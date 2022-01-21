Около 89% медработников вакцинировано от COVID-19, - Кузин
В Украине против COVID-19 вакцинировано около 89% работников здравоохранения.
Об этом главный санитарный врач Игорь Кузин сообщил в интервью изданию "Лига", информирует Цензор.НЕТ.
"Цифры (вакцинированные – ред.) отличаются от области к области – от 70 до 100%. В среднем 89% вакцинированы. Часть имеет абсолютные медпротивопоказания, часть переболела совсем недавно", – сказал он.
В то же время Кузин отметил, что речь идет о показателях вакцинации работников сферы здравоохранения, а не только о врачах и среднем медперсонале.
"Это не врачи и медсестры конкретно, это все работники медучреждений. Сюда входят охранники, уборщики и т.д. В основном непривитые работники - это немедицинский персонал, то есть те, кто выполняет хозяйственные или административные функции, а не врачи. Хотя врачи также невакцинированы, но их немного", - сказал он.
У нас с 31 января невакцинированных медиков начнут отстранять от работы.
