5 459 30

Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев для инструктажа ВСУ, - Sky News

Великобритания отправила 30 военнослужащих подразделений спецназа, чтобы научить военным ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Небольшое количество персонала Великобритании проведет подготовку на ранней стадии в течение короткого периода времени в рамках операции "Орбиталь", а затем вернется в Великобританию", - говорится в сообщении.

Великобритания подчеркивает, что военная поддержка "не угрожает России".

Operation Orbital – это название британской учебной миссии в Украине, которая была создана в 2015 году.

Ранее сообщалось, что восьмой за последние три дня рейс в Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания изучает возможность отправки сотен военных в соседние с Украиной страны НАТО, - The Times

армия (8514) Великобритания (5091) помощь (8061)
Топ комментарии
+16
Есть только один настоящий мужик среди политиков западной Европы.
И это Королева Великобритании…
21.01.2022 10:04 Ответить
+10
21.01.2022 10:26 Ответить
+8
Британські інструктори давно допомагають, ще з 2015 року.
21.01.2022 10:05 Ответить
"щас завоют"
21.01.2022 10:01 Ответить
Наші профі, які вже 8 років воюють виявляться вмілими учнями. Мокші, в позу зю!
21.01.2022 10:08 Ответить
"Пєщєрная русофобія"))
21.01.2022 10:08 Ответить
єта вазмутітєльна..
21.01.2022 10:14 Ответить
21.01.2022 10:26 Ответить
Кстати желтый и синий пркрасно впишутся в Юнион Джек!

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.

O Lord our God arise,
Scatter her enemies,
And make them fall:
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix:
God save us all.

Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.
21.01.2022 11:08 Ответить
Доречі, жовто-синій не пасує трИколору. А ось блакитному з зірочками не нашкодить.
21.01.2022 12:28 Ответить
21.01.2022 10:30 Ответить
Шкода що раніше цього не зробили. Давно би вже поставили зброю і інструкторів.
21.01.2022 10:01 Ответить
Британські інструктори давно допомагають, ще з 2015 року.
21.01.2022 10:05 Ответить
Та була інформація, що при зе майже всі інструктори полишили Україну.
21.01.2022 10:05 Ответить
В Яворіві постійно дислоковані підрозділи. В Херсоні - ротовані групи, здебільшого, влітку.
21.01.2022 20:15 Ответить
Дякуюмо, друзі!
21.01.2022 10:02 Ответить
Есть только один настоящий мужик среди политиков западной Европы.
И это Королева Великобритании…
21.01.2022 10:04 Ответить
... и Даля Грибаускайте.
21.01.2022 10:37 Ответить
Прибалты молодцы!
Маленькие государства, но у них своя позиция!
И политики их вызывают уважение.
Всегда поддерживали Украину и помогали чем могли.
21.01.2022 14:55 Ответить
королева там просто музейний еспонат.
21.01.2022 19:14 Ответить
Ніяких поступок Кремлю. НІЯКИХ. Щоб у всіх кацапів навіть десь у глибинах їх свідомості не виникла думка, що все-таки ...йло правий і загроза з боку НАТО була і ось завдяки своїй кремлівській непоступливості НАТО дало задній хід. Тому треба діяти навпаки. Демонстративно надсилати зброю Україні, війська на східний фланг НАТО, і стояти на тезі "Це ви захотіли війни - ось вам наслідки брехливої політики ...йла" !!! Впевнений, що свою брехню ...йло хоче видати своєму "пригнобленому" народу за Правду. Не дайте ...йлу використати ситуацію на свою користь. Вони "хочуть" війни - буде вам війна на всіх фронтах.
21.01.2022 10:06 Ответить
21.01.2022 10:08 Ответить
Тулять це "елітні" куди треба у куди не треба. Вже набридло.
21.01.2022 10:15 Ответить
Ви "устали" від війни?
21.01.2022 10:53 Ответить
Чому ви так вирішили?
21.01.2022 11:32 Ответить
God save the Queen!
21.01.2022 10:16 Ответить
И чем вам не нато?
21.01.2022 10:27 Ответить
Надіюся , що це квартирмейстери. Слідом ще 29 970 британців. Ну щоб разом було 30 000.
21.01.2022 10:51 Ответить
А в это время, зелох выделил украинским военным аж 17% от потребностей топлива. Клоун вова надеется, что британцы будут нам заправлять еще и танки за свой счет?
21.01.2022 11:01 Ответить
Надеюсь теперь всем понятно почему Британия вышла из Евросоюза!?
21.01.2022 11:02 Ответить
"Элитных" - это герцогьёв да графьёв или тех, которые яйца не чешут в присутствии Её Величества?
21.01.2022 11:19 Ответить
 
 