НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) обговорює зміцнення сил на східному фланзі Альянсу у відповідь на дії Росії, яка стягнула війська до кордону з Україною.
Так, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Тод Волтерс під час відеоконференції з головами оборонних відомств країн-союзників запропонував розширити присутність у Румунії та Болгарії, повідомив німецький тижневик Der Spiegel у суботу, 18 грудня, з посиланням на дипломатичні джерела в НАТО, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Deutsche Welle.
Альянс має розмістити в обох країнах контингенти чисельністю понад півтори тисячі людей, як це було раніше зроблено в балтійських державах та Польщі в рамках місії Enhanced Forward Presence, запропонував Волтерс. За його словами, військовослужбовці НАТО проводитимуть підготовку місцевих армій і зміцнять їх у разі надзвичайної ситуації.
Волтерс наголосив, що розширення присутності в Болгарії та Румунії не було би провокацією, а стало б гарантією безпеки країн-союзників. Пропозицію обговорять на наступній зустрічі міністрів оборони держав Альянсу. У разі схвалення остаточне рішення буде прийнято на саміті в Мадриді наприкінці червня, зазначається видання. Офіційного підтвердження цієї інформації з боку НАТО не надходило.
Der Spiegel нагадує, що місія НАТО у країнах Балтії діє з 2017 року. Таким чином Альянс відреагував на анексію Криму Росією. За даними НАТО, це найбільше збільшення контингенту після закінчення холодної війни.
Будь ласка, зачекайте...
"привести НАТО до стану 1997 р." та
"більше не вводити у східні члени НАТО нових військ" ?
скучный ты
А я люблю "самозакоханих дурників-марнославців" висміювать!
вы совсем не готовы к ядренной войне - учите матчасть..
И да - купите противогаз..
Бгг, лаптям к этому не привыкать)
В Минобороны РФ заявили, что пожар на корвете «Проворный» - это ещё только начало.
Если НАТО не отступится, Россия сожжет вообще весь свой флот!
Дядюшка Шу
...В каждой шутке, есть доля шутки.
Напомню, что 11 сентября 1854 года в Севастополе БЕЗ БОЯ кацапы затопили своими руками весь свой флот на Чёрном море)
Всего в Севастопольской бухте было затоплено 75 боевых кораблей и 16 вспомогательных.
«Гениальный адмирал» Нахимов поддержал это позорное решение!
«Севастополь - город руSSкой славы», ага)))
А в 1918 году, в Цемесской бухте около Новороссийска, кацапы повторили свой бессмертный «подвиг», в очередной раз покрыв неувядающей «славой» своё оружие, затопив свой флот - так обосрались наступления немецкого флота)🤣🤣🤣
НАТО заявляет что передвигает свою армию на своей територии .
Найдите отличия?
До ваших действий "против расширения НАТО" , НАТО был в 1500км. После многоходовочки - будет в 60ти км.
Русские гниды! Вы - придурки....
https://www.youtube.com/watch?v=9Pyj5d_Sxoo
***** прапанаваў Байдэну падпісаць новы Пакт Молатава-Рыбентропа. Мабыць, мабыць той пагадзіўся
- Россия требует от США прекратить "расширение на восток". От НАТО вообще требуется не принимать новых членов, в частности, Украину "и другие государства";- Россия запрещает членам НАТО, которые являлись членами альянса до 1997 года: США, Британии и другим - размещать войска на территории стран Европы, которые стали ими после 1997 года, или станут в будущем.
- Россия требует, чтобы альянс получал у нее разрешение на размещение дополнительных сил в странах, ставших членами НАТО после 1997 года;
- Россия запрещает США иметь военные базы в странах бывшего СССР;
- Россия запрещает США иметь какое-либо военное сотрудничество со странами бывшего СССР;
- Россия запрещает США держать ядерное оружие в любом месте вне "национальной территории", то есть самого США;
- Членам НАТО запрещено иметь ракеты средней и малой дальности, способные долететь до РФ. А это все ракеты во всех странах Европы;
- НАТО и Украина не могут проводить большие совместные учения без того, чтобы их границы и конфигурацию не утвердили в Москве.
Фактически лаптелэнд требует разоружить 14 стран Европы и вывести из них все войска. То есть речь идет о странах Балтии и еще 11 других членах НАТО, а также о потенциальных членах, которым после этого не будет смысла вступать в Альянс.
Власти КНДР приказали жителями страны соблюдать строгий 11-дневный траур по случаю десятой годовщины смерти бывшего лидера Ким Чен Ира, сообщает Radio Free Asia.
"В период траура мы не должны употреблять алкоголь, смеяться или заниматься досугом", - рассказал RFA житель приграничного города Синыйджу.
Источник также заявил, что жителям запретили совершать покупки.
"В прошлом многих людей, которых поймали в состоянии алкогольного опьянения во время траура, арестовали как идеологических преступников. Их увезли и больше никогда не видели", - сказал собеседник издания.
По его словам, если во время траура умирает член семьи, громко плакать не разрешается. Тело выносят из дома только по завершении траура. Дни рождения тоже не отмечают.
И про УЖЕ СУЩЕСТВОВАШУЮ базу НАТО в России, в Ульяновске!
Они это курс давно аннулировали, вместе с обнулением хулио.
А об базе НАТО где-то в ипенях всегда готовы ответы:- "Какая такая база?", "Нет никакой базы!", "Вы всё врёте!", "Её там нет!".
В общем обычный пропагандистский вой из стойла "унылой лошади" и забегаловки "маньки-облигации".
Ig Shu
тобто, ти пасивний член вАни, так оFF?
Щоб сказав Фройд за такий камінгаут?
18.12.2021 18:32
Да, нелегко тебе в жизни приходится, имея вместо головы продолжение шеи.
Для тебя это судьба, или карма - быть от продолжения шеи до пояса деревянным.
Поэтому только мыслишь своим скудным спинным мозгом только теми категориями, которые находятся в эрогенных зонах, да и только тем, что у нормальных людей находится ниже поясницы.
Вчера я послал тебя вежливо, но тебе наверное не терпится, чтобы тебя в пеший эротический тур открытым текстом послали? Так это запросто, без зазрения совести, и не без удовольствия.
Можешь не благодарить. ))
Проковтни Зе!Бені сопельки та знайди ще якийсь фотошоп, де так "вдало" поєднано те, від чого ти в захопленні...
18.12.2021 19:42
Туреччина красива, ціню їхнє:
2. А ведь эти требования, это прямой показатель страха Путина перед НАТО.
3. Интересное требование, не держать ядерное оружие вне территории США. А как же с третьим ядерным потенциалом в мире у Франции и ядерным оружием Великобритании? Это ведь страны официального ядерного клуба и постоянные члены СБ ООН.
4. А РФ готово на ПОЛНОЕ уничтожение СВОИХ ракет Малой и Средней дальности? Только не надо про хранение их за Уралом, если их оттуда за неделю можно под Брянск перевезти.
5. Ну и вот это слово - "требует". "Ах Моська, знать она сильна, коль лает на слона"
А если США откажутся выполнять эти требования РФ? А что тогда? Высадят десант возле Бостона?
Тут наверное всё дело в том, что Запад как-то неуверенно и туманно демонстрирует свою позицию, нет конкретики. это заявление - тому пример: "НАТО может расширить присутствие в Болгарии и Румынии".
За поребриком это принимают, как сигнал вести диалог "умиротворения и дальше. И не больше этого. Как говорится: - "Надежды юношей питают...".
2. Вот именно поэтому в них и царит такой напыщенный и высокомерный тон. Это гопник, перед тем, как совершить что-нибудь запугивает и давит оппонента морально, так и этот "деятель" старается" взять на понты".
Как только ему жестко дадут понять, что им эти понты до лампады, и в качестве превентивной меры слегка (а может и сильно) дадут порогам, то и спесь и "требования" уменьшаться в разы.
Только по какой-то "непонятной причине этого не происходит, и даёт ему простор для дальнейших манёвров.
3. Ну здесь вообще всё просто. Они считают (почему-то), что США и НАТО - это одно и то же. Это я так, утрированно выражаюсь. ))
Остальных участников блока они в расчёт просто не берут. И судя по их (участников) позиции и вялой реакции, они в чём-то правы. В всяком случае в отношении Западной Европы.
4. А это уже другой вопрос. Со свойственным им "вяличии" они полностью уверены что они имеют право диктовать всё в единоличном порядке. Просто за долгие годы без конфронтации и "холодой войны" они почувствовали расслабуху и никакого противления со стороны Запада. И сайчас коллективному Западу как раз и следовало бы серьёзным и внушительным тоном заявить: -" Ты что, ожил, паралитик?".
Именно коллективных действий они и боятся, понимая, что у них не хватит ни ресурсов, ни технологий противостоять всему Западу сразу.
5. Ну а если Штаты откажутся выполнить эти "требования", а что-то мне подсказывает, что так и будет, то тогда запоребрик это молча проглотит, и будет медленно, огрызаясь, уползать в свою конуру, то есть на место. Но и это не сразу. В порыве эйфории прошлых лет он может попробовать напоследок единожды и укусить. И вероятнее всего - в последний раз в жизни.
Только для этого Западу нужно собрать силу воли в кулак, а этого пока и нет.
Видимо не перевелись и там приспособленцы, манкурты и коллаборанты.