Никифоров о возможной оккупации Харькова: "Гипотетический сценарий"

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал слова главы государства Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова войсками РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Nv.ua.

Никифоров заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий".

"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", — сказал он.

По его словам, "президент размышлял об эскалации".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал он.

Напомним, заявление о том, что Россия может оккупировать Харьков, Зеленский сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 21 января.

По словам президента, это станет началом крупномасштабной войны.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", — сказал он.

