Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах, – журналист Ткач. ВИДЕО

Елена Зеленская с детьми, друзьями и родственниками общим количеством 10 человек отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton, номер в котором стоит $1000 в сутки.

Об этом идет речь в расследовании журналиста Михаила Ткача для "УП", сообщает Цензор.НЕТ.

Информацию о возможном отдыхе семьи президента журналисты получили от источников в правоохранительных и политических кругах. По их данным, вечером 5 января семья президента Зеленского, а именно его супруга, дети, родители и друзья (в общей сложности около 10 человек), бизнес-классом рейсом турецких авиалиний вылетели в Стамбул, а оттуда на Сейшельские острова.

Читайте также: "Понеділок. Ранок. Банкова": Зеленский проиллюстрировал старым фото пост о своем первом рабочем дне в новом году. ФОТОрепортаж

По публикациям в соцсетях одной из участниц путешествия журналисты установили название гостиницы, где остановилась вся компания – это пятизвездочный "Хилтон". Стоимость номера в праздничные дни там составляет около 1000 долларов в сутки.

Журналисты считают, что отдых семьи президента пытались скрыть.