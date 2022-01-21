УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10410 відвідувачів онлайн
Новини
3 240 5

Зеленський призначив Петренка послом у Саудівській Аравії

Зеленський призначив Петренка послом у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії.

Про це йдеться в тексті указу №15/2022 від 21 січня, розміщеному на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним та повноважним послом України у Королівстві Саудівська Аравія", - сказано у документі.

Також читайте: Блінкен: США скоро призначать посла в Україні

посол (1131) Саудівська Аравія (582) Петренко Анатолій (14)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чё не в Омане? Там вроде не далеко.
показати весь коментар
21.01.2022 15:12 Відповісти
Оман не в тренде,сейчас Сейшелы котируются)
показати весь коментар
21.01.2022 15:15 Відповісти
Не. Там вроде ток Ленка с друзяками тусила. Или Алень тоже был?
показати весь коментар
21.01.2022 15:20 Відповісти
наверняка,он выпал из видимости,как опубликовал левый снимок,что он пашет,як вислюк
показати весь коментар
21.01.2022 15:25 Відповісти
Одну із двох або злодій або зрадник. Ось Маркарова в США -злодійка як і ії чоловік. Тому вірчі грамоти від неї не приймають.
показати весь коментар
21.01.2022 16:17 Відповісти
 
 