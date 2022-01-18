Родина Зеленського потай відпочила на Сейшелах, - журналіст Ткач. ВIДЕО

Олена Зеленська з дітьми, друзями та родичами загальною кількістю 10 людей відпочили на Сейшелах у п’ятизірковому готелі Hilton, номер у якому коштує $1000 за добу.

Про це йдеться в розслідуванні журналіста Михайла Ткача для "УП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Інформацію про можливий відпочинок родини президента журналісти отримали від джерел у правоохороних та політичних колах. За їхніми даними, ввечері 5 січня сім'я президента Зеленського, а саме його дружина, діти, батьки та друзі (загалом близько 10 людей), бізнес-класом рейсом турецьких авіаліній вилетіли до Стамбула, а звідти на Сейшельські острови.

За публікаціями в соцмережах однієї з учасниць подорожі журналісти встановили назву готелю, де зупинилася вся компанія – це п'ятизірковий "Хілтон". Вартість номера у святкові дні там становить близько 1000 доларів за добу.

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Журналісти вважають, що відпочинок родини президента намагалися приховати.