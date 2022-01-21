Дякую за безпрецедентну підтримку України, - Зеленський - Байдену
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за безпрецедентну підтримку України.
Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері.
"Дякую президенту США за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу США для України", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+19 Стрелок
показати весь коментар21.01.2022 19:58 Відповісти Посилання
+17 Стрелок
показати весь коментар21.01.2022 19:56 Відповісти Посилання
+14 Маша Машева
показати весь коментар21.01.2022 20:02 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
Общается с зеленским и до сих пор не вышел из себя и не сказал ему все что о нем думает!
селедки...скумбрии по 8 ))))
(а видать Ленка то повыдергала)))) шобы оно с менельшами там всякими и ермаками не вошкалось)))) правда дерьмаку пока она проигрывает - вон отдыхать пришлося самой... с дитями ейными)))))
ось посилання на ту, що йде зараз -
https://youtu.be/DtnNLPtGLxE https://youtu.be/DtnNLPtGLxE
ну хоть так ....павликморозов....