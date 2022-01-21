УКР
Військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський відзначає збільшення військової підтримки України з початку каденції президента США Джозефа Байдена, але не пов'язує це з ініціативами самого Байдена.

Про це він заявив в інтерв'ю The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

"Я гадаю, що військова підтримка з боку адміністрації Байдена сильніша, ніж була раніше. Чи достатньо вона, я не сказав би, але йдеться не про конкретного американського президента. Ми стикаємося з гібридною війною. Нас атакують: військова атака, кібератаки та енергетичні атаки", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи надавав Байден Україні всю військову допомогу та зброю, необхідні для захисту від російського вторгнення.

При цьому на запитання, яку саме зброю було надано, і яку ще Україна хотіла б отримати від Вашингтона, глава Української держави відповів: "Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США останнім часом надали Україні рекордний обсяг допомоги, - Псакі

Байден Джо (2897) Зеленський Володимир (25118) допомога (8665) США (24058)
Топ коментарі
+12
таты помогают Украине а не вам зеленопузым. и вашей заслуги тут НОЛЬ
спасибо ***** скажешь
показати весь коментар
21.01.2022 10:39 Відповісти
+9
Только это никак не твоя заслуга. Они адекватно реагируют на ситуацию в отличие от зеленой плесени.
показати весь коментар
21.01.2022 10:40 Відповісти
+8
таты=штаты
сори - радиоклава переходит в "спящий режим" и первую букву пропускает иногда
показати весь коментар
21.01.2022 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
таты помогают Украине а не вам зеленопузым. и вашей заслуги тут НОЛЬ
спасибо ***** скажешь
показати весь коментар
21.01.2022 10:39 Відповісти
таты=штаты
сори - радиоклава переходит в "спящий режим" и первую букву пропускает иногда
показати весь коментар
21.01.2022 10:39 Відповісти
Вінда 10?)
показати весь коментар
21.01.2022 10:42 Відповісти
7 максималка
суть не в винде. сама клава такая
комплект хороший (rapoo) но работает интересно как по мне и главное - хрен перенастроишь
клава переходит в "спящий" режим если не нажимать кнопки в течении 10 секунд а вот мышка включена всегда. в результате две батарейки на клаве работают уже год а на мышке меняю раз в две недели
показати весь коментар
21.01.2022 10:45 Відповісти
Абсолютно точно. Напомню. Зеленое чмо на 2022 год не заказало украинскому "Лучу" ни одного экземпляра ПТРК ! Ни одного ! Оно страну защищать не собирается. Хотя по оценкам тех же американцев у нас очень неплохие свои системы ПТРК, способные встречать врага на больших расстояниях. И "Луч" их успешно экспортирует.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей чтобы защитить себя от опасности десанта.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в апреле 2022 года. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Можно легко подсчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн.

Добавьте сюда провал с поставкой ГСМ, обмундирования и боекомплектов в армии. Замороженное финансирование Харьковского бюро Малышева, НПО Искра и т.д. И это при постоянном выделении дополнительным миллиардов на "большое воровство".
показати весь коментар
21.01.2022 10:47 Відповісти
я почитал тут кацапские околовоенные форумы.
кацапам очень не нравятся поставки англичан, НО больше мне было интересно то что очень часто звучит вопрос "а зачем хахлам эти штуки если у них есть хорошая и мощная "стугна"? слава богу ее так и не начали массово выпускать"
показати весь коментар
21.01.2022 10:49 Відповісти
100% 👍🏼+++++++
показати весь коментар
21.01.2022 11:15 Відповісти
Да не понимает он просто никуя недопрезидент тупицца, по єтому и сказать ничего не может. Дезертир грёбаный
показати весь коментар
21.01.2022 10:40 Відповісти
Только это никак не твоя заслуга. Они адекватно реагируют на ситуацию в отличие от зеленой плесени.
показати весь коментар
21.01.2022 10:40 Відповісти
У зеленой плесени совсем другие приоритеты. Еще для своих внуков не нагребли.

показати весь коментар
21.01.2022 10:49 Відповісти
Це воно з островів вєщаєт чи заздалегідь записало?
показати весь коментар
21.01.2022 10:41 Відповісти
Я не з тих політичних лідерів.... Який з тебе лідер, кловуне?)))
показати весь коментар
21.01.2022 10:41 Відповісти
лидор скорее...
показати весь коментар
22.01.2022 00:51 Відповісти
Вже вийшов з запоя?
показати весь коментар
21.01.2022 10:41 Відповісти
Він ще активно нюхає кокс і йому здається , що весь світ допомагає йому особисто і навіть не припускає того , що зарубіжні політики бачать
при владі України повну НІКЧЕМУ і ледара , який тільки відпочиває і краде в турборежимі 😡тому активізувалися перед московською загрозою 🙁
іди геть , зешейшельський і дай нам спокій !!
показати весь коментар
21.01.2022 11:08 Відповісти
Навіть важко сказати чия в цьому заслуга Байдена чи уйла? Многоходовочки вони такі, спочатку всю країну об"єднують, будують нову армію а потім примушують світ озброювати Україну...
показати весь коментар
21.01.2022 10:42 Відповісти
Ти взагалі не з лідерів, опудало
показати весь коментар
21.01.2022 10:43 Відповісти
сори, источник кацапский

Группа американских сенаторов предложила разрешить президенту США заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу. Это позволит Киеву получить военную технику «для защиты уязвимого гражданского населения от российского военного вторжения», говорится в подготовленном сенаторами проекте закона. Он также предполагает, что любые российские кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицированы как вооруженное нападение.
Законопроект разработали шестеро сенаторов - демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также республиканцы Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм. Сейчас по закону президент США уполномочен разрешать поставки и аренду вооружений «партнерам и союзникам США» в случае, если это отвечает интересам национальной безопасности страны. Но «бюрократические барьеры и другие ограничения» делают такой порядок действий «непрактичным в нынешнем кризисе, с которым столкнулась Украина», сообщает https://www.cornyn.senate.gov/node/6528 пресс-служба господина Корнина.
Согласно законопроекту, поставка вооружений по ленд-лизу будет разрешена только Украине. Другие положения проекта закона включают:

президент США будет обязан подтвердить комитету Конгресса, что любая военная техника, поставляемая по новым правилам, необходима для защиты уязвимого гражданского населения;
президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры доставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все вовремя;
любые исходящие из России кибератаки на основные объекты критической инфраструктуры Украины будут классифицировать как вооруженное нападение со стороны России;
законопроект будет действовать до тех пор, пока Россия не сократит количество своих военных на границе с Украиной до того числа, какое было до марта 2021 года.
показати весь коментар
21.01.2022 10:43 Відповісти
"Я не з тих політичних лідерів, які обговорюють найдрібніші деталі військової підтримки, бо я вважаю, що вони мають бути конфіденційними для мене ,але про них все відає Єрмак"
показати весь коментар
21.01.2022 10:44 Відповісти
Почему ФРГ отказывается поставлять оружие Украине???
показати весь коментар
21.01.2022 10:52 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/economics/economy/avtobaza-verhovnoj-radyi-zakupila-u-firm-rossiyan-mashinyi-na-34-mln-grn-rassledovanie.htm І про це...Автобаза Верховной Рады закупила у фирм россиян машины на 34 млн грн: - газета " Уголь Донбасса"
показати весь коментар
21.01.2022 10:53 Відповісти
ты лучше расскажи с каким матом названивал в киевраду ,чтоб они Порошенко не поддержали дегенерат мамаРимин...))))
показати весь коментар
21.01.2022 11:00 Відповісти
Американцы и бриты помагают Украине вопреки тому, что нарид уставший от войны выбрал безголового клоуна управлять страной.
показати весь коментар
21.01.2022 11:03 Відповісти
Весь мир видит , что в Украине при власти ФСБшная кротоферма и ушлые ворюги , потому и резко оживились , так как понимают , что нашу страну сливают и очень быстро кремлёвскому фюреру!😒
показати весь коментар
21.01.2022 11:12 Відповісти
Так vоно ж падло казало шо vійни не бyде і готyvалиsь до шашликіv, тільки з якого мяsа, я Бандеріvець зїм одного рysького
показати весь коментар
21.01.2022 11:10 Відповісти
Какая, нахрен, разница - слабее, сильнее; чуть левее, чем правее; чуть пониже, чем повыше? Байден всё сказал: Штаты за Украину в окопы не полезут; Украину в НАТО не примут; Россию от "Свифта" не отключат; мощного вооружения не дадут. Что ещё?
Безусловно, если Путин попрёт, америкосы, удобно усевшись у экранов с пивчанским и чипсами, болеть будут за Украину. Здоровски, правда?
показати весь коментар
21.01.2022 11:12 Відповісти
Задолбали? Подмойся
показати весь коментар
21.01.2022 12:02 Відповісти
Слава Ісу! Плекаю надію, що нарешті здибався з високоосвіченою пані. Соромлюся гречно запитатися до вченої кобіти, та, сподіваюся, вельмишановна добродійко, Вашій моці до снаги розтлумачити, хто ж такі отой во кляті кацапи - це, часом, не Пороха синова молодиця (невістка) Юлія, у дівочості - Аліханова, батьки якої мешкають у Санкт-Петербурзі, сестра дружини віце-губернатора Ленінградської області? А може це "пан" Клімкін з усією Курською і Кримською ріднею, особливо тесть, якого нагороджено Російською медалькою "За возвращение Крыма"? Чи мо "товариш" Наєв з братом-чиновником Кримської окупаційної адміністрації і ще дехто?
P.s. Як гадаєш, у російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО, СЗР служать настільки шляхетні лицарі, що марнотратно знехтували таким розкішним вербувальним ресурсом, як родинні зв'язки?
показати весь коментар
21.01.2022 11:49 Відповісти
Як гадаєш, на що зголоситься людина, м'яке черевце якої надійно тримають натруджені руки дотепників з російських ФСБ, Г(Р)У ГШ МО та СЗР, якщо їй натякнути, що ріднесенькій матусі, татусю, сестричці, братикові повибивають кутні зуби, повиривають кадики й очі, а порожні очниці наб'ють розпеченим вугіллям?
Чи мо ти вважаєш, що на такі пустощі здатні лише витівники зҐуантанамо?
показати весь коментар
21.01.2022 12:00 Відповісти
Киношку "Немыслимое" (2010) смотрела? А где сочинили сценарий? А как насчёт "Дыма без огня не бывает"©? Как думаешь, попади твоя родня к такому агенту "Эйч" (актёр Samuel Leroy Jackson), на что бы согласилась? Или ты думаешь, что такие "Эйчи" водятся только в Штатах?
І доречі, якщо така патріоткиня, чому не послуговуєшся солов'їною? Чи мо настільки невігласка, що не володієш?
показати весь коментар
21.01.2022 12:18 Відповісти
А если человек и не мразь, и не предатель Украины, а просто родился в России, и потому ближайшие единокровные родственники оказались в РФ в жестоких лапах подручных кровожадного Путина? Так сложилось. Неужели жертвовать родственниками?
показати весь коментар
21.01.2022 12:27 Відповісти
Я нічого не намагаюся тобі довести. Своїми особистими образами на щирій кацапській мові ти сама доводиш, що ти - РОГАТА КАЦАПИНЯ.
показати весь коментар
21.01.2022 12:38 Відповісти
"Я не из тех политических лидеров, которые обсуждают мельчайшие детали военной поддержки, потому что я считаю, что они должны быть конфиденциальными"

Выкручивается! А на самом деле просто нифига не шарит, даже чуть чуть, артист блин. Порох хоть служил и держал в руках автомат, да и вообще не дурак. А это недоразумение только и умеет, что тексты заучивать и кривляясь их выдавать под хи-хи.
показати весь коментар
21.01.2022 11:31 Відповісти
поддержка может и сильней, но и нефть в два раза дороже чем при трампе
показати весь коментар
21.01.2022 12:00 Відповісти
 
 