Санкції проти РФ треба запроваджувати до початку можливого вторгнення, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії мають бути запроваджені найближчим часом до можливого початку масштабної військової агресії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні наші партнери кажуть, що завтра може початися війна, якщо буде сильна ескалація з російської сторони, і тоді буде застосовано потужні санкції. Але якщо ми говоримо про санкційну політику та ймовірність ескалації, то питання, чому ви не вводите санкції зараз, а чекаєте на ескалацію? …Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз. Я запитав одного лідера: "Чому ви підтримуєте санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну? Навіщо вам санкції після того, як ми втратимо всю територію України?" - наголосив глава держави.

На думку Зеленського, з великою ймовірністю санкції, запроваджені після початку військових дій, не стримають подальшої агресії Росії.

"Санкції вважаються превентивним інструментом, оскільки їх можна застосувати, а потім скасувати. Якщо буде вторгнення Росії, ви введете потужні санкції після того, як ми, можливо, втратимо частину територій? Коли ви введете санкції, що робитиме Росія? ...на вас подивляться і скажуть: "Слухай, ми можемо з цим впоратися, ми можемо продовжувати як було". Я думаю, що це неправильно", - пояснив президент.

Зеленський виступає за проведення тристоронніх переговорів Україна-США-Росія.

"Давайте вести діалог із Росією. Я прошу Сполучені Штати допомогти нам знайти формат. Ми підтримуємо діалог; ми проти війни", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Зеленський Володимир (25118) росія (67226) санкції (12565) США (24058)
+24
сказал чувак который не прекращает зарабатывать бабло с проката своих говнофильмов на расии.
21.01.2022 10:47 Відповісти
+13
До вторгнення необхідні санкції щодо кротів - Єрмак, Татаров і т.д Список дуже довгий.
21.01.2022 10:47 Відповісти
+13
Сегодня утром смотрел свежие репортажи ведущих американских и британских телеканалов. Был шокирован, как американские, британские чиновники просто разрывают журналистов аргументами почему их страны должны защищать Украину и почему новая агрессия против нас будет катастрофой. А теперь открываю украинские сми, и вижу, как это конченое дегенеративное ничтожество, которое зовется преЗЕдентом, с довольной рожей уже который день рассказывает, что ничего не происходит, а его абхазский жополиз - обезьяна архамия вообще заявляет, что ведущие мировые сми, распростаняют фейки. ****, тупоголовые имбицилы73%, кого вы плеать навыбирали?!!!
21.01.2022 10:55 Відповісти
"Санкції проти РФ треба запроваджувати до початку можливого вторгнення," - сказало зелене ч*мо та поїхало здрузями та кумовьями в Буковель на на Сейшели на 2+ тижні...

О коли повернулося, то повторило разом з лавровим про "фейки з Запада про нападение расеи ничем не обоснованы"(с)зеленский... після чого поперлося до Польщі жрать та гулять..

"Після пішої прогулянки горами - традиційні польські страви й продовження спілкування. Дякую за гостинність", - написав Зеленський.

Дуда в Instagram https://www.instagram.com/p/CY9rbTbNl9u/ повідомив , що під час зустрічі розповів зеленскому про ситуацію в регіоні та загрози з боку Росії.

По цих двох дописах,одразу видно, де президент, а де квартальний клован..
21.01.2022 10:51 Відповісти
підготувався
21.01.2022 11:10 Відповісти
Ты такой дебил парабелум!!! Просто чмо!!
21.01.2022 11:17 Відповісти
по собі судиш ?
24.01.2022 14:22 Відповісти
Чмошнік вже здав агресору Харків... https://kh.depo.ua/ukr/kh/zelenskiy-pripustiv-shcho-rosiya-mozhe-okupuvati-kharkiv-foto-202201211415044
21.01.2022 11:39 Відповісти
сказал чувак который не прекращает зарабатывать бабло с проката своих говнофильмов на расии.
21.01.2022 10:47 Відповісти
О чём ты? На паРаше в телевизор только ФСБ пускает.
Это ФСБ оплачивает работу команды предателей.
Или ты думаешь что "Сваты" это утончённый шедевр, перед которым даже ФСБ не смогло устоять?
21.01.2022 10:51 Відповісти
Сваты - это такое же оружие, как и все поделки 95 квартала. Они сделали все возможное для обыдлячивания населения Украины.

21.01.2022 10:55 Відповісти
Это кто чувак? Чувак папка твои!!!
21.01.2022 11:18 Відповісти
в будку свинья
это я еще его мягко назвал - сказывается трехдневный бан в понедельник. я был в плохом настроении и выдавал зеленым дебилам все что я думаю без купюр
21.01.2022 11:27 Відповісти
ты заблукал зеленожопый баран? тут тебе не ТГ "зеленое братство" тут и нахер пошлют как здрасьте
ты всосало недоробло?
21.01.2022 11:45 Відповісти
знаешь на чем вы свинособаки палитесь? на переходе на родственников.
только в кацапии позволяют себе выражения "я твою мамку имел". потому что для вас родители - производители. украинцы не такие. у нас мама и папа - это свое родное.

так что - в будку говно
21.01.2022 11:59 Відповісти
До вторгнення необхідні санкції щодо кротів - Єрмак, Татаров і т.д Список дуже довгий.
21.01.2022 10:47 Відповісти
Перша санкція - цинковий гріб з зе-гнидою має якнайшвидше відправлений у паРашу!
21.01.2022 10:48 Відповісти
Цинкова труна)))
21.01.2022 15:31 Відповісти
21.01.2022 10:49 Відповісти
Так может ты и границу с Кацапстаном для начала перекроешь и росийский штаб под названием *посольство* из страны выгонишь до начала вторжения а не когда уже жареный петух клюнет? Ато Петька наживался на войне и боялся ето сделать а ты тоже наживаешься на войне?
21.01.2022 10:50 Відповісти
"Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз."

Джерело:

Де він будує економіку, в Бєлорусії та на паРаші, в яких закуповуєш все підряд замість розвитку своєї економіки?!
21.01.2022 10:51 Відповісти
21.01.2022 10:58 Відповісти
Очєнь полєзний чєловєчєк.
21.01.2022 11:33 Відповісти
Поц зеленомордый,попробуй еще раз извиниться перед каДыркой.Мож он за тебя словечко перед своим хозяином замолвит.Ну на крайняк покажи ему сценку про Украину,которая может принять с любой стороны.Мля,ну и мразь выбрали президентом.
21.01.2022 10:53 Відповісти
как там вагнергейт поживает, господин верховный
21.01.2022 10:53 Відповісти
Санації треба було запровадити в 2008 році, в крайньому разі в 2014 поки пожежа була не розгорілась. А Захід загравав з ЕРеФією.
21.01.2022 10:55 Відповісти
А що зробила київська влада? І сьогодні маса ворогів у раді.уряді.адміністрації...тіпа гарант відпочиває в карпатах-його кохана відпочиває на мальдівах і купує житло в криму...ППЦ...((((
21.01.2022 11:01 Відповісти
Сегодня утром смотрел свежие репортажи ведущих американских и британских телеканалов. Был шокирован, как американские, британские чиновники просто разрывают журналистов аргументами почему их страны должны защищать Украину и почему новая агрессия против нас будет катастрофой. А теперь открываю украинские сми, и вижу, как это конченое дегенеративное ничтожество, которое зовется преЗЕдентом, с довольной рожей уже который день рассказывает, что ничего не происходит, а его абхазский жополиз - обезьяна архамия вообще заявляет, что ведущие мировые сми, распростаняют фейки. ****, тупоголовые имбицилы73%, кого вы плеать навыбирали?!!!
21.01.2022 10:55 Відповісти
они выбрали себе по уму ЗЕбрата
21.01.2022 11:14 Відповісти
Хламідія - жертва дослідів у Сухумському мавпячому заповіднику.
21.01.2022 11:27 Відповісти
І хто тобі заважає? Насамперед прибери НЕЧИСТЬ з адміністрації і ради...
21.01.2022 10:57 Відповісти
свою власну нечисть ізолювати потрібно
21.01.2022 11:02 Відповісти
Вылез обдолбыш
21.01.2022 11:03 Відповісти
"Як країна, яка будує потужну економіку та проводить реформи, я підтримую запровадження санкцій зараз."

Воно - країна
Воно вже цар, або Імператор, та будує потужну економіку
Щось забагато у Зеленського потужності - Аваков потужний, Єрмак потужний, економіка потужна...
21.01.2022 11:07 Відповісти
Если ты собираешься вести переговоры с врагом, то значит, что ты уже с ним договорился про капитуляцию....
21.01.2022 11:09 Відповісти
Вован, не панікуй.. У тебе ж все під контролем =)
21.01.2022 11:11 Відповісти
надо бы книгу издать-"Потужные изречения клоуна!"
21.01.2022 11:13 Відповісти
геніальний політик!
21.01.2022 11:16 Відповісти
Пора захлопнуть крышку рояля!
21.01.2022 11:18 Відповісти
Санкции вводятся за нарушения международных законов, и если вводить то за то что уже произошло а не за то что может произойти теоретически.
21.01.2022 11:19 Відповісти
Nosok Y наs іде vійна і захvачені території пyтлером це шо не порyшення чи ти з рашки
21.01.2022 11:34 Відповісти
Санкции после вторжения - пук на ветер, согласен. А Вовина ковидная тысяча, на которую было потрачено бюджетных несколько млрд грн, и которые люди спустили в основном на киношки с алкоголем, это еще бОльший пук в преддверии вторжения. Киношка вместо разработки или закупки вооружений - да это прямая диверсия. Надеюсь, следующий президент припомнит ему это, как он сейчас припоминает уголь Порошенку.
21.01.2022 11:21 Відповісти
зелена жаба заплyтаvsя на vибори закликаv голоsyvати sерцем а не голоvою, а зараз наvпаки або з ранкy vsтаv з ліvої ноги vійна бyде ,а з праvоi ні ,або Єрмак yvійшоv v нього на піv шишечки ні а заsадиv поvніsтю то бyде ,або кокs перенюхаv
21.01.2022 11:29 Відповісти
Коли вже воно заткнеться...
Нехай би з курортів з Дєрьмаком не вилазило...
21.01.2022 11:31 Відповісти
вічне залякування людей
21.01.2022 11:40 Відповісти
"Как страна, строящая мощную экономику... " Клоун, что он строит?
21.01.2022 11:51 Відповісти
Це так розумно! Як і арештувати вагнерівців, а потім зливати спецоперацію ФСБ.
21.01.2022 12:32 Відповісти
Их нужно было вводить с 2014. И каждый квартал ужесточать и ужесточать. ( за только продолжение агрессии) и не уход за международно признанные границы Украины.
21.01.2022 12:51 Відповісти
Он сам до такого додумался?
21.01.2022 18:40 Відповісти
 
 