УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10000 відвідувачів онлайн
Новини
9 713 45

Болгарія - Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО: "Ми самі вирішуємо"

Болгарія - Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО:

Болгарський прем’єр Кирил Петков заявив, що його країна сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

"Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", - сказав Петков.

За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає нижчої категорії членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії.

Також читайте: НАТО може розширити присутність у Румунії та Болгарії через дії Росії

Автор: 

Болгарія (797) НАТО (6718) росія (67242)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+31
кацапи заводят друзей по всему миру
показати весь коментар
21.01.2022 16:35 Відповісти
+25
показати весь коментар
21.01.2022 16:36 Відповісти
+18
От дела ,так дела ,а есть ещё кто об россию ноги не вытер ?????
показати весь коментар
21.01.2022 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
кацапи заводят друзей по всему миру
показати весь коментар
21.01.2022 16:35 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:47 Відповісти
Вы почаще читайте «Российское Информационное Агенство». Там пишут и не такое:Северная Корея лидер демократии, гейропа уже не та, а в Америке чёрных бьют и т.п.
показати весь коментар
21.01.2022 17:34 Відповісти
это моё самое любимое чтиво! идите свой 5-ый канал смотрите
показати весь коментар
21.01.2022 17:36 Відповісти
Блин, да у меня телевизора нету, года так с 2009((а в интернете чтобы не пытался нагуглить, запрос обычно выдаёт сборники регги исполнителей..
показати весь коментар
21.01.2022 17:43 Відповісти
Они это умеют.😁Насрать под дверь,это их конек.
показати весь коментар
21.01.2022 16:50 Відповісти
ааа.. болгари, що ви накоїли... ?

"нож у спину - и три раза провернули!" - примерно так скабеева будет орать вечером в зомбоящике))
показати весь коментар
21.01.2022 16:51 Відповісти
То есть болгары сказали идите набуй, товарищ конь
показати весь коментар
21.01.2022 17:22 Відповісти
От дела ,так дела ,а есть ещё кто об россию ноги не вытер ?????
показати весь коментар
21.01.2022 16:36 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:36 Відповісти
ссылку плиз.
показати весь коментар
21.01.2022 16:47 Відповісти
Абыдна, русский?
показати весь коментар
21.01.2022 16:51 Відповісти
я чеченов в армии 3,14дил как свиней,так что мне пох.
показати весь коментар
21.01.2022 17:18 Відповісти
Чего мля? Чечены до сих пор вас на бутылку насаживают, а за это вы им дань платите, воен комнатный
показати весь коментар
21.01.2022 17:24 Відповісти
вас это кого,а,дефективный? я живу в Киеве,и мне совершенно без разницы,куда тебе бутылку чечены вставили!
показати весь коментар
21.01.2022 17:25 Відповісти
я тебе по секрету скажу,что я родился в мусульманской стране,и мне совершенно до фонаря какого муслима в морду бить,если этого требует ситуация!
показати весь коментар
21.01.2022 17:27 Відповісти
https://novayagazeta.ru/articles/2022/01/20/v-nizhnem-novgorode-popytka-pokhishcheniia-federalnogo-sudi-s-semei-v-ufsb-otkazalis-vmeshivatsia-prokommentirovav-takogo-ne-mozhet-byt
показати весь коментар
21.01.2022 16:51 Відповісти
А не мав він, суддя, напохваті 120тис. доларів, як львівський суддя, з кабінету якого вкрали таку суму? Міг би бодай дружину викупити Але, сподіваюся, знайде собі кращу
показати весь коментар
21.01.2022 17:00 Відповісти
Блинкен не зря сказал,что дело тут даже не в Украине - дело в основополагающих принципах нашего мира,если попустить - посыпется всё..
Но дальше будет еще хуже,т.к. нарасии просто нечего предложить сегодняшнему человечеству,кроме крови,смерти,грабежа и всякого рода нечистот..
показати весь коментар
21.01.2022 16:39 Відповісти
е. блины с лопаты, кто гарно поводится.
показати весь коментар
21.01.2022 16:43 Відповісти
конечно не в Украине.
если каждая страна по своему усмотрению начнет менять границы других государств, нарушится основополагающий цивилизационный принцип - предсказуемости.
после чего нельзя уже будет говорить ни об устойчивом развитии ни о развитии человечества вообще
показати весь коментар
21.01.2022 16:47 Відповісти
А чей-та вы болгары с (асвабадителями) не посоветовались? Как вам, жить и чем дышать
показати весь коментар
21.01.2022 16:39 Відповісти
Как это сами? Без кацапов,не порядок это ж ваши братья,старшие!
показати весь коментар
21.01.2022 16:46 Відповісти
и песню про Алёшу не спели..
(хоть и отвоевали обе мировых на стороне Германии )
показати весь коментар
21.01.2022 16:49 Відповісти
И ни один сапог Алеши не ступал на болгарскую землю. Кто и почему там "лежит"?
показати весь коментар
21.01.2022 16:59 Відповісти
Хорошо водить шашни с рашкой под натовским зонтиком! А без НАТО как-то (пардон) ссыкотно.
показати весь коментар
21.01.2022 16:58 Відповісти
Та шо ж это такое. Все, кому не лень, вяликую посылают куда подальше.
показати весь коментар
21.01.2022 16:39 Відповісти
а шо таке? вже не "восхищаются предложениями рф"?
показати весь коментар
21.01.2022 16:40 Відповісти
Лавровску конюшню черговий раз мочканули в лайно!!!
показати весь коментар
21.01.2022 16:40 Відповісти
а ведь всего 20 лет назад московия была не прочь с нато дружить и дружила, даже поговаривали о вступлении.
НАТО с тех пор дало расслабилось - и вот результат
показати весь коментар
21.01.2022 16:42 Відповісти
пынесос развернул оглобли, отозвал заявку о вступлении
показати весь коментар
21.01.2022 17:30 Відповісти
********* как бомж под рестораном. Бегает вокруг заглядывает в окна показывает голую жопу и требует чтобы всех выгнали потому что его не пускают
показати весь коментар
21.01.2022 16:42 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 16:48 Відповісти
видно морду *****, а где жопа-то?
показати весь коментар
21.01.2022 16:50 Відповісти
Вот
показати весь коментар
21.01.2022 17:22 Відповісти
Какая отвратительная жопа 😁
показати весь коментар
21.01.2022 16:57 Відповісти
коцапы решили решать за болгарию, гегемоны мля...
показати весь коментар
21.01.2022 16:44 Відповісти
новейший кацапский компутер

показати весь коментар
21.01.2022 16:45 Відповісти
это не шутка. документация к нему же

показати весь коментар
21.01.2022 16:45 Відповісти
это мона перевести как "пшли нах, братушки" ))
показати весь коментар
21.01.2022 16:48 Відповісти
Починаю спостерігати в Болгарії - перші ознаки "фашизму і русофобії"
показати весь коментар
21.01.2022 16:52 Відповісти
НАТО это альянс,а не даговорняк.
Болгария это и есть НАТО,как ини сами себя выгонят?Лавров,ну дибил бл.дь!
показати весь коментар
21.01.2022 16:54 Відповісти
та главное напи...деть, или "заминировать". а тут пусть "дем.ублюдки" разгребають...
показати весь коментар
21.01.2022 17:10 Відповісти
Как Болгария может вывести силы НАТО, если сама Болгария и есть НАТО. Вероятно Раша предлагает им переселиться на историческую родину в Башкирию или Чувашию.
показати весь коментар
21.01.2022 18:51 Відповісти
походу лавроконь вообще перенюхал пыли
вообще берега попутали
как будто они уже разбомбили вашингтон и лондов
и на праве сильного что то требуют))
вы там кажется ухи переели))
и это дипломаты называется)))
с товарищем си они так себя не ведут
показати весь коментар
21.01.2022 20:02 Відповісти
 
 