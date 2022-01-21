Зеленский: "Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны"

Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом "защиты русскоговорящего населения".

Об этом глава государства заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она собирается это делать на тех территориях, где исторически есть люди, которые ранее имели родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Харьков имеет более 1 млн граждан. Это не будет просто оккупацией, это станет началом крупномасштабной войны", - сказал президент.

По словам Зеленского, Россия хочет, чтобы Украина и мир забыли об оккупированном Крыме.

"Возможно, Путин считает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я считаю, что это большая ошибка так думать", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если хотя бы один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением, - Блинкен