Санкции против РФ следует вводить до начала возможного вторжения, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время до возможного начала масштабной военной агрессии.
Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет сильная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?…Как страна, строящая мощную экономику и проводящая реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" - подчеркнул глава государства.
По мнению Зеленского, с большой вероятностью санкции, предпринятые после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России.
"Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? ...на вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было. Я думаю, что это неправильно", - пояснил президент.
Зеленский выступает за проведение трехсторонних переговоров Украина-США-Россия.
"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны", – отметил он.
О коли повернулося, то повторило разом з лавровим про "фейки з Запада про нападение расеи ничем не обоснованы"(с)зеленский... після чого поперлося до Польщі жрать та гулять..
"Після пішої прогулянки горами - традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав Зеленський.
Дуда в Instagram https://www.instagram.com/p/CY9rbTbNl9u/ повідомив , що під час зустрічі розповів зеленскому про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.
По цих двох дописах,одразу видно, де президент, а де квартальний клован..
Это ФСБ оплачивает работу команды предателей.
Или ты думаешь что "Сваты" это утончённый шедевр, перед которым даже ФСБ не смогло устоять?
это я еще его мягко назвал - сказывается трехдневный бан в понедельник. я был в плохом настроении и выдавал зеленым дебилам все что я думаю без купюр
ты всосало недоробло?
только в кацапии позволяют себе выражения "я твою мамку имел". потому что для вас родители - производители. украинцы не такие. у нас мама и папа - это свое родное.
так что - в будку говно
Джерело:
Де він будує економіку, в Бєлорусії та на паРаші, в яких закуповуєш все підряд замість розвитку своєї економіки?!
Воно - країна
Воно вже цар, або Імператор, та будує потужну економіку
Щось забагато у Зеленського потужності - Аваков потужний, Єрмак потужний, економіка потужна...
Нехай би з курортів з Дєрьмаком не вилазило...