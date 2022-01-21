Великобритания отправила в Украину 30 спецназовцев для инструктажа ВСУ, - Sky News
Великобритания отправила 30 военнослужащих подразделений спецназа, чтобы научить военным ВСУ пользоваться новыми британскими противотанковыми средствами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Небольшое количество персонала Великобритании проведет подготовку на ранней стадии в течение короткого периода времени в рамках операции "Орбиталь", а затем вернется в Великобританию", - говорится в сообщении.
Великобритания подчеркивает, что военная поддержка "не угрожает России".
Operation Orbital – это название британской учебной миссии в Украине, которая была создана в 2015 году.
Ранее сообщалось, что восьмой за последние три дня рейс в Украину выполнили тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС. До этого министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.
И это Королева Великобритании…
Маленькие государства, но у них своя позиция!
И политики их вызывают уважение.
Всегда поддерживали Украину и помогали чем могли.