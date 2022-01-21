Никифоров про можливу окупацію Харкова: "Гіпотетичний сценарій"

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував слова глави держави Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова військами РФ.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Nv.ua.

Никифоров заявив, що "це був приклад, гіпотетичний сценарій".

"Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв‘ю, а висмикують цю фразу. Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз’яснень", — сказав він.

За його словами, "президент розмірковував про ескалацію".

"Але якщо ви питаєте, я думаю, що президент розмірковував про те, якщо, припустимо, буде ескалація, якою вона могла б бути. Це був просто приклад, гіпотетичний сценарій. Тобто він не мав на увазі, що Харків буде окуповано", — сказав він.

Нагадємо, заяву про те, що Росія може окупувати Харків, Зеленський зробив в інтерв'ю газеті The Washington Post, опублікованому 21 січня.

За словами президента, це стане початком великомасштабної війни.

"Харків, який під контролем уряду України, може бути окупований. Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися", — сказав він.

