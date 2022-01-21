РУС
Зеленский назначил Анатолия Петренко послом в Саудовской Аравии

Зеленский назначил Анатолия Петренко послом в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Петренко послом Украины в Саудовской Аравии.

Об этом идет речь в тексте указа №15/2022 от 21 января, размещенном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в документе.

Блинкен: США скоро назначат посла в Украине

А чё не в Омане? Там вроде не далеко.
21.01.2022 15:12 Ответить
Оман не в тренде,сейчас Сейшелы котируются)
21.01.2022 15:15 Ответить
Не. Там вроде ток Ленка с друзяками тусила. Или Алень тоже был?
21.01.2022 15:20 Ответить
наверняка,он выпал из видимости,как опубликовал левый снимок,что он пашет,як вислюк
21.01.2022 15:25 Ответить
Одну із двох або злодій або зрадник. Ось Маркарова в США -злодійка як і ії чоловік. Тому вірчі грамоти від неї не приймають.
21.01.2022 16:17 Ответить
 
 