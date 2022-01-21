Росія вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії
Російські вимоги щодо так званих гарантій безпеки містять вимогу виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у письмових відповідях МЗС РФ на питання до пресконференції глави відомства Сергєя Лаврова.
В МЗС РФ наголосили, що цей пункт у проєкті угод свідомо сформульовано гранично чітко.
"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - заявили в МЗС РФ.
Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.
Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.
У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Английские джавелины рассредоточить по Харькову, Днепру, Запорожью, и конечно же в Марике.
Как мог забыть Одессу?! Кстати, союзники, не могли бы вы в Одессе своими фрегатами блокировать побережье для рашистов?!