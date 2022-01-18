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Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах, – журналист Ткач. ВИДЕО

Елена Зеленская с детьми, друзьями и родственниками общим количеством 10 человек отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton, номер в котором стоит $1000 в сутки.

Об этом идет речь в расследовании журналиста Михаила Ткача для "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Информацию о возможном отдыхе семьи президента журналисты получили от источников в правоохранительных и политических кругах. По их данным, вечером 5 января семья президента Зеленского, а именно его супруга, дети, родители и друзья (в общей сложности около 10 человек), бизнес-классом рейсом турецких авиалиний вылетели в Стамбул, а оттуда на Сейшельские острова.

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По публикациям в соцсетях одной из участниц путешествия журналисты установили название гостиницы, где остановилась вся компания – это пятизвездочный "Хилтон". Стоимость номера в праздничные дни там составляет около 1000 долларов в сутки.

Журналисты считают, что отдых семьи президента пытались скрыть.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) отдых (390) Сейшелы (10) Ткач Михаил (134) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+127
по данным наркологов он сейчас в туманности Персея
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18.01.2022 22:41
+114
Віслюк Омансько-Сейшелський

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18.01.2022 22:41
+113
ви зробили Зе разом, жерить
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18.01.2022 22:39
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Страница 4 из 4
ага маглі 😁
І саме для того чекали на бубачкіне президентство - щоб за власний кошт поїхати на Сейшели
🤣🤣🤣
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19.01.2022 12:43 Ответить
Справа не в коштах, айтішники, до прикладу, віллу знімають. Справа в тому, що країна чекає з дня на день нападу російських окупантів на решту території, а влада, схоже, вже капітулювала і відпочиває.
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19.01.2022 13:17 Ответить
це ви так думаєте - а бубачка "нам нічєго нє должєн" і "має право на відпочинок за наш кошт", яким подібні люди скористуються обов'язково.
Навіть коли є можливість злітати за свої.
Це зветься патологічна скупість
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19.01.2022 16:53 Ответить
Он отмыл 25 миллионов баксов!
По "косвенным методам" у него состояние более 100 млн.дол.
С такими доходами отдыхают на Сейшелах 8-15 тыс. дол в сутки на троих.
330$ c человека с питанием, это ниочём.
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19.01.2022 14:06 Ответить
шо "ні о чьом"?
Бубачка витратить кожну копійчину з 2 млн що йому дозволено в рамках утримання ОПи
Так що ми ще побачимо кутьож в Лас Вегасі і наркоманські вечірки зі шлюхами
🤣
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19.01.2022 16:56 Ответить
Та й я про те.УДОшники на вулиці ночували,а харчувалися всі зі шведського столу,це набагато смачніше за окорочки у бідній,але охайній хрущьовці.
Може папа-профєсор за все життя ,на зекономлені копійки,злітати на острови (ще й на квартирку в Києві залишиться).
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19.01.2022 11:57 Ответить
після бубачки доїдали - той на дієті
І взагалі, там все включено - купуєш один номер, вселяєшся табором і харчуєшся від пуза.
Все продумано 😁
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19.01.2022 12:45 Ответить
Рєпоєди як у анекдоті про розвідника у будьоновці, парашуті що волочиться позаду і виразним рєпоєдним акцентом.
Вас дуже здалеку видно. Повилазили на зализування беніної ляльки.
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19.01.2022 10:25 Ответить
А )( ули ,делать Зебилы все разрешают . Где эти бл.....дикие сметуны?
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19.01.2022 10:30 Ответить
Нічого особливого,літали під своЇми прізвищами,за своЇ зароблені гроші ,все легально! Президент був в краЇні,а що гардону не доповіли,тут звичайно вони проштрафились,ну в майбутньому виправляся!
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19.01.2022 10:33 Ответить
Нічого особливого? Чего ж оно тогда волало про отпуск Порошенка один раз за пять лет?
Нічого особливого? Только это уже какой по счету отпуск у преза воюющей страны?
Найдется ли в истории человечества еще хоть один такой през , который за два с половиной года побывал столько раз в отпуске?
Или он рекорд устанавливает - за 3 года президенства 1 год пробыть в отпуске?
Если он такой больной, что так часто отдыхает, пусть освободит кресло
и лечится сколько угодно и за свой счет
Не надо из страны устраивать богадельню для шайки "слуг"
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19.01.2022 11:17 Ответить
другий за цей рік 😁

Ми обрали професійного тунєядця 🤣🤣🤣
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19.01.2022 12:47 Ответить
За свои гроші, шо чесно зароблені на "Великом Крадівництві"
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19.01.2022 11:32 Ответить
В.А.ты тупой или пркидываешься?
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19.01.2022 12:26 Ответить
Ні,просто тверезо дивлюсь на речі!
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19.01.2022 14:36 Ответить
Возле границ Украины - стотысячная армия "братской страны".К нашим границам перемещаются танки, техника, разворачиваются полевые госпитали. Сто тысяч людей, согласных быть пушечным мясом и выполнять приказы выживших из ума правителей, в полной боевой готовности и их матерям - всё равно.Дети и жёны дипломатов "братской страны" выезжают из Украины.

"Мама, а война будет?", - спрашивает меня моя дочка.Где Вы, господин президент?Ответьте моей дочери и всем детям нашей страны.

Мы, украинцы, сейчас на своих рабочих местах. В операционных, в офисах, в школах, на фермерских хозяйствах, в мастерских и на заводах.Мы выполняем свои обязанности, мы работаем.

В нашей многострадальной операционной сейчас полная ж.па.

Так где Вы, президент нашей страны?

Где?

Молчание……Н.Яремчук
https://news.obozrevatel.com/politics/gde-vyi-gospodin-prezident.htm?_gl=1*1106gx1*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MjU3OTUyNC4xMTkyLjEuMTY0MjU3OTU2MS4w&_ga=2.60451813.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Где вы, господин президент?
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19.01.2022 10:41 Ответить
Він вам вчора сказав :"Нє панікуйте". У нього фсьо буде "ОК".
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20.01.2022 15:54 Ответить
зараз мама зєлєнського виступить і дасть нам всім прочухана,що ми посміли забрати її синочка з відпочинку.
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19.01.2022 10:45 Ответить
они устали от работы на благо Украины...
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19.01.2022 10:46 Ответить
Охренеть от интеллектуального и морального уровня местных "комментаторов"... Подтверждается уровень клоаки.
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19.01.2022 10:46 Ответить
Лєнка досвід переймала на Сейшелах по безбар'єрності, а всі інші були експертами і консультантами.
Тепер всі хто катається інвалідному візку будуть відпочивати на Сейшелах і на халяву.
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19.01.2022 10:54 Ответить
Потому что имеет право, но не имеет совести
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19.01.2022 11:14 Ответить
Како-тако право на такое количество отпусков?
Про совесть вообще разговора нет
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19.01.2022 11:20 Ответить
"Семья президента"? "Право" на кол-во отпусков? Это как?
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19.01.2022 11:31 Ответить
кожен має право відпочивати де хоче
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19.01.2022 11:21 Ответить
А не забагато в нього відпочинків?? Порошенко один раз за п'ять років на Мальдіви то скільки виття було, а тут що місяця, як не Оман то Синьогора як не Карпати то Сейшели.
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19.01.2022 16:30 Ответить
о сейшелы! там скумбрия была по 3. очередь к ней из местных стояла до горизонта ))
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19.01.2022 11:27 Ответить
А почему не на Мальдивах?
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19.01.2022 11:30 Ответить
Потому что Вова не такой
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19.01.2022 11:41 Ответить
Программа «Схемы» опубликовала сюжет, в котором утверждалось, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев https://hromadske.ua/ru/posts/v-oman-priletal-sekretar-sovbeza-rossii-kogda-tam-byl-zelenskij-shemy приезжал в город Маскат в Омане , когда там находился Зеленский.

В ОП И КРЕМЛЕ заявили, что Зеленский https://hromadske.ua/ru/posts/v-ofise-prezidenta-i-kremle-zayavili-chto-zelenskij-vstrechalsya-s-rossijskim-chinovnikom-v-omane ВСТРЕЧАЛСЯ С РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКОМ в Омане.

«После этого ... у меня есть живая семья, живые дети, полетели в Оман просто на отдых. Они имеют эту возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета. У меня действительно планировалось много встреч на государственном уровне на Востоке в разных странах.

Президент заверил, что его офис готовил много встреч, но, например, с султаном Омана он не встретился, поскольку тот болел

https://hromadske.ua/ru/posts/ya-ne-petr-inkognito-zelenskij-obuyasnil-chem-ego-poezdka-v-oman-otlichaetsya-ot-voyazha-poroshenko-na-maldivy

Брехливый наглый клоун без стыда и совести
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19.01.2022 11:31 Ответить
Арестович О Зеленском:

Зеленский это Коллективный Обыватель

Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.

Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.

Немножко смешной. Немножко придурковатый.

И самое главное - пустой, как все обыватели.

https://puer-press.org.ua/?p=8020
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19.01.2022 11:36 Ответить
Ну не любит оно трудностей и ЭТОЙ ВАШЕЙ ВОЙНЫ.
Отстаньте от малчика, ему отдыхать надо и почаще...
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19.01.2022 11:38 Ответить
СКумбрия по 8 полетела на Шейшелы - людей хотла учить где и что и по чем покупать и как готовить)
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19.01.2022 11:43 Ответить
"Украинская правда": семья Зеленского в январе отдыхала на Сейшелах в элитном отеле

Отмечается, что по публикациям дочери кумыhttps://imag.one/news/persons/vladimir-zelenskiy Зеленских также сопровождавшей супругу президента в поездке,

журналисты выяснили, что семьяhttps://imag.one/news/persons/vladimir-zelenskiy Зеленского отдыхала в элитном отеле, где в это время года гостям предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря, стоящей около тысячи долларов в сутки.
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19.01.2022 12:02 Ответить
бляха чому так не пощастило, момент зіткнення того літака із землею звільнив би Україну від найбільшої біди!
А так чому дивуєтесь люди сімя зешляпи ярі представники біологічного сміття, що мешкає на теренах нашої Держави, так що не дивуйтесь, якщо виявиться що зелька і ленка літали на новий рік смоктати на пару ху.1лу в кремль, я б особисто не здивувався, бо від таких імбецилів можна чекати будь - якої фігні!
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19.01.2022 12:03 Ответить
За восемь месяцев Зеленский съездил в отпуск шесть раз (фото, видео)

26 апреля 2019 года, после второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Турцию.

Уже после инаугурации, 4 июля 2019 года, Владимир, завершив официальную часть визита в Канаду (с 1 по 3 июля), отправился с женой и главой Офиса Президента Андреем Богданом посмотреть на Ниагарский водопад

После этого президент Украины вернулся в страну и отправился в курортный город Одесса

Но до того, 14 июля, в пресс-службе Офиса Президента гордо заявили, что Владимир Зеленский и члены его команды «проинспектировали температуру воды» в Черном море.

Осень у президента прошла весьма скучно, он трудился без отдыха. А уже 11 декабря Зеленский, находясь во Франции, где состоялась встреча в «нормандском формате», совмещал работу с туризмом.

Стоит отметить, что стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном отеле «Sofitel», где остановилась команда Президента, на https://booking.com/ booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками ночевка большой украинской делегации обошлась Украине недешево. Кстати, и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.

В последний вечер 2019 года, 31 декабря Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию «Синегор» в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного https://49000.com.ua/zelenskiy-otdokhnul-na-kurorte-oligar/ курорта Буковель, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому .

А уже 5 января Зеленский с семьей остановился в самом дорогом отеле Омана.

https://49000.com.ua/za-vosem-mesyacev-zelenskiy-sezdil-v/
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19.01.2022 12:16 Ответить
Сколько раз отдыхал ЗЄ в в 2020 году?

в 2020 году глава государства отдыхал минимум пять раз.

Отдых Зеленского начался с 31 декабря 2019 и продолжался до 2 января 2020. Он проводил время в Буковеле Ивано-Франковской области.

Его второй отпуск длился с 2 по 9 января. Тогда Владимир Зеленский отправился в Оман,

Третий раз президент отдыхал на "даче Хрущева". Она расположена на острове Бирючий в Херсонской области. Это было летом с 19 до 29 июля.

Свой четвертый осенний отпуск Зеленский провел на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".

На зимние праздники президент вместе со своей семьей планировал отдыхать в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области.
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19.01.2022 12:16 Ответить
Зелена біомаса відпочивала на Сейшелах! Надіємось, хоч скумбрії дешевої там наловила...
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19.01.2022 12:19 Ответить
****, ******** зелёные, как я вас не навижу!!! Пороха за мальддивы чмырили, а это лайно с отпусков не вылазит
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19.01.2022 12:24 Ответить
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19.01.2022 13:05 Ответить
та ну щось не те його імбецильність пі.дар членограйський більше підходить
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19.01.2022 13:17 Ответить
Ткач стал поцом, таки берет у Бубы, ведь через 12 дней только опубликовал инфу.
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19.01.2022 13:19 Ответить
це та зелена хвойда,що закликала здавати колони наших військових?
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19.01.2022 13:31 Ответить
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19.01.2022 13:38 Ответить
МАХРОВЫЕ ВОРЮГИ
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19.01.2022 13:47 Ответить
Ну відпочили. Це проблема? Чи 1000 баксів така жахлива сума!? Як на дружину успішного бізнесмена,то смішна. А як на першу леді,то поцікавтеся,скільки платила в Италії дружина медве)ев
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19.01.2022 14:10 Ответить
у Золя есть роман Жерминаль , начинается с того , как в одном шахтерском поселке люди обезумевшие от голода и долгов одному из барыг , который за долги насиловал женщин , отрезали член и прошли с "этим " по всей центральной улице !!!! здається в Україні не краще .....
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19.01.2022 14:15 Ответить
Дружина мера Дніпра Филатова живе не по статках та фінансує російський клуб.

мерської зарплати, хоч і чималої, також навряд вистачить на такі подорожі, що відбуваються по кілька разів на рік. «Невже стільки приносять завод у Кривому Розі та акції обленерго, які належать Суркісам?» - патетично запитує Красіков, та призиває НАЗК та НАБУ перевірити витрати сім'ї мера Дніпра. Тому що одне діло вихвалятися своїми статками та гучно заявляти, що ти «доларовий мільйонер», а інша - довести джерело фінансових надходжень.

У завершенні слід додати цікавий факт від журналиста Красікова. Клуб, який забезпечував сходження дружини міського голови Дніпра на масив Вінсон в Антарктиді, російський та називається: «Российский альпинистский клуб Российских любителей путешествий и восхождений». Висновки робіть самі.

Подробнее тут - https://litsa.com.ua/druzhina-mera-dnipra-zhive-ne-po-statkax-ta-finansuye-rosijskij-klub/
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19.01.2022 14:26 Ответить
ето всьо парашенко падстроїл
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19.01.2022 14:35 Ответить
А порохоботы-то чего возбудились? Отдых же в лучших традициях порошенка!
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19.01.2022 14:45 Ответить
В Пошенка один відпочинок, а тут за місяць два, доки весь цивілізований світ впрягаєтся за Україну...
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19.01.2022 16:34 Ответить
Так , твой зеля заперечував проти такого відпочинку, поки був кандидатом. Зараз вже можно і показати себе во всій красі.
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19.01.2022 17:10 Ответить
Ось таке - ніколи такого не було і знову.
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19.01.2022 14:46 Ответить
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19.01.2022 15:14 Ответить
Віслюк-невіслюк, а недай Боже начнеться серйозна заворуха першим втече разом з Бенею и своим кодлом до Ізраіля... "Велике Будівництво" уже, мабуть, дозволяє бути не чижим у міліардерів...
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19.01.2022 15:41 Ответить
Все про народ думає про те як танки заправити...
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19.01.2022 16:31 Ответить
Фу! Отомстил.... НЕ христианин.
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20.01.2022 10:31 Ответить
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