Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні
Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні.
Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський.
Як повідомлялось, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку.
Топ коментарі
+24 Шрек Баблокат
показати весь коментар21.01.2022 18:14 Відповісти Посилання
+18 Andriy
показати весь коментар21.01.2022 18:14 Відповісти Посилання
+13 Alex Firman
показати весь коментар21.01.2022 18:55 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".
Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.
У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
100%
проконтролируйте, куда они пойдут, - это же ваших налогоплатильшиков деньги