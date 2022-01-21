РУС
5 057 43

Спасибо за беспрецедентную поддержку Украины, - Зеленский - Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США за беспрецедентную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Благодарю президента США за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь США для Украины", - отмечается в сообщении.

Байден Джо (2799) Зеленский Владимир (21647)
+19
21.01.2022 19:58 Ответить
+17
скажи спасибо что порох наработал то за что ты сегодня дякуешь
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
21.01.2022 19:56 Ответить
+14
В ОП спохватились, и напихали в Зеленского, все что попало. Два дня такая бурная словесная деятельность. Косо, криво,лишь бы живо. Только не молчи.))
21.01.2022 20:02 Ответить
Дайте йому скумбрії..
21.01.2022 19:45 Ответить
21.01.2022 21:08 Ответить
Байден делает все, чтобы не получилось некоторым "патриотам" сдать Украину Пукину, у которого мир в глазах...
21.01.2022 19:46 Ответить
Байден трубки не берет.
21.01.2022 19:49 Ответить
Зеленський це величний ****** українського народу.
21.01.2022 19:51 Ответить
скажи спасибо что порох наработал то за что ты сегодня дякуешь
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
21.01.2022 19:56 Ответить
💯
21.01.2022 20:16 Ответить
Молодец, рашотроллик, хоть непонятными смайликами пытаешься выполнить задачу бункерфюрера.
21.01.2022 21:06 Ответить
Всегда умиляло, когда меня причисляют к рашке, в которой я никогда не был и вряд ли буду.
21.01.2022 23:17 Ответить
Сочувствую Байдену!
Общается с зеленским и до сих пор не вышел из себя и не сказал ему все что о нем думает!
21.01.2022 19:57 Ответить
21.01.2022 19:58 Ответить
🐱🐱🐱
21.01.2022 20:21 Ответить
21.01.2022 20:53 Ответить
В ОП спохватились, и напихали в Зеленского, все что попало. Два дня такая бурная словесная деятельность. Косо, криво,лишь бы живо. Только не молчи.))
21.01.2022 20:02 Ответить
Ну а теперь можно и отдохнуть.
21.01.2022 20:14 Ответить
теперь можно и на Боро-Боро,заслужил)
21.01.2022 21:49 Ответить
Зебанда на Баден-Баден без Байдена.)
21.01.2022 23:15 Ответить
Ну а що ти зробив для цієї підтримки ?
21.01.2022 20:24 Ответить
Отдохнул под пальмами. Мало?
21.01.2022 20:45 Ответить
Переворотько хренов, чойта последним пару дней много поноса от тебе...
21.01.2022 20:27 Ответить
Главнокомандующего Украины Президента Зеленского все поддержали.Это хорошо
21.01.2022 20:43 Ответить
Это тот который на пляже в плавках?
21.01.2022 20:47 Ответить
Я смотрю поклонники обосравшегося такие же неадекваты
21.01.2022 20:48 Ответить
Опять ты высралось, юродивое
21.01.2022 20:49 Ответить
та дайте ж ему уже селедки...скумбрии по 8 ))))

21.01.2022 20:44 Ответить
Вася! Так він же насправді такий! Написали хлопці з Києва що він катастрофічно лисіє і уже зараз постійно тягає на голові перуку! А це для ного - "вєшалка" Для нього ж зовнішній вигляд - половина "образу"
21.01.2022 21:34 Ответить
ну ничо... хоть на грудке волосики растут - брить не успевает )))))
(а видать Ленка то повыдергала)))) шобы оно с менельшами там всякими и ермаками не вошкалось)))) правда дерьмаку пока она проигрывает - вон отдыхать пришлося самой... с дитями ейными)))))
21.01.2022 21:56 Ответить
Я своїми руками "Кабздону" таку "каку" підсунув у молодості - був днювальним по училищному клубу А він з концертною бригадою на 23 лютого у нас концерт давав Концерт закінчився - я йому двері вхідні відкрив а там заметіль Вітер з нього перуку зірвав - так він на мене ТАК глянув - думав - ударить! Там лисина була - як коліно!
21.01.2022 22:03 Ответить
21.01.2022 22:10 Ответить
Зеленський поглянув в очі ***** і побачив там Харків
21.01.2022 20:48 Ответить
Дякуємо народу США за підтримку!
21.01.2022 20:50 Ответить
Ахтунг,Ахтунг, ЗЕбилы!!! О 21 годині Порох буде на Україна24.
21.01.2022 20:54 Ответить
Порох в прямом эфире у Савика Шустера https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
21.01.2022 21:07 Ответить
то стара програма.

ось посилання на ту, що йде зараз -

https://youtu.be/DtnNLPtGLxE https://youtu.be/DtnNLPtGLxE

21.01.2022 22:08 Ответить
Ну что тут взять .... дякуля оманский...
ну хоть так ....павликморозов....
21.01.2022 21:21 Ответить
Штатам респект ✊ а вот Немцы козлята....
21.01.2022 21:22 Ответить
21.01.2022 22:01 Ответить
... "когда нибудь моим именем назовут болезнь" (с)
22.01.2022 05:32 Ответить
правильно.
24.01.2022 00:30 Ответить
 
 