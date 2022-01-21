Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Канаду за решение выделить $120 млн на помощь Украине.

Об этом он написал в своем твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Приветствую решение Канады выделить $120 млн на помощь Украине. Сильная Украина является залогом безопасности Европы. Канада еще раз демонстрирует преданность духу особого партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

Как сообщалось, правительство Канады предложило предоставить Украине кредит в размере до $120 млн для поддержания экономической устойчивости и развития.