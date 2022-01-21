УКР
Росія вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії

Російські вимоги щодо так званих гарантій безпеки містять вимогу виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у письмових відповідях МЗС РФ на питання до пресконференції глави відомства Сергєя Лаврова.

В МЗС РФ наголосили, що цей пункт у проєкті угод свідомо сформульовано гранично чітко.

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - заявили в МЗС РФ.

Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.

Болгарія (796) МЗС рф (975) НАТО (6718) росія (67230) Румунія (1224)
требуем вывести расейские войска из расеи!
куда-нить в на территорию москвии в границах 1387 года)
21.01.2022 12:52 Відповісти
+32
Зараз головне, це розсередити по різних дрібних складах набої та техніку. Рашисти ракетними ударами планують знищити всю військову інфраструктуру. Наше завдання не дати цьому трапитись, зберегти ресурс для оборони, закріпитись в населених пунтах та вимусити кацапів застрягти в Україні НАДОВГО!!!
21.01.2022 13:00 Відповісти
+29
вон она, московия, между тверью и мордой (но не включает в себя как Тверь, так и рязань))
21.01.2022 12:56 Відповісти
21.01.2022 14:05 Відповісти
хрен вам на воротник террористам
21.01.2022 14:09 Відповісти
Будете требовать у своих ****** дома!!Руские фашисты!!!
21.01.2022 14:29 Відповісти
Лошадь, жители Болгарии и Румынии сделали выбор добровольно и вступили в Альянс.
21.01.2022 14:30 Відповісти
А ножки Буша все вернете?? До грамма??😀
21.01.2022 14:30 Відповісти
Цікаво, як можна вивести свої війська?
21.01.2022 14:31 Відповісти
Это ваааще у них кремлебашню снесло. Как она там? Спаская называется? Вот точно, спаси и сохрани в болотах ее....
21.01.2022 15:16 Відповісти
Может пора уже ввести в мацкву? Утомили уже.
21.01.2022 15:16 Відповісти
Точки У спрятать подальше от восточных границ, чтобы их не уничтожили первым же подлым ударом.
Английские джавелины рассредоточить по Харькову, Днепру, Запорожью, и конечно же в Марике.
Как мог забыть Одессу?! Кстати, союзники, не могли бы вы в Одессе своими фрегатами блокировать побережье для рашистов?!
21.01.2022 16:38 Відповісти
ВЫ ДУМАЕТЕ ПОЧЕМУ ПУТИН НА ДОГОВОР С ТАЛИБАНОМ ПОШЁЛ !? ПОТОМУ ЧТО У НЕГО НЕТ ДОСТОЙНЫХ ДРУЗЕЙ И УЖЕ НЕ БУДЕТ, А КОГДА ОН ОДИН, ОН НИЧТОЖЕН !)
21.01.2022 17:19 Відповісти
И РУМЫНИИ НАДО ВЫВЕСТИ СЕВУ МОГИЛЕВИЧА И ЕГО БАНДУ И НА ЭТОМ КОНЕЦ РУСЬКОЙ БАНДОКРАТИИ !)
21.01.2022 17:20 Відповісти
РУМЫНИЯ ТОЧНО НЕ БУДЕТ КРИЧАТЬ ПУТИН ВВЕДИ ВОЙСКА, А ВОЙСКА НАТО ЭТУ БАНДУ ТОЧНО В ПОРОШОК СОТРУТ !)
21.01.2022 17:27 Відповісти
А Константинополь с проливами еще не потребовали?
21.01.2022 17:22 Відповісти
