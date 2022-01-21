УКР
Никифоров про можливу окупацію Харкова: "Гіпотетичний сценарій"

Никифоров про можливу окупацію Харкова:

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував слова глави держави Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова військами РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Nv.ua.

Никифоров заявив, що "це був приклад, гіпотетичний сценарій".

"Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв‘ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз’яснень", — сказав він.

За його словами, "президент розмірковував про ескалацію".

"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", — сказав він.

Нагадємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня.

За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", — сказав він.

Також читайте: "Ми нікому не дамо захопити Харків, нехай росіяни не розтуляють рота", - мер Терехов

Зеленський Володимир (25153) окупація (6819) росія (67242) Харків (5853) Сергій Никифоров (163)
+50
Гипотетичные долбодятлы…
21.01.2022 18:07
21.01.2022 18:07 Відповісти
+41
21.01.2022 18:17
21.01.2022 18:17 Відповісти
+37
Ну окупований Харків - і окупований, що з того? Зате шашлички смачні
21.01.2022 18:10
21.01.2022 18:10 Відповісти
Нормальному президенту даже в голову не прийдет такое ляпнуть!
22.01.2022 10:27
22.01.2022 10:27 Відповісти
все грани идиотизма перейдены, у власти конченое стадо! Как считают многие специалисты, нынешнюю ЗЕкоманду ждет долгая, уютная тюрьма!
22.01.2022 11:17
22.01.2022 11:17 Відповісти
Президенту дуже небезпечно розмірковувати, особливо гіпотетично. У нього проблеми з мисленням і особливо, як він сам сказав, із стратегією!
22.01.2022 12:47
22.01.2022 12:47 Відповісти
Они, ублюдки-сбегут, а Україну будет защищать обычный охотник с дробовиком. Но так дОлжно быть!!!
22.01.2022 12:54
22.01.2022 12:54 Відповісти
Правда о посещении щеленского военкомата - ―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
22.01.2022 13:11
22.01.2022 13:11 Відповісти
Олігофрен роз'яснює маячню іншого олігофрена
22.01.2022 13:28
22.01.2022 13:28 Відповісти
Неужели кому-то ещё неясно: кто такой Зеленский?
22.01.2022 13:49
22.01.2022 13:49 Відповісти
Довойоб прокацапський.
22.01.2022 16:13
22.01.2022 16:13 Відповісти
Качество примеров говорит об уровне долб***ства... Есть же более мягкие аналогии. Например , "Если х**ло гипотетически трахнет мою жену - то у неё гипотетически будет шанс посмотреть ему в глаза и рассказать мне: что она там увидела... " И всё... И не пугать двухмиллионный город почём зря....
22.01.2022 14:02
22.01.2022 14:02 Відповісти
про оккупацию крыма тоже так говорили.....
22.01.2022 14:45
22.01.2022 14:45 Відповісти
Два ідіоти органолептично доповнюють один одного. Якщо один промовчить чи, випадково, помилиться і скаже щось розумне, то другий обов'язково "виправить" ситуацію і пердне в калюжу.
22.01.2022 14:53
22.01.2022 14:53 Відповісти
Дурко что то ляпнет, потом десятки чиновников должньІ разьяснять что оно имело ввиду.
22.01.2022 15:18
22.01.2022 15:18 Відповісти
Ну какие же там чиновники? ... там шобло ш и довское торгуют Украиной!

Говорят что опубликуют всех 73% - всех кто голосовал за Зе-всех по списку! вот я и покажу своей брехухе свекрови ато уже ей позорно признать
22.01.2022 16:57
22.01.2022 16:57 Відповісти
Гипотеза про импичмент и высшую меру мне нравится больше.
22.01.2022 15:56
22.01.2022 15:56 Відповісти
Хер им вместе с вазелином мой Харьков.
22.01.2022 16:12
22.01.2022 16:12 Відповісти
Ґосподи та за що ж наказав нас цею зеленою проказою?
22.01.2022 16:50
22.01.2022 16:50 Відповісти
"Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв'ю, а висмикують цю фразу.
Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - сказав він."

Если он-таки "самодостатній" , то, простите, какой ущерб от "висмикування"?!

22.01.2022 16:57
22.01.2022 16:57 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 