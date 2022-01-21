РУС
Около 89% медработников вакцинировано от COVID-19, - Кузин

В Украине против COVID-19 вакцинировано около 89% работников здравоохранения.

Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Лига", информирует Цензор.НЕТ.

"Цифры (вакцинированные – ред.) отличаются от области к области – от 70 до 100%. В среднем 89% вакцинированы. Часть имеет абсолютные медпротивопоказания, часть переболела совсем недавно", – сказал он.

В то же время Кузин отметил, что речь идет о показателях вакцинации работников сферы здравоохранения, а не только о врачах и среднем медперсонале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прививать всех четвертой дозой вакцины против COVID-19 нет нужды, - EMA

"Это не врачи и медсестры конкретно, это все работники медучреждений. Сюда входят охранники, уборщики и т.д. В основном непривитые работники - это немедицинский персонал, то есть те, кто выполняет хозяйственные или административные функции, а не врачи. Хотя врачи также невакцинированы, но их немного", - сказал он.

Топ комментарии
+5
И продавец не обязан, и медик не обязан. Не ври.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:53 Ответить
+2
У нас любой желающий может купить даже самую настоящую справку о прививке...😀
показать весь комментарий
21.01.2022 13:38 Ответить
+1
понятно одно, что это афера мирового масштаба, не имеет к медицине никакого отношения..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
Органы здравоохранения в Соединенных Штатах позволили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без них совсем, оставаться на работе.
У нас с 31 января невакцинированных медиков начнут отстранять от работы.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:46 Ответить
И правильно начнут отстанять. А то у нас получается, что продавец в магазе обязан быть привитым, а медики могут поклеить себе "абсолютное противопоказание" или липовую справку о прививке.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:51 Ответить
И продавец не обязан, и медик не обязан. Не ври.
показать весь комментарий
21.01.2022 12:53 Ответить
Липовую справку о прививке у нас может купить любой желающий...
показать весь комментарий
21.01.2022 13:00 Ответить
У нас любой желающий может купить даже самую настоящую справку о прививке...😀
показать весь комментарий
21.01.2022 13:38 Ответить
Спустили на животик если совсем достали?) Правильно сделали
показать весь комментарий
21.01.2022 13:53 Ответить
Решту 11% потрібно гнати в шию і то негайно .
показать весь комментарий
21.01.2022 13:59 Ответить
назначение этих "вakцuн", которые агрессивно навязывает секта - здоровому населению - пока непонятна..
За 2 года вы ещё не поняли назначение этого шмурдяка,что впаривают населению планеты?
Я вам подскажу вот этим коротким видео: https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
показать весь комментарий
21.01.2022 14:42 Ответить
понятно одно, что это афера мирового масштаба, не имеет к медицине никакого отношения..
показать весь комментарий
21.01.2022 14:50 Ответить
Ознакомьтесь https://brandnewtube.com/watch/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-dolores-cahill_YEQpwLxPqk327S1.html нажать тут
показать весь комментарий
21.01.2022 15:01 Ответить
«ОБРАБОТКА» НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТЫ
https://www.youtube.com/watch?v=1MArfaVAQxk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
показать весь комментарий
21.01.2022 15:09 Ответить
 
 