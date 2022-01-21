Болгарія - Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО: "Ми самі вирішуємо"
Болгарський прем’єр Кирил Петков заявив, що його країна сама вирішує питання власної безпеки у координації з союзниками по НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
"Болгарія – суверенна країна, яка давно зробила свій вибір, ставши членом НАТО. Таким чином, ми самі вирішуємо організувати оборону нашої країни у координації з нашими партнерами", - сказав Петков.
За його словами, Північноатлантичний договір не передбачає нижчої категорії членів, щодо яких колективна оборона повинна застосовуватися вибірково або в обмеженій мірі.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія вимагає вивести сили НАТО з Болгарії та Румунії.
