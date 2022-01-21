Зеленський призначив Петренка послом у Саудівській Аравії
Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії.
Про це йдеться в тексті указу №15/2022 від 21 січня, розміщеному на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним та повноважним послом України у Королівстві Саудівська Аравія", - сказано у документі.
