Зеленський призначив Петренка послом у Саудівській Аравії

Президент України Володимир Зеленський призначив Анатолія Петренка послом України у Саудівській Аравії.

Про це йдеться в тексті указу №15/2022 від 21 січня, розміщеному на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Петренка Анатолія Григоровича надзвичайним та повноважним послом України у Королівстві Саудівська Аравія", - сказано у документі.

