Болгария - России по требованию вывода сил НАТО: "Мы сами решаем"

Болгария - России по требованию вывода сил НАТО:

Болгарский премьер Кирилл Петков заявил, что его страна сама решает вопрос безопасности в координации с союзниками по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Болгария – суверенная страна, давно сделавшая свой выбор, став членом НАТО. Таким образом, мы сами решаем организовать оборону нашей страны в координации с нашими партнерами", - сказал Петков.

По его словам, Североатлантический договор не предусматривает низшую категорию членов, в отношении которых коллективная оборона должна применяться избирательно или в ограниченной степени.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия требует вывести силы НАТО из Болгарии и Румынии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО может расширить присутствие в Румынии и Болгарии из-за действий России

