Болгария - России по требованию вывода сил НАТО: "Мы сами решаем"
Болгарский премьер Кирилл Петков заявил, что его страна сама решает вопрос безопасности в координации с союзниками по НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".
"Болгария – суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - сказал Петков.
По его словам, Североатлантический договор не предусматривает низшую категорию членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченной степени.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии.
Топ комментарии
+31 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий21.01.2022 16:35 Ответить Ссылка
+25 olele
показать весь комментарий21.01.2022 16:36 Ответить Ссылка
+18 Мистер Икс #492862
показать весь комментарий21.01.2022 16:36 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"нож у спину - и три раза провернули!" - примерно так скабеева будет орать вечером в зомбоящике))
Но дальше будет еще хуже,т.к. нарасии просто нечего предложить сегодняшнему человечеству,кроме крови,смерти,грабежа и всякого рода нечистот..
если каждая страна по своему усмотрению начнет менять границы других государств, нарушится основополагающий цивилизационный принцип - предсказуемости.
после чего нельзя уже будет говорить ни об устойчивом развитии ни о развитии человечества вообще
(хоть и отвоевали обе мировых на стороне Германии )
НАТО с тех пор дало расслабилось - и вот результат
Болгария это и есть НАТО,как ини сами себя выгонят?Лавров,ну дибил бл.дь!
вообще берега попутали
как будто они уже разбомбили вашингтон и лондов
и на праве сильного что то требуют))
вы там кажется ухи переели))
и это дипломаты называется)))
с товарищем си они так себя не ведут