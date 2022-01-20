Канада отправила в Черное море фрегат "Монреаль"

Канадский фрегат HMCS Montreal отправлен в поход для выполнения задач в Средиземном и Черном морях, сообщили Королевские ВМС Канады.

"Фрегат "Монреаль" следует для участия в операции Reassurance с целью поддержки действий НАТО в регионе Средиземного и Черного морей", - говорится в сообщении, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Корабль, вышедший из военно-морской базы в Галифаксе (атлантическая провинция Новая Шотландия), по прибытии в Европу войдет в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2).

Как отмечают в Королевских ВМС Канады, заграничная миссия корабля будет длиться шесть месяцев.

