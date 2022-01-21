РУС
Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине

Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине.

Об этом он написал в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада отправила в Черное море фрегат "Монреаль"

Как сообщалось, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития.

при поддержке Зеленского, Каломойский еженедельно крадет из бюджета Украины 120 млн баксов.. Зеленский коррумпированная мразь!!!
21.01.2022 18:14 Ответить
це не тобі, дура ти хриплива, це для України
21.01.2022 18:14 Ответить
Дякую, дуже дякую Особиста подяка від Каломойского
21.01.2022 18:55 Ответить
А воно дума що для нього. Гроші то в бюджет, які залишаться. А з бюджета -на хателки Бубочки. Атдахнуть, купить квартирку в Лондоне.
21.01.2022 18:23 Ответить
не угадал ... то для бабушки бени !
21.01.2022 18:35 Ответить
а на отдых?...
21.01.2022 19:25 Ответить
...Дуже хочу,щоб ось це відчуття холоду по спині і тривоги якнайдовше запам'яталося виборцям.

Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".

Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.

У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
21.01.2022 18:14 Ответить
21.01.2022 18:23 Ответить
Спасибо конечно ,но то-то это маловато .. мягко говоря ...
21.01.2022 18:15 Ответить
На пару отпусков Нелоху с друганами хватит.
21.01.2022 18:28 Ответить
На допомогу Україні чи вам, висловлюйтесь точніше.
показать весь комментарий
Ну, канадійці і довірливі ... Він же на "Велике крадівництво" пустить, якщо не усе, то частково. Ну, як з "ковідним фондом"
показать весь комментарий
Підтримую.
показать весь комментарий
Пусть ещё что то ляпнет про гос переворот, в понедельник продадут на межбанке..
показать весь комментарий
Дякувати звісно треба, але це кредит.
показать весь комментарий
Якби він тільки за призначенням був, а ні в кишені цим уродам.
показать весь комментарий
"Принімаєт со всех сторон..." ще й дякує)) Чи немає тут суперечностей з Голобородьком, а Зе-фани?
показать весь комментарий
Если б Канада знала, что с этой суммы, малая доля пойдёт на нужды Украины, а всё остальное, осядет по карманам этих ублюдков, то тогда они подумали бы, а стоит ли такую сумму выделять Украине?
показать весь комментарий
100%
21.01.2022 19:04 Ответить
21.01.2022 18:23 Ответить
УБЛЮДОЧНЫЙ СОПЕЛЬ, Бритам за оружие не хочет сказать спасибо??
21.01.2022 18:23 Ответить
Украина - это мы . Мы должны сказать спасибо Канаде .
показать весь комментарий
Так помощь или кредит ?
показать весь комментарий
Тому потрібно цю допомогу виділити зброєю та спорядженням, ************.
показать весь комментарий
Зєля, цих грошей на крадівництво вистачить?
показать весь комментарий
Та Зеля гнида не через місяць так два, за ложку гнилого гороха почне скиглити перед ******-путеним аби надали ПМЖ на Ростове
показать весь комментарий
не давайте Зе этих денег в руки, дорогие канадцы
проконтролируйте, куда они пойдут, - это же ваших налогоплатильшиков деньги
показать весь комментарий
Ленка-скумбрия на Сейшелах просадит со всем выводком ЗеШмаркли.
показать весь комментарий
Подейкують, що рейтинг зеленського у Харкові стрімко "зріс" і пробив дно.
показать весь комментарий
Це так, аби Лєнка-малороска не забувала
показать весь комментарий
Зеленському якраз потрібна нава яхта

показать весь комментарий
А когда этот дегенератор быдлячих видосиков поблагодарит США и Британию?
показать весь комментарий
Ах, ти ж сучий хвіст. Вмявляється Зеленський теж готовий приймати в любих позах і кількостях? Ти ба, як воно в житті буває... Шоб тобі пір'я на язику твому поганому поросло.
показать весь комментарий
Чего все накинулись на зелю ? С ним всё давно понятно . Давайте лучше с говном смешивать рашу . Больше пользы .
показать весь комментарий
Раша и так в говне... Это ее суть...
показать весь комментарий
Тільки не йому в руки, проконтролюйте кожен долар
показать весь комментарий
Там не дурачки сидять,там ні цента налом,тільки зброя.Мабуть Шмаркля налагодить продажу зброї в нашу.бізнес для нього це головне.
показать весь комментарий
Да, денежки кстати. Галабародька себе новый велик присмотрел, 12-цилиндровый. Старый, 8-цилиндровый уже ему не нравится.
показать весь комментарий
Главное а асфальт не закопать.
показать весь комментарий
А чомy не поблагадарить приvалило sтільки на піар та vелике крадіvництvо
показать весь комментарий
Благодарить за кредит верх кретинизма.
показать весь комментарий
Этот неадекват появляется улыбаясь, когда слышит шелест денег.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Так я десь читав, що це кредит на 120 лямів, а не допомога...
показать весь комментарий
счас оно на эти деньги закатает какую нибудь трассу в глуши винницких широт...по цене как 2 немецких автобана...какая война, о чем вы?
показать весь комментарий
Не помощь, а КРЕДИТ
показать весь комментарий
Безкоштовно знаєте де лежить? За все треба потроху платити.
показать весь комментарий
ЗЕ-вава, а офшор у тебе не треснет, не?
показать весь комментарий
Хай і Коломойський виділить щось, має же купу бабла, це допоможе йому захистити свій бізнес.
показать весь комментарий
зеВорюга коломойська шавка! Мразь!!
показать весь комментарий
Всё правильно.
показать весь комментарий
