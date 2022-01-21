РУС
Россия требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии

Российские требования по так называемым гарантиям безопасности содержат требование вывода войск НАТО из Болгарии и Румынии, которые присоединились к альянсу после 1997 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом идет речь в письменных ответах МИД РФ на вопросы к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В МИД РФ подчеркнули, что этот пункт в проекте соглашений сознательно сформулирован предельно четко.

"Речь идет о выводе иностранных сил, техники и вооружений и других шагах с целью возвращения к конфигурации по состоянию на 1997 год на территории стран, которые не были членами НАТО на указанную дату. К таким относятся и Болгария, и Румыния", - заявили в МИД РФ.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по безопасности. Москва, в частности, требует от Запада обязательств по нерасширению НАТО и отказу от создания военных баз в постсоветских странах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В США анонсировали крупнейшие учения НАТО по Северному полярному кругу с участием 35 тыс. военных

Напомним, государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Москва заявила, что ждет письменного ответа Запада как можно скорее.

+56
требуем вывести расейские войска из расеи!
куда-нить в на территорию москвии в границах 1387 года)
21.01.2022 12:52 Ответить
+32
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!
21.01.2022 13:00 Ответить
+29
вон она, московия, между тверью и мордой (но не включает в себя как Тверь, так и рязань))
21.01.2022 12:56 Ответить
21.01.2022 14:05 Ответить
хрен вам на воротник террористам
21.01.2022 14:09 Ответить
Будете требовать у своих ****** дома!!Руские фашисты!!!
21.01.2022 14:29 Ответить
Лошадь, жители Болгарии и Румынии сделали выбор добровольно и вступили в Альянс.
21.01.2022 14:30 Ответить
А ножки Буша все вернете?? До грамма??😀
21.01.2022 14:30 Ответить
Цікаво, як можна вивести свої війська?
21.01.2022 14:31 Ответить
Это ваааще у них кремлебашню снесло. Как она там? Спаская называется? Вот точно, спаси и сохрани в болотах ее....
21.01.2022 15:16 Ответить
Может пора уже ввести в мацкву? Утомили уже.
21.01.2022 15:16 Ответить
Точки У спрятать подальше от восточных границ, чтобы их не уничтожили первым же подлым ударом.
Английские джавелины рассредоточить по Харькову, Днепру, Запорожью, и конечно же в Марике.
Как мог забыть Одессу?! Кстати, союзники, не могли бы вы в Одессе своими фрегатами блокировать побережье для рашистов?!
21.01.2022 16:38 Ответить
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
21.01.2022 17:19 Ответить
И РУМЫНИИ НАДО ВЫВЕСТИ СЕВУ МОГИЛЕВИЧА И ЕГО БАНДУ И НА ЭТОМ КОНЕЦ РУСЬКОЙ БАНДОКРАТИИ !)
21.01.2022 17:20 Ответить
РУМЫНИЯ ТОЧНО НЕ БУДЕТ КРИЧАТЬ ПУТИН ВВЕДИ ВОЙСКА, А ВОЙСКА НАТО ЭТУ БАНДУ ТОЧНО В ПОРОШОК СОТРУТ !)
21.01.2022 17:27 Ответить
А Константинополь с проливами еще не потребовали?
21.01.2022 17:22 Ответить
