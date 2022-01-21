УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9968 відвідувачів онлайн
Новини
3 352 58

Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні

Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада запропонувала Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку

Як повідомлялось, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку.

Зеленський Володимир (25153) Канада (2248) кредит (3935)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+24
при поддержке Зеленского, Каломойский еженедельно крадет из бюджета Украины 120 млн баксов.. Зеленский коррумпированная мразь!!!
показати весь коментар
21.01.2022 18:14 Відповісти
+18
це не тобі, дура ти хриплива, це для України
показати весь коментар
21.01.2022 18:14 Відповісти
+13
Дякую, дуже дякую Особиста подяка від Каломойского
показати весь коментар
21.01.2022 18:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
при поддержке Зеленского, Каломойский еженедельно крадет из бюджета Украины 120 млн баксов.. Зеленский коррумпированная мразь!!!
показати весь коментар
21.01.2022 18:14 Відповісти
Дякую, дуже дякую Особиста подяка від Каломойского
показати весь коментар
21.01.2022 18:55 Відповісти
це не тобі, дура ти хриплива, це для України
показати весь коментар
21.01.2022 18:14 Відповісти
А воно дума що для нього. Гроші то в бюджет, які залишаться. А з бюджета -на хателки Бубочки. Атдахнуть, купить квартирку в Лондоне.
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
не угадал ... то для бабушки бени !
показати весь коментар
21.01.2022 18:35 Відповісти
а на отдых?...
показати весь коментар
21.01.2022 19:25 Відповісти
...Дуже хочу,щоб ось це відчуття холоду по спині і тривоги якнайдовше запам'яталося виборцям.

Як воно, насправді жити під загрозою бомбардувань, маючи президента, який у своїй голові вже здав Харків. І легітимізує окупацію перед Заходом, називаючи його "територією, яка контролюється українським урядом", але на якій насправді живуть росіяни.
Бо як інакше західний читач має зрозуміти "людей, у яких родичі в росії".

Як на мене, у інтерв'ю Зе немає жодного зайвого слова. Всі формулювання вивірені як в аптеці. Саме це він хотів повідомити, точно обравши місце, аудиторію і час.

У Харкові необхідно негайно проводити великий патріотичний мітинг під синьо-жовтими прапорами проти окупації і проти капітуляції. Це єдине, що зможе перебити шкоду, завдану цим інтерв'ю. - Тамара Горіха Зерня
показати весь коментар
21.01.2022 18:14 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
Спасибо конечно ,но то-то это маловато .. мягко говоря ...
показати весь коментар
21.01.2022 18:15 Відповісти
На пару отпусков Нелоху с друганами хватит.
показати весь коментар
21.01.2022 18:28 Відповісти
На допомогу Україні чи вам, висловлюйтесь точніше.
показати весь коментар
21.01.2022 18:15 Відповісти
Ну, канадійці і довірливі ... Він же на "Велике крадівництво" пустить, якщо не усе, то частково. Ну, як з "ковідним фондом"
показати весь коментар
21.01.2022 18:16 Відповісти
Підтримую.
показати весь коментар
21.01.2022 18:17 Відповісти
Пусть ещё что то ляпнет про гос переворот, в понедельник продадут на межбанке..
показати весь коментар
21.01.2022 18:16 Відповісти
Дякувати звісно треба, але це кредит.
показати весь коментар
21.01.2022 18:17 Відповісти
Якби він тільки за призначенням був, а ні в кишені цим уродам.
показати весь коментар
21.01.2022 18:18 Відповісти
"Принімаєт со всех сторон..." ще й дякує)) Чи немає тут суперечностей з Голобородьком, а Зе-фани?
показати весь коментар
21.01.2022 18:21 Відповісти
Если б Канада знала, что с этой суммы, малая доля пойдёт на нужды Украины, а всё остальное, осядет по карманам этих ублюдков, то тогда они подумали бы, а стоит ли такую сумму выделять Украине?
показати весь коментар
21.01.2022 18:22 Відповісти

100%
показати весь коментар
21.01.2022 19:04 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
УБЛЮДОЧНЫЙ СОПЕЛЬ, Бритам за оружие не хочет сказать спасибо??
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
Украина - это мы . Мы должны сказать спасибо Канаде .
показати весь коментар
21.01.2022 18:24 Відповісти
Так помощь или кредит ?
показати весь коментар
21.01.2022 18:23 Відповісти
Тому потрібно цю допомогу виділити зброєю та спорядженням, ************.
показати весь коментар
21.01.2022 18:26 Відповісти
Зєля, цих грошей на крадівництво вистачить?
показати весь коментар
21.01.2022 18:28 Відповісти
Та Зеля гнида не через місяць так два, за ложку гнилого гороха почне скиглити перед ******-путеним аби надали ПМЖ на Ростове
показати весь коментар
21.01.2022 19:02 Відповісти
не давайте Зе этих денег в руки, дорогие канадцы
проконтролируйте, куда они пойдут, - это же ваших налогоплатильшиков деньги
показати весь коментар
21.01.2022 18:32 Відповісти
Ленка-скумбрия на Сейшелах просадит со всем выводком ЗеШмаркли.
показати весь коментар
21.01.2022 18:34 Відповісти
Подейкують, що рейтинг зеленського у Харкові стрімко "зріс" і пробив дно.
показати весь коментар
21.01.2022 18:34 Відповісти
Це так, аби Лєнка-малороска не забувала
показати весь коментар
21.01.2022 18:58 Відповісти
Зеленському якраз потрібна нава яхта

показати весь коментар
21.01.2022 18:36 Відповісти
А когда этот дегенератор быдлячих видосиков поблагодарит США и Британию?
показати весь коментар
21.01.2022 18:37 Відповісти
Ах, ти ж сучий хвіст. Вмявляється Зеленський теж готовий приймати в любих позах і кількостях? Ти ба, як воно в житті буває... Шоб тобі пір'я на язику твому поганому поросло.
показати весь коментар
21.01.2022 18:39 Відповісти
Чего все накинулись на зелю ? С ним всё давно понятно . Давайте лучше с говном смешивать рашу . Больше пользы .
показати весь коментар
21.01.2022 18:39 Відповісти
Раша и так в говне... Это ее суть...
показати весь коментар
21.01.2022 18:42 Відповісти
Тільки не йому в руки, проконтролюйте кожен долар
показати весь коментар
21.01.2022 18:41 Відповісти
Там не дурачки сидять,там ні цента налом,тільки зброя.Мабуть Шмаркля налагодить продажу зброї в нашу.бізнес для нього це головне.
показати весь коментар
21.01.2022 19:44 Відповісти
Да, денежки кстати. Галабародька себе новый велик присмотрел, 12-цилиндровый. Старый, 8-цилиндровый уже ему не нравится.
показати весь коментар
21.01.2022 18:44 Відповісти
Главное а асфальт не закопать.
показати весь коментар
21.01.2022 18:46 Відповісти
А чомy не поблагадарить приvалило sтільки на піар та vелике крадіvництvо
показати весь коментар
21.01.2022 18:46 Відповісти
Благодарить за кредит верх кретинизма.
показати весь коментар
21.01.2022 18:55 Відповісти
Этот неадекват появляется улыбаясь, когда слышит шелест денег.
показати весь коментар
21.01.2022 19:03 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 19:40 Відповісти
Так я десь читав, що це кредит на 120 лямів, а не допомога...
показати весь коментар
21.01.2022 19:57 Відповісти
счас оно на эти деньги закатает какую нибудь трассу в глуши винницких широт...по цене как 2 немецких автобана...какая война, о чем вы?
показати весь коментар
21.01.2022 20:02 Відповісти
Не помощь, а КРЕДИТ
показати весь коментар
21.01.2022 20:09 Відповісти
Безкоштовно знаєте де лежить? За все треба потроху платити.
показати весь коментар
21.01.2022 20:31 Відповісти
ЗЕ-вава, а офшор у тебе не треснет, не?
показати весь коментар
21.01.2022 22:02 Відповісти
Хай і Коломойський виділить щось, має же купу бабла, це допоможе йому захистити свій бізнес.
показати весь коментар
21.01.2022 22:50 Відповісти
зеВорюга коломойська шавка! Мразь!!
показати весь коментар
21.01.2022 22:59 Відповісти
Всё правильно.
показати весь коментар
24.01.2022 00:32 Відповісти
 
 