Спасибо за беспрецедентную поддержку Украины, - Зеленский - Байдену

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США за беспрецедентную поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

"Благодарю президента США за беспрецедентную дипломатическую и военную помощь США для Украины", - отмечается в сообщении.

Читайте также: Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине