Санкции против РФ следует вводить до начала возможного вторжения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время до возможного начала масштабной военной агрессии.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет сильная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?…Как страна, строящая мощную экономику и проводящая реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" - подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, с большой вероятностью санкции, предпринятые после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше, - Зеленский

"Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? ...на вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было. Я думаю, что это неправильно", - пояснил президент.

Зеленский выступает за проведение трехсторонних переговоров Украина-США-Россия.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны", – отметил он.