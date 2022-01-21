РУС
Новости
Управление госохраны не знает об отдыхе Зеленских на Сейшелах

В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Об этом говорится в ответе на запрос "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

"В Управлении государственной охраны проработан ваш запрос на доступ к публичной информации от 17.01.2022 и сообщаем, что в указанные вами даты ни один из военнослужащих УГО не находился в командировке за границей. К тому же в УГО отсутствует какая-либо информация о пребывании семьи президента за границей", - говорится в ответе.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что семья президента Зеленского в начале января отдохнула в пятизвездочном отеле на Сейшелах.

+45
"Управління держохорони не знає про відпочинок Зеленських на Сейшелах "

та вони теж саме кричали, коли зеЛох в омані с патрушевим зустрічався.. та катарі
21.01.2022 19:57 Ответить
+38
Ну ясен ..уй!
У нас никто ничего не знает: государственные структуры состоят из жополизов и лакеев.
21.01.2022 19:52 Ответить
+36
їх охороняло ФСБ
21.01.2022 20:00 Ответить
21.01.2022 19:57 Ответить
п.с.
...американський сенатор вникає в дані ЦРУ, звідки можливі наступи, де концентрація військ.
Далі він приїздить до України і питає в українського міністра: "Чувак, що тобі треба на цьому напрямку, щоб захиститись? В тебе є там військові сили?".
А міністр йому відповідає: "А я не знаю".

- Що, справді так і було?

- На жаль. Іноземців вражає - скажемо дипломатично - рівень несприйняття загрози.
Їх дивує, що, мовляв, ви не просите щось конкретно - а просто ************ саму імовірність загрози.
І це вчора вилилось у верховне звернення.
Просто суцільне "Don't look up"!
Джерело:
21.01.2022 19:59 Ответить
Дякую за посилання.

Капець....***, кого ми вибрали....
показать весь комментарий
21.01.2022 20:48 Ответить
охрану осуществлял израильский моссад
показать весь комментарий
21.01.2022 21:01 Ответить
БРЕШУТ ,КАК ВСЕГДА

и лучше -бы , они не возвращались
показать весь комментарий
21.01.2022 21:03 Ответить
Конечно брешут!
Из Сейшел прилетел чартер, из под трапа которого, на машинах с номерами прикрытия (принадлежащим госохране) забрали пассажиров и привезли на охраняемую территорию. А оп сему варианта всего 3:
1. Тупо врут (что наиболее вероятно) прикрывая какую то зеленую задницу
2. Управление госохраной, полностью некомпетентно! Поскольку, какие то "левые люди" пользуются их транспортом и проникают на охраняемую территорию.
3. Управление госохраной, полностью коррумпировано! Поскольку они сами катались на Сейшелы, за непонятные бабки, используя гостранспорт и злоупотребляя служебным положением
22.01.2022 00:37 Ответить
Какой такой сейшел-мейшел?
показать весь комментарий
21.01.2022 21:17 Ответить
Значитб треба звільняти начальників держохорони. Що вони за професіонали, якщо не знають, де президент.
показать весь комментарий
21.01.2022 21:26 Ответить
Ну ясен ..уй!
У нас никто ничего не знает: государственные структуры состоят из жополизов и лакеев.
21.01.2022 19:52 Ответить
Та не.
Тогда вопрос - а с кем втихую встречался гавнокомандующий. Почему он не хотел чтобы об этом никто не узнал?

Или снова сейчас затянут волыну что он дурачок и только то и делает что отдыхает - то в Карпатах (Коломойский) то в Омане (Патрушев).
показать весь комментарий
21.01.2022 19:57 Ответить
21.01.2022 19:53 Ответить
ба-а, такие люди, и без охраны...
21.01.2022 19:54 Ответить
да конечно.. угу
именно поэтому ни одной фотки семьи нет в бьуковели. их вова дома кинул. а сестрица жонкина сама на сейшелы полетела через вип-зал борисполя.
21.01.2022 19:54 Ответить
Класика: ...спростуй так, щоб ще більше повірили... (с) (порада для Georges Duroy)
21.01.2022 19:56 Ответить
А вот это уже зашквар для УДО.
А если Уйло выкрадет детей и начнет шантажировать ими президента Украины?
Странное поведение президента и УДО!
21.01.2022 19:57 Ответить
нічого дивного
Єрмак з мацкалями все узгодив
21.01.2022 20:02 Ответить
їх охороняло ФСБ
21.01.2022 20:00 Ответить
А за чий рахунок відбувалося це "свято"? Якщо "за свої", то в декларації ЗЕ повинна з'явитися відповідна зміна протягом двох тижнів (здається. Хто знає краще - поточніть, будьте ласкаві). Інакше - адміністративний злочин. Хоча... це ж не перший раз: пам'ятаєте про збагачення найвеличнішого на ОВДЗ восени 2019-го? Але ж нічого - посцяв в очі своєму лохторату і всі проковтнули...

А якщо за державні (тобто за наші податки), то на якій підставі?
21.01.2022 20:01 Ответить
а зеШобла давно считает бюджетніе деньги - своими.
100 млрд.грн - подарили коломойше и ахметову, потом еще пару десятков млрд.. потом простили долги кумовьям, друзьям и т.д.
21.01.2022 20:10 Ответить
да уже нет никакой разницы с точки зрения интересов Украины, где обитает Зе.
К сожалению, в случае чего все ляжет на среднее звено украинских военных и Королеву GB
21.01.2022 20:02 Ответить
Зеля,для чого ти понабирав в управління держохорони сліпих сліпих? Це якийсь таємний стратегічний план?
21.01.2022 20:05 Ответить
А про Нелоха в Омане?
21.01.2022 20:10 Ответить
нам знать нє паложєно! ТОКА ОХРАНЯТЬ
21.01.2022 20:07 Ответить
Значит их охраняли какие-то левые люди. Может у неЛоха есть кореша в охранных агенствах. Только зачем так делать? Надеялись, что никто не узнает про ленкин отдых?
21.01.2022 20:08 Ответить
ВАЗелін дуже любить халяву. Він повіситься а не заплатить за охорону.
21.01.2022 20:21 Ответить
І навіть якщо повіситься, то знову все за рахунок держави - мотузка, мило, стілець, пафосні похорони. )
21.01.2022 23:22 Ответить
21.01.2022 20:08 Ответить
"великий слепой" )
21.01.2022 20:09 Ответить
зелене чмо схоже і само на пару днів літало на Сейшели. Його не могли знайти в понеділок.
21.01.2022 20:16 Ответить
Надеюсь эти уроды сядут вместе с обосравшимся
21.01.2022 20:16 Ответить
Типа - "Мы свои вертолёты давно не перещитывали"...
21.01.2022 20:16 Ответить
Все вертолёты позаблевали гости, которых развозили после празднования Дня Дерьма.
21.01.2022 23:24 Ответить
21.01.2022 20:21 Ответить
По ходу вместо УДО первую ледь охраняли три толстяка - Юзик, Сивохо и Стефанчук....
21.01.2022 20:23 Ответить
Нєа. Сивоха ше не висох після обсцикону...
21.01.2022 20:49 Ответить
Ну так ж це державна таємниця!
21.01.2022 20:24 Ответить
А про відпочинок кияшко? Папа- помічник депутата "сн", заробляє на "великому крадівництві".
21.01.2022 20:25 Ответить
Тоді цим займалися інші органи іншої держави?...
21.01.2022 20:27 Ответить
ИХТАМНЕТ И НЕБЫЛО!
21.01.2022 20:47 Ответить
В Омані його охороняла ФСО.
21.01.2022 20:49 Ответить
Та ладно ! Это что , такой прикол ? )
21.01.2022 20:49 Ответить
бо,скотникам сейшелы токо во снах могут привидиться...
21.01.2022 20:50 Ответить
То що ж це за охорона така, яка не знає, де шляється преЗедент? Їх треба негайно звільнити з "вовчим" білетом" за службову невідповідність.
21.01.2022 20:52 Ответить
.
21.01.2022 20:52 Ответить
21.01.2022 20:53 Ответить
А де Х.... під кришкою????
21.01.2022 20:59 Ответить
+ все субботы-воскресенья и государственные праздники!
22.01.2022 01:34 Ответить
СМИ еще те специалисты по ОБС!
21.01.2022 20:53 Ответить
По ******* СОСЕ! ))))
21.01.2022 21:00 Ответить
А що тут коментувати? БИДЛО!!!
21.01.2022 20:58 Ответить
В Управлении государственной охраны заявили, что не сопровождали семью президента Владимира Зеленского на отдых в Сейшелах, а также ничего не знают об этом.

Что за бред УГО нет знает где был зеледент? Тогда нафиг такое УГО. Старлей Баканов всех нагнул? Где офицеры УГО?
21.01.2022 21:03 Ответить
https://www.facebook.com/groups/315349415801287/user/100008744058665/?__cft__[0]=AZWtXoJFspBBuY0z1dkmk7UQ8ibZJb2VOiEXEdk11J6931lXw3_JPNMelLw_vzG7Q9bkClWioPBkODog7xcUaW73HeBSp7NKWaQK6Yof7pmcVEBWsL92V28FBDEpZDkNw3HyMyhSBTK5MHwTaA40IYq2e2g-PkOrblAX0B1JDkqwSo78Uyu0OQcrEuhwu-52jWDKw11cvbvHVBh4d3MvRjvIXkGNDuU8mJ4nsuZaexM9AA&__tn__=-]K-y-R Таня Адамс
Доброе утро, друзья. Новостей принесла я вам.

Государственная аудиторская служба опубликовала аудит ковидного фонда за 2020 год, проведённый по требованиям МВФ.
Итого ********, потеряно, спижжено, в сухую землю впитано 30,1 млрд грн из 78,4 млрд грн.
Больше всего впитал Укравтодор - нарушений законодательства в ходе его тендеров стоило нам 7,5 млрд. грн. Потом Минсоцполитики и Минэкономики. И хз как это комментировать.

По ходу у нас офигенно богатая страна.
Недавно был сюжет, как премьер Дании оправдывалась перед парламентом за покупку верблюда в зоопарк. Нужен был только слон, но он испытывал нежную привязанность к корешу своему, верблюду Али. Так что пришлось их обоих покупать.
И вот эта трата была удостоена отчета премьера, понимаете?

А у нас 30 млрд намотало на винты турборежимного растаскивания фонда, и шо? Премьер, наверное, сейчас уже заявление об отставке пишет вместе со всем своим импотентским кабмином? Да хрен там плавал: они в этот самый момент какой-нить другой фонд дербанят. Потому что денег в Украине много, а вот времени его ******** - мало.

США выписывают санкции пророссийским украинским политикам, дают добро странам Балтии на поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin и зенитных ракет Stinger, Канада готова отправить к нам свой спецназ и посылает свой флот в Черное море, бриты возят противотанковые системы, а президент Украины опять заговорил о прямых переговорах с Путиным.

Слушайте, ну у него уже прям очевидно кукушка протекает: «Я очікую, що результатом наших перемовин з РФ стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", ***************, ну скока ж можно?

О чем ты можешь переговариваться, супчик кислый?
Тебе есть чем надавить на РФ? Нечем.
Есть что предложить в обмен на мир? Мехом внутрь вывернем, родной.
Дайте ему уже раскраску или дартс с Порошенком, заколебал.

Судья Соколов скоропостижно ушел в отпуск, и адвокаты Порошенко не получили полный текст постановы про арест имущества. Видать понял, что в тайной комнате не отсидишься…

Зеленский во время встречи с сенаторами США заявил, что внедрения санкций против РФ ПОСЛЕ вторжения делает эти санкции бессмысленными, и что Путин не понимает слова «если».

Акей, Владимир, я тут с вами полностью согласилась бы, если бы вы не просили у другой страны того, чего не делаете в своей собственной. Уголь из Ростова, электроэнергия из Беларуси, стиральные машины в Фокстроте из РФ и портновский Татаров в ОП делают эти заявления несколько смехотворными.

Никто не обязан делать для Украины больше, чем ВЫ, но ВЫ для Украины только мышей развели дофуя, которые фонды жрут.
Никто не обязан заботится о безопасности Украины себе в ущерб, пока ты сцк в Буковле делаешь довольным *****.
Прикрути фитилёк, коптит. Покажи пример решительных действий против страны-агрессора. ХОТЬ ОДИН, блд, за три года.

И вообще, нашему прекрасному президенту сейчас не до российских угроз. Он сегодня был сильно занят: Киеврада принимала постанову о недопустимости политического преследования оппозиции, а Владимира на эту тему пердолило аж вплоть до угроз личной вражды с найвеличнішим в случае подписания.

Т.е. вы понимаете степень его упоротости на Порохе? Декларативная бумажка, безличностная, казалось бы - ерунда. Но нет.
Так что сегодня у Володеньки опять под хвостом пече: постанову подписали большинством. Против выступила уже традиционная говно-коалиция из слуг, ОПЗЖопников и юльков.

«Если твари проголосуют - будешь моим личным врагом!», кричал сегодня в телефон людям в Киевраде величайший лидер современности.

Всё время думаю, откуда эта маниакальная ярость, нездоровая и деструктивная. И сегодня вот увидела прекрасное от КиївМіськБудда:
«На посту верховного головнокомандувача:
Порошенко відвоював 2/3 окупованого Донбасу.
Зеленський відвоював 2 чайники, кілька ящиків з чаєм і печиво під Печерським судом».

И это многое объясняет. Я боюсь, чем дальше в лес, тем толще будут партизаны. Скоро всё посыпется песком сквозь пальцы зеленой ***********, управленческая немощность спровоцирует социальный бунт. И наш президентствующий гомункул совсем слетит с катушек. Я думаю, нам Янукович еще покажется образцом адекватности.

Кстати, уже сейчас мы живём в стране, где оппозиция имеет больший процент поддержки, чем действующая власть, и это случается в Украине регулярно. Прекрасная у нас страна: живая, активная, вечно недовольная. Только братушки с северо-востока бесят сцк...
21.01.2022 21:06 Ответить
👍👍
21.01.2022 21:37 Ответить
во львовє дєвочку снайпера берегли. а тут бросілі как бєзхозную.
21.01.2022 21:19 Ответить
Управление госохраны не знает об отдыхе Зеленских

Управление госохраны вообще об отдыхе не знает.

Работают без отдыха......
21.01.2022 21:23 Ответить
Там шото про частные армии говорили. Карманному презу папа Ко выделил охрану.
21.01.2022 21:24 Ответить
"управління держохорони не знає..." та це управління не знає і того, а де ж тоді взагалі був преЗедент! шо ж то за управління і шо ж то за охорона - прогавили свого преЗека...
21.01.2022 21:29 Ответить
Для отмазки Зеликого:"Может и хорошо, что не знали, а то слили бы уйлу".
21.01.2022 21:30 Ответить
а може йогго і охороняли люди пуйла? по ходу інструкції запихали в бошку...
21.01.2022 21:49 Ответить
Класс. Но есть одна маааленькая проблемка. Вам никто не верит уже. От слова совсем. То есть абсолютно.. Пишите еще. Начхать
21.01.2022 22:07 Ответить
Треба запитать у ФСБ, ті точно знають...
21.01.2022 22:07 Ответить
Зеленський тому не бачить дітей, що він у буковелі, а жінка здітьми на Сейшелах...
21.01.2022 22:13 Ответить
21.01.2022 22:37 Ответить
Кому вы верите, ведь там одни брехуны во главе с клоуном. Верить никому нельзя, кругом сплошное враньё!
21.01.2022 22:48 Ответить
Верим каждому слову
21.01.2022 23:05 Ответить
На обслуживание и обеспечение деятельности Офиса президента Украины и главы государства Владимира Зеленского в 2021 году из госбюджета потратили 488 968 733 грн. Об этом сообщило Государственное управление делами (ГУД) в ответ на соответствующий запрос издания https://focus.ua/politics/503878-na-obespechenie-deyatelnosti-prezidenta-zelenskogo-i-ego-ofisa-v-2021-godu-potratili-489-mln-grn Фокус ,т.е. полмиллиарда гривен!


Из этих средств потратили на:

оплату труда - 320 374 100 грн;
начисления на оплату труда - 67 477 900 грн;
нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом за границу - 20 640 200 грн;
нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом по Украине - 6 651 800 грн;
приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования - 17 883 200 грн;
командировки - 14 588 500 грн;
предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 14 836 800 грн;
обслуживание и обеспечение мероприятий и официальных приемов при участии президента продуктами питания - 2 471 800 грн
обучение, повышение квалификации сотрудников - 141 300 грн;
проведение мероприятий и официальных приемов при участии президента - 69 400 грн;
оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 8 800 грнинтересно, по каким тарифам оно обслуживается? явно не по среднеукраинским)
другие расходы (в т.ч. оплата судебного сбора) - 389 200 грн
22.01.2022 01:39 Ответить
так на хер такое управление нужно?
22.01.2022 14:49 Ответить
 
 