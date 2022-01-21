Мы отстояли Харьков в 2014, если придется - отстоим и сейчас, - Аваков

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков призывает президента Владимира Зеленского "не бросаться" словами о возможной оккупации Харькова войсками РФ.

Свою позицию он выразил в фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Осторожнее со словами, господин Президент. Это не сериал и не спектакль. Не нужно бросаться словами. Говорите честно с людьми - не про шашлыки, а по-взрослому - что есть, какие угрозы и что мы делаем!" - призвал Аваков Зеленского.

Он отметил, что украинцы будут готовы защитить свою страну.

"И если я, как харьковчанин, пишу этот текст на слобожанском, с вольной русской орфографией – это не значит, что я, как и многие харьковчане приму русский мир. Не выйдет. Земля будет гореть под ногами у тех, кто только попробует", - подчеркнул Аваков.

Экс-министр заверил, что Харьков не превратится в "депрессивный город бандитской власти", как это произошло с оккупированным Донецком.

"И власть, и оппозиция встанут рука об руку и защитят и Харьков и страну! В этом вопросе нет и не может быть оппозиций. Харьков был и будет украинским городом!", - подытожил он.

Напомним, заявление о том, что Россия может оккупировать Харьков, Зеленский сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 21 января. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров уточнил, что речь идет только о "гипотетическом сценарии".