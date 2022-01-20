Канада відправила до Чорного моря фрегат "Монреаль"

Канадський фрегат HMCS Montreal спрямований у похід для виконання завдань у Середземному та Чорному морях, повідомили Королівські ВМС Канади.

"Фрегат "Монреаль" прямує для участі в операції Reassurance з метою підтримки дій НАТО у регіоні Середземного та Чорного морів", - йдеться у повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Корабель, що вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі (атлантична провінція Нова Шотландія), після прибуття до Європи увійде до складу Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

Як зазначають у Королівських ВМС Канади, закордонна місія корабля триватиме шість місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київ та Тбілісі обговорили "деструктивні дії" РФ у Чорному морі та "Кримську платформу"