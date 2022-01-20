Канада отправила в Черное море фрегат "Монреаль"
Канадский фрегат HMCS Montreal отправлен в поход для выполнения задач в Средиземном и Черном морях, сообщили Королевские ВМС Канады.
"Фрегат "Монреаль" следует для участия в операции Reassurance с целью поддержки действий НАТО в регионе Средиземного и Черного морей", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Корабль, вышедший из военно-морской базы в Галифаксе (атлантическая провинция Новая Шотландия), по прибытии в Европу войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).
Как отмечают в Королевских ВМС Канады, заграничная миссия корабля будет длиться шесть месяцев.
по словам данилова: "нет никаких поводов для обсуждения на РНБО возможности расейского вторжения"
в ЕС и США собирают СБ, а для зебилов - "не необходимости"
https://defence-ua.com/people_and_company/hkbm_z_bereznja_perehodit_na_odnodennij_robochij_tizhden_vsih_nezgodnih_chekaje_zvilnennja_dokument-5894.html ХКБМ з березня переходить на одноденний робочий тиждень - всіх незгодних чекає звільнення -документ
ДК "Укроборонпром" через декілька годин після публікації цього матеріалу підтвердив, що у ХКБМ дійсно планується перехід на одноденний робочий тиждень. Але попередив, що публікація інформації про це "спрямована проти України, її державності, цілісності та незалежності"
Что скажете Зе-мрази?!!!!
рф завтра почне визкотіти про "провокацію"
і як тут поясниш ху...лу, що воно х...йло, коли х..йло, не згодне що воно ху..ло.
Я УВЕРЕН ЧТО УКРАИНІ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!!!!!!!!!!!
А КТО ЖЕ ТОГДА ТЕБЯ ХУ,,,,ЛОМ НАЗВАЛ?????????
пора перестати реагувати на пі..дьож з зомбоящика №у*ляндії
January 20th, 13:32
Итак, что мы имеем. Пока Верховный Главнокомандующий пишет видосики о том, что все в порядке и не надо паники, разведка США говорит, что все по взрослому, и Россия планирует вторжение со стороны Беларуси с охватом Киева.
На этом фоне:
США разрешили странам Балтии поставку вооружений Украине. До этого Эстония, Латвия и Литва заявили, что готовы передать Украине «Джавелины» и гаубицы, требуется лишь разрешение производителя. И вот оно получено. Теперь это будет сделано.
Президент США Джо Байден провел пресс-конференцию, в которой прямым текстом сказал, что если Россия решится на вторжение - ей *****. « Это будет катастрофой для России, если они дальше будут завоевывать Украину. Если они сделают это, и в средней и в дальней перспективе им придется заплатить за это большую цену. Их банки не смогут работать с долларами... Это станет крушением для России. Путин никогда не видел таких санкций, как те, которые я пообещал ввести, если он совершит этот шаг. И я думаю, он будет всю жизнь сожалеть из-за такого решения».
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия готова и дальше поставлять оружие Украине. На данный момент, по его словам, уже передано 2000 - прописью: две тысячи - NLAW и их поставки могут быть продолжены. Плюс Британия посылает восемьсот инструкторов.
Итого. К уже поставленным ранее примерно 350 «Джавелинам» мы имеем еще две тысячи ЭнЛоу, и еще какое-то количество "Джавелинов" поставят Эстония, Латвия и Литва . В целом, я думаю, уже можно вести речь о примерно трех тысячах мобильных противотанковых ракетных комплексов, при помощи которых один, максимум два, человека способны уничтожить любой танк.
Фантастика. Просто фантастика.
Украине, в свою очередь, вчера опять удалось пройти по краю и избежать третьего Майдана и внутреннего хаоса - хоть и не долгосрочного, скорее всего, но достаточного для того, чтобы дать казус белли и сделать вторжение неминуемым.
«Путин может выступать теперь где угодно - в ООН, ПАСЕ, Совбезе, Генассамблее, Еврокомиссии, хоть в самом центре логовища НАТО - это не имеет уже никакого значения. Его предложения, его слова, его решения, его красные линии - останутся только словами. Никакого последствия они иметь уже не будут
Каддафи в 2009 тоже выступал в ООН. Следующий удар по его армии был нанесен всего через несколько часов после его выступления.
Поэтому. Я вас прошу, друзья мои. Перестаньте писать про Мюнхенский сговор. Никакого Мюнхенского сговора нет. Есть ровно противоположное направление - объединение Европы против общего врага. Европа увидела его. Осознана его. Поняла, кто её враг.
И этот враг её консолидировал.
Все, стратегический курс выбран, переговоры с Путиным проведены, и на этих переговорах сказано - Украину мы не сольем. Забудь. Точка. Да, вот тут и тут, возможно, можем поторговаться, но страну в целом ты не получишь. Точка.
Да, воевать за Украину никто не будет. Это правда. Воевать за себя всегда приходится самим.
Но уровень поддержки будет совершенно беспрецедентный. Политической, санкционной, экономической, военной, моральной, информационной, разведданными. Всей. Какой угодно.
Он уже беспрецедентный. Одно то, что МВФ забил болт на свои требования и все-таки выделил еще два транша без всяких реформ, уже говорит о том, что страну не бросят.
А дальше Владимир Каддафи может выступать хоть в ООН, хоть в НАТО, хоть в «Спокойной ночи малыши». Это уже не имеет значения».
Десятого декабря написано.
Ваш Дед.
Друзья мои. Это какие-то просто офигенные новости.
Это лучшие новости за все эти почти три года.
Впервые, кажется, у нас в блоге время позитивных новостей.
Владимир Владимирович.
Нех@й @аст@ть!
Ну, ты понял…
WorldOnAlert
@worldonalert
·
https://twitter.com/worldonalert/status/1484211565117292552 26 мин
Estonia will send Javelin anti-tank guided missiles and Lithuania will send Stinger surface-to-air missiles to Ukraine.
Эстония отправит на Украину противотанковые управляемые ракеты Javelin, а Литва - зенитно-ракетные комплексы Stinger.
«Стингер» (англ. Stinger - «жало», общевойсковой индекс FIM-92) - американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей (самолётов, вертолётов, БПЛА), кроме того обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Разработан американской корпорацией «General Dynamics». Принят на вооружение в 1981 году. Количество произведённых ракет «Стингер» всех моделей превысило 70 тыс. штук.
Максимальная дальность: 4,8-8 кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/FIM-92_Stinger#cite_note-fas.org-2 [2]
Максимальная высота цели: 3,8 км
------------------------------------
FGM-148 Javelin
Виготовлена
кількість
понад 40 000, станом на 2014 рікhttps://uk.wikipedia.org/wiki/FGM-148_Javelin#cite_note-10 [10]
Если бы это было сделано, кацапия сама бы сдохла когда бабки кончились. И оружие тогда не понадобилось бы совсем. И жизни были бы сохранены...
Сподіваюся, він пливе (іде) з =гостинчиками=.
Вони ж тоді угробили (спалили і втопили) спеціальний док, який був побудований для ремонту Кузі. І під час ремонту чи то кран якийсь там падав, чи ще щось - але знову Кузі дісталося. Видно, десь вони його заникали.