78 273 325

Зеленский: "Харьков может быть оккупирован, это станет началом полномасштабной войны"

Зеленский:

Россия может попытаться захватить украинские территории под предлогом "защиты русскоговорящего населения".

Об этом глава государства заявил в интервью The Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

"Если Россия решит усилить свою эскалацию, конечно, она собирается это делать на тех территориях, где исторически есть люди, которые ранее имели родственные связи с Россией. Харьков, который находится под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен повод: скажут, что защищают русскоязычное население После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти. Но я не знаю, что они собираются делать, потому что это большие города. Харьков имеет более 1 млн граждан. Это не будет просто оккупацией, это станет началом крупномасштабной войны", - сказал президент.

По словам Зеленского, Россия хочет, чтобы Украина и мир забыли об оккупированном Крыме.

"Возможно, Путин считает, что большинство украинцев поддерживают его и его политику. Я считаю, что это большая ошибка так думать", - добавил глава государства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Если хотя бы один военный РФ пересечет границу Украины, это будет считаться вторжением, - Блинкен

Зеленский Владимир (21598) оккупация (10258) россия (96902) Харьков (7718)
Топ комментарии
+89
Вава, ти ж у телевізорі казав, що в Багдаді все спокійно, навіть Блінкену в спину плюнув. Яка війна - готуємось до шашликів і Дня П бєди.
21.01.2022 10:55 Ответить
+80
Заткнись придурок. А Маріуполь, а Одесса? Чи то не рахується?
21.01.2022 10:54 Ответить
+74
в восполенном наркотой мозгу только Харьков выпал
21.01.2022 10:55 Ответить
Харків це Україна незалежно від Зе клоуна.
23.01.2022 16:34 Ответить
Харкаў здадзены. Ашалець.
21.01.2022 21:13 Ответить
ОБЪЯВЛЯЙ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ !!!
21.01.2022 21:29 Ответить
***
Недолуге сцикловате чмо щось бовкнуло про Харків. Футбольні фани "Металіста" вже зібрались на поетичний конкурс.
21.01.2022 21:37 Ответить
Зашебись... Сначала сын пятого воевал, и спасал мою страну, теперь герой Горловки с женой меня спасает..
21.01.2022 21:59 Ответить
Какая такая зрада? Народ тупой или просто позлословить охота, может троллинг? "Якщо Росія вирішить посилити свою ескалацію, звісно, ​​вона збирається це робити на тих територіях, де історично є люди, які раніше мали родинні зв'язки з Росією. Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. "
Из этой фразы вывод: Раше, если она пойдет войной, проще будет захватить Харьков, так как там много народа с родней в Раше. (Донбасс пример). Нигде не сказано про сдачу Харькова, что за него воевать не будут. Почему многие настолько извращенно понимают фразы?
21.01.2022 22:40 Ответить
то шо, в Харкові до шашликів не готуватись ?
21.01.2022 22:45 Ответить
Может быть оккупирован"?!!! Это ничтожество Зе не думает даже о том, как усилить оборону Харькова, как усилить оборону всей Украины, - оно уже в своей голове капитулировало?!!!

зеленский=Чемберден-2. капитулянт,паникер.

Міноборони в 2021-му не відбулись, закупили тільки 50% пального від плану, зірвано бiльшiсть програм постачання . Делайте выводы.
22.01.2022 01:29 Ответить
"Харьков имеет более 1 млн граждан" Источник:

Запрос в Гугле "Харьков население 2021" мгновенно выдает ответ:
"По состоянию на 1 октября 2021 года в городе проживали 1 миллион 427 тысяч человек. Об этом говорится в данных, предоставленных Главным управлением статистики в Харьковской области."

На минуточку: 1миллион 427 тысяч человек - это не просто "более 1 млн граждан", 427 тысяч от одного миллиона составляет 42,7%, то есть погрешность оценки у Бубочки почти 50%.

Стесняюсь спросить, а это у ОП (или АП, вечно я их путаю после переименования Ермаком) во всем такая погрешность оценки?
И в уровне обеспечения ВСУ вооружениями?
И в уровне обеспечения ТЭЦ углем?

А. может, лучше сразу Ермака под суд?
Вместе с Бубичкой?
22.01.2022 03:16 Ответить
Не имейте никаких сомнений: Администрация Президента Зеленского во главе с Ермаком проводит систематический саботаж экономики Украины, подготавливая страну к сдаче суседям с Востока.
По плану должно остановится все, вообще все: от транспорта до подачи воды и электричества; должен наступить полный коллапс.
После чего населние выведут на улицы; такие, как Шарий, устроят провокацию, и Бубочка возопит: "Путен, введи! Защити законноизбранного!"

После чего в Украину входят суседи, а Бубочка улетает в Оман, к кубышке Бени.
22.01.2022 03:20 Ответить
Тебя за такие речи, к стенке в самый раз ставить нужно "диванный патриот"
показать весь комментарий
"После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это возможно и может произойти." Источник:

Прямо стесняюсь спросить у закадычного дружка Ермака, который по совместительству является картинкой в телевизоре, представляющей Президента Украины: а что ты, зайка ушастый, сделал для того, чтобы этого НЕ ПРОИЗОШЛО?

У Ермака отшибло память и он запамятовал, что в Крыму все началось с "референдума"?
Имеятся данные, что власти Харькова собираются провести подобное "волеизъявление народной воли"?
Тогда почему власти Харькова еще на свободе, не арестованы СБУ и не сдают "явки, адреса и номера банковских счетов на Каймановых островах"?

А если власти Харькова ничего подбного не планируют, то почему не расследуют Ермака на предмет этого вброса?
22.01.2022 03:30 Ответить
"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окуповано." Джерело:

Що це за вислів такий цікавий? Як це розуміти? Тільки під контролем, чи є обласним центром України? Чи це вже за Фрейдом?
22.01.2022 06:35 Ответить
Шоу с "возможной" атакой долго еще будет продолжаться? Рождество католицкое прошло, православное прошло, видать нарратив будет на 23 февраля - День Советской Армии и Военно-морского флота СССР... а, если тогда НЕТ? Что далее будет?
22.01.2022 06:44 Ответить
Видос про Харьков лучше всего подходит для импичмента!
22.01.2022 07:26 Ответить
Терміново потрібен псІхолох, а може і стаціонар.
22.01.2022 07:28 Ответить
Скорее нарколог
22.01.2022 08:00 Ответить
Назначьте Авакова губернатором ХарьковщиньІ и никакой окупации не будет. Арсений знает что надо из сепарней делать.
22.01.2022 08:10 Ответить
3.14...р , як це " може бути окупований " ? хто йому це пише ? або ляпнуло не очухавшись після розваг ?
22.01.2022 09:26 Ответить
22.01.2022 09:33 Ответить
И НАСЫПАТЬ ПО НИМ !!!
22.01.2022 09:35 Ответить
боже , дай сили англійської королеви та президенту Байдену пережити цей " гумор " бідолашнї ляльки 3.14# 3.14 @ зе лупаглазоє
22.01.2022 09:42 Ответить
