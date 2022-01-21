Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає збільшення військової підтримки України з початку каденції президента США Джозефа Байдена, але не пов'язує це з ініціативами самого Байдена.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Я гадаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи достатньо вона, я не сказав би, але йдеться не про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи надавав Байден Україні всю військову допомогу та зброю, необхідні для захисту від російського вторгнення.

При цьому на запитання, яку саме зброю було надано, і яку ще Україна хотіла б отримати від Вашингтона, глава Української держави відповів: "Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги, - Псакі