Никифоров о возможной оккупации Харькова: "Гипотетический сценарий"

Никифоров о возможной оккупации Харькова:

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров прокомментировал слова главы государства Владимира Зеленского о возможной оккупации Харькова войсками РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Nv.ua.

Никифоров заявил, что "это был просто пример, гипотетический сценарий".

"Я думаю, тиражирующие не читали текст интервью, а выдергивают эту фразу. Мне кажется, этот абзац самодостаточен и не нуждается в разъяснениях", — сказал он.

По его словам, "президент размышлял об эскалации".

"Но если вы спрашиваете, я думаю, что президент размышлял о том, если, допустим, будет эскалация, какой бы она могла быть. Это был просто пример, гипотетический сценарий. То есть он не имел в виду, что Харьков будет оккупирован", — сказал он.

Напомним, заявление о том, что Россия может оккупировать Харьков, Зеленский сделал в интервью газете The Washington Post, опубликованном 21 января.

По словам президента, это станет началом крупномасштабной войны.

"Харьков, находящийся под контролем правительства Украины, может быть оккупирован. России нужен предлог: скажут, что защищают русскоязычное население. После оккупации и аннексии Крыма мы понимаем, что это осуществимо и может произойти", — сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мы никому не дадим захватить Харьков, пусть россияне не разевают рот", - Терехов

Зеленский Владимир оккупация россия Харьков Сергей Никифоров
+50
Гипотетичные долбодятлы…
показать весь комментарий
21.01.2022 18:07
+41
показать весь комментарий
21.01.2022 18:17
+37
Ну окупований Харків - і окупований, що з того? Зате шашлички смачні
показать весь комментарий
21.01.2022 18:10
Нормальному президенту даже в голову не прийдет такое ляпнуть!
показать весь комментарий
22.01.2022 10:27
все грани идиотизма перейдены, у власти конченое стадо! Как считают многие специалисты, нынешнюю ЗЕкоманду ждет долгая, уютная тюрьма!
показать весь комментарий
22.01.2022 11:17
Президенту дуже небезпечно розмірковувати, особливо гіпотетично. У нього проблеми з мисленням і особливо, як він сам сказав, із стратегією!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:47
Они, ублюдки-сбегут, а Україну будет защищать обычный охотник с дробовиком. Но так дОлжно быть!!!
показать весь комментарий
22.01.2022 12:54
Правда о посещении щеленского военкомата - ―Что, солдат? Ссымся?
―Так точно. Ссусь.
―Ну это, солдат, не беда. Такая сегодня экологическая обстановка. Все ссутся. Я ссусь. И даже главком пысается, бывает. Но по ситуации. Что ж нам из-за этого, последний долг Родине не отдавать? Твой позорный недуг мы в подвиг определим, пошлем в десантники. Там ты еще и сраться начнешь.
показать весь комментарий
22.01.2022 13:11
Олігофрен роз'яснює маячню іншого олігофрена
показать весь комментарий
22.01.2022 13:28
Неужели кому-то ещё неясно: кто такой Зеленский?
показать весь комментарий
22.01.2022 13:49
Довойоб прокацапський.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:13
Качество примеров говорит об уровне долб***ства... Есть же более мягкие аналогии. Например , "Если х**ло гипотетически трахнет мою жену - то у неё гипотетически будет шанс посмотреть ему в глаза и рассказать мне: что она там увидела... " И всё... И не пугать двухмиллионный город почём зря....
показать весь комментарий
22.01.2022 14:02
про оккупацию крыма тоже так говорили.....
показать весь комментарий
22.01.2022 14:45
Два ідіоти органолептично доповнюють один одного. Якщо один промовчить чи, випадково, помилиться і скаже щось розумне, то другий обов'язково "виправить" ситуацію і пердне в калюжу.
показать весь комментарий
22.01.2022 14:53
Дурко что то ляпнет, потом десятки чиновников должньІ разьяснять что оно имело ввиду.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:18
Ну какие же там чиновники? ... там шобло ш и довское торгуют Украиной!

Говорят что опубликуют всех 73% - всех кто голосовал за Зе-всех по списку! вот я и покажу своей брехухе свекрови ато уже ей позорно признать
показать весь комментарий
22.01.2022 16:57
Гипотеза про импичмент и высшую меру мне нравится больше.
показать весь комментарий
22.01.2022 15:56
Хер им вместе с вазелином мой Харьков.
показать весь комментарий
22.01.2022 16:12
Ґосподи та за що ж наказав нас цею зеленою проказою?
показать весь комментарий
22.01.2022 16:50
"Я думаю, ті, хто тиражують, не читали текст інтерв'ю, а висмикують цю фразу.
Мені здається, цей абзац самодостатній і не потребує роз'яснень", - сказав він."

Если он-таки "самодостатній" , то, простите, какой ущерб от "висмикування"?!

показать весь комментарий
22.01.2022 16:57
Страница 2 из 2
 
 