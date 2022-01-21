Зеленский назначил Анатолия Петренко послом в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анатолия Петренко послом Украины в Саудовской Аравии.

Об этом идет речь в тексте указа №15/2022 от 21 января, размещенном на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Петренко Анатолия Григорьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Саудовская Аравия", - говорится в документе.

