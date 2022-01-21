УКР
Ми відстояли Харків у 2014-му, якщо доведеться - відстоїмо й зараз, - Аваков

Ми відстояли Харків у 2014-му, якщо доведеться - відстоїмо й зараз, - Аваков

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає президента Володимира Зеленського "не кидатися" словами про можливу окупацію Харкова військами РФ.

Свою позицію він висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Обережніше зі словами, пане Президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами. Говоріть чесно з людьми - не про шашлики - а по дорослому - що є які загрози і що ми робимо!" - закликав Аваков Зеленського.

Він наголосив, що українці будуть готові захистити свою країну.

"І якщо я, як харків'янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією – не означає, що, як і багато харків'ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує", - підкреслив Аваков.

Ексміністр запевнив, що Харків не перетвориться на "депресивне місто бандитської влади", як це сталося з окупованим Донецьком.

Читайте: "Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - мер Терехов

"І влада, і опозиція стануть пліч-о-пліч і захистять і Харків і країну! У цьому питанні немає і не може бути опозиції. Харків був і буде українським містом!", - підсумував він.

Нагадємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров уточнив, що йдеться лише про "гіпотетичний сценарій"

Топ коментарі
+33
Герман Аксьом


@eternalrailway

·
https://twitter.com/eternalrailway/status/1484531996370026497 2 ч



Ну хто б міг подумати що перед загрозою масштабного вторгнення ця шавка буде скавчати про шашлички на 9 мая, звинувачувати Захід в сіянні паніки, здавати Харків і не згадувати путіна і росію. Хто б міг таке передбачити в 19му? А, 73%-ва худоба?
21.01.2022 19:17 Відповісти
21.01.2022 19:17 Відповісти
+31
21.01.2022 19:24 Відповісти
21.01.2022 19:24 Відповісти
+24
таки пора прихлопнуть крышку рояля, нужен ПОРОХ
21.01.2022 19:18 Відповісти
21.01.2022 19:18 Відповісти
Пи@дит скотина! Сдаст за хорошую цену. Продаст, если точнее
21.01.2022 20:13 Відповісти
21.01.2022 20:13 Відповісти
Если враг у ворот то я понимаю что страна должна готовиться к отражению нападения. А практически что делается ? Где реальные шаги власти ? Видосик Зеленского ? В "Багдаде" все спокойно.
21.01.2022 20:14 Відповісти
21.01.2022 20:14 Відповісти
якщо сАбаков таке сказав
то дуже погані справи
21.01.2022 20:14 Відповісти
21.01.2022 20:14 Відповісти
Дуже погані справи не у нас, а у кацапів. Бо напасти їм на Україну за нинішніх умов підтримки практично майже всього світу - це акт відчаю. Про причини цього відчаю кацапів поки можна лише здогадуватися. Очевидно лише, що всі їх фантастичні претензії і вимоги, в жодному випадку не мають для кацапів жодної перспективи. Їх карта бита. Навіть якби вони нас перетворили на ядерний попіл, жодного зиску вони від цього не отримають. А на всяке зазіхання на нашу державу отримають консолідовану відсіч української нації і наших союзників всіма доступними способами: військовими, економічними, політичними. Таке враження, що путін і лукашенко вирішили вчинити подвійне самогубство, але при цьому потягти на той світ за собою якомога більше людей. Імперію Зла очолюють моральні уроди, соціопати.
22.01.2022 00:04 Відповісти
22.01.2022 00:04 Відповісти
Да капитулирует Зеленский в первые часы и улетит к Лене да папику с маман на острова. Он трус а трус не может быть воином.
показати весь коментар
21.01.2022 20:18 Відповісти
Зачем женский ник?🤣🤣🤣
показати весь коментар
21.01.2022 20:51 Відповісти
На Майдане Ющенко в 2004 году Титушек моцкальских я вычислял элементарно Ватсон...,они одевались под один спортивный фасон... Моцкали вас видно за миллион километров...шо дебильного боксера с рожей Валуева или Ольги **********...
показати весь коментар
21.01.2022 20:18 Відповісти
Я не русская по национальности а еврейка.
показати весь коментар
21.01.2022 20:20 Відповісти
Є - Всемирный форум русскоязычного еврейства, а всесвітнього форуму україномовного єврейства нема. Чому?
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
Мені це все до дупи.Я хочу жити спокійно а не в цім срачі. Хоча Зеленський теж єврей але він боягуз . Ізраїль показав світові що таке евреї в боротьбі за свою незалежність.
показати весь коментар
21.01.2022 20:28 Відповісти
Проста відповідь на просте питання. І все відразу стає на свої місця.
показати весь коментар
21.01.2022 20:48 Відповісти


Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?
показати весь коментар
21.01.2022 21:25 Відповісти
В Украине нет Лидера а есть кукла -марионетка Бени.
показати весь коментар
21.01.2022 20:19 Відповісти
Зеленский в любой момент убежит из страны а мы куда ?
показати весь коментар
21.01.2022 20:22 Відповісти
А ми будемо її захищати та боротися хоч і по партизанськи.
показати весь коментар
21.01.2022 20:27 Відповісти
Слова Президента про окупацію Харькова це слова жидівсього зрадника України.І за менншу не повагу до своєї країни найвищі посадові чиновники в світі лишаються своїх посад а в даній стиуації Президент повинен подати у відставку як що дійсно він за Незалежну Україну та проти захвату України мокшанськими окупантами а не їх посібник.
показати весь коментар
21.01.2022 20:24 Відповісти
Зеленский в Италии имеет имение. Ему Украина по барабану а тем более что на "Великом крадивництве" заработал большие деньги .
показати весь коментар
21.01.2022 20:25 Відповісти
"Ми пахалі"-- я і трактор! Рюкзаки для побєди, наша руська мова для фронту.
показати весь коментар
21.01.2022 20:28 Відповісти
Нет такого народа РЮССКИЙ и никогда не было... читайте свою же историю Мавзолейные чуваки поэта Одоевского и Пушкина с Лермонтовым...
показати весь коментар
21.01.2022 20:30 Відповісти
Нету пушкина есц эфиопамардва пукшин, хлопушка, и шотландец лермонт.
показати весь коментар
21.01.2022 20:33 Відповісти
А Арсен Аваковичу мой личный респект...,мавзолейные хрюкайте дальше..типа что что Сракашвили вяликий рехВОРматор Грузии и РАБссии...а дЕрмак не агент Козырь долбодятлы...
показати весь коментар
21.01.2022 20:33 Відповісти
"слобожанською, з вільною російською орфографією ''...

Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..

https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY

Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!

Там не буде коли розбиратись...
21.01.2022 20:37 Відповісти
21.01.2022 20:37 Відповісти
Один про можливу окупацію Харкова, а другий про слобожанський язик... Думайте спочатку головою перед тим, як щось говорити!!!
показати весь коментар
21.01.2022 20:43 Відповісти
А ще ''найефективніший і вічний міністр'' тримав першим замом якогось Голігашвілі з судимістю і рос. громадяством...
показати весь коментар
21.01.2022 21:28 Відповісти
А знаете каким способом киевский профессор Преображенский типа Михаил Булгаков отличал моцкаля Шарикова от ефрея Швондера? Если нет...то вы пльохо учились в школе и вам пора прочитать книгу Киевского философа Николая Бердяева...СУДЬБА РАБссии...,просто совет..
показати весь коментар
21.01.2022 20:47 Відповісти
Зебил-путинец в своей голове уже сдаёт города

показати весь коментар
21.01.2022 20:51 Відповісти
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
показати весь коментар
21.01.2022 21:32 Відповісти
73 % идиотов...вам не повезло... но не переживайте...в 1945 году Британцы тоже вместо реформатора Черчилля победившего нацизм всего за 6 лет избрали серую и тупую убогость...Клемента Эттли...,бывает так в жизни..что Народ обосрался поносом... и не только в Британии...,в Украине тоже...
показати весь коментар
21.01.2022 20:57 Відповісти
Аваков слобожанский сепаратист.
показати весь коментар
21.01.2022 20:58 Відповісти
В нужную минуту мне нужен воин и боец,а не пьяны Матросы Балтийского сраного флота...,автора этих строк не назову...
показати весь коментар
21.01.2022 21:02 Відповісти
дожились, верю Авакову, сомневаюсь в словах президента
показати весь коментар
21.01.2022 21:13 Відповісти
Я тоже не верю Карлу Марксу...РАБссия украла чужую Историю...чужого ей народа...
показати весь коментар
21.01.2022 21:17 Відповісти
Рюкзаков, а ты на чьей стороне был в 2014? Думаешь все забыли уже?
показати весь коментар
21.01.2022 21:20 Відповісти
На Майдане видел Авакова рядом с Татьяной Чорновол..ты куда гонишь волну чувак..?
показати весь коментар
21.01.2022 21:23 Відповісти
Аваков ЛИЧНО организовал оборону Харькова в 2014 году.
показати весь коментар
22.01.2022 17:04 Відповісти
22 січня 1919 року Україна воз*едналалася з ЗУНР...,22 січня ДЕНЬ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ...
показати весь коментар
21.01.2022 21:21 Відповісти
Удивлю вас крысы Мавзолейные..я нашел КАДРЫ Майдана гдже бойцы Севернолго флота РАБссии почему то стали БЕРКУТом Украины...,крысы путлерские..вы дебилы...
показати весь коментар
21.01.2022 21:29 Відповісти
Не Авакян наказував застрелити Сашка Музичка?
показати весь коментар
21.01.2022 21:31 Відповісти
С таким отношением руководства страны, можем и не отстоять.
ВСУ готовы к обороне отвратительно, ТРО не готово вообще.
показати весь коментар
21.01.2022 21:33 Відповісти
Быдло Путлерское...вы хоть в курсе сколько солдат срочной службы ВСУ проходят стажировку в Канаде США Британии Бельгии Финляндии и Швеции? Бараны...рюсские...Саратов Тверь и дохля дивизия ВДВ РАБссии обосраной...Псковско-Костромская....Хрюкните.... что ее замочили в сортире Порошенко и Яценюк в августе....
показати весь коментар
21.01.2022 21:42 Відповісти
Мер Харкова привів у бойову готовність трамвайні війська ©

показати весь коментар
21.01.2022 22:04 Відповісти
Аваков, конечно, скользкий тип, и шлейф криминального прошлого (что не помешало стать ему министром МВД) у него очень длинный, но, хотя бы не ватник, по крайней мере публично.
показати весь коментар
21.01.2022 22:17 Відповісти
Ога, особенно встанут на защиту города бравые вояки братья до(лбое)бкины.
показати весь коментар
21.01.2022 22:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 