Зеленський: "Харків може бути окупований, це стане початком повномасштабної війни"

Зеленський:

Росія може спробувати захопити українські території під приводом "захисту російськомовного населення".

Про це глава держави заявив в інтерв'ю The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, ​​вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв’язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. Харків має понад 1 млн. громадян. Це не буде просто окупацією, це стане початком великомасштабної війни", - сказав президент.

За словами Зеленського, Росія хоче, щоб Україна та світ забули про окупований Крим.

"Можливо, Путін вважає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я вважаю, що це велика помилка так думати", - додав глава держави.

Також читайте: Санкції проти РФ треба запроваджувати до початку можливого вторгнення, - Зеленський

Топ коментарі
+89
Вава, ти ж у телевізорі казав, що в Багдаді все спокійно, навіть Блінкену в спину плюнув. Яка війна - готуємось до шашликів і Дня П бєди.
показати весь коментар
21.01.2022 10:55 Відповісти
+80
Заткнись придурок. А Маріуполь, а Одесса? Чи то не рахується?
показати весь коментар
21.01.2022 10:54 Відповісти
+74
в восполенном наркотой мозгу только Харьков выпал
показати весь коментар
21.01.2022 10:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 4 з 4
Харків це Україна незалежно від Зе клоуна.
показати весь коментар
23.01.2022 16:34 Відповісти
Харкаў здадзены. Ашалець.
показати весь коментар
21.01.2022 21:13 Відповісти
ОБЪЯВЛЯЙ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!
показати весь коментар
21.01.2022 21:29 Відповісти
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
показати весь коментар
21.01.2022 21:37 Відповісти
Зашебись... Сначала сын пятого воевал, и спасал мою страну, теперь герой Горловки с женой меня спасает..
показати весь коментар
21.01.2022 21:59 Відповісти
Какая такая зрада? Народ тупой или просто позлословить охота, может троллинг? "Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, ​​вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. "
Из этой фразы вывод: Раше, если она пойдет войной, проще будет захватить Харьков, так как там много народа с родней в Раше. (Донбасс пример). Нигде не сказано про сдачу Харькова, что за него воевать не будут. Почему многие настолько извращенно понимают фразы?
показати весь коментар
21.01.2022 22:40 Відповісти
то шо, в Харкові до шашликів не готуватись ?
показати весь коментар
21.01.2022 22:45 Відповісти
Может быть оккупирован"?!!! Это ничтожество Зе не думает даже о том, как усилить оборону Харькова, как усилить оборону всей Украины, - оно уже в своей голове капитулировало?!!!

зеленский=Чемберден-2. капитулянт,паникер.

Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання . Делайте выводы.
показати весь коментар
22.01.2022 01:29 Відповісти
"Харьков имеет более 1 млн граждан" Источник:

Запрос в Гугле "Харьков население 2021" мгновенно выдает ответ:
"По состоянию на 1 октября 2021 года в городе проживали 1 миллион 427 тысяч человек. Об этом говорится в данных, предоставленных Главным управлением статистики в Харьковской области."

На минуточку: 1миллион 427 тысяч человек - это не просто "более 1 млн граждан", 427 тысяч от одного миллиона составляет 42,7%, то есть погрешность оценки у Бубочки почти 50%.

Стесняюсь спросить, а это у ОП (или АП, вечно я их путаю после переименования Ермаком) во всем такая погрешность оценки?
И в уровне обеспечения ВСУ вооружениями?
И в уровне обеспечения ТЭЦ углем?

А. может, лучше сразу Ермака под суд?
Вместе с Бубичкой?
показати весь коментар
22.01.2022 03:16 Відповісти
Не имейте никаких сомнений: Администрация Президента Зеленского во главе с Ермаком проводит систематический саботаж экономики Украины, подготавливая страну к сдаче суседям с Востока.
По плану должно остановится все, вообще все: от транспорта до подачи воды и электричества; должен наступить полный коллапс.
После чего населние выведут на улицы; такие, как Шарий, устроят провокацию, и Бубочка возопит: "Путен, введи! Защити законноизбранного!"

После чего в Украину входят суседи, а Бубочка улетает в Оман, к кубышке Бени.
показати весь коментар
22.01.2022 03:20 Відповісти
Тебя за такие речи, к стенке в самый раз ставить нужно "диванный патриот"
показати весь коментар
07.04.2022 23:09 Відповісти
"После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти." Источник:

Прямо стесняюсь спросить у закадычного дружка Ермака, который по совместительству является картинкой в телевизоре, представляющей Президента Украины: а что ты, зайка ушастый, сделал для того, чтобы этого НЕ ПРОИЗОШЛО?

У Ермака отшибло память и он запамятовал, что в Крыму все началось с "референдума"?
Имеятся данные, что власти Харькова собираются провести подобное "волеизъявление народной воли"?
Тогда почему власти Харькова еще на свободе, не арестованы СБУ и не сдают "явки, адреса и номера банковских счетов на Каймановых островах"?

А если власти Харькова ничего подбного не планируют, то почему не расследуют Ермака на предмет этого вброса?
показати весь коментар
22.01.2022 03:30 Відповісти
"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано." Джерело:

Що це за вислів такий цікавий? Як це розуміти? Тільки під контролем, чи є обласним центром України? Чи це вже за Фрейдом?
показати весь коментар
22.01.2022 06:35 Відповісти
Шоу с "возможной" атакой долго еще будет продолжаться? Рождество католицкое прошло, православное прошло, видать нарратив будет на 23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского флота СССР... а, если тогда НЕТ? Что далее будет?
показати весь коментар
22.01.2022 06:44 Відповісти
Видос про Харьков лучше всего подходит для импичмента!
показати весь коментар
22.01.2022 07:26 Відповісти
Терміново потрібен псІхолох, а може і стаціонар.
показати весь коментар
22.01.2022 07:28 Відповісти
Скорее нарколог
показати весь коментар
22.01.2022 08:00 Відповісти
Назначьте Авакова губернатором ХарьковщиньІ и никакой окупации не будет. Арсений знает что надо из сепарней делать.
показати весь коментар
22.01.2022 08:10 Відповісти
3.14...р , як це " може бути окупований " ? хто йому це пише ? або ляпнуло не очухавшись після розваг ?
показати весь коментар
22.01.2022 09:26 Відповісти
показати весь коментар
22.01.2022 09:33 Відповісти
И НАСЫПАТЬ ПО НИМ !!!
показати весь коментар
22.01.2022 09:35 Відповісти
боже , дай сили англійської королеви та президенту Байдену пережити цей " гумор " бідолашнї ляльки 3.14# 3.14 @ зе лупаглазоє
показати весь коментар
22.01.2022 09:42 Відповісти
Сторінка 4 з 4
 
 