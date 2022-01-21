Росія вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії

Російські вимоги щодо так званих гарантій безпеки містять вимогу виведення військ НАТО з Болгарії та Румунії, які приєдналися до альянсу після 1997 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це йдеться у письмових відповідях МЗС РФ на питання до пресконференції глави відомства Сергєя Лаврова.

В МЗС РФ наголосили, що цей пункт у проєкті угод свідомо сформульовано гранично чітко.

"Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 року на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До таких належать і Болгарія, і Румунія", - заявили в МЗС РФ.

Наприкінці 2021 року Росія опублікувала проєкти договору зі США та угоди з НАТО з питань безпеки. Москва, зокрема, вимагає від Заходу зобов’язань щодо не розширення НАТО і відмови від створення військових баз у пострадянських країнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії

Нагадаємо, держави НАТО на засіданні 12 січня в Брюсселі відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному флангу.

У РФ заявили, що не збираються йти на компроміси щодо своїх вимог, а також - що не бачать підстав для проведення зі США нового раунду переговорів щодо гарантій безпеки найближчим часом. Москва заявила, що чекає на письмову відповідь Заходу якнайшвидше.