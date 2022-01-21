Зеленський: "Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни"

Росія може спробувати захопити українські території під приводом "захисту російськомовного населення".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, ​​вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 млн. громадян. Це не буде просто окупацією, це стане початком великомасштабної війни", - сказав президент.

За словами Зеленського, Росія хоче, щоб Україна та світ забули про окупований Крим.

"Можливо, Путін вважає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я вважаю, що це велика помилка так думати", - додав глава держави.

