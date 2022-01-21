Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський відзначає збільшення військової підтримки України з початку каденції президента США Джозефа Байдена, але не пов'язує це з ініціативами самого Байдена.
Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
"Я гадаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи достатньо вона, я не сказав би, але йдеться не про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи надавав Байден Україні всю військову допомогу та зброю, необхідні для захисту від російського вторгнення.
При цьому на запитання, яку саме зброю було надано, і яку ще Україна хотіла б отримати від Вашингтона, глава Української держави відповів: "Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей чтобы защитить себя от опасности десанта.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Можно легко подсчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.
Добавьте сюда провал с поставкой ГСМ, обмундирования и боекомплектов в армии. Замороженное финансирование Харьковского бюро Малышева, НПО Искра и т.д. И это при постоянном выделении дополнительным миллиардов на "большое воровство".
кацапам очень не нравятся поставки англичан, НО больше мне было интересно то что очень часто звучит вопрос "а зачем хахлам эти штуки если у них есть хорошая и мощная "стугна"? слава богу ее так и не начали массово выпускать"
при владі України повну НІКЧЕМУ і ледара , який тільки відпочиває і краде в турборежимі 😡тому активізувалися перед московською загрозою 🙁
іди геть , зешейшельський і дай нам спокій !!
Группа американских сенаторов предложила разрешить президенту США заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу. Это позволит Киеву получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», говорится в подготовленном сенаторами проекте закона. Он также предполагает, что любые российские кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицированы как вооруженное нападение.
Законопроект разработали шестеро сенаторов - демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм. Сейчас по закону президент США уполномочен разрешать поставки и аренду вооружений «партнерам и союзникам США» в случае, если это отвечает интересам национальной безопасности страны. Но «бюрократические барьеры и другие ограничения» делают такой порядок действий «непрактичным в нынешнем кризисе, с которым столкнулась Украина», сообщает https://www.cornyn.senate.gov/node/6528 пресс-служба господина Корнина.
Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине. Другие положения проекта закона включают:
президент США будет обязан подтвердить комитету Конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;
президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;
любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России;
законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.
Безусловно, если Путин попрёт, америкосы, удобно усевшись у экранов с пивчанским и чипсами, болеть будут за Украину. Здоровски, правда?
P.s. Як гадаєш, у російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР служать настільки шляхетні лицарі, що марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як родинні зв'язки?
Чи мо ти вважаєш, що на такі пустощі здатні лише витівники зҐуантанамо?
І доречі, якщо така патріоткиня, чому не послуговуєшся солов'їною? Чи мо настільки невігласка, що не володієш?
Выкручивается! А на самом деле просто нифига не шарит, даже чуть чуть, артист блин. Порох хоть служил и держал в руках автомат, да и вообще не дурак. А это недоразумение только и умеет, что тексты заучивать и кривляясь их выдавать под хи-хи.