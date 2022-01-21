Никифоров о возможной оккупации Харькова: "Гипотетический сценарий"
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал слова главы государства Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова войсками РФ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Nv.ua.
Никифоров заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий".
"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", — сказал он.
По его словам, "президент размышлял об эскалации".
"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал он.
Напомним, заявление о том, что Россия может оккупировать Харьков, Зеленский сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 21 января.
По словам президента, это станет началом крупномасштабной войны.
"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", — сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
Говорят что опубликуют всех 73% - всех кто голосовал за Зе-всех по списку! вот я и покажу своей брехухе свекрови ато уже ей позорно признать
Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - сказав він."
Если он-таки "самодостатній" , то, простите, какой ущерб от "висмикування"?!