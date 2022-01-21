Санкції проти РФ треба запроваджувати до початку можливого вторгнення, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути запроваджені найближчим часом до можливого початку масштабної військової агресії.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні наші партнери кажуть, що завтра може початися війна, якщо буде сильна ескалація з російської сторони, і тоді буде застосовано потужні санкції. Але якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте на ескалацію? …Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз. Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?" - наголосив глава держави.
На думку Зеленського, з великою ймовірністю санкції, запроваджені після початку військових дій, не стримають подальшої агресії Росії.
"Санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, ви введете потужні санкції після того, як ми, можливо, втратимо частину територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія? ...на вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати як було". Я думаю, що це неправильно", - пояснив президент.
Зеленський виступає за проведення тристоронніх переговорів Україна-США-Росія.
"Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог; ми проти війни", - зазначив він.
Джерело:
