Задля пропаганди Росія спотворює історичні факти, - Держдеп США

Держдеп США в четвер оприлюднив заяву, в якій перерахував, за версією Вашингтона, п'ять прикладів постійної дезінформації з боку РФ, включно зі спробами спотворити історію - "історичний ревізіонізм".

"Коли історія не відповідає політичним цілям Кремля, російські офіційні особи та підконтрольні їм сили заперечують історичні події або спотворюють історичні наративи, намагаючись представити Росію у більш вигідному світлі, яке служить її внутрішньому та геополітичному порядку денному", - наголошується в пресрелізі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з Держдепом, так упереджено Росія говорить про пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року, про історію української державності, дії НАТО під час розпаду СРСР, про ГУЛАГ, голод в Україні 1930-х років.

Також Держдеп обвинуватив владу РФ у спробах уявити, ніби "Росія - це безневинна жертва", коли йдеться про агресивні дії цієї країни, наприклад, проти України.

Серед інших обвинувачень Держдепу - "неправдиві твердження" Москви про загибель західної цивілізації, на тлі якої Росія демонструє "традиційні цінності", і про "кольорові революції", якими таємно маніпулюють США.

"Якщо народний рух є продемократичним і прореформістським і не відповідає російським геополітичним інтересам, то Кремль часто наражає їх легітимність і стверджує, що за ними таємно стоять США", - зазначає відомство.

Також Держдеп заявив, що російська влада вдається до використання відразу кількох хибних, що іноді суперечать одна одній, версій події для приховування правди. У цьому контексті Держдеп, зокрема, посилається на історію отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Солсбері в 2018 році.

"Російські військові та розвідувальні відомства залучені до функціонування російської екосистеми дезінформації та пропаганди, зокрема у ворожі операції в соцмережах, відкрите та приховане використання підконтрольних інтернет-ЗМІ, у впровадженні дезінформації у ТБ- та радіопрограми, у проведенні конференцій з метою вплинути на її учасників і переконати в неправді, ніби Україна, а не Росія, винна у зростанні напруженості в регіоні, та в ефективному використанні кібероперацій для дискредитації ЗМІ та зломі та оприлюдненні (даних – ред)", - пояснює Держдеп.

