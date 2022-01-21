"Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - мер Терехов

Харківський міський голова Ігор Терехов просить жителів міста не панікувати на фоні інформації про можливу окупацію Росією Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Хочу заспокоїти харків'ян, сказати, що поки я Харківський міський голова ми нікому не дамо захопити Харків - ніякій Росії. Тому у Харкові все буде спокійно, чітко, нічого тут не буде. Ми докладаємо всіх зусиль, і Харків залишиться спокійним містом, нехай росіяни не розтуляють рота", - зазначив він.

На питання, які саме заходи проводить міська влада для забезпечення безпеки в умовах можливої загрози, Терехов відповів: "Ми робимо все чітко, є чітка дорожня карта. Я дуже хочу, щоб не було жодної агонії, істерики. Харків залишається спокійним, толерантним, мирним українським містом. Не буде ніякої війни".

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що Харків може бути окупований Росією, що стане початком повномасштабної війни.

