Спасибо за беспрецедентную поддержку Украины, - Зеленский - Байдену
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США за беспрецедентную поддержку Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
"Благодарю президента США за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь США для Украины", - отмечается в сообщении.
+19 Стрелок
21.01.2022 19:58
+17 Стрелок
21.01.2022 19:56
+14 Маша Машева
21.01.2022 20:02
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
Общается с зеленским и до сих пор не вышел из себя и не сказал ему все что о нем думает!
селедки...скумбрии по 8 ))))
(а видать Ленка то повыдергала)))) шобы оно с менельшами там всякими и ермаками не вошкалось)))) правда дерьмаку пока она проигрывает - вон отдыхать пришлося самой... с дитями ейными)))))
ось посилання на ту, що йде зараз -
https://youtu.be/DtnNLPtGLxE https://youtu.be/DtnNLPtGLxE
ну хоть так ....павликморозов....