27 568 82

"Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - мер Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов просить жителів міста не панікувати на фоні інформації про можливу окупацію Росією Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - зазначив він.

На питання, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози, Терехов відповів: "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Харків може бути окупований Росією, що стане початком повномасштабної війни.

Читайте: "Путін немолодий, має думати, що залишить після себе. Треба сісти за стіл і знайти компроміс" - Зеленський

Автор: 

окупація (6819) росія (67242) Харків (5853) Терехов Ігор (314)
+27
Кончений клоун розганяє паніку.
21.01.2022 15:19 Відповісти
+26
"нехай росіяни не розтуляють рота", он это дебилу зелёному
21.01.2022 15:21 Відповісти
+18
Ничего себе Терехов выдал,неожидал,красава.В Харькове патриотов хватает.Ватники это те приехавшие еще при ссср с мокшанских болот,но время лечит,они не вечные.
21.01.2022 15:35 Відповісти
Кончений клоун розганяє паніку.
21.01.2022 15:19 Відповісти
А возможно переводит стрелки. Наиболее вероятная цель конечно Мариуполь. Вчера сам Портников с нами согласился , комментируя странное высказвание Байдена о вариантах возможного вторжения РФ.
21.01.2022 16:30 Відповісти
Заспокоїв. Хоч один ратріот серед мерів (САРКАЗМ)
21.01.2022 15:20 Відповісти
"нехай росіяни не розтуляють рота", он это дебилу зелёному
21.01.2022 15:21 Відповісти
21.01.2022 16:24 Відповісти
Если Россия захочет она захватит Харьков или по крайней мере превратит его в руины на первом этапе войны. Это как бы известный сценарий, который рассматривался не раз. Как бы если это произойдет, то первая цель Украины это подорвать железные пути, что русские не могли двигаться в этом направлении и перекидывать технику.
21.01.2022 15:21 Відповісти
дурак ты, ванька.. все решает авиация... современные системы ПРО вот, что нужно
21.01.2022 15:30 Відповісти
Всё уже. Не будет ПРО. Если будет война, то цель Украины очень простая - рассечь русские войска и перебить по частям. Всё остальное от лукавого.
21.01.2022 15:33 Відповісти
В Сирии воевали с полуголыми повстанцами и это в союзе с иранцами, армией Ассада, Хезболлой и прочими шавками пуйла. При полном доминировании в воздухе аж 5 лет не могли взять Алеппо и то взяли развалины Алеппо после того, как повстанцев кинул Трамп. Разрушить город - нет проблем, а вот удержать под оккупацией - вот это реальная проблема для любой армии мира, даже для амеров - они это ощутили и в Ираке, и в Афгане.
21.01.2022 16:06 Відповісти
Да, но в Сирии народ не поддерживал этих Ассадов с Иранами. А у нас 85% ждут русских. Мол, Россия прийдет и цены станут низкими как в Питере
21.01.2022 16:57 Відповісти
Какие цены дешевле? В россии все дороже. Может только зарплаты выше и то только в Москве.
22.01.2022 11:51 Відповісти
Аби московія могла то, захопила вже давно, а так це погрози імпотента згвалтувати. Тут питання в ціні окупації, вхід рубль- вихід долар.
21.01.2022 15:33 Відповісти
Что бы превратить такой мегаполис, как Харьков в руины, потребуется ядерная бомбардировка, либо многомесячные артобстрелы с утра и до вечера. На что, очевидно, кацапне не будет дано возможностей.
21.01.2022 16:23 Відповісти
Ну это другой вопрос. То что Россия столкнется с нехваткой боеприпасов это стопроцентный фактор.
21.01.2022 17:37 Відповісти
Снарядов то у нее хватит, возможностей - нет. Окно возможностей у крысеныша - месяц-полтора. После чего настанут гайки ее экономике. Если они проведут их в геноциде одного города, то смысл?
21.01.2022 18:00 Відповісти
Да нет. Именно снарядов не хватит. Вообще люди позабыли что любая война она ведется не до победы, а до истощения сил противника. На данный момент у России свеженькая, с иголочки армии, но она окажется изрядно потрепанной со временем.
21.01.2022 18:10 Відповісти
С чего вы взяли? На раше миллионы тонн еще совковых запасов снарядов хранится. Стреляй - не хочу. Стволов не хватит все выстрелять за месяц-два.
21.01.2022 18:14 Відповісти
Речь не про калаши, а про всякую авиацию и высокотехнологичные штуковины. Они дорогая игрушка.
21.01.2022 18:15 Відповісти
При чем тут калаши? Речь об арте 152 и выше калибров. Вы же про разрушение города писали, а не уличные перестрелки.
21.01.2022 18:16 Відповісти
Це він на найвеличнішого батон кришить ?
21.01.2022 15:23 Відповісти
Хер вате в рот ,чтобы голова не качалась а не Харьков ...
21.01.2022 15:23 Відповісти
Поакуратней, зеленский все таки еще президент
21.01.2022 16:31 Відповісти
Не треба слухати обдовбаних наркош... Вчора в нього шашлики на травневі, сьогодні Харков захопили.... Завтра скаже що він в черговий раз всіх переміг... Якщо сам не хоче, треба робити петицію щодо примусового лікування пів шостого від наркозалежності.
21.01.2022 15:24 Відповісти
Петицию КОМУ?) Ему? Чтобы он сам себя проверил?)))
21.01.2022 19:35 Відповісти
- Что вы делаете для отражения расийской угрозы?
- Мы успокаиваем народ!
21.01.2022 15:25 Відповісти
А Топаз дасть команду на оборону, чи навпаки? Вінницький спецназ знову не прийдеться викликати?
21.01.2022 15:25 Відповісти
кстати, топаз давно спокойно гуляет по Харькову...его выпустили дано и никто его не трогает...
21.01.2022 15:30 Відповісти
21.01.2022 15:25 Відповісти
нехай росіяни не розтуляють рота"
Это он так зеленского имеет ввиду?))
21.01.2022 15:26 Відповісти
21.01.2022 15:26 Відповісти
Я даже знаю как - "Порошкозависимость", "Порошкомания", "Порошкофобия". На выбор.
21.01.2022 15:33 Відповісти
Да задрали уже вы своей тупостью про ненависть к Порошенко.

Фигня эта ненависть.

Он пытается уничтожить точку единения украинцев в борьбе против агрессора.

Вот он ошибается, вот он идиот - идиоты считающие врага идиотом.
21.01.2022 15:57 Відповісти
Саме так.
21.01.2022 16:32 Відповісти
А хто у нас "лідер опозиції"?
21.01.2022 17:19 Відповісти
А почему молчит мир Полтавы ? Кацапские деньги во рту мешают ?
21.01.2022 15:29 Відповісти
Мэр Полтавы
21.01.2022 15:30 Відповісти
мер Рівного теж мовчить.. може нові премії заступникам виписує, а може й думає про наступні нові премії своїм заступникам
21.01.2022 15:33 Відповісти
Мамай - совок і ватнік, обраний такими ж як він, за гречку та цукор. Не очікуйте від нього ні слів, ні дій на захист міста.
21.01.2022 16:00 Відповісти
Терехов ватник!! Он в первых рядах ***** будет хлебом солью встречать!!!
21.01.2022 15:29 Відповісти
Представляю....
Кацапский сброд движется к Харькову, подъезжает, а там - мертвые кацапы висят, Гепа с косой стоит и тишина.....
21.01.2022 15:30 Відповісти
так рота про харьков растулял величайший вообще то
или он тоже расиянин?
21.01.2022 15:30 Відповісти
Величайший малорос, це ще гірше, він генетично хоче ставати раком перед Росією.
22.01.2022 11:54 Відповісти
Молодец Терехов, нехрен делать сраному карлику путину в Харькове, да и вообще в Украине. Пусть сидит в своей сраной москве и не рыпается.
21.01.2022 15:34 Відповісти
Ничего себе Терехов выдал,неожидал,красава.В Харькове патриотов хватает.Ватники это те приехавшие еще при ссср с мокшанских болот,но время лечит,они не вечные.
21.01.2022 15:35 Відповісти
Ти диви! Генштаб не знає, що найвеличніше казало не панікувати, а готуватись до пікніків, а мер Харкова просто плює в обличчя найверховнішому своїми висловлюваннями! Так, чого доброго, ще й Бєню (за його 100млрд з московії і "кров забудеться") десь повісять чи приріжуть... Як же д'Єрмак після всього цього "харчєваться" в Україні буде (якщо його теж не порвуть разом з ляльководом та його лялькою)???
21.01.2022 15:35 Відповісти
ХТЗ уже давным давно нужно было вывезти во Львов и наладить там производство.Нельзя под носом у оккупантов держать такой важный для оборонки Украины стратегический объект.
21.01.2022 15:36 Відповісти
ХТЗ и другие предприятия (а также ВУЗы, НИИ и т.д.) не просто так появились именно в Харькове
21.01.2022 15:38 Відповісти
Это не помешало в ВМВ этот завод на Урал вывезти.Почему во Львов нельзя?Он намного ближе.
21.01.2022 16:48 Відповісти
Хтз никогда оборонку не делал
21.01.2022 16:06 Відповісти
ХБТЗ имел в виду
21.01.2022 16:52 Відповісти
МТЛБ, Гвоздики
21.01.2022 17:21 Відповісти
Всё! Блинкен, Столтенберг, министр обороны Великобритании, НАТО, Эстония и Литва - все могут расслабиться, харківський міський голова остановил рашистов
21.01.2022 15:36 Відповісти
.
21.01.2022 15:52 Відповісти
Рашистів саме так і зупиняють. Громадяни Одеси підтвердять
21.01.2022 16:10 Відповісти
21.01.2022 15:37 Відповісти
Ватник он или нет это не важно, он не идиот, чтобы встречать кацапов с цветами, он хочет быть мером, при кацапах ему ничего не светит, любой вменяемый человек это понимает.
21.01.2022 15:38 Відповісти
Харків або ні. Московити блиц криг мріють здійснити, от і прощупують де ж в нас "тоненько".
21.01.2022 15:40 Відповісти
Ой вдало пропиарился седой! Даже гепуций так не смог в своё время. Но то что 45 км до Белгородской обл, не отнять. И трасса хорошая и не одна. И близко там не стоит что серьёзное. Ну разве что Салтовское водохранилище.
21.01.2022 15:54 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27878142.html Он реально. Это. Сказал???

Зеленський вчора: Без паніки! Шашлик! Майскіє празднікі! Росія активно нападає не на нашу землю, а на ваші нерви!

Зеленський сьогодні:
21.01.2022 15:55 Відповісти
Ай да гавнакамандущий у нас! Успокоил так успокоил!
21.01.2022 15:57 Відповісти
>>...ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії >>c) Терехов.

Фуу-х, теперь я буду спать спокойно.
Все, расходимся, ничего не будет.
Терехов пообещал же...
21.01.2022 15:58 Відповісти
21.01.2022 15:59 Відповісти
Какова глубина мысли этого титана!
21.01.2022 16:21 Відповісти
Чтобы узнать глубину мысли этого титана надо измерить расстояние между тем, чем о ест/нюхает и жопой.
21.01.2022 16:28 Відповісти
И что они делают для организации защиты города кроме того что воруют бабло?
21.01.2022 16:00 Відповісти
И что он сделал вместе с горсоветом для защиты Харькова? Или для обороны страны в целом? Может освободили от земельного налога предприятия ВПК? Или может вместо фонтанов и зоопарков перенаправили средства на более важные инфраструктурные и фортификационные объекты, госпиталя? Обеспечили техникой нормальной и рем.базой ТРО? Я просто не в курсе, может кто знает, интересно же.
21.01.2022 16:05 Відповісти
только болтовня
21.01.2022 16:09 Відповісти
Можуть знову назвати проспект іменем Жукова.
21.01.2022 17:12 Відповісти
Кемська волость
21.01.2022 16:11 Відповісти
Если они захватят , то с 99% можно утверждать что все предприятия разграбят или вывезут в сибирь. Это точно...Особенно танковый и остальные где изготавливается вооружение.
Харьков тогда останется нищим в прямом смысле слова.
21.01.2022 16:11 Відповісти
Переобувается в полёте?
То он шипел, что проспекту Григоренко ОБЯЗАТЕЛЬНО вернут название проспекта им. Жюкова, то теперь - "мы встанем как один...".
То, что в Харькове ваты всегда было с избытком - все знают. Как и в Дамбасе.
Так что, не мельтеши, Терех, мечи реже. Мы знаем цену тебе и твоим словам...
21.01.2022 16:13 Відповісти
О? Харьковчане в кои то веки выбрали адекватного чувака? Как такое может быть?
21.01.2022 16:15 Відповісти
Не верь глазам своим(с)
21.01.2022 16:19 Відповісти
Помнится, в 14 году в Симферополе Аксенов тоже до захвата крымского парламента "очень вежливыми" человечками клялся в любви к Украине, в верности долгу, в патриотизме. А через сутки после этой пламенной речи уже с караваем стоял навытяжку перед узкоглазыми спасителями расеи и захлебываясь уверял в своей с рождения верноподданической позиции к московскому царю.
21.01.2022 16:18 Відповісти
Заткните кто-то бубочке рот.
21.01.2022 16:46 Відповісти
дело не в адекватности/неадекватности
ещё Гепа понял цену кацапских обещаний - и вернулся в Украину
он увидел итог "работы" мэров Донецка и Луганска, когда их под улюлюканье толпы меняли на "народных трибунов"
так же и Терехов: он мэр Харькова, пока здесь Украина
всё очень просто на этом свете, ребятки
21.01.2022 16:49 Відповісти
Це може бути поки, поки снайпера позаду не буде.
21.01.2022 17:14 Відповісти
Так что мешает русским ему пообещать прекрасное будущее, а если не согласится, то смерть ему и его семье в мучениях. И как думаешь, что он выберет? Нельзя доверять не идейным людям в такое время - у них "дом на песке, а не на скале" построен...
21.01.2022 17:28 Відповісти
и это было сказано чмом у которого мясник жуков герой... лжет... брешет как бездомная собака... да, народ пойдет против кацапов, но только не это седое чмо...
21.01.2022 17:19 Відповісти
А как же Григоренко на Жукова сучий потрох успокоится не может, переименовывает уже 3раз, потом проигрывает судебный процесс и опять.... Тварь ты Терехов...
21.01.2022 19:12 Відповісти
ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії... Бо ми його захопили. - мер Харкова думає про себе)) Це наша корова - ми її доїмо. Ну краще хоч так, краще наші бариги, ніж їх буряти. Бо якщо прийде сюди росія, то їх від годівниць відсторонять і вони стануть холопами, а зараз вони місцеві царьки.
21.01.2022 19:54 Відповісти
Такі слова мав би говорити Зеленський, а не Терехов.
22.01.2022 02:09 Відповісти
 
 