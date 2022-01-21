"Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - мер Терехов
Харківський міський голова Ігор Терехов просить жителів міста не панікувати на фоні інформації про можливу окупацію Росією Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - зазначив він.
На питання, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози, Терехов відповів: "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни".
Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Харків може бути окупований Росією, що стане початком повномасштабної війни.
- Мы успокаиваем народ!
Это он так зеленского имеет ввиду?))
Фигня эта ненависть.
Он пытается уничтожить точку единения украинцев в борьбе против агрессора.
Вот он ошибается, вот он идиот - идиоты считающие врага идиотом.
Кацапский сброд движется к Харькову, подъезжает, а там - мертвые кацапы висят, Гепа с косой стоит и тишина.....
или он тоже расиянин?
Зеленський вчора: Без паніки! Шашлик! Майскіє празднікі! Росія активно нападає не на нашу землю, а на ваші нерви!
Зеленський сьогодні:
Фуу-х, теперь я буду спать спокойно.
Все, расходимся, ничего не будет.
Терехов пообещал же...
Харьков тогда останется нищим в прямом смысле слова.
То он шипел, что проспекту Григоренко ОБЯЗАТЕЛЬНО вернут название проспекта им. Жюкова, то теперь - "мы встанем как один...".
То, что в Харькове ваты всегда было с избытком - все знают. Как и в Дамбасе.
Так что, не мельтеши, Терех, мечи реже. Мы знаем цену тебе и твоим словам...
ещё Гепа понял цену кацапских обещаний - и вернулся в Украину
он увидел итог "работы" мэров Донецка и Луганска, когда их под улюлюканье толпы меняли на "народных трибунов"
так же и Терехов: он мэр Харькова, пока здесь Украина
всё очень просто на этом свете, ребятки