Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине.
Об этом он написал в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.
Как сообщалось, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития.
Топ комментарии
+24 Шрек Баблокат
показать весь комментарий21.01.2022 18:14 Ответить Ссылка
+18 Andriy
показать весь комментарий21.01.2022 18:14 Ответить Ссылка
+13 Alex Firman
показать весь комментарий21.01.2022 18:55 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".
Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.
У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
100%
проконтролируйте, куда они пойдут, - это же ваших налогоплатильшиков деньги