8 486 55

Санкции против РФ следует вводить до начала возможного вторжения, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время до возможного начала масштабной военной агрессии.

Об этом он заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет сильная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации?…Как страна, строящая мощную экономику и проводящая реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: "Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?" - подчеркнул глава государства.

По мнению Зеленского, с большой вероятностью санкции, предпринятые после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военная поддержка со стороны администрации Байдена сильнее, чем была раньше, - Зеленский

"Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? ...на вас посмотрят и скажут: "Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать как было. Я думаю, что это неправильно", - пояснил президент.

Зеленский выступает за проведение трехсторонних переговоров Украина-США-Россия.

"Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны", – отметил он.

Топ комментарии
+24
сказал чувак который не прекращает зарабатывать бабло с проката своих говнофильмов на расии.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:47 Ответить
+13
До вторгнення необхідні санкції щодо кротів - Єрмак, Татаров і т.д Список дуже довгий.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:47 Ответить
+13
Сегодня утром смотрел свежие репортажи ведущих американских и британских телеканалов. Был шокирован, как американские, британские чиновники просто разрывают журналистов аргументами почему их страны должны защищать Украину и почему новая агрессия против нас будет катастрофой. А теперь открываю украинские сми, и вижу, как это конченое дегенеративное ничтожество, которое зовется преЗЕдентом, с довольной рожей уже который день рассказывает, что ничего не происходит, а его абхазский жополиз - обезьяна архамия вообще заявляет, что ведущие мировые сми, распростаняют фейки. ****, тупоголовые имбицилы73%, кого вы плеать навыбирали?!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Санкції проти РФ треба запроваджувати до початку можливого вторгнення," - сказало зелене ч*мо та поїхало здрузями та кумовьями в Буковель на на Сейшели на 2+ тижні...

О коли повернулося, то повторило разом з лавровим про "фейки з Запада про нападение расеи ничем не обоснованы"(с)зеленский... після чого поперлося до Польщі жрать та гулять..

"Після пішої прогулянки горами - традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав Зеленський.

Дуда в Instagram https://www.instagram.com/p/CY9rbTbNl9u/ повідомив , що під час зустрічі розповів зеленскому про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.

По цих двох дописах,одразу видно, де президент, а де квартальний клован..
показать весь комментарий
21.01.2022 10:51 Ответить
підготувався
показать весь комментарий
21.01.2022 11:10 Ответить
Ты такой дебил парабелум!!! Просто чмо!!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:17 Ответить
по собі судиш ?
показать весь комментарий
24.01.2022 14:22 Ответить
Чмошнік вже здав агресору Харків... https://kh.depo.ua/ukr/kh/zelenskiy-pripustiv-shcho-rosiya-mozhe-okupuvati-kharkiv-foto-202201211415044
показать весь комментарий
21.01.2022 11:39 Ответить
О чём ты? На паРаше в телевизор только ФСБ пускает.
Это ФСБ оплачивает работу команды предателей.
Или ты думаешь что "Сваты" это утончённый шедевр, перед которым даже ФСБ не смогло устоять?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:51 Ответить
Сваты - это такое же оружие, как и все поделки 95 квартала. Они сделали все возможное для обыдлячивания населения Украины.

показать весь комментарий
21.01.2022 10:55 Ответить
Это кто чувак? Чувак папка твои!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:18 Ответить
в будку свинья
это я еще его мягко назвал - сказывается трехдневный бан в понедельник. я был в плохом настроении и выдавал зеленым дебилам все что я думаю без купюр
показать весь комментарий
21.01.2022 11:27 Ответить
ты заблукал зеленожопый баран? тут тебе не ТГ "зеленое братство" тут и нахер пошлют как здрасьте
ты всосало недоробло?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:45 Ответить
знаешь на чем вы свинособаки палитесь? на переходе на родственников.
только в кацапии позволяют себе выражения "я твою мамку имел". потому что для вас родители - производители. украинцы не такие. у нас мама и папа - это свое родное.

так что - в будку говно
показать весь комментарий
21.01.2022 11:59 Ответить
Перша санкція - цинковий гріб з зе-гнидою має якнайшвидше відправлений у паРашу!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:48 Ответить
Цинкова труна)))
показать весь комментарий
21.01.2022 15:31 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 10:49 Ответить
Так может ты и границу с Кацапстаном для начала перекроешь и росийский штаб под названием *посольство* из страны выгонишь до начала вторжения а не когда уже жареный петух клюнет? Ато Петька наживался на войне и боялся ето сделать а ты тоже наживаешься на войне?
показать весь комментарий
21.01.2022 10:50 Ответить
"Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз."

Джерело:

Де він будує економіку, в Бєлорусії та на паРаші, в яких закуповуєш все підряд замість розвитку своєї економіки?!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:51 Ответить
показать весь комментарий
21.01.2022 10:58 Ответить
Очєнь полєзний чєловєчєк.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:33 Ответить
Поц зеленомордый,попробуй еще раз извиниться перед каДыркой.Мож он за тебя словечко перед своим хозяином замолвит.Ну на крайняк покажи ему сценку про Украину,которая может принять с любой стороны.Мля,ну и мразь выбрали президентом.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:53 Ответить
как там вагнергейт поживает, господин верховный
показать весь комментарий
21.01.2022 10:53 Ответить
Санації треба було запровадити в 2008 році, в крайньому разі в 2014 поки пожежа була не розгорілась. А Захід загравав з ЕРеФією.
показать весь комментарий
21.01.2022 10:55 Ответить
А що зробила київська влада? І сьогодні маса ворогів у раді.уряді.адміністрації...тіпа гарант відпочиває в карпатах-його кохана відпочиває на мальдівах і купує житло в криму...ППЦ...((((
показать весь комментарий
21.01.2022 11:01 Ответить
Сегодня утром смотрел свежие репортажи ведущих американских и британских телеканалов. Был шокирован, как американские, британские чиновники просто разрывают журналистов аргументами почему их страны должны защищать Украину и почему новая агрессия против нас будет катастрофой. А теперь открываю украинские сми, и вижу, как это конченое дегенеративное ничтожество, которое зовется преЗЕдентом, с довольной рожей уже который день рассказывает, что ничего не происходит, а его абхазский жополиз - обезьяна архамия вообще заявляет, что ведущие мировые сми, распростаняют фейки. ****, тупоголовые имбицилы73%, кого вы плеать навыбирали?!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 10:55 Ответить
они выбрали себе по уму ЗЕбрата
показать весь комментарий
21.01.2022 11:14 Ответить
Хламідія - жертва дослідів у Сухумському мавпячому заповіднику.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:27 Ответить
І хто тобі заважає? Насамперед прибери НЕЧИСТЬ з адміністрації і ради...
показать весь комментарий
21.01.2022 10:57 Ответить
свою власну нечисть ізолювати потрібно
показать весь комментарий
21.01.2022 11:02 Ответить
Вылез обдолбыш
показать весь комментарий
21.01.2022 11:03 Ответить
"Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз."

Воно - країна
Воно вже цар, або Імператор, та будує потужну економіку
Щось забагато у Зеленського потужності - Аваков потужний, Єрмак потужний, економіка потужна...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:07 Ответить
Если ты собираешься вести переговоры с врагом, то значит, что ты уже с ним договорился про капитуляцию....
показать весь комментарий
21.01.2022 11:09 Ответить
Вован, не панікуй.. У тебе ж все під контролем =)
показать весь комментарий
21.01.2022 11:11 Ответить
надо бы книгу издать-"Потужные изречения клоуна!"
показать весь комментарий
21.01.2022 11:13 Ответить
геніальний політик!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:16 Ответить
Пора захлопнуть крышку рояля!
показать весь комментарий
21.01.2022 11:18 Ответить
Санкции вводятся за нарушения международных законов, и если вводить то за то что уже произошло а не за то что может произойти теоретически.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:19 Ответить
Nosok Y наs іде vійна і захvачені території пyтлером це шо не порyшення чи ти з рашки
показать весь комментарий
21.01.2022 11:34 Ответить
Санкции после вторжения - пук на ветер, согласен. А Вовина ковидная тысяча, на которую было потрачено бюджетных несколько млрд грн, и которые люди спустили в основном на киношки с алкоголем, это еще бОльший пук в преддверии вторжения. Киношка вместо разработки или закупки вооружений - да это прямая диверсия. Надеюсь, следующий президент припомнит ему это, как он сейчас припоминает уголь Порошенку.
показать весь комментарий
21.01.2022 11:21 Ответить
зелена жаба заплyтаvsя на vибори закликаv голоsyvати sерцем а не голоvою, а зараз наvпаки або з ранкy vsтаv з ліvої ноги vійна бyде ,а з праvоi ні ,або Єрмак yvійшоv v нього на піv шишечки ні а заsадиv поvніsтю то бyде ,або кокs перенюхаv
показать весь комментарий
21.01.2022 11:29 Ответить
Коли вже воно заткнеться...
Нехай би з курортів з Дєрьмаком не вилазило...
показать весь комментарий
21.01.2022 11:31 Ответить
вічне залякування людей
показать весь комментарий
21.01.2022 11:40 Ответить
"Как страна, строящая мощную экономику... " Клоун, что он строит?
показать весь комментарий
21.01.2022 11:51 Ответить
Це так розумно! Як і арештувати вагнерівців, а потім зливати спецоперацію ФСБ.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:32 Ответить
Их нужно было вводить с 2014. И каждый квартал ужесточать и ужесточать. ( за только продолжение агрессии) и не уход за международно признанные границы Украины.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:51 Ответить
Он сам до такого додумался?
показать весь комментарий
21.01.2022 18:40 Ответить
 
 