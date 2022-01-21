Президент України Володимир Зеленський подякував Канаді за рішення виділити $120 млн на допомогу Україні.

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю рішення Канади виділити $120 млн на допомогу Україні. Сильна Україна є запорукою безпеки Європи. Канада вкотре демонструє відданість духу особливого партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський.

Як повідомлялось, уряд Канади запропонував надати Україні кредит у розмірі до $120 млн для підтримки економічної сталості та розвитку.