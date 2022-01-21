Управління держохорони не знає про відпочинок Зеленських на Сейшелах
В Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, а також нічого не знають про це.
Про це йдеться у відповіді УДО на запит "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.
"В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 і повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном. До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном", - йдеться у відповіді.
Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що родина президента Зеленського на початку січня відпочила у п’ятизірковому готелі на Сейшелах.
та вони теж саме кричали, коли зеЛох в омані с патрушевим зустрічався.. та катарі
...американський сенатор вникає в дані ЦРУ, звідки можливі наступи, де концентрація військ.
Далі він приїздить до України і питає в українського міністра: "Чувак, що тобі треба на цьому напрямку, щоб захиститись? В тебе є там військові сили?".
А міністр йому відповідає: "А я не знаю".
- Що, справді так і було?
- На жаль. Іноземців вражає - скажемо дипломатично - рівень несприйняття загрози.
Їх дивує, що, мовляв, ви не просите щось конкретно - а просто ************ саму імовірність загрози.
І це вчора вилилось у верховне звернення.
Просто суцільне "Don't look up"!
Джерело:
Капець....***, кого ми вибрали....
и лучше -бы , они не возвращались
Из Сейшел прилетел чартер, из под трапа которого, на машинах с номерами прикрытия (принадлежащим госохране) забрали пассажиров и привезли на охраняемую территорию. А оп сему варианта всего 3:
1. Тупо врут (что наиболее вероятно) прикрывая какую то зеленую задницу
2. Управление госохраной, полностью некомпетентно! Поскольку, какие то "левые люди" пользуются их транспортом и проникают на охраняемую территорию.
3. Управление госохраной, полностью коррумпировано! Поскольку они сами катались на Сейшелы, за непонятные бабки, используя гостранспорт и злоупотребляя служебным положением
У нас никто ничего не знает: государственные структуры состоят из жополизов и лакеев.
Тогда вопрос - а с кем втихую встречался гавнокомандующий. Почему он не хотел чтобы об этом никто не узнал?
Или снова сейчас затянут волыну что он дурачок и только то и делает что отдыхает - то в Карпатах (Коломойский) то в Омане (Патрушев).
именно поэтому ни одной фотки семьи нет в бьуковели. их вова дома кинул. а сестрица жонкина сама на сейшелы полетела через вип-зал борисполя.
А если Уйло выкрадет детей и начнет шантажировать ими президента Украины?
Странное поведение президента и УДО!
Єрмак з мацкалями все узгодив
А якщо за державні (тобто за наші податки), то на якій підставі?
100 млрд.грн - подарили коломойше и ахметову, потом еще пару десятков млрд.. потом простили долги кумовьям, друзьям и т.д.
К сожалению, в случае чего все ляжет на среднее звено украинских военных и Королеву GB
Что за бред УГО нет знает где был зеледент? Тогда нафиг такое УГО. Старлей Баканов всех нагнул? Где офицеры УГО?
Доброе утро, друзья. Новостей принесла я вам.
Государственная аудиторская служба опубликовала аудит ковидного фонда за 2020 год, проведённый по требованиям МВФ.
Итого ********, потеряно, спижжено, в сухую землю впитано 30,1 млрд грн из 78,4 млрд грн.
Больше всего впитал Укравтодор - нарушений законодательства в ходе его тендеров стоило нам 7,5 млрд. грн. Потом Минсоцполитики и Минэкономики. И хз как это комментировать.
По ходу у нас офигенно богатая страна.
Недавно был сюжет, как премьер Дании оправдывалась перед парламентом за покупку верблюда в зоопарк. Нужен был только слон, но он испытывал нежную привязанность к корешу своему, верблюду Али. Так что пришлось их обоих покупать.
И вот эта трата была удостоена отчета премьера, понимаете?
А у нас 30 млрд намотало на винты турборежимного растаскивания фонда, и шо? Премьер, наверное, сейчас уже заявление об отставке пишет вместе со всем своим импотентским кабмином? Да хрен там плавал: они в этот самый момент какой-нить другой фонд дербанят. Потому что денег в Украине много, а вот времени его ******** - мало.
США выписывают санкции пророссийским украинским политикам, дают добро странам Балтии на поставки в Украину противотанковых комплексов Javelin и зенитных ракет Stinger, Канада готова отправить к нам свой спецназ и посылает свой флот в Черное море, бриты возят противотанковые системы, а президент Украины опять заговорил о прямых переговорах с Путиным.
Слушайте, ну у него уже прям очевидно кукушка протекает: «Я очікую, що результатом наших перемовин з РФ стане деескалація ситуації на кордоні з Україною та гарантування керівництвом Росії досягнення миру на Донбасі", ***************, ну скока ж можно?
О чем ты можешь переговариваться, супчик кислый?
Тебе есть чем надавить на РФ? Нечем.
Есть что предложить в обмен на мир? Мехом внутрь вывернем, родной.
Дайте ему уже раскраску или дартс с Порошенком, заколебал.
Судья Соколов скоропостижно ушел в отпуск, и адвокаты Порошенко не получили полный текст постановы про арест имущества. Видать понял, что в тайной комнате не отсидишься…
Зеленский во время встречи с сенаторами США заявил, что внедрения санкций против РФ ПОСЛЕ вторжения делает эти санкции бессмысленными, и что Путин не понимает слова «если».
Акей, Владимир, я тут с вами полностью согласилась бы, если бы вы не просили у другой страны того, чего не делаете в своей собственной. Уголь из Ростова, электроэнергия из Беларуси, стиральные машины в Фокстроте из РФ и портновский Татаров в ОП делают эти заявления несколько смехотворными.
Никто не обязан делать для Украины больше, чем ВЫ, но ВЫ для Украины только мышей развели дофуя, которые фонды жрут.
Никто не обязан заботится о безопасности Украины себе в ущерб, пока ты сцк в Буковле делаешь довольным *****.
Прикрути фитилёк, коптит. Покажи пример решительных действий против страны-агрессора. ХОТЬ ОДИН, блд, за три года.
И вообще, нашему прекрасному президенту сейчас не до российских угроз. Он сегодня был сильно занят: Киеврада принимала постанову о недопустимости политического преследования оппозиции, а Владимира на эту тему пердолило аж вплоть до угроз личной вражды с найвеличнішим в случае подписания.
Т.е. вы понимаете степень его упоротости на Порохе? Декларативная бумажка, безличностная, казалось бы - ерунда. Но нет.
Так что сегодня у Володеньки опять под хвостом пече: постанову подписали большинством. Против выступила уже традиционная говно-коалиция из слуг, ОПЗЖопников и юльков.
«Если твари проголосуют - будешь моим личным врагом!», кричал сегодня в телефон людям в Киевраде величайший лидер современности.
Всё время думаю, откуда эта маниакальная ярость, нездоровая и деструктивная. И сегодня вот увидела прекрасное от КиївМіськБудда:
«На посту верховного головнокомандувача:
Порошенко відвоював 2/3 окупованого Донбасу.
Зеленський відвоював 2 чайники, кілька ящиків з чаєм і печиво під Печерським судом».
И это многое объясняет. Я боюсь, чем дальше в лес, тем толще будут партизаны. Скоро всё посыпется песком сквозь пальцы зеленой ***********, управленческая немощность спровоцирует социальный бунт. И наш президентствующий гомункул совсем слетит с катушек. Я думаю, нам Янукович еще покажется образцом адекватности.
Кстати, уже сейчас мы живём в стране, где оппозиция имеет больший процент поддержки, чем действующая власть, и это случается в Украине регулярно. Прекрасная у нас страна: живая, активная, вечно недовольная. Только братушки с северо-востока бесят сцк...
Управление госохраны вообще об отдыхе не знает.
Работают без отдыха......
Из этих средств потратили на:
оплату труда - 320 374 100 грн;
начисления на оплату труда - 67 477 900 грн;
нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом за границу - 20 640 200 грн;
нерегулярные авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом по Украине - 6 651 800 грн;
приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования - 17 883 200 грн;
командировки - 14 588 500 грн;
предметы, материалы, оборудование и инвентарь - 14 836 800 грн;
обслуживание и обеспечение мероприятий и официальных приемов при участии президента продуктами питания - 2 471 800 грн
обучение, повышение квалификации сотрудников - 141 300 грн;
проведение мероприятий и официальных приемов при участии президента - 69 400 грн;
оплату коммунальных услуг и энергоносителей - 8 800 грнинтересно, по каким тарифам оно обслуживается? явно не по среднеукраинским)
другие расходы (в т.ч. оплата судебного сбора) - 389 200 грн