Около 89% медработников вакцинировано от COVID-19, - Кузин

В Украине против COVID-19 вакцинировано около 89% работников здравоохранения.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Лига", информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры (вакцинированные – ред.) отличаются от области к области – от 70 до 100%. В среднем 89% вакцинированы. Часть имеет абсолютные медпротивопоказания, часть переболела совсем недавно", – сказал он.

В то же время Кузин отметил, что речь идет о показателях вакцинации работников сферы здравоохранения, а не только о врачах и среднем медперсонале.

"Это не врачи и медсестры конкретно, это все работники медучреждений. Сюда входят охранники, уборщики и т.д. В основном непривитые работники - это немедицинский персонал, то есть те, кто выполняет хозяйственные или административные функции, а не врачи. Хотя врачи также невакцинированы, но их немного", - сказал он.