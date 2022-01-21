"Управління держохорони не знає про відпочинок Зеленських на Сейшелах "

В Управлінні державної охорони заявили, що не супроводжували родину президента Володимира Зеленського на відпочинок на Сейшелах, а також нічого не знають про це.

Про це йдеться у відповіді УДО на запит "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

"В Управлінні державної охорони опрацьовано ваш запит на доступ до публічної інформації від 17.01.2022 і повідомляємо, що у вказані вами дати жоден з військовослужбовців УДО не перебував у відрядженні за кордоном. До того ж в УДО відсутня будь-яка інформація щодо перебування родини президента за кордоном", - йдеться у відповіді.

Нагадаємо, раніше журналісти повідомили, що родина президента Зеленського на початку січня відпочила у п’ятизірковому готелі на Сейшелах.

