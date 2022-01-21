УКР
Дякую за безпрецедентну підтримку України, - Зеленський - Байдену

Дякую за безпрецедентну підтримку України, - Зеленський - Байдену

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США за безпрецедентну підтримку України.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у президентському твіттері. 

"Дякую президенту США за безпрецедентну дипломатичну та військову допомогу США для України", - відзначається у повідомленні.

Байден Джо (2897) Зеленський Володимир (25185)
Топ коментарі
+19
показати весь коментар
21.01.2022 19:58 Відповісти
+17
скажи спасибо что порох наработал то за что ты сегодня дякуешь
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
показати весь коментар
21.01.2022 19:56 Відповісти
+14
В ОП спохватились, и напихали в Зеленского, все что попало. Два дня такая бурная словесная деятельность. Косо, криво,лишь бы живо. Только не молчи.))
показати весь коментар
21.01.2022 20:02 Відповісти
Дайте йому скумбрії..
показати весь коментар
21.01.2022 19:45 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 21:08 Відповісти
Байден делает все, чтобы не получилось некоторым "патриотам" сдать Украину Пукину, у которого мир в глазах...
показати весь коментар
21.01.2022 19:46 Відповісти
Байден трубки не берет.
показати весь коментар
21.01.2022 19:49 Відповісти
Зеленський це величний ****** українського народу.
показати весь коментар
21.01.2022 19:51 Відповісти
скажи спасибо что порох наработал то за что ты сегодня дякуешь
на западе понимают что если Украину не накачать оружием то ты найдешь повод сдаться. а так - тебя загоняют в коробку.
показати весь коментар
21.01.2022 19:56 Відповісти
💯
показати весь коментар
21.01.2022 20:16 Відповісти
Молодец, рашотроллик, хоть непонятными смайликами пытаешься выполнить задачу бункерфюрера.
показати весь коментар
21.01.2022 21:06 Відповісти
Всегда умиляло, когда меня причисляют к рашке, в которой я никогда не был и вряд ли буду.
показати весь коментар
21.01.2022 23:17 Відповісти
Сочувствую Байдену!
Общается с зеленским и до сих пор не вышел из себя и не сказал ему все что о нем думает!
показати весь коментар
21.01.2022 19:57 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 19:58 Відповісти
🐱🐱🐱
показати весь коментар
21.01.2022 20:21 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 20:53 Відповісти
В ОП спохватились, и напихали в Зеленского, все что попало. Два дня такая бурная словесная деятельность. Косо, криво,лишь бы живо. Только не молчи.))
показати весь коментар
21.01.2022 20:02 Відповісти
Ну а теперь можно и отдохнуть.
показати весь коментар
21.01.2022 20:14 Відповісти
теперь можно и на Боро-Боро,заслужил)
показати весь коментар
21.01.2022 21:49 Відповісти
Зебанда на Баден-Баден без Байдена.)
показати весь коментар
21.01.2022 23:15 Відповісти
Ну а що ти зробив для цієї підтримки ?
показати весь коментар
21.01.2022 20:24 Відповісти
Отдохнул под пальмами. Мало?
показати весь коментар
21.01.2022 20:45 Відповісти
Переворотько хренов, чойта последним пару дней много поноса от тебе...
показати весь коментар
21.01.2022 20:27 Відповісти
Главнокомандующего Украины Президента Зеленского все поддержали.Это хорошо
показати весь коментар
21.01.2022 20:43 Відповісти
Это тот который на пляже в плавках?
показати весь коментар
21.01.2022 20:47 Відповісти
Я смотрю поклонники обосравшегося такие же неадекваты
показати весь коментар
21.01.2022 20:48 Відповісти
Опять ты высралось, юродивое
показати весь коментар
21.01.2022 20:49 Відповісти
та дайте ж ему уже селедки...скумбрии по 8 ))))

показати весь коментар
21.01.2022 20:44 Відповісти
Вася! Так він же насправді такий! Написали хлопці з Києва що він катастрофічно лисіє і уже зараз постійно тягає на голові перуку! А це для ного - "вєшалка" Для нього ж зовнішній вигляд - половина "образу"
показати весь коментар
21.01.2022 21:34 Відповісти
ну ничо... хоть на грудке волосики растут - брить не успевает )))))
(а видать Ленка то повыдергала)))) шобы оно с менельшами там всякими и ермаками не вошкалось)))) правда дерьмаку пока она проигрывает - вон отдыхать пришлося самой... с дитями ейными)))))
показати весь коментар
21.01.2022 21:56 Відповісти
Я своїми руками "Кабздону" таку "каку" підсунув у молодості - був днювальним по училищному клубу А він з концертною бригадою на 23 лютого у нас концерт давав Концерт закінчився - я йому двері вхідні відкрив а там заметіль Вітер з нього перуку зірвав - так він на мене ТАК глянув - думав - ударить! Там лисина була - як коліно!
показати весь коментар
21.01.2022 22:03 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 22:10 Відповісти
Зеленський поглянув в очі ***** і побачив там Харків
показати весь коментар
21.01.2022 20:48 Відповісти
Дякуємо народу США за підтримку!
показати весь коментар
21.01.2022 20:50 Відповісти
Ахтунг,Ахтунг, ЗЕбилы!!! О 21 годині Порох буде на Україна24.
показати весь коментар
21.01.2022 20:54 Відповісти
Порох в прямом эфире у Савика Шустера https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
показати весь коментар
21.01.2022 21:07 Відповісти
то стара програма.

ось посилання на ту, що йде зараз -

https://youtu.be/DtnNLPtGLxE https://youtu.be/DtnNLPtGLxE

показати весь коментар
21.01.2022 22:08 Відповісти
Ну что тут взять .... дякуля оманский...
ну хоть так ....павликморозов....
показати весь коментар
21.01.2022 21:21 Відповісти
Штатам респект ✊ а вот Немцы козлята....
показати весь коментар
21.01.2022 21:22 Відповісти
показати весь коментар
21.01.2022 22:01 Відповісти
... "когда нибудь моим именем назовут болезнь" (с)
показати весь коментар
22.01.2022 05:32 Відповісти
правильно.
показати весь коментар
24.01.2022 00:30 Відповісти
 
 