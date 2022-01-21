Ми відстояли Харків у 2014-му, якщо доведеться - відстоїмо й зараз, - Аваков
Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликає президента Володимира Зеленського "не кидатися" словами про можливу окупацію Харкова військами РФ.
Свою позицію він висловив у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Обережніше зі словами, пане Президенте. Це не серіал і не спектакль. Не треба кидатись словами. Говоріть чесно з людьми - не про шашлики - а по дорослому - що є які загрози і що ми робимо!" - закликав Аваков Зеленського.
Він наголосив, що українці будуть готові захистити свою країну.
"І якщо я, як харків'янин, пишу цей текст слобожанською, з вільною російською орфографією – не означає, що, як і багато харків'ян прийму російський світ. Не вийде. Земля буде горіти під ногами у тих, хто тільки спробує", - підкреслив Аваков.
Ексміністр запевнив, що Харків не перетвориться на "депресивне місто бандитської влади", як це сталося з окупованим Донецьком.
"І влада, і опозиція стануть пліч-о-пліч і захистять і Харків і країну! У цьому питанні немає і не може бути опозиції. Харків був і буде українським містом!", - підсумував він.
Нагадємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня. Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров уточнив, що йдеться лише про "гіпотетичний сценарій".
то дуже погані справи
Згідно з даними на 1 січня 2017, в Україні 2,573 людини удостоїлися звання Праведників народів світу. Чи може хтось назвати кого-небудь із єврейскої громади, хто нагодував , приютив і спас хоч одну українську дитину під час Великого Голоду ?
Pociйcькoмoвнi бpaти, сестри, сусіди, пoбpaтuми!!! Починайте oбpaжaтucь!!! Саме час..
https://www.novynekran.pp.ua/2021/12/rociickomovni-braty-sestry-susidy-pobratymy-pochynaite-obpazhatus-same-chas.html?fbclid=IwAR2YeLBcephscwuYAcWnosAHoPfJM6Z6ePcRXXHUnIKTf42kxbhW_qW0ZsY
Хоч тепер Українську вчіть ''русскаязичні сожитєлі'', щоб добре було видно і ЧУТИ хто свій-чужий, як показав 14-15 рік!
Там не буде коли розбиратись...
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
ВСУ готовы к обороне отвратительно, ТРО не готово вообще.