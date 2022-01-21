УКР
Майже 89% медпрацівників вакциновано від COVID-19, - Кузін

Майже 89% медпрацівників вакциновано від COVID-19, - Кузін

В Україні проти COVID-19 вакциновано майже 89% працівників охорони здоров'я.

Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив в інтерв'ю виданню "Ліга", інформує Цензор.НЕТ.

"Цифри (вакцинованих – ред.) відрізняються від області до області – від 70 до 100%. У середньому 89% вакциновані. Частина має абсолютні медпротипоказання, частина перехворіла зовсім недавно", – сказав він.

Водночас Кузін зазначив, що йдеться про показники вакцинації працівників сфери охорони здоров'я, а не лише про лікарів та середній медперсонал.

"Це не лікарі та медсестри конкретно, це всі працівники медзакладів. Сюди входять охоронці, прибиральники тощо. Здебільшого нещеплені працівники – це немедичний персонал, тобто ті, хто виконує господарські чи адміністративні функції, а не лікарі. Хоча лікарі також є невакциновані, але їх небагато", - сказав він.

И продавец не обязан, и медик не обязан. Не ври.
У нас любой желающий может купить даже самую настоящую справку о прививке...😀
понятно одно, что это афера мирового масштаба, не имеет к медицине никакого отношения..
Органы здравоохранения в Соединенных Штатах позволили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без них совсем, оставаться на работе.
У нас с 31 января невакцинированных медиков начнут отстранять от работы.
показати весь коментар
21.01.2022 12:46 Відповісти
И правильно начнут отстанять. А то у нас получается, что продавец в магазе обязан быть привитым, а медики могут поклеить себе "абсолютное противопоказание" или липовую справку о прививке.
показати весь коментар
21.01.2022 12:51 Відповісти
И продавец не обязан, и медик не обязан. Не ври.
показати весь коментар
21.01.2022 12:53 Відповісти
Липовую справку о прививке у нас может купить любой желающий...
показати весь коментар
21.01.2022 13:00 Відповісти
У нас любой желающий может купить даже самую настоящую справку о прививке...😀
показати весь коментар
21.01.2022 13:38 Відповісти
Спустили на животик если совсем достали?) Правильно сделали
показати весь коментар
21.01.2022 13:53 Відповісти
Решту 11% потрібно гнати в шию і то негайно .
показати весь коментар
21.01.2022 13:59 Відповісти
назначение этих "вakцuн", которые агрессивно навязывает секта - здоровому населению - пока непонятна..
За 2 года вы ещё не поняли назначение этого шмурдяка,что впаривают населению планеты?
Я вам подскажу вот этим коротким видео: https://www.youtube.com/watch?v=_r0rjgwQvMI
показати весь коментар
21.01.2022 14:42 Відповісти
понятно одно, что это афера мирового масштаба, не имеет к медицине никакого отношения..
показати весь коментар
21.01.2022 14:50 Відповісти
Ознакомьтесь https://brandnewtube.com/watch/%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82-covid-%D1%8D%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%8D%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82-dolores-cahill_YEQpwLxPqk327S1.html нажать тут
показати весь коментар
21.01.2022 15:01 Відповісти
«ОБРАБОТКА» НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗАЩИТЫ
https://www.youtube.com/watch?v=1MArfaVAQxk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
показати весь коментар
21.01.2022 15:09 Відповісти
 
 