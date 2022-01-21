Дякую за безпрецедентну підтримку України, - Зеленський - Байдену

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за безпрецедентну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.

"Дякую президенту США за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу США для України", - відзначається у повідомленні.

