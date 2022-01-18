Семья Зеленского втайне отдохнула на Сейшелах, – журналист Ткач. ВИДЕО
Елена Зеленская с детьми, друзьями и родственниками общим количеством 10 человек отдохнули на Сейшелах в пятизвездочном отеле Hilton, номер в котором стоит $1000 в сутки.
Об этом идет речь в расследовании журналиста Михаила Ткача для "УП", сообщает Цензор.НЕТ.
Информацию о возможном отдыхе семьи президента журналисты получили от источников в правоохранительных и политических кругах. По их данным, вечером 5 января семья президента Зеленского, а именно его супруга, дети, родители и друзья (в общей сложности около 10 человек), бизнес-классом рейсом турецких авиалиний вылетели в Стамбул, а оттуда на Сейшельские острова.
По публикациям в соцсетях одной из участниц путешествия журналисты установили название гостиницы, где остановилась вся компания – это пятизвездочный "Хилтон". Стоимость номера в праздничные дни там составляет около 1000 долларов в сутки.
Журналисты считают, что отдых семьи президента пытались скрыть.
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І саме для того чекали на бубачкіне президентство - щоб за власний кошт поїхати на Сейшели
🤣🤣🤣
Навіть коли є можливість злітати за свої.
Це зветься патологічна скупість
По "косвенным методам" у него состояние более 100 млн.дол.
С такими доходами отдыхают на Сейшелах 8-15 тыс. дол в сутки на троих.
330$ c человека с питанием, это ниочём.
Бубачка витратить кожну копійчину з 2 млн що йому дозволено в рамках утримання ОПи
Так що ми ще побачимо кутьож в Лас Вегасі і наркоманські вечірки зі шлюхами
🤣
Може папа-профєсор за все життя ,на зекономлені копійки,злітати на острови (ще й на квартирку в Києві залишиться).
І взагалі, там все включено - купуєш один номер, вселяєшся табором і харчуєшся від пуза.
Все продумано 😁
Вас дуже здалеку видно. Повилазили на зализування беніної ляльки.
Нічого особливого? Только это уже какой по счету отпуск у преза воюющей страны?
Найдется ли в истории человечества еще хоть один такой през , который за два с половиной года побывал столько раз в отпуске?
Или он рекорд устанавливает - за 3 года президенства 1 год пробыть в отпуске?
Если он такой больной, что так часто отдыхает, пусть освободит кресло
и лечится сколько угодно и за свой счет
Не надо из страны устраивать богадельню для шайки "слуг"
Ми обрали професійного тунєядця 🤣🤣🤣
"Мама, а война будет?", - спрашивает меня моя дочка.Где Вы, господин президент?Ответьте моей дочери и всем детям нашей страны.
Мы, украинцы, сейчас на своих рабочих местах. В операционных, в офисах, в школах, на фермерских хозяйствах, в мастерских и на заводах.Мы выполняем свои обязанности, мы работаем.
В нашей многострадальной операционной сейчас полная ж.па.
Так где Вы, президент нашей страны?
Где?
Молчание……Н.Яремчук
https://news.obozrevatel.com/politics/gde-vyi-gospodin-prezident.htm?_gl=1*1106gx1*_ga*MzA1NTEzODE0LjE0NzEzNzk1NTQ.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0MjU3OTUyNC4xMTkyLjEuMTY0MjU3OTU2MS4w&_ga=2.60451813.978789763.1637147411-305513814.1471379554 Где вы, господин президент?
Тепер всі хто катається інвалідному візку будуть відпочивати на Сейшелах і на халяву.
Про совесть вообще разговора нет
В ОП И КРЕМЛЕ заявили, что Зеленский https://hromadske.ua/ru/posts/v-ofise-prezidenta-i-kremle-zayavili-chto-zelenskij-vstrechalsya-s-rossijskim-chinovnikom-v-omane ВСТРЕЧАЛСЯ С РОССИЙСКИМ ЧИНОВНИКОМ в Омане.
«После этого ... у меня есть живая семья, живые дети, полетели в Оман просто на отдых. Они имеют эту возможность и все права на это. В этом нет никакого секрета. У меня действительно планировалось много встреч на государственном уровне на Востоке в разных странах.
Президент заверил, что его офис готовил много встреч, но, например, с султаном Омана он не встретился, поскольку тот болел
https://hromadske.ua/ru/posts/ya-ne-petr-inkognito-zelenskij-obuyasnil-chem-ego-poezdka-v-oman-otlichaetsya-ot-voyazha-poroshenko-na-maldivy
Брехливый наглый клоун без стыда и совести
Зеленский это Коллективный Обыватель
Немножко хороший. Немножко грустный, немножко тревожный. Немножко переживающий за судьбу страны.
Множко не любящий трудностей и этой ВАШЕЙ войны.
Немножко смешной. Немножко придурковатый.
И самое главное - пустой, как все обыватели.
https://puer-press.org.ua/?p=8020
Отстаньте от малчика, ему отдыхать надо и почаще...
Отмечается, что по публикациям дочери кумыhttps://imag.one/news/persons/vladimir-zelenskiy Зеленских также сопровождавшей супругу президента в поездке,
журналисты выяснили, что семьяhttps://imag.one/news/persons/vladimir-zelenskiy Зеленского отдыхала в элитном отеле, где в это время года гостям предлагают остановиться на вилле с просторной террасой у моря, стоящей около тысячи долларов в сутки.
А так чому дивуєтесь люди сімя зешляпи ярі представники біологічного сміття, що мешкає на теренах нашої Держави, так що не дивуйтесь, якщо виявиться що зелька і ленка літали на новий рік смоктати на пару ху.1лу в кремль, я б особисто не здивувався, бо від таких імбецилів можна чекати будь - якої фігні!
26 апреля 2019 года, после второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский уехал с семьей на отдых в Турцию.
Уже после инаугурации, 4 июля 2019 года, Владимир, завершив официальную часть визита в Канаду (с 1 по 3 июля), отправился с женой и главой Офиса Президента Андреем Богданом посмотреть на Ниагарский водопад
После этого президент Украины вернулся в страну и отправился в курортный город Одесса
Но до того, 14 июля, в пресс-службе Офиса Президента гордо заявили, что Владимир Зеленский и члены его команды «проинспектировали температуру воды» в Черном море.
Осень у президента прошла весьма скучно, он трудился без отдыха. А уже 11 декабря Зеленский, находясь во Франции, где состоялась встреча в «нормандском формате», совмещал работу с туризмом.
Стоит отметить, что стоимость одноместного номера с завтраком в пятизвездочном отеле «Sofitel», где остановилась команда Президента, на https://booking.com/ booking.com стартует от 500 евро за ночь, поэтому даже со скидками ночевка большой украинской делегации обошлась Украине недешево. Кстати, и стоянка самолета в аэропорту не бесплатна.
В последний вечер 2019 года, 31 декабря Зеленский со своей семьей поехал на новогодний отдых в президентскую резиденцию «Синегор» в Гуте, что в Ивано-Франковской области. А в первый день нового 2020 года в соцсетях появились его фотографии с заснеженного горнолыжного https://49000.com.ua/zelenskiy-otdokhnul-na-kurorte-oligar/ курорта Буковель, который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому .
А уже 5 января Зеленский с семьей остановился в самом дорогом отеле Омана.
https://49000.com.ua/za-vosem-mesyacev-zelenskiy-sezdil-v/
в 2020 году глава государства отдыхал минимум пять раз.
Отдых Зеленского начался с 31 декабря 2019 и продолжался до 2 января 2020. Он проводил время в Буковеле Ивано-Франковской области.
Его второй отпуск длился с 2 по 9 января. Тогда Владимир Зеленский отправился в Оман,
Третий раз президент отдыхал на "даче Хрущева". Она расположена на острове Бирючий в Херсонской области. Это было летом с 19 до 29 июля.
Свой четвертый осенний отпуск Зеленский провел на Закарпатье в санаторном комплексе "Деренивская Купель".
На зимние праздники президент вместе со своей семьей планировал отдыхать в западной резиденции в Гуте Ивано-Франковской области.
мерської зарплати, хоч і чималої, також навряд вистачить на такі подорожі, що відбуваються по кілька разів на рік. «Невже стільки приносять завод у Кривому Розі та акції обленерго, які належать Суркісам?» - патетично запитує Красіков, та призиває НАЗК та НАБУ перевірити витрати сім'ї мера Дніпра. Тому що одне діло вихвалятися своїми статками та гучно заявляти, що ти «доларовий мільйонер», а інша - довести джерело фінансових надходжень.
У завершенні слід додати цікавий факт від журналиста Красікова. Клуб, який забезпечував сходження дружини міського голови Дніпра на масив Вінсон в Антарктиді, російський та називається: «Российский альпинистский клуб Российских любителей путешествий и восхождений». Висновки робіть самі.
Подробнее тут - https://litsa.com.ua/druzhina-mera-dnipra-zhive-ne-po-statkax-ta-finansuye-rosijskij-klub/