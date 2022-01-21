Управление госохраны не знает об отдыхе Зеленских на Сейшелах

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Об этом говорится в ответе на запрос "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же в УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей", - говорится в ответе.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что семья президента Зеленского в начале января отдохнула в пятизвездочном отеле на Сейшелах.

