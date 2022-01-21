Зеленський: "Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни"
Росія може спробувати захопити українські території під приводом "захисту російськомовного населення".
Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 млн. громадян. Це не буде просто окупацією, це стане початком великомасштабної війни", - сказав президент.
За словами Зеленського, Росія хоче, щоб Україна та світ забули про окупований Крим.
"Можливо, Путін вважає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я вважаю, що це велика помилка так думати", - додав глава держави.
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
Из этой фразы вывод: Раше, если она пойдет войной, проще будет захватить Харьков, так как там много народа с родней в Раше. (Донбасс пример). Нигде не сказано про сдачу Харькова, что за него воевать не будут. Почему многие настолько извращенно понимают фразы?
зеленский=Чемберден-2. капитулянт,паникер.
Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання . Делайте выводы.
Запрос в Гугле "Харьков население 2021" мгновенно выдает ответ:
"По состоянию на 1 октября 2021 года в городе проживали 1 миллион 427 тысяч человек. Об этом говорится в данных, предоставленных Главным управлением статистики в Харьковской области."
На минуточку: 1миллион 427 тысяч человек - это не просто "более 1 млн граждан", 427 тысяч от одного миллиона составляет 42,7%, то есть погрешность оценки у Бубочки почти 50%.
Стесняюсь спросить, а это у ОП (или АП, вечно я их путаю после переименования Ермаком) во всем такая погрешность оценки?
И в уровне обеспечения ВСУ вооружениями?
И в уровне обеспечения ТЭЦ углем?
А. может, лучше сразу Ермака под суд?
Вместе с Бубичкой?
По плану должно остановится все, вообще все: от транспорта до подачи воды и электричества; должен наступить полный коллапс.
После чего населние выведут на улицы; такие, как Шарий, устроят провокацию, и Бубочка возопит: "Путен, введи! Защити законноизбранного!"
После чего в Украину входят суседи, а Бубочка улетает в Оман, к кубышке Бени.
Прямо стесняюсь спросить у закадычного дружка Ермака, который по совместительству является картинкой в телевизоре, представляющей Президента Украины: а что ты, зайка ушастый, сделал для того, чтобы этого НЕ ПРОИЗОШЛО?
У Ермака отшибло память и он запамятовал, что в Крыму все началось с "референдума"?
Имеятся данные, что власти Харькова собираются провести подобное "волеизъявление народной воли"?
Тогда почему власти Харькова еще на свободе, не арестованы СБУ и не сдают "явки, адреса и номера банковских счетов на Каймановых островах"?
А если власти Харькова ничего подбного не планируют, то почему не расследуют Ермака на предмет этого вброса?
Що це за вислів такий цікавий? Як це розуміти? Тільки під контролем, чи є обласним центром України? Чи це вже за Фрейдом?