Новости
Мы отстояли Харьков в 2014, если придется - отстоим и сейчас, - Аваков

Мы отстояли Харьков в 2014, если придется - отстоим и сейчас, - Аваков

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призывает президента Владимира Зеленского "не бросаться" словами о возможной оккупации Харькова войсками РФ.

Свою позицию он выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Осторожнее со словами, господин Президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Говорите честно с людьми - не про шашлыки, а по-взрослому - что есть, какие угрозы и что мы делаем!" - призвал Аваков Зеленского.

Он отметил, что украинцы будут готовы защитить свою страну.

"И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией – это не значит, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует", - подчеркнул Аваков.

Экс-министр заверил, что Харьков не превратится в "депрессивный город бандитской власти", как это произошло с оккупированным Донецком.

"И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят и Харьков и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций. Харьков был и будет украинским городом!", - подытожил он.

Напомним, заявление о том, что Россия может оккупировать Харьков, Зеленский сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 21 января. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что речь идет только о "гипотетическом сценарии".

Аваков Арсен (3445) оккупация (10262) Харьков (7728)
Топ комментарии
+33
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1484531996370026497 2 ч



Ну хто б міг подумати що перед загрозою масштабного вторгнення ця шавка буде скавчати про шашлички на 9 мая, звинувачувати Захід в сіянні паніки, здавати Харків і не згадувати путіна і росію. Хто б міг таке передбачити в 19му? А, 73%-ва худоба?
показать весь комментарий
21.01.2022 19:17 Ответить
+31
показать весь комментарий
21.01.2022 19:24 Ответить
+24
таки пора прихлопнуть крышку рояля, нужен ПОРОХ
показать весь комментарий
21.01.2022 19:18 Ответить
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пи@дит скотина! Сдаст за хорошую цену. Продаст, если точнее
показать весь комментарий
21.01.2022 20:13 Ответить
Если враг у ворот то я понимаю что страна должна готовиться к отражению нападения. А практически что делается ? Где реальные шаги власти ? Видосик Зеленского ? В "Багдаде" все спокойно.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:14 Ответить
якщо сАбаков таке сказав
то дуже погані справи
показать весь комментарий
21.01.2022 20:14 Ответить
Дуже погані справи не у нас, а у кацапів. Бо напасти їм на Україну за нинішніх умов підтримки практично майже всього світу - це акт відчаю. Про причини цього відчаю кацапів поки можна лише здогадуватися. Очевидно лише, що всі їх фантастичні претензії і вимоги, в жодному випадку не мають для кацапів жодної перспективи. Їх карта бита. Навіть якби вони нас перетворили на ядерний попіл, жодного зиску вони від цього не отримають. А на всяке зазіхання на нашу державу отримають консолідовану відсіч української нації і наших союзників всіма доступними способами: військовими, економічними, політичними. Таке враження, що путін і лукашенко вирішили вчинити подвійне самогубство, але при цьому потягти на той світ за собою якомога більше людей. Імперію Зла очолюють моральні уроди, соціопати.
показать весь комментарий
22.01.2022 00:04 Ответить
Да капитулирует Зеленский в первые часы и улетит к Лене да папику с маман на острова. Он трус а трус не может быть воином.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:18 Ответить
Зачем женский ник?🤣🤣🤣
показать весь комментарий
21.01.2022 20:51 Ответить
На Майдане Ющенко в 2004 году Титушек моцкальских я вычислял элементарно Ватсон...,они одевались под один спортивный фасон... Моцкали вас видно за миллион километров...шо дебильного боксера с рожей Валуева или Ольги **********...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:18 Ответить
Я не русская по национальности а еврейка.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:20 Ответить
Є - Всемирный форум русскоязычного еврейства, а всесвітнього форуму україномовного єврейства нема. Чому?
показать весь комментарий
21.01.2022 20:25 Ответить
Мені це все до дупи.Я хочу жити спокійно а не в цім срачі. Хоча Зеленський теж єврей але він боягуз . Ізраїль показав світові що таке евреї в боротьбі за свою незалежність.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:28 Ответить
Проста відповідь на просте питання. І все відразу стає на свої місця.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:48 Ответить


Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:25 Ответить
В Украине нет Лидера а есть кукла -марионетка Бени.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:19 Ответить
Зеленский в любой момент убежит из страны а мы куда ?
показать весь комментарий
21.01.2022 20:22 Ответить
А ми будемо її захищати та боротися хоч і по партизанськи.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:27 Ответить
Слова Президента про окупацію Харькова це слова жидівсього зрадника України.І за менншу не повагу до своєї країни найвищі посадові чиновники в світі лишаються своїх посад а в даній стиуації Президент повинен подати у відставку як що дійсно він за Незалежну Україну та проти захвату України мокшанськими окупантами а не їх посібник.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:24 Ответить
Зеленский в Италии имеет имение. Ему Украина по барабану а тем более что на "Великом крадивництве" заработал большие деньги .
показать весь комментарий
21.01.2022 20:25 Ответить
"Ми пахалі"-- я і трактор! Рюкзаки для побєди, наша руська мова для фронту.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:28 Ответить
Нет такого народа РЮССКИЙ и никогда не было... читайте свою же историю Мавзолейные чуваки поэта Одоевского и Пушкина с Лермонтовым...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:30 Ответить
Нету пушкина есц эфиопамардва пукшин, хлопушка, и шотландец лермонт.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:33 Ответить
А Арсен Аваковичу мой личный респект...,мавзолейные хрюкайте дальше..типа что что Сракашвили вяликий рехВОРматор Грузии и РАБссии...а дЕрмак не агент Козырь долбодятлы...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:33 Ответить
"слобожанською, з вільною російською орфографією ''...

Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:37 Ответить
Один про можливу окупацію Харкова, а другий про слобожанський язик... Думайте спочатку головою перед тим, як щось говорити!!!
показать весь комментарий
21.01.2022 20:43 Ответить
А ще ''найефективніший і вічний міністр'' тримав першим замом якогось Голігашвілі з судимістю і рос. громадяством...
показать весь комментарий
21.01.2022 21:28 Ответить
А знаете каким способом киевский профессор Преображенский типа Михаил Булгаков отличал моцкаля Шарикова от ефрея Швондера? Если нет...то вы пльохо учились в школе и вам пора прочитать книгу Киевского философа Николая Бердяева...СУДЬБА РАБссии...,просто совет..
показать весь комментарий
21.01.2022 20:47 Ответить
Зебил-путинец в своей голове уже сдаёт города

показать весь комментарий
21.01.2022 20:51 Ответить
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:32 Ответить
73 % идиотов...вам не повезло... но не переживайте...в 1945 году Британцы тоже вместо реформатора Черчилля победившего нацизм всего за 6 лет избрали серую и тупую убогость...Клемента Эттли...,бывает так в жизни..что Народ обосрался поносом... и не только в Британии...,в Украине тоже...
показать весь комментарий
21.01.2022 20:57 Ответить
Аваков слобожанский сепаратист.
показать весь комментарий
21.01.2022 20:58 Ответить
В нужную минуту мне нужен воин и боец,а не пьяны Матросы Балтийского сраного флота...,автора этих строк не назову...
показать весь комментарий
21.01.2022 21:02 Ответить
дожились, верю Авакову, сомневаюсь в словах президента
показать весь комментарий
21.01.2022 21:13 Ответить
Я тоже не верю Карлу Марксу...РАБссия украла чужую Историю...чужого ей народа...
показать весь комментарий
21.01.2022 21:17 Ответить
Рюкзаков, а ты на чьей стороне был в 2014? Думаешь все забыли уже?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:20 Ответить
На Майдане видел Авакова рядом с Татьяной Чорновол..ты куда гонишь волну чувак..?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:23 Ответить
Аваков ЛИЧНО организовал оборону Харькова в 2014 году.
показать весь комментарий
22.01.2022 17:04 Ответить
22 січня 1919 року Україна воз*едналалася з ЗУНР...,22 січня ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ...
показать весь комментарий
21.01.2022 21:21 Ответить
Удивлю вас крысы Мавзолейные..я нашел КАДРЫ Майдана гдже бойцы Севернолго флота РАБссии почему то стали БЕРКУТом Украины...,крысы путлерские..вы дебилы...
показать весь комментарий
21.01.2022 21:29 Ответить
Не Авакян наказував застрелити Сашка Музичка?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:31 Ответить
С таким отношением руководства страны, можем и не отстоять.
ВСУ готовы к обороне отвратительно, ТРО не готово вообще.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:33 Ответить
Быдло Путлерское...вы хоть в курсе сколько солдат срочной службы ВСУ проходят стажировку в Канаде США Британии Бельгии Финляндии и Швеции? Бараны...рюсские...Саратов Тверь и дохля дивизия ВДВ РАБссии обосраной...Псковско-Костромская....Хрюкните.... что ее замочили в сортире Порошенко и Яценюк в августе....
показать весь комментарий
21.01.2022 21:42 Ответить
Мер Харкова привів у бойову готовність трамвайні війська ©

показать весь комментарий
21.01.2022 22:04 Ответить
Аваков, конечно, скользкий тип, и шлейф криминального прошлого (что не помешало стать ему министром МВД) у него очень длинный, но, хотя бы не ватник, по крайней мере публично.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:17 Ответить
Ога, особенно встанут на защиту города бравые вояки братья до(лбое)бкины.
показать весь комментарий
21.01.2022 22:39 Ответить
