась. Императрица, которой доложили об этом, создала «самородку» все условия. И Ползунов соорудил плохую копию английской машины. Не зря ведь ему говорили, что нужных технологий в России нет. Паровая машина - это не телега, там нужно сопряжение деталей! А Ползунов гордился тем, что у него между поршнем и стенкой цилиндра «палец не пролезает»
Пародоксальная идея у Циолковского.То есть он думает,що убивая он очищает Вселенную.На самом же деле,убивая он продолжает бесконечный цикл этих его атомов.Идиот одним словом.Проще говоря у него,нет человека-нет проблемы.
кілька слів про ціолковського. Він вже був похилого віку, до вуха прикладав слухавку. Комусь з видатних чекістів впала думка зробити його організатором контрзаговору. Послали двох агентів на розвідку під видом офіцерів. Поговорили, переночували і склали рапорт - за два дні не встигли вивідати все, але те, що переписується він з академіками з Європи значить контрреволюціонер, прохання арешту і т.д. В Москві рапорт попав в руки чекіста бувшого студента, прийшла відповідь -перестаньте займатись х-нею. Але завели справу -формуляр і закрили її через 10 років після смерті. Чекали, коли цей фашист таки запустить ракету. А в чому причина -якраз в цей час в Петрограді біля 30 академіків та професорів таки попали в молох репресій. У всьому в них повинна була бути система.
это хорошо.
только все это должны раскрывать и наши спецслужбы, а не вагнеровцев спасать
дык. спасибо, кеп. открыл америку.
Ни в совке ни в современной нацистской ********* ни разу не издали полный перевод Нюрнбергского процесса, а знаете почему? Потому, что если кокошники его почитают, они узнают много интересного о преступлениях, которые совершали "дыди", которых они на палках сейчас носят, но даже дело не в том. Вот для примера, кацапы триндят постоянно, что Степан Бандера был пособником фашизма, так вот, если бы в кацапии внимательно почитали бы полный перевод Нюрнбергского процесса, они бы охренели, ведь там он был признан жертвой нацизма. Можете себе представить, что будет в правоверным кокошником, если он узнает такой факт?! Кстати, УПА практически не упоминались и их деятельность не рассматривалась на Нюрнбергском процессе именно по инициативе совка, все дело в том, что если бы их привлекли к процессу, они бы много чего рассказали на весь мир, о совковой власти, коллективизации, голодоморе, рассказали бы о том, почему они взяли в руки оружие и воевали против кацапиодной мрази!
И это ложь. На Нюрнбергском процессе не рассматривалась ни деятельность УПА, ни деятельность власовцев, ни французских коллаборационистов, ни Хорти, ни Квислинга, никого другого, кроме немецких высших военно-политических руководителей.
Ось тут тебе і зловили на брехні, патц. Я тут приводив документи з Нюренбергського процесу. В бан, кацап.
https://fakeoff.org/en/history/bandera-and-nuremberg
На, патц, читай і не заляпайся. В
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Та українці, як ніхто знає, що "лапті" - брехливі пі..дуни (вибачте за тавтологію). Наприклад, в нас вже другий президент, після Янука, другий парламент, але все одно в їх уяві існує "український РЕЖИМ". Точніше - в їх пропаганді!
До речі, "російську" мову для московії створив 1666 року хорват Юрій Крижанич, а їх"історію" написали німецькі писаки на замовлення катьки другої.
В написании "истории" очень сильно участвовал некий Мишка Ломоносов. При чём НИ ОДНОГО научного открытия у него нет, а московиты его называют "вЯликай учёный" Михайло Ломоносов.
Ломоносов - не ученый. Он администратор, человек, который умел хорошо делать только две вещи - пить и выбивать деньги на безумные проекты. Например, он организовал псевдонаучную заморскую экспедицию: ему пришла в голову следующая идея - достичь Индии, обойдя https://russiahousenews.info/tags/amerika Америку через Северный Ледовитый океан. Почему-то Ломоносову втемяшилось в голову, что Ледовитый океан свободен ото льда на широтах севернее 80 градусов. Глупость очевидная, но влияние Ломоносова при дворе было так велико, что он легко выбил деньги от Екатерины на две экспедиции. Обе, естественно, закончились провалом - за Шпицбергеном корабли уткнулись в тяжелые многолетние льды. Кто оказался виноват? Уж конечно, не Ломоносов, а командир экспедиции Чичагов, который подвергся жесточайшему разносу в адмиралтейской коллегии.
Якого на свою біду вивчили грамоті в Києво-Могилянці... Знали б, ліпше б вдушили тоді...
Між іншим, імперіатриця Катька друга то німецька курва з німецького роду Ангальт-Цербст. Відома своє ненаситністю і нерозбірливістю в статевих стосунках. Запровадила кріпацтво, знищила козачину, насильно русифікувала володіння імперії. Разом з німцями і австрійцями приклала руку до знищення Речі Посполитою. Очевидно саме звідси такі теплі родинні стосунки німців і кацапів, які, як правило, для решти Європи закінчуються кривавими побоїщами.
По чоловіку - Софа Гольштейн.
И это неправда. Он придумал так называемый "всеславянский" русский язык, который оказался мертворожденным и широкого распространения не получил.
Російська мова - ШТУЧНА, це за класифікацією ООН. її авторство, за цією ж класифікацією приписується Крижаничу. Створена вона на основі староболгарської (церковної). української, польської, литвинської, тобто, на базі східнослов`янських мов, тюркських мов і десятках угро-фінських койке. Потреба в цій "єдиній" мові викликана тим, що населення Московії (московського улусу орди) розмовляло на десятках різних мов. Для того й була створена цей рускій язік, який до прадавніх мов Київської Русі не має ніякого відношення. І, до речі, саме тому у "рускага народа" такий бідний фолкльор і народна творчість. Все, що є то все, в основному, також КРАДЕНЕ. І, між іншим, ніхто не каже, що то все погано чи воно не має права бути. Є те, що є, але не треба БРЕХАТИ! Все, крапка, не треба тут волати, типу, про ісконность і скрєпность. Досить, пілять, надоїли ви кацапи зі своєю безперервною брехнею.
Да, да, мы в курсе, про "подвиги" московитов и их 28 панфиловцев на Куликовом поле, под командованием В.И. Чапаева, пустивших под лёд орды монголов-тевтонцев с помощью "молодой хвардии" из ЛуГОНДОНии изобрёвшей порох задолго до китайцев.
про "историческую " победу Кутузова при Бородино и великий драп Суворова через Альпы надо бы дописать Вместе с ханской шестеркой Невским "вяликие" были полководцы, скрепные
Держдеп - це все ж таки команда Байдена.
А команда Трампа такого собі (як в цій інфі) не дозволяла...
Всі все бачать, а де ж санкції проти бойових пропагандонів скабєєвих? Чому вони їздять у штати та по європах, які розвалюються та загнивають? Де позбавлення віз, блокування рахунків? Чому скажених "собак" випускають в люди? Прокиньтеся вже...
А в цьому сила і слабкість демократії одночасно. Відома, як " Свобода слова"
ПШНХЙ, кацап.
оооо... только скрепы не трогайте )))))
ну руссофобы.... )))
Американці розкочегарились. Луплять кацапню із всіх сторін.
Они обиделись, что ***** начал им указывать, что им надо делать. Убрать нато и подобное.
Спасибо Зе что хоть где-то он квартал 95 не устроил .Тут хотелось бы поблагодорить Кулебу на лицо робота дипломатии .
Вся их официальная "история" это сплошное пропагандистское фентези...
Сегодня в Бардееве праздновали какую то дату освобождения от фашистов . Поставили в центре на площади экран и показывали кацапский фильм как русские( якобы , об украинцах не вспоминают - бо бандеровцы😀) освобождали Бардеев и все жто под русские песни. Короче кацапы не успокаиваются - работают над европейцами постоянно . И все это по телеку народу показывается

НАШЕЙ УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ , что-то надо делать - бо были УКРАИНСКИЕ Фронты, погибло много украинцев . А теперь козломордые все победы себе приписывают , а об украинцах брехню распускают , мол с фашистами сотрудничали .
цікаво, який відсоток московських курортників на Бардейовських купелях? щось підказує, що більш як половина турпотоку
Кацапов там почти нет . Есть украинцы.

кацапы где сейчас - лыжные курорты Италии Австрии Франции , также Карловы Вары , также Хефиз( Венгрия) , Рогашка( Словения)
Бардеев для них маленький и скучный город
туроператори завважують, що після спаду українського потоку 2014 р. в Бардейов почали масово заїздити білоруси
Белорусы и раньше туда приезжали - через польскую границу .
Для россиян маршрут неудобен - нет аэропортов для них.
Относительно белоруссов - у них визовый режим , а украинцы едут без виз свободно. Туроператоры на белорусах просто зарабатывают .
Бардеевски купели - неплохой курорт . Но воа не всем подходит .
Лучше « ПОЛЯНЫ» воды нет 😀. В Рогашке сильная вода ( можно и поджелудочную сорвать) - там сейчас весь бомонд больных миллионеров Азербайджана, Казахстана, кацапии . Туроператоры только на них и работают
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
https://twitter.com/VALMICHEL7/status/1483423127287869440 18 янв.



В 2020 правительство ФРГ одобрило поставки вооружений Египту, Катару, ОАЭ, Кувейту, Турции, Иордании, Бахрейну. Все эти страны - участники вооруженных конфликтов в регионе.
Но Украине поставлять нельзя «из-за конфликта». Лицемерные шлюхи Кремля.
Почему в россии до сих пор засекречены госархивы? Потому что там не история страны, а список бесконечных преступлений!
список бесконечного вранья
вся история современной россии это вранье, вранье и одно вранье.
Вранья-да, но в первую очередь преступлений!
расея страна фейк.... всё ворует у соседей и пялит на себя.....
зато
имерия Зла (СССР) превратилась в деревеньку Лжи ( Россия)
лапти вруг себе врут миру врут всем
все существование РОссии - это вранье вранье и еще раз вранье.
Русские это уже врусские )
Вона (Росія) не спотворює історію, а тупо придумує з нуля.
Россия давно сдохла. Осталось жалкое подобие где закоренелый брехун "президент" врет всему миру и народу, брешет своим подчиненным а подчиненные брешут ему
Это не Россия, это мерзкое брехливое нечто, Вруссия
Да но большое и опасное НЕЧТО...это весело на идиота с оружием смотреть из далека...а когда оно вблизи очень даже не смешно)
Наскільки мені відомо, повного стенографічного звіту не існує, в СРСР були примірники стенографічного звіту але виключно ходу процесу з радсторони. В Україні один прим. в семи томах знаходиться в Правовій академії. Головою трибуналу був америкос, то і там все інше було по формі американського правосуддя. Крім процессу над головними нацистами, там відбувались ще 12 процесів над меншим калібром, над ще меншим калібром процеси відбувались у концтаборах, тюрмах тощо. В останніх всіма переможцями було повішено (розстріляно) біля 300 000 осіб. А при формуванні порядку денного були спроби з радсторони визнати ваффенСС злочинною організацією (СС Галіція), але відмовились. Це вже після 1991 року почала гуляти версія, що таки визнали (останній раз про це говорила О.Бондаренко) Питання про ОУН в такій площині і не могло ставитись, бо через невизнання бритами та америкосами кордону по пакту 1939 року, території Заходу України не вважались територією СРСР, а територією Польщі по Рижському договору 1921 року, який уклав з поляками Ленін через Іоффе.
Америке всегда было плевать на весь остальной мир. Но только не на Россию. Эмоциональная зависимость.
Лахта, нє грусті )
Путінський рефрен про недержавність України витікає з положень євроазійства, адептом якого є Путін. Протест Пу проти пакту викликаний тим, що договір про дружбу був укладений аж на 10 років, договір про поділ Польщі також був укладений, кордони між двома державами також були узгоджені. І Пу не хоче визнеавати, що Німеччина напавши на СРСР, порушила умови договору. А раз так, то СРСР повинна визнаватись одним із "поджигателей войни". А зараз йому це вкрай не вигідно. Ось Лавров з Песковим викручуються в різні сторони, бо не хоче рейх бути крайнім і фігурувати як "поджигатель войни".
Держдеп США в четвер оприлюднив заяву, в якій перерахував, за версією Вашингтона, п'ять прикладів постійної дезінформації з боку РФ, включно зі спробами спотворити історію - "історичний ревізіонізм"."Коли історія не відповідає політичним цілям Кремля, російські офіційні особи та підконтрольні їм сили заперечують історичні події або спотворюють історичні наративи, намагаючись представити Росію у більш вигідному світлі, яке служить її внутрішньому та геополітичному порядку денному", - Джерело:

НУ НАРЕШТІ ДО ЗАХОДУ ПОЧИНАЄ ДОХОДИТИ ЩО ТАКЕ МОСКОВІЯ І КАЦАПИ
