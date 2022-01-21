Зеленский назначил Анатолия Петренко послом в Саудовской Аравии
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Петренко послом Украины в Саудовской Аравии.
Об этом идет речь в тексте указа №15/2022 от 21 января, размещенном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в документе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
NewTroll
показать весь комментарий21.01.2022 15:12 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
alex #471802
показать весь комментарий21.01.2022 15:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
NewTroll
показать весь комментарий21.01.2022 15:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
alex #471802
показать весь комментарий21.01.2022 15:25 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Владимир Сухов #378743
показать весь комментарий21.01.2022 16:17 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль