Майже 89% медпрацівників вакциновано від COVID-19, - Кузін

В Україні проти COVID-19 вакциновано майже 89% працівників охорони здоров'я.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.

"Цифри (вакцинованих – ред.) відрізняються від області до області – від 70 до 100%. У середньому 89% вакциновані. Частина має абсолютні медпротипоказання, частина перехворіла зовсім недавно", – сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що йдеться про показники вакцинації працівників сфери охорони здоров'я, а не лише про лікарів та середній медперсонал.

"Це не лікарі та медсестри конкретно, це всі працівники медзакладів. Сюди входять охоронці, прибиральники тощо. Здебільшого нещеплені працівники – це немедичний персонал, тобто ті, хто виконує господарські чи адміністративні функції, а не лікарі. Хоча лікарі також є невакциновані, але їх небагато", - сказав він.